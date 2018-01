Cover model Danique. ‘Ik ben extreem fan van Armin van Buuren en mijn wimpers zijn echt’

Ons nieuwe cover model is Danique. Danique is supermooi. Toen we haar foto’s zagen, wisten we het direct. Danique moest en zou cover model van ADVERSUS worden. En dat werd ze. Niemand zal het geloven, maar dit was Daniques eerste foto shoot ever! Niet alleen poseerde Danique voor onze camera maar ze acteerde direct ook voor een video. Deze girl heeft het!

Danique is het type meisje dat alle hoofden op straat doet omdraaien. Ze is lang, blond, heeft grote diepblauwe ogen en een glimlach die je niet vergeet. Als je Danique beter wilt leren kennen (wie wil dat niet?), bekijk dan de video hieronder, en lees het interview. Wil je haar op ADVERSUS terugzien, maak je dan geen zorgen. Daar hebben wij ook al aan gedacht…! Alessio

Hoe heet je en waar kom je vandaan?

Ik heet Danique en ik kom uit Utrecht.

Hoe is het leven in Utrecht?

Het leven is erg gezellig. Het is een leuke stad. Vooral veel gezelligheid van de mensen. Ik woon ook in Breda. Daar studeer ik. De mensen in Breda zijn vaak nog aardiger dan de mensen in Utrecht. Ze zijn wat gezelliger, denk ik.

Wat is je favoriete stad?

Mijn favoriete stad is Utrecht en het blijft Utrecht want daar ben ik opgegroeid en ik vind het gewoon een hele mooie stad.

Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini Adversus Cover Model Danique - Photographer: Alessio Cristianini

Heb je er wel eens over nagedacht om model te worden?

Ik zou wel graag model willen worden maar ik moet daar nog even aan werken.

Wat doe je nu?

Op dit moment studeer ik. Ik doe Management en Toerisme op de NHTV en het gaat me heel goed af. En ik hoop mijn Master hierna te doen.

Wie is je favoriete topmodel?

Mijn favoriete topmodel is Gigi Hadid omdat haar moeder ook Nederlands is. Dat vind ik heel leuk en ik vind haar echt heel erg knap. En de campagnes waarvoor zij shoot, vind ik ook heel erg leuk, zoals laatst de campagne van Tommy Hilfiger. Daarom is zij mijn favoriete topmodel.