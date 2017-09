Met de onthulling van de BMW Concept X7 iPerformance tijdens de internationale autotentoonstelling IAA 2017 in Frankfurt laat de BMW Group de wereld niet alleen kennismaken met een nieuw modelconcept voor het topsegment, het model is een compleet nieuwe vorm van luxe. De BMW Concept X7 iPerformance heeft een opvallend gelijnde carrosserie en een ruim zespersoons interieur dat heel functioneel is vormgegeven en is afgewerkt met hoogwaardige materialen. Ook aan boord: een state-of-the-art infotainmentsysteem dat voor maximale connectiviteit zorgt. De BMW Concept iPerformance is voorzien van de baanbrekende BMW eDrive technologie in combinatie met een BMW TwinPower Turbo benzinemotor. Deze plug-inhybride aandrijflijn is buitengewoon efficiënt en dynamisch onder alle omstandigheden. Ook lokaal emissievrij rijden is mogelijk.

Voorproefje.

Het studiemodel is een voorproefje van de productieversie die in 2018 debuteert. De toekomstige BMW X7 is onderdeel van het grootste modellenoffensief in de geschiedenis van het merk. Aan de hand van de strategie NUMBER ONE > NEXT wil BMW Group zijn aandeel in het topsegment aanzienlijk vergroten. De BMW X7 speelt daarbij een sleutelrol, aldus Ian Robertson, lid van de raad van bestuur van BMW AG en verantwoordelijk voor Sales en Brand BMW. ‘De eerste BMW X5 legde in 1999 het fundament voor het Sports Activity Vehicle (SAV) -segment en sindsdien heeft elk X-model de grenzen opnieuw verlegd. De BMW X7 zet deze traditie voort als nieuw topmodel van de X-familie. Ook laat de BMW Concept X7 zien dat het heel goed mogelijk is om een grote SAV te voorzien van een geëlektrificeerde aandrijflijn.’

Moderne luxe in combinatie met een krachtige uitstraling.

De BMW Concept X7 iPerformance is nadrukkelijk een BMW SAV voor het topsegment. Het spectaculaire exterieurdesign, het indrukwekkende formaat en de harmonieuze proporties geven dit model een bijzonder moderne, krachtige en dynamische uitstraling. ‘De Concept brengt het BMW Sports Activity Vehicle DNA naar het topsegment. De nieuwe BMW designtaal kenmerkt zich door enkele bijzonder nauwkeurig geplaatste lijnen en subtiele oppervlakken, die voor een indrukwekkende en prestigieuze uitstraling zorgen’, aldus Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design. ‘De BMW Concept X7 iPerformance maakt een luxueuze en verfijnde indruk door het ingetogen design en de bijzonder nauwkeurig vormgegeven details.’

Het luxueuze karakter van de BMW Concept X7 iPerformance komt vooral in het interieur tot uiting. Dat is niet alleen ruim als gevolg van het formaat van de auto, het kenmerkt zich ook door het samenspel van de nauwkeurige, ingetogen vormen en de ruime indruk die het interieur maakt. De vele gepersonaliseerde, digitale connectiviteitsmogelijkheden zorgen ervoor dat het interieur kan worden gebruikt als rust- of juist als werkplek.

Het interieur van de BMW Concept X7 iPerformance oogt bijzonder exclusief en verfijnd dankzij de strakke vormen, warme kleuren en gebruikte materialen. Verder zorgt het grote panoramadak voor een bijzonder gevoel van ruimte.

De zes riante stoelen zijn gerangschikt in drie rijen. Vier stoelen hebben een exclusief individueel design. Ze zijn aan de bodem bevestigd met een slank stoelframe, zodat de personen die erachter zitten veel beenruimte hebben. De donker olijfkleurige lederen bekleding met subtiele goudkleurige pigmentatie op de zitting en de rugleuning van de stoelen contrasteert fraai met het in de kleur Smoke White uitgevoerde leder waarmee de overige delen van de stoelen zijn bekleed. De schelpvormige achterzijde van de stoelen zijn eveneens bekleed met leder, wat voor een extra luxueuze uitstraling zorgt.

Fraai samenspel van kleuren en materialen.

