Op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este schitterde de BMW Concept 8 Serie. De designstudie van BMW Group beeldt de essentie van een moderne BMW Coupé uit en geeft een visueel voorproefje van de nieuwe BMW 8 Serie Coupé. De marktintroductie daarvan staat gepland voor 2018, als onderdeel van een van de grootste modeloffensieven in de historie van het merk.

In het kader van de strategie NUMBER ONE > NEXT wil BMW Group het aanbod en de omzet in het luxe topsegment vergroten. De BMW 8 Serie Coupé speelt daarbij een belangrijke rol. Of zoals Harald Krüger, voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW Group, stelt: ‘Het getal 8 is bij BMW sinds jaar en dag het uithangbord van sportiviteit en exclusiviteit. De toekomstige

BMW 8 Serie Coupé zal bewijzen dat zeer dynamische rijeigenschappen en moderne luxe buitengewoon goed samengaan. Het is het volgende model waarmee we onze aanwezigheid in het luxe segment verder uitbouwen. Deze auto zal daarin de nieuwe maatstaf voor een coupé zetten. Daarmee verstevigen we onze leidende positie in het premiummarktsegment.’

Die ambities tekenen zich duidelijk af in de BMW Concept 8 Serie. ‘Met de BMW Concept 8 Serie tonen we onze interpretatie van een absolute high-end rijmachine. Een luxueuze sportauto die compromisloze dynamiek op ongekende wijze aan moderne luxe koppelt. Voor mij eenvoudig een fascinerende auto’, aldus Adrian van Hooydonk, hoofd BMW Group Design.

Traditie en toekomst in het uiterlijk.

De BMW Concept 8 Serie is direct herkenbaar als een BMW, maar toont tegelijk nieuwe designideeën en vormtechnieken. Van Hooydonk: ‘Het design van de BMW Concept 8 Serie heeft BMW kenmerken maarook nieuwe elementen: subtiele, precieze lijnen definiëren de grotere vlakken in de vormgeving, waardoor het volumineuze van deze auto sterk naar voren komt. Daarmee maakt hij een statement, als een persoonlijkheid met een sterk karakter, of kort gezegd: een rijdersauto.’

Volumineuze flanken in een sportief silhouet.

Het silhouet van de BMW Concept 8 Serie oogt laag en krachtig. Het visuele samenspel van de lange motorkap en de vloeiend aflopende daklijn geeft de carrosserie van opzij gezien een dynamische uitstraling. De markante schwung aan de achterzijde suggereert beweging en geeft een extra sportief accent. Opzij springen de grote, geprononceerde vlakken en vormen in het oog. Ze zorgen voor een fris en modern beeld. De subtiele, scherpe lijnen over de flanken geven de carrosserie een volumineuze uitstraling en accentueren het uiterst dynamische karakter. Twee expressieve karakterlijnen lopen vanaf de AirBreather naar achteren steeds verder uit elkaar en leiden de ogen naar de wielkasten en de grote achterwielen. De flanken schetsen een nieuw aspect van de designexpertise van BMW: een kunstzinnig lijnenspel en vloeiende elementen die het atletische voorkomen van de BMW Concept 8 Serie naar voren laten komen. Nog eens extra geaccentueerd door de exclusieve lak Barcelona Grey Liquid – een donkerblauwe kleur met, onder invloed van invallend licht, sterk variërend pigment. Grote lichtmetalen 21-inchwielen met een sportief design en aerodynamische elementen maken het opvallende beeld van de flanken compleet.

Sportief, laag en uitdrukkingsvol – het front.

De BMW nieren, dubbele koplampen en grote luchtinlaten zijn de markante en sportieve elementen van de voorzijde. Ook hier slaat BMW echter een nieuwe weg in. Zo is de grille met de dubbele nieren zeer laag geplaatst en opvallend breed. Naar het voorbeeld van vroegere BMW coupés zijn de nieren visueel met elkaar verbonden door een frame. Het front van de BMW Concept 8 Serie onderstreept de rijdynamiek samen met de ranke dubbele laserkoplampen en grote luchtinlaten. Carbon elementen dragen bij aan het sportieve high-performance karakter.

