Over ‘black tie’ en ‘black tie optional’. Smoking hot!

Guys, het is weer december. Even tijd om je kennis over smoking & co op te rakelen. Laten we beginnen te zeggen dat niets sexyer is dan een man in smoking. Op voorwaarde dat je de regels kent. Laten we eens in de materie duiken!

Wanneer draag je een smoking?

Een smoking draag je nooit overdag (je zult meteen begrijpen waarom je bij een smoking dus NOOIT een zonnebril draagt!). Een smoking verdraagt geen daglicht! Het is avondkleding in de letterlijke zin van het woord. De enige uitzonderingssituatie waarin je, tegen de etiquette in, overdag een smoking moet dragen, is als je een uitnodiging met ‘black tie’ voor een evenement overdag ontvangt (dit komt nog wel eens voor bij bruiloften). Hoewel dat tegen de regels is, draag ‘m dan dus wel. Het zou immers uiterst onbeleefd tegenover je gastheer/vrouw zijn om geen gehoor aan de voorgeschreven dresscode te geven.

‘Black tie’ betekent onverbiddelijk: smoking

‘Black tie’ betekent dus onverbiddelijk: smoking. De woorden ‘black tie’ moeten je dus doen opveren en een greep in de kledingkast veroorzaken (met al dan niet een paniekerige gevoel in de trant van: ‘Gosh, als’ie nog maar past!’). Heb je geen eigen smoking (of past’ie inderdaad niet meer), dan zit er niets anders op dan op internet de verhuurbedrijven in de buurt erop na te kijken.

Andere termen die wel voor ‘black tie’ worden gebruikt zijn: cravate noir, full dress, of le smoking. Voor een gala is doorgaans ‘black tie’ (dus smoking) of ‘white tie’ (rokkostuum) vereist. Is het niet duidelijk wat de dresscode is, informeer er dan bij je gastheer/vrouw naar.

‘Black tie’. Weinig reden voor paniek!

Overigens is er bij ‘black tie’ maar weinig reden voor paniek want de regels voor deze dresscode zijn scherp omlijnd en zo duidelijk dat het (bijna) niet fout kan gaan.

Het smoking-geheel bestaat uit zes must-wear-items:

1. Het smokingjasje. Dit is meestal single-breasted (double-breasted mag) en heeft klassieke revers of een sjaalkraag die met zwartsatijn zijn afgezet. Vanzelfsprekend moet het perfect afkleden.

2. De smokingbroek. Deze heeft een hoge taille en aan de zijkant, in de lengte, een galon (een bies in hetzelfde materiaal als de revers of sjaalkraag).

3. Het smokingoverhemd. Dit overhemd is wit (onberispelijk wit!), heeft een klein opstaand boordje of een klassieke boord, een geplisseerde of gladde voorkant, een blinde knoopsluiting en dubbelgeslagen manchetten. Alles perfect gesteven!

4. De cummerband of het low cut vest (gilet) die de tailleband van de broek moet bedekken. Aan jou de keuze. Het gilet is doorgaans wat formeler.

5. Het zwarte vlinderstrikje, wederom in hetzelfde materiaal als de revers van het smokingjasje. Je hebt de keuze uit verschillende modellen, als je maar niet voor een voorgestrikt model gaat. Dit is zo cheap!

6. Oxford schoenen in zwartlak. Hierin draag je – en daar valt niet over te twisten – zwarte sokken.

De smoking moet inktzwart (let daarop als je ‘m huurt!) en in perfecte staat zijn. Accessoires zijn niet vereist, sterker nog, je gaat op safe als je ze niet draagt. Zo is bijvoorbeeld een horloge bij een smoking een omstreden item (het is onbeleefd tegenover je gastheer/vrouw om de tijd te checken). Eigenlijk mag je bij smokings alleen vestzakhorloges dragen, maar een klassiek horloge met zwarte polsband en een metalen uurwerk kan ook nog wel.

Optional black tie. Grijp je kans om creatief te zijn

De neiging is misschien groot om te variëren op het smoking-thema (zoals we dat wel op de catwalks zien) maar in geval van ‘black tie’ is dit uiterst onbeleefd en respectloos. Staat er echter optional black tie op je uitnodiging, dan mag je creatiever zijn. Natuurlijk ga je met een smoking op safe, maar soms – zeker als je een goed modegevoel hebt – is het leuk om op het thema te variëren. De modeontwerpers doen dat maar al te graag.

