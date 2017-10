Chocolade sorbetijs. Pure verwennerij (voor haar én jezelf)

Verwen haar (en jezelf) met huisgemaakt chocolade sorbetijs.

Je hebt er geen ijsmachine voor nodig. Een keukenmachine is genoeg. Met een krachtige staafmixer lukt het misschien ook nog (onze staafmixer kreeg het niet voor elkaar om de chocolade sorbet te mixen terwijl dat met de citroensorbet wel lukte). Verder is het nog belangrijk om te weten dat het sorbetijs een nachtje in de vriezer moet staan. Wel even goed plannen dus als je je gasten met deze bitterzoete lekkernij wilt verwennen.

Ingrediënten voor 6 tot 8 bolletjes

600 ml water

200 gram fijne suiker

50/75 gram cacao (hoe meer, hoe bitterder)

100 gram chocolade (puur, wij gebruikten 72%)

Als je wilt: vanille-extract

Bereiding

Breng 600 ml water aan de kook. Zeef in de tussentijd de suiker en cacao en schep de ingrediënten door elkaar. Doe de suiker en cacao in het kokende water en meng alles goed door elkaar. Laat het mengsel nog 5 minuten sudderen (af en toe even roeren). In de tussentijd breek je de chocolade in kleine stukjes. Haal de pan van het vuur en doe de chocoladestukjes en eventueel het vanille-extract erbij. Meng alles goed door elkaar.

Laat het mengsel afkoelen en plaats het daarna voor een nachtje in de vriezer. De volgende morgen haal je het ijs uit de vriezer, wacht even tot het wat zachter is, hak het in stukken en zet er dan de staafmixer op of vermaal het ijs in de keukenmachine. Eenmaal fijngemalen, zet je het weer terug in het vriesvak. Reken erop dat het ijs nog zeker een paar uur zal moeten rusten voordat het weer helemaal opgesteven is.