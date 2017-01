Computer gegenereerde it-girls? Wat krijgen we nu?

Is Instagrams nieuwste it-girl Miquela Sousa @miquela echt of fake? Maandenlang al houdt deze vraag de gemoederen bezig. Sinds Miquela in april 2016 haar Instagram account opende, scoorde ze in mum van tijd een ongelooflijk aantal followers. Op het moment, zo’n 9 maanden later, telt het aantal 127k.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Dat Miquela een it-girl is, daar kunnen we niet omheen. Ze heeft mysterieuze groene ogen, een volle mond, perfecte make-up en een idem ditto huidje met stoute sproetjes, een trendy haarcut en is altijd fashionable gekleed. Haar selfies getuigen van smaak en dat je-ne-sais-quoi, zoals de Fransen het zo mooi zeggen.

Ook haar ‘setting’ is sprookjesachtig: de girl woont in L.A., is vaak in Venice Beach, bezoekt clubs en kunstgalerieën en maakt af en toe een snoepreisje ‘abroad’, zoals de selfie bij het Louvre in Parijs ons doet geloven.

💛💛💛💛💛 A photo posted by *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) on Nov 28, 2016 at 7:04pm PST

Maar er is iets aan haar dat niemand overtuigt. Miquela is net wat té vlak, haar ogen zijn net wat té leeg en misschien ze is ook net iets té mooi, maar hierin kan onze vrouwelijke jaloezie ons parten spelen. Het is alsof er té veel Photoshop op losgelaten is… of is er iets anders aan de hand?

Verschillende journalisten zijn al op het fenomeen gesprongen en hebben Miquela gecontacteerd om haar te interviewen, maar de girl zou middels andere personen hebben laten weten niet voor interviews beschikbaar te zijn. Anderen zouden de celebs waar Miquela zich mee heeft laten fotograferen – de girl schijnt zo haar contacten te hebben -, hebben benaderd voor informatie maar ook dat zou niets hebben opgeleverd.

Miquela’s fans blijven gissen of ze echt of fake (lees: computer gegenereerd) is en elke post wordt nauwgezet geanalyseerd. Het raadsel zal pas worden opgelost als de it-girl zich in levende lijve vertoont… of de maker/maakster ervan. De meest recente post (ten tijde van dit schrijven) van de it-girl is een mannelijk personage en de tekst luidt ‘Me’. Geef Miquela hier haar geheim mee prijs…?

Wat denken jullie van deze it-girl? Is ze echt of fake? En wat vind je eigenlijk van dit fenomeen? Eerst holden we massaal achter Pokemons aan en misschien volgen we nu wel een computer gegenereerde it-girl. Wat vind je van deze ontwikkelingen?