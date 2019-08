Bottega Veneta herfst winter 2019 2020. Deze mode is cult!

De modecollectie voor herfst winter 2019 2020 van Bottega Veneta is een mijlpaal voor het Italiaanse modehuis dat in 1966 in Vicenza als leerwarenspecialist het licht zag. Na meer dan vijftien jaar geeft creatief directeur Tomas Maier het roer over aan de dertiger Daniel Lee. Het modehuis wil zich meer op millenials gaan richten.

En daar is het in geslaagd, tenminste als we op de eerste collectie van Daniel Lee – die voor herfst winter 2019 2020 – mogen afgaan.

Op de Milanese catwalk zien we een collectie die klinkt als een klok. De chique minimalistische stijl van Bottega Veneta is onmiskenbaar aanwezig maar tegelijkertijd maar dan in een veel krachtigere, modernere uitvoering.

Leer speelt (vanzelfsprekend) een belangrijke rol. De zwartleren broeken hebben een stoere en luxe uitstraling. Ze worden gedragen met stevige, gladleren motorlaarzen. De wintertruien hebben moderne snitten zoals extra lange mouwen, uitsnijdingen op de heupen, een asymmetrische hals. Het is te zien dat Daniel Lee (ook) bij Maison Margiela in de leer is geweest.

Asymmetrische lijnen ook voor de klassieke overjas waarvan een pand de lengte van een blazer heeft en het ander tot over de knie valt.

Het is een opmerkelijke collectie, een cult collectie met collectors items waar fashionista’s hun hart aan kunnen ophalen (en hun bankrekening voor plunderen).