De donkere schouderlijn onder de ruiten vormt een horizonachtig designaspect in het interieur. Verder is weinig versiering in het interieur aangebracht. Bijzonder elegant zijn echter de panelen van essenhout, met open poriën en een donkere, matte afwerking. Enkele matte en gepolijste aluminium details dragen verder bij aan de stijlvolle uitstraling. Het gevoel van ruimte wordt versterkt door de subtiele laserverlichting in de dakhemel en de dynamische ambiance- en contourverlichting.

Minimalistische vormen in het bestuurdersgedeelte.

In het moderne, ingetogen vormgegeven interieur heeft het op vertrouwde BMW-wijze naar de bestuurder gerichte dashboard een centrale rol. Door hun vormen en oppervlakken vormen het instrumentenpaneel, de middenconsole en de portieren zich om de bestuurder. De hogere zitpositie zorgt voor een uitstekend zicht rondom en op de weg. De nieuwe BMW designtaal met grote oppervlakken en strakke lijnen geven het instrumentenpaneel een minimalistisch, modern aanzien. De 12,3-inchdisplay van het instrumentenpaneel en de centrale touchscreen informatiedisplay zijn vlak naast elkaar geplaatst, waardoor ze optisch een geheel lijken te vormen. Dankzij een nieuw bedieningsconcept kunnen de twee displays op interactieve wijze worden gebruikt. Eronder hebben ook de nauwkeurig vormgegeven midden- en tunnelconsole een functioneel, minimalistisch uiterlijk. Subtiel verlicht kristalglas in de kleur Silver Night siert bedieningselementen als de keuzehendel van de transmissie, de iDrive Controller en de multifunctionele knoppen op het stuurwiel.

Gepersonaliseerd infotainment door integratie van digitale wereld van eigenaar.

De twee stoelen op de tweede zitrij zijn voorzien van dezelfde features als de voorstoelen. Vlak achter de tweede zitrij is de Y-structuur zichtbaar die het panoramadak verbindt met de carrosserie, waardoor de passagiers op de middelste zitrij eenzelfde gevoel van vrijheid en ruimte ervaren als de inzittenden op de voorstoelen. De passagiers op de tweede zitrij genieten ook van gepersonaliseerd infotainment via hun eigen touchscreenmonitors van het entertainment-systeem. Hier laat de BMW Concept X7 iPerformance zien hoe de BMW Group naadloze integratie van de digitale wereld van de klant nastreeft via BMW Connected. Zo hebben de passagiers bijvoorbeeld toegang tot gepersonaliseerde, digitale diensten waarmee ze de rit nog comfortabeler, plezieriger of productiever kunnen maken. De content kan daarbij zelfs worden gedeeld met de andere inzittenden. Zo kunnen passagiers een muzieknummer doorgeven aan het audiosysteem van de auto via de touchscreen, een interessant artikel doorsturen of een adres uit een e-mail doorgeven aan het navigatiesysteem van de auto. De communicatiestroom tussen de schermen achterin en de display voorin wordt gevolgd door interactieve LED-choreografie.

Indrukwekkend qua formaat en uitstraling – het exterieur.

De carrosserie van de BMW Concept X7 iPerformance weerspiegelt de luxe binnen. De strakke, verticale oppervlakken maken samen met de aanzienlijke bodemspeling direct duidelijk dat de BMW Concept X7 een X-model is. Tegelijkertijd spreekt de auto een eigen designtaal die nieuw is voor BMW, waarbij tal van details en designelementen voor onderscheid zorgen ten opzichte van de vorige modellen. Het samenspel tussen een beperkt aantal strakke lijnen en fraai gevormde oppervlakken zorgt ervoor dat dit model modern, indrukwekkend en exclusief oogt.

Een nieuw gezicht in de BMW X familie.

De voorzijde van de BMW Concept X7 iPerformance is een eyecatcher. Alleen al de hoogte van de auto zorgt ervoor dat het een imposante verschijning is. Klassieke BMW-elementen zijn op een nieuwe manier geïnterpreteerd en gegroepeerd. De grote, verticale nierengrille trekt onmiddellijk de aandacht. Het frame en de spijlen bestaan uit één stuk en ogen robuust. Bij een nadere blik zijn echter de contrasten zichtbaar tussen de glimmende randen en de matte oppervlakken, die ervoor zorgen dat de voorzijde extra levendig en stijlvol oogt.

De bovenste delen van de sierlijk langgerekte dubbele koplampen met BMW laserlicht sluiten aan op de grille. Een blauwe X-vorm in het BMW laserlicht maakt duidelijk dat de BMW Concept X7 tot de SAV-familie van BMW behoort. De koplampen en de nierengrille vormen samen een spannend contrast tussen horizontale dynamiek en verticale robuustheid, waarbij traditionele BMW designkenmerken op een compleet nieuwe wijze terugkeren. De grote, nauwgezet vormgegeven oppervlakken omringen de vertrouwde BMW designkenmerken en de voorzijde oogt harmonieus en gespierd.

De voorbumper is voorzien van een opvallend sierelement, dat zich uitstrekt over de gehele breedte en de buitenste luchtinlaten aan de bovenzijde afbakent. Hierdoor oogt de voorzijde nog markanter. Kenmerkende X-features zoals de trapeziumvormige bumpers en de onderzijdebescherming zijn op bijzonder subtiele, smaakvolle wijze vormgegeven.

Indrukwekkende verschijning.

De BMW Concept X7 iPerformance oogt luxueus en imposant, waarbij de bodemvrijheid die kenmerkend is voor de X-modellen opvalt. De praktisch verticale voorzijde en de opvallende, eveneens bijna verticale achterzijde en de scherp oplopende lijn van het achterwiel naar de achterklep zorgen voor een gespierde, moderne uitstraling. Dankzij de hoog gepositioneerde lijnen op de flanken oogt het silhouet van de auto zelfverzekerd. De lange schouderlijn laat de auto langer lijken en vormt een opvallend detail op de flanken. Ook vormt deze lijn een afscheiding tussen de grote raamsectie (die een inkijkje geeft in het grote interieur) en de gespierde metalen delen.

Voor het eerst bij een X-model zijn de wielkasten cirkelvormig, wat het exclusieve en elegante lijnenspel van de flanken benadrukt. De krachtig ogende wielkasten sluiten fraai aan op de oppervlakken eromheen. Deze oppervlakken worden richting de achterzijde steeds groter en ogen steeds krachtiger, wat het dynamische karakter van de auto onderstreept.

Opvallende accenten in de flanken.

Een opvallende verchroomde strip in de dorpels biedt tegenwicht voor de langgerekte schouderlijn van de auto en de carrosseriedelen eronder. Net als het sierelement in de voorbumper omlijst de verchroomde strip op de dorpels de Air Breathers als verticaal accent, waarna ze recht naar achter doorlopen. Deze omlijsting van de openingen in voor- en achterzijde en op de zijkanten geven de auto een robuuste aanblik.

De exclusieve carrosseriekleur Manhattan metallic (olijfgroen-brons) laat de oppervlakken en de vormen nog beter tot hun recht komen. Met hun gedurfde meerspaaksdesign koppelen de lichtmetalen 23-inchwielen de krachtige uitstraling van BMW’s X-modellen aan de exclusiviteit van luxueuze BMW sedans, terwijl de aerodynamisch geoptimaliseerde inzetten tussen de spaak ongewenste luchtwervelingen tegengaan. Verder verbeteren luchtgeleiders aan de voor- en achterzijde de luchtstroming rond de auto. Het zijn ook een optische verwijzing naar de efficiënte plug-inhybride aandrijflijn van deze conceptauto. Als de BMW Concept X7 iPerformance van boven wordt bekeken, is een andere highlight zichtbaar. Net als de zijruiten wordt ook het panoramadak omlijst door een opvallende verchroomde strip, die zich uitstrekt van de ene A-stijl naar de achterzijde en langs de andere zijde weer terug naar voren. Daartussenin zorgt de transparante Y-vormige structuur van het dak voor een moderne touch.

Een krachtig en exclusief ogende achterzijde.

De achterzijde van de BMW Concept X7 iPerformance oogt bijzonder krachtig en tegelijkertijd elegant. De achterkant is voorzien van verticale luchtgeleiders, terwijl de sierlijke achterlichten met stijlvolle chroomstrip tussen de lichtunits ervoor zorgen dat de achterzijde minder massief oogt. De markante achterlichtunits hebben een driedimensionale L-vorm. Net als aan de voorzijde van de auto omlijsten de oppervlakken de lichtunits op stijlvolle wijze. De afwezigheid van uitlaatsierstukken in de achterbumper verwijzen naar de plug-inhybride aandrijflijn van de auto. En ten slotte is de subtiel vormgegeven bescherming van de onderzijde aan de achterkant niet alleen nuttig buiten de gebaande paden, maar ook een fraai stylingdetail.