Markant en modern – de achterzijde.

Ook de achterzijde van de BMW Concept 8 Serie heeft een kenmerkende en in het oog springende vorm: vlak, breed en met veel sculptuur. De achterkant sluit met de vorm strak aan op het lijnenspel van de flanken. Krachtig ogende wielkasten suggereren dynamiek en accenturen optisch de achterwielaandrijving. De aflopende daklijn en de grote spoorbreedte benadrukken dit deel van de auto nog eens extra.

Smalle en langgerekte achterlichtunits lopen ver om de hoeken door en slaan een visuele brug tussen flanken en achterzijde. De achterlichten lijken op een L-vormige vleugel en zijn ook wat uitgebouwd, waardoor ze de breedte van de carrosserie versterken. De ranke vorm geeft de achterzijde tegelijk een zeer sportieve en moderne noot. Precies zoals de donkere diffusor van carbon dat ook doet. Grote trapeziumvormige uitlaatuiteinden maken het sportieve beeld af en knipogen naar de rijdynamiek.

Dynamiek en luxe in aantrekkelijke vorm verenigd – het interieur.

Het interieur is gefocust op maar één aspect: het rijden. De bestuurder merkt meteen dat hij plaatsneemt in een sportauto. Alle vlakken en lijnen zijn in de rijrichting geplooid en onderstrepen het dynamische totaalbeeld. Voor structuur zorgt de bundeling van functies in controle-clusters, zoals in de middenconsole, de console tussen de stoelen en in de portieren. Bijzondere details zijn de vloeiende overgangen van dashboard naar portieren en het sportieve gevoel dat het interieur in totaliteit wekt. Die indruk wordt ondersteund door een al even vloeiende verbinding tussen dashboard en console, die samen de centrale positie in het interieur accenturen. De hoge middenconsole en het visueel lage zwaartepunt van het instrumentenpaneel maken het elegante en sportieve beeld compleet.

Het interieur van de BMW Concept 8 Serie is een samenspel van contrasten – tussen emotie en techniek en tussen dynamiek en luxe. De vorm straalt sportiviteit uit, de gebruikte materialen exclusiviteit en oog voor detail en kwaliteit. Alle elementen die van belang zijn voor het contact van de bestuurder met de auto zijn sportief gevormd. De exclusieve sportstoelen zijn slank met een schaal van carbon, bekleed met hoogwaardig leder voor een perfect zitgevoel. Ook het stuurwiel is sportief van snit: met spaken van met de hand gepolijst aluminium en rode schakelpeddels als knipoog naar de racerij. Het contrast tussen lichtgekleurd aluminium en de donkere lederen gripvlakken op de rand van het stuur scheppen een beeld van luxe sportiviteit tot in detail.

Het gebruik van donkerbruin en Fjordweiss Merino-leder scheppen een hoogwaardige ambiance. Vlakken van carbon en met de hand gepolijst aluminium voegen sportieve en technische accenten toe. Het in vlakjes geslepen paneel rond de transmissiebediening en een iDrive controller van Swarovski-glas met een rookkleurige quartz look maken het moderne en hoogwaardige karakter van het interieur compleet.

Voorbode van productiemodel.

De BMW Concept 8 Serie is een voorproefje van de BMW 8 Serie Coupé die volgend jaar wordt geïntroduceerd. Dit model zet een traditie voort van succesvolle luxueuze sportauto’s en breidt het aanbod van BMW in het luxe topsegment uit – een echte droomauto. De BMW 8 Serie Coupé koppelt rijdynamiek van het hoogste niveau met moderne luxe en deze auto heeft alles in huis om de maatstaf in zijn segment te zijn.