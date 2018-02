Dertig jaar geleden bracht BMW M GmbH de eerste cabrio-versie van de potente BMW M3 op de markt. Ter ere van dit heugelijke jubileum verschijnt deze zomer een zeer exclusieve en gelimiteerde versie van de BMW M4 Cabrio onder de naam BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre. Kenmerkend voor deze special edition is de kleur Mandarin II uni, die refereert aan de kleur Dakar Yellow die leverbaar was voor de tweede generatie BMW M3 Cabrio. Daarnaast is de BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre ook leverbaar in de legendarische kleur Macao Blue metallic.

De BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre is voorzien van het Competition Package, een optie voor de BMW M4. Dat betekent extra vermogen van 14kW (19 pk), wat het totaal op 331 kW (450 pk) brengt. Het Competition Package omvat ook het Adaptive M-onderstel, dat is afgestemd op de hogere prestaties. De veren, de dempers en de stabilisatoren zijn geoptimaliseerd en de karakteristieken van de drie rijmodi COMFORT, SPORT en SPORT+ zijn aangepast, net als het standaard Active M-achterdifferentieel en de Dynamic Stability Control (DSC). Bovendien omvat het Competition Package gesmede lichtmetalen 20-inch wielen in 666 M sterspaakdesign en verschillende bandenmaten (voor: 265/30 R20, achter: 285/30 R20).

Upgrade voor het interieur.

Het Competition Package omvat daarnaast BMW Individual High Gloss Shadow Line, met features als een zwart verchroomd uitlaatuiteinde voor het M-sportuitlaatsysteem, dat door zijn karakteristieke en potente geluid in belangrijke mate bijdraagt aan de sensationele rijervaring. Het Competition Package biedt ook een upgrade voor het interieur van de Edition 30 Jahre, met specifieke sportstoelen in een slank design die uitstekende ondersteuning en comfort bieden – ook over lange afstanden.

Op de van koolstofvezel gemaakte sierstrip op het dashboard is het ‘Edition 30 Jahre’ logo terug te zien, aangevuld met het versienummer, wat duidt op de exclusiviteit van de BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre. Andere speciale features in de jubileumversie zijn de exclusieve, volledig Merino-lederen bekleding in de kleuren Black en Fjord Blue of optioneel in Black en Silverstone (voor de uitvoering in Macao Blue metallic), met bijpassend gekleurde biezen die het sportieve, geraffineerde karakter van dit model onderstrepen. De uitvoering in Mandarin II uni wordt geleverd met Merino-lederen bekleding in de kleur Black.

300 stuks wereldwijd.

Van de BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre zullen slechts 300 stuks wereldwijd worden geproduceerd waardoor deze zeer beperkt leverbaar is. Nederland krijgt er, naar het zich nu laat aanzien, vijf exemplaren. De meerprijs ten opzichte van de BMW M4 Cabrio met Competition Package wordt later bekend, evenals de exacte marktintroductie, die is gepland voor de zomer van 2018.

