Buikspieren trainen. Vergeet vooral dat ‘natuurlijke korset’ niet!

Het is lente en de zomer(vakantie) komt dichterbij. Voor je het weet dient de gevreesde ‘strand test’ zich aan. Is jouw lijf er klaar voor? Als het antwoord ‘Nee’ is en je wilt er iets aan doen, dan is het nu tijd om te beginnen. Er liggen nog een paar maanden voor je.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Een van de aandachtspunten als we aan onze lichamelijke vorm werken, is natuurlijk de buikomvang. Om je te motiveren – motivatie is het halve werk – hebben we weer wat Q&A’s voor je. Lees ze maar eens door en ga dan aan de slag.

1. Wat moeten we doen als om die buik (weer) strak en plat te krijgen? Wat is belangrijker? Trainen of lijnen?

Laten we allereerst een fabel de wereld uithelpen. Met alleen buikspieroefeningen doen kom je er niet. Als je je buikomvang wilt terugbrengen, dan zul je daar ook aan tafel aan moeten werken. Dit is logisch als je bedenkt dat de buikspieren ONDER het buikvet leggen. Je buikspieren mogen nog zo strak en afgetraind zijn, als er een laag vet over ligt, dan zie je er niets van.

Een platte buik begint dus aan tafel. En verder moet er natuurlijk ook getraind worden. Het enkele doen van klassieke buikspieroefeningen met het doel om die geliefde ‘blokjes’ van het wasbordje tevoorschijn te halen, is echter achterhaald. Tegenwoordig gaan we voor een bredere aanpak met de zogenaamde ‘core’-oefeningen die je rompstabiliteit en je lichaamshouding verbeteren. Behalve je buikspieren train je dus ook je rugspieren, of beter nog: het hele samenstel van spieren van je romp.

Core-oefeningen zijn functioneel maar hebben natuurlijk ook een esthetisch effect. De training versterkt je buikspieren en als je dan ook aan tafel nog eens je best doet, dan komt die platte buik (bijna) vanzelf.

2. Hoe eet je je buikomvang slanker?

Drastisch lijnen is nergens goed voor maar wil je het serieus aanpakken, elimineer dan alles wat maar even naar ‘junk food’ ruikt uit je dagelijks voedingspatroon. Zeg ‘nee’ tegen overbodige zoetigheden als koekjes, ijsjes en gebak en vermijd hartige fabriekssnacks als chips. Stil je lekkere trek met vers fruit en noten (ook amandelen).

Zorg er verder voor dat je niet teveel koolhydraten eet en dat elke maaltijd voldoende proteïnen (mager vlees, vis en magere kaas) bevat.

3. En hoe moeten we trainen?

Zoals gezegd versterken ‘core’-oefeningen de rompstabiliteit en hebben ze een weldadig effect op je hele lichaam. Vooral als je veel sport, zijn core-oefeningen heel belangrijk omdat je met een sterke romp aan kracht wint en je beter beschermd bent tegen blessures.

Maar core-oefeningen hebben natuurlijk ook een positief effect op je buikomvang. Voor een sixpack concentreer je je op de rechte buikspieren die verantwoordelijk zijn voor die mooie blokjes. Maar voor een platte buik zijn vooral ook de transversale buikspieren belangrijk. Deze spieren liggen onder de rechte buikspieren, dus dieper in je buik, en werken als een soort natuurlijk korset. Kortom, het trainen van de transversale buikspieren levert je een sterke romp op en gaat tevens het ‘uitpuilende’ effect van je buik tegen.

Het trainen van je transversale buikspieren kun je onder meer doen door je buik gedurende 30 seconden in te trekken… alsof je ‘m vacuüm trekt!

Succes!

ADVERSUS