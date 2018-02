Carola Varini, ons nieuwe cover model, houdt van lekker eten en zorgzame mannen

Drie woorden om Carola Varini, het nieuwe cover model van ADVERSUS te beschrijven? Lief, spontaan, sexy. Dat is Carola in een notendop, maar dan wel heel erg in een notendop want over dit model zou je een boek kunnen schrijven. Sterker nog, een encyclopedie.

We ontmoetten Carola in Milaan onder nogal ongelukkige omstandigheden. Het was een hectische zondagavond met veel mensen op de straat en ongewoon veel verkeer. Wij hadden de afspraak krap gepland. Eén van ons team moest een trein halen. Carola redde de situatie door ons in haar roomkleurige Mini te laden en ons regelrecht naar het station te rijden. In een trendy bar in de buurt van het station dronken we een cappuccino en leerden we Carola beter kennen.

Maar eigenlijk hadden we tijdens het autoritje al besloten: Carola zou ons nieuwe covermodel worden. Zo gedacht, zo gedaan. Er was maar weinig voor nodig om alles te organiseren. Toen was het de beurt van Carola. En poseren kon ze. Carola is zo iemand die voor de camera transformeert. Ze is een vrouw vol verrassingen! Alessio

Bekijk de foto’s en video maar eens. En lees het interview.

Ciao Carola, kun je ons iets over jezelf vertellen?

Ciao allemaal. Ik ben Carola en ik kom uit Milaan. Vandaag zien jullie mij als model maar acteren is mijn echte passie…

Wat zijn je hobby’s?

Mijn hobby’s? Ik houd van koken, vooral van taarten bakken. Taarten en allerlei andere zoete dingen. Ik bak ze voor vrienden en familie maar het liefst zou ik deze hobby omzetten in iets concreets. Daar ben ik in deze periode dan ook mee bezig. Ik hoop snel een eigen pasticceria (gebakswinkel) te openen met Siciliaanse cannoli (gevulde koekrolletjes), amandelkoekjes en Modica-chocolade en nog veel meer lekkernijen…

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Ik denk dat ik een zonnig en open meisje ben. Af en toe ben ik ook een beetje paranoïde…

Wat voor type man vind jij leuk?

Ik ben dol op lekker eten en het ontdekken van nieuwe restaurants. Mijn ideale man moet mij op dit punt kunnen bijhouden.

Hoe moet hij eruit zien?

Ik houd niet van van die afgetrainde types waaraan je direct ziet dat ze heel erg met hun uiterlijk bezig zijn. Maar een man moet natuurlijk wel verzorgd zijn, zonder te overdrijven.

En zijn karakter?

Mijn ideale man zorgt goed voor me. Ik houd van mannen die me in bescherming nemen, waar ik me veilig bij voel.

Ben je jaloers?

Of ik jaloers ben…? Daar kan ik me maar beter niet over uitlaten!

Carola en reizen. Hoe ziet dat eruit?

Ik ben gek op reizen… het liefst ga ik naar amerika. Op dit moment ben ik bezig met het organiseren van een reis naar Mexico.

Carola en de mode. Hoe staat het er daarmee voor?

Je zult het misschien vreemd vinden maar ik ben niet zo iemand die de mode en trends op de voet volgt. Ik houd niet van shoppen in grote winkelcentra omdat ik het haat om in de rij te maken staan, om te wachten, om kleding te moeten passen. Ik koop liever online. Ik heb een ware passie voor tassen. Mijn favoriete tassen zijn die van Chanel.

Dank je, Carola. Tot de volgende keer?

Absoluut! Een dikke kus voor alle lezers van ADVERSUS

