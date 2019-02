BMW presenteert een zeer exclusieve gelimiteerde uitvoering van de nieuwe BMW 8 Serie Coupé, de BMW M850i xDrive Coupé First Edition. Deze speciale editie inspireert op unieke wijze met zijn dynamische rijgedrag, terwijl hij fascineert met zijn luxueuze uitrusting en zijn sportieve, elegante design. Zijn maximale exclusiviteit is gegarandeerd door de individuele samenstelling van de auto en de oplage van slechts vierhonderd exemplaren wereldwijd.

De BMW M850i xDrive Coupé First Edition (gecombineerd brandstofverbruik 9,7-9,8 l/100 km; gecombineerde CO 2 -emissie 221-224 g/km) verschijnt komende lente. De aandrijvings- en wielophangingstechnologie van de tweedeurscoupé – ontwikkeld met toepassing van kennis uit de autosport – is nu ook te combineren met exclusieve uitrustingsdetails van BMW Individual, voor zowel exterieur als interieur. De BMW M850i xDrive Coupé First Edition wordt in de periode april-juni 2019 geproduceerd in een oplage van slechts vierhonderd stuks, in de BMW fabriek in het Duitse Dingolfing.

BMW Individual.

De speciale carrosserielak, lichtmetalen wielen en interieurafwerking verlenen de BMW M850i xDrive Coupé First Edition zijn individuele en expressieve karakter. Zijn fascinerende uitstraling is vooral toe te schrijven aan de nieuw ontwikkelde speciale carrosseriekleur Frozen Barcelona Blau metallic van BMW Individual, die voor het eerst op een BMW leverbaar is. De kleur is gecombineerd met de uitgebreide BMW Individual hoogglans Shadow Line. Die omvat behalve de in zwart afgewerkte omlijsting van de zijruiten nu ook de in zwart afgewerkte BMW nierengrille (zowel de omlijsting als de spijlen), inleg van de Air Breathers en het eindstuk van de uitlaten. De donkere accenten op deze speciale uitvoeringen worden aangevuld met lichtmetalen 20-inch M wielen met Y-spaakdesign in Jetblack. Leverbare opties zijn onder meer een M Carbon dak en het M Carbon exterieurpakket.

Verfijnde interieuropties.

Speciale designdetails van BMW Individual, alsmede een verfijnde selectie van kleuren en materialen en bijzonder hoogwaardige uitrusting vergroten de exclusieve uitstraling van het interieur van de BMW M850i xDrive Coupé First Edition. Een speciale optie voor deze uitvoering is de volleder interieuruitrusting ‘Merino’ van BMW Individual in de speciale kleurencombinatie Elfenbeinweiß/Nachtblau. De harmonieus bijpassende interieurdetails omvatten ook het met leder beklede M sportstuurwiel en de BMW Individual Alcantara hemelbekleding – beide in de kleur Nachtblau. Ook past BMW speciale BMW Individual interieurlijsten in Pianolak Schwarz toe die in het midden van de cockpit zijn voorzien van de tekst “First Edition 1/400”. Het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System en de glasapplicaties ‘Crafted Clarity’ op de start-/stopknop, de iDrive Controller, de volumeknop en de verlichte knop van de transmissiehendel vervolmaken de luxueuze uitstraling van het interieur.

BMW TwinPower Turbo techniek, 8-traps Steptronic sporttransmissie en BMW xDrive.

Het expressieve karakter van de BMW M850i xDrive Coupé First Edition komt tot uitdrukking in zowel het exterieur- als het interieurdesign, ondersteund door de uitstekende prestaties van de auto. Deze speciale uitvoering is voorzien van de 390 kW (530 pk) sterke 8-cilinder benzinemotor met BMW TwinPower Turbo techniek. De V8-motor met een enorme trekkracht is gekoppeld aan een 8-traps Steptronic sporttransmissie die het vermogen moeiteloos overbrengt naar de weg dankzij de intelligente BMW xDrive vierwielaandrijftechniek en een wielophanging die perfect is ingesteld op het karakter en concept van deze auto.