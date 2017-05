De BMW i3 Carbon Edition, uitsluitend voor Nederland

De Carbon Edition is een exclusieve nieuwe uitvoering van de BMW i3. Hij is tijdelijk en uitsluitend in Nederland beschikbaar, in beperkte oplage. Dit unieke model is een luxe en complete auto met een exclusieve lakkleur die normaliter niet leverbaar is op de BMW i3: Carbonschwarz. Het sportieve karakter van de BMW i3 wordt onder andere geaccentueerd door de Frozen Grey metallic accenten en de 20-inch wielen met poedercoating, eveneens in Frozen Grey. Verder is het model uitgerust met onder meer lederen bekleding, een elektrisch bediend glazen schuifdak, parkeerassistentie, extra getint glas en een Harman Kardon Hifi-installatie.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

De BMW i3 Carbon Edition is beschikbaar vanaf € 53.731 of € 699 per maand op basis van full operational lease (48 mnd, 15.000 km/jaar, incl. verzekering). De Carbon Edition is uitsluitend beschikbaar als 100% elektrische BMW i3 (94 Ah) op speciale aanvraag via de BMW i Agent.

De volledige inhoud van het pakket is als volgt: