BMW 8 Serie Gran Coupé – een bijzonder elegante en luxueuze vierdeurs sportauto

BMW Group onthult een nieuwe variant in het gamma van de BMW 8 Serie en zet daarmee het modellenoffensief in het luxesegment voort. Na de succesvolle introductie van de BMW 8 Serie Coupé en de BMW 8 Serie Cabrio licht de autofabrikant nu een tipje van de sluier op over de nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé. Deze bijzonder elegante vierdeurs sportauto – met een interieur dat het toonbeeld is van modern luxe – verkeert momenteel in de laatste ontwikkelingsfase voor de productie. Tijdens het BMW Group #NextGen evenement dat van 25 t/m 27 juni aanstaande plaatsvindt in BMW Welt in München beleeft het nieuwe model zijn werelddebuut.

De nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé verenigt adembenemende prestaties met opwindend design en veel ruimte voor de achterpassagiers. Zijn unieke karakter komt tot uitdrukking in zijn even elegante als flamboyante vormgeving. En zijn atletische proporties en dynamische, vloeiende lijnen geven de BMW 8 Serie Gran Coupé een sportieve, exclusieve uitstraling. De twee extra portieren, de – dankzij de verlengde wielbasis – indrukwekkende ruimte voor de achterpassagiers en het hoogstaande rijcomfort maken van de BMW 8 Serie Gran Coupé een bijzonder prettige auto voor dagelijks gebruik én voor lange reizen.

Uitbreiding van het modellengamma in het luxesegment is één van de belangrijkste actiepunten uit het strategische plan NUMBER ONE > NEXT, op basis waarvan BMW Group zijn duurzame groei wil waarborgen. Met zijn talloze, uiteenlopende capaciteiten heeft de nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé alles om nieuwe doelgroepen aan te trekken tot het BMW kenmerkende rijplezier van luxueuze sportauto’s in het premiumsegment.

De wereldpremière van de BMW 8 Serie Gran Coupé is één van de hoogtepunten van het eerste BMW Group #NextGen evenement in München. De wereldwijde introductie van de nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé gaat een paar maanden later van start, in september 2019.