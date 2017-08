BMW Group presenteert op het Concours d’Elegance van Pebble Beach een designstudie van een BMW roadster: de BMW Concept Z4, met ranke en compacte verhoudingen, een dynamisch silhouet en een zinnenprikkelend design. Het betreft een voorbode van de uiteindelijke productieversie die in de loop van volgend jaar wordt onthuld.

“De BMW Concept Z4 is een pure rijmachine”, aldus Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design. “Door ons te beperken tot de essentiële zaken kan de rijder alle ingrediënten van sportief rijplezier ten volle ervaren. Dit is totale vrijheid op vier wielen”.

Visie op moderne roadster.

De sportieve en progressieve BMW Concept Z4 is de visie van BMW Group op een moderne roadster. “De BMW Concept Z4 vertaalt in elk opzicht de nieuwe BMW designtaal. Vanaf het dynamisch ogende front tot aan de oogstrelende flanken en scherp getekende achterzijde. Spaarzame lijnen en een subtiel samenspel tussen de vlakken zijn voldoende om een sfeer van kracht en emotie op te roepen”, stelt Van Hooydonk.

De BMW Concept Z4 heeft alle kenmerken van een klassieke roadster, zoals een lange wielbasis, een langgerekt silhouet en een korte achterzijde, maar dan in een frisse, zelfverzekerde verpakking en verrijkt met de tijdloze BMW designtaal. De iets ingekorte motorkap zorgt voor een meer centrale zitpositie dan bij voorgaande BMW roadsters. De nieuwe verhoudingen zijn gericht op een sportieve rijsensatie. De carrosserielijn heeft een duidelijke wigvorm, waardoor de BMW Concept Z4 zelfs bij stilstand dynamisch overkomt. De twee grote ‘domes’ met geïntegreerde rolbeugels geven de achterzijde een sportieve aanblik.

Herinterpretatie van designtaal en vlakverdeling.

Het front in ‘sharknose’-vorm loopt op oogstrelende wijze door tot in de flanken. Dit is de nieuwe koers van de designtaal met als kenmerk een minimaal aantal lijnen en grote vlakken die de carrosserie een krachtige uitstraling verschaffen. De vlakverdeling en de vormtaal trekken de aandacht. De grote Air Breathers achter de voorwielen hebben eveneens invloed op de vorm van de zijkanten, alsof de luchtstroom uit de Air Breathers de flanken plooit.

Het samenspel tussen lichtval en schaduw schetst een opgaande lijn richting de achterzijde met een twist over de gespierde wielkasten achter. Het is een stilistische truc om de achterwielaandrijving te accentueren. De lijnen en vlakken benadrukken de wigvorm van de carrosserie. Door opvallend lage dorpels met een karakteristieke vouw oogt de carrosserie extra laag bij het wegdek en komt het langgerekte silhouet sterker tot uiting. De expressieve exterieurkleur Frozen Energetic Orange versterkt het samenspel tussen licht en schaduw op de flanken en zorgt voor een driedimensionaal effect. Tot slot zijn 20-inch twotone lichtmetalen wielen in sportief dubbelspaaks design gemonteerd.

Combinatie van vroegere roadsters en toekomstbestendige vormtaal.

Het design van de BMW Concept Z4 combineert de kenmerkende details en kwaliteit van vroegere BMW roadsters met een toekomstbestendige vormtaal. Dat is ook te zien aan de lage en brede achterzijde. De lijnen van de flanken zijn doorgetrokken en monden uit in de verleidelijk vormgegeven achterzijde. De krachtige wielkasten geven de auto brede heupen, visueel versterkt door de ranke L-vormige achterlichtunits. De achterklep met prominente spoiler sluit qua vorm aan op de brede wielkasten en geeft een duidelijk signaal van kracht. Dat geldt ook voor de luchtopeningen in de achterbumper en de koolstofvezel diffuser.

De voorzijde van de BMW Concept Z4 is onmiskenbaar sportief. De lage en brede, niervormige grille en de hoge positie van de koplampen doen denken aan de illustere BMW Z8. De

BMW Concept Z4 heeft daardoor ook iets flamboyants. Het fraai gevormde rooster van de grille roept herinneringen op aan legendarische BMW roadsters zoals de BMW 328 Mille Miglia. De koplampen van de BMW Concept Z4 zijn een verticale interpretatie van de klassieke, dubbele koplampen. Ze hebben twee overlappende ‘tubes’ aan weerszijde. De vorm van de richtingaanwijzers is diagonaal gericht op de grille om het scherpe front te accentueren. De motorkap met stijlvolle luchtinlaten is over de wielen gedrapeerd in een strakke plooiing.

De onderzijde van de voorbumper heeft drie grote luchtinlaten en hint naar een krachtige motor en een superieure rijdynamiek. De centrale luchtinlaat is voorzien van koolstofvezel inleg als knipoog naar de racerij. Er is tot in detail gekeken naar het bereiken van een zo dynamisch mogelijk voorkomen. Met de diverse designelementen brengt de BMW Concept Z4 een ode aan de fameuze roadsters uit de historie van BMW.

Exterieur en interieur in harmonie.

De verwantschap tussen het in- en exterieur van de BMW Concept Z4 is direct zichtbaar, zowel in vorm als in kleurstelling. Het interieurdesign is al even driedimensionaal van karakter als die van het exterieur. De carrosseriekleur is grotendeels doorgetrokken in de aankleding met een klassiek ogende chromen strip als scheidslijn.

Tegelijk moet het interieur de rijbeleving versterken. De bestuurderstoel, het deurpaneel, het instrumentarium en de centrale console vormen een cockpit rond de bestuurder. Deze componenten zijn volledig zwart uitgevoerd als onderscheidend geheel van het verder overwegend oranje getinte interieur. De berijder waant zich een soort capsule. Zo ontstaat een puur op rijden gerichte omgeving met een sterk naar voren gericht gezichtspunt, geaccentueerd door de positie van het stuurwiel en de omringende zwarte vlakken.

Het instrumentarium en de centrale informatiedisplay vormen een hoogwaardige cluster van beeldschermen en een ergonomisch deel van de cockpit. De displays zijn bijna op gelijke hoogte en dicht bij elkaar geplaatst zodat het een geheel lijkt. De informatie op de schermen kan overlappen. De bestuurder kiest (via Touch Command) welke informatie – routegeleiding, afspeellijsten of andere infotainmentfeatures – getoond wordt. Boven het instrumentarium projecteert de Head-Up Display belangrijke informatie in het gezichtsveld van de bestuurder. Het dashboard met een doordacht samenspel van vlakken en hoeken geeft het interieur de sfeer van een sportieve cocon die de inzittenden omringt.

Terug naar de essentie.

Geheel in lijn met de focus op essentiële zaken zijn alle controlefuncties gebundeld in ‘function islands’. Niets stoort de rijbeleving. De aankleding van de cabine is minimalistisch van aard. De klassieke materialen, de gepolijste chroomaccenten en het hexagonale, laser gesneden motief in de stoelen creëren een exclusieve sfeer. Koolstofvezel instaplijsten en asymmetrische logo’s in reliëf op de stoelen en het dashboard bezegelen het interieur met een sportief accent.