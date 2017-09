Confrontatie met ex, zo ga je de confrontatie met haar ex aan

Met haar ex wil je gewoon niet geconfronteerd worden. En als het toch gebeurt, is dat vaak niet gemakkelijk, soms zelfs pijnlijk. Confrontatie met ex, zo ga je de confrontatie met haar ex aan. Het kan gebeuren dat je partner de naam van haar ex laat vallen, misschien zelfs op een intiem moment. Het komt ook voor dat haar vrienden (of vriendinnen) geen gelegenheid voorbij laten gaan om haar (of jou?) eraan te herinneren hoe fantastisch haar ex wel niet was. Over deze momenten willen we het in dit artikel hebben. Hoe ga je om met dat (minderwaardigheids)gevoel dat je soms krijgt als je geconfronteerd wordt met de ex van je vriendin of vrouw?

Tja, laten we daar even een zware term vallen. Minderwaardigheidsgevoel. Toch komt het vaker voor dan je denkt dat de confrontatie met de ex, de ex-concurrent zullen we maar zeggen, voor problemen zorgt. Hij is als een spook dat in jouw leven rondwaart.

Zo ga je de confrontatie met ex aan

Je hebt hem nooit in levende lijve gezien maar misschien ken je hem van de foto’s op haar computer die misschien wel een herinnering vormen aan een fantastische vakantie in een of ander exotisch oord (terwijl jullie meest onvergetelijke vakantie ten hoogste de kampeerweek om de hoek was). Misschien is hij tien centimeter langer dan jij. Misschien heeft hij een weelderigere haardos dan jij. Om het nog maar niet te hebben over zijn prestaties in bed.

Wat jij daarvan weet? Een ongelukkige grap van een vriend van haar suggereerde dat hij van wanten wist. Of misschien leid je het af uit een zinnetje dat zij liet vallen, van een foto, een mail. Allemaal kleine stukjes informatie die als een puzzel in elkaar passen en die maar moeilijk te verteren zijn. Hij was beter dan ik. Hij was de man van haar leven. Ik ben een compromis, een fout, een ‘in between boyfriends’ 🙂

Het zijn situaties en gevoelens die voor grote problemen in je liefdesleven kunnen zorgen. Minderwaardigheidsgevoelens, problemen in de seksuele sfeer, jaloezieën. Wat kun je doen om deze problemen op te lossen? De adviezen van vrienden, gespecialiseerde tijdschriften, psychologen en relatietherapeuten zijn ontelbaar, zoals altijd. Maar er zijn zeker ook wel enkele eenvoudige lijnen en tips die de moeite waard zijn om in gedachten te houden. Je weet maar nooit.

1. Het minderwaardigheidsgevoel dat wij (neigen te) ontwikkelen als we worden geconfronteerd met de ex van haar, kan veel dieper gaan en alles te maken hebben met ons gevoel van eigenwaarde. Is dit het geval, dan is het goed om aandacht aan dit aspect van je persoonlijkheid te besteden, ook omdat je daarmee andere problemen die je leven zuur kunnen maken, kunt oplossen. Een advies: misschien zijn doe-het-zelf-handleidingen niet de juiste oplossing voor dit probleem.

2. Als het je vriendin of vrouw is die jouw gevoelens voedt door je voortdurend met haar ex (en smakeloze grapjes) te confronteren… dan ligt het probleem misschien bij haar.

3. Heb je vooral in de slaapkamer het gevoel dat je voor haar ex onderdoet, probeer dan eens met je vriendin of vrouw erover te praten. Misschien zonder dat ze begrijpt hoe diep het bij jou zit. Enkel en alleen om helderheid over de dingen te krijgen die je dwarszitten. Soms zit het allemaal tussen de oren en verbeelden we ons van alles. Als je erover praat, zul je een realistischer beeld van de werkelijkheid krijgen.

4. Probeer het probleem rationeel te benaderen. Maak in gedachten een (eerlijk) lijstje van je kwaliteiten. Als haar relatie met haar ex op de klippen is gelopen, en zij voor jou heeft gekozen, dan moet daar een reden voor zijn. Niets gebeurt zomaar voor niets.

5. Laat het niet gebeuren dat jouw jaloezie of minderwaardigheidsgevoel, of je competitiestrijd met haar ex je liefdesleven negatief beïnvloeden. Bedenk dat zij er niet blij van zal worden om een jaloerse en onzekere man aan haar zij te hebben die voortdurend op zoek is naar bevestiging en die de hele tijd gerust gesteld moet worden.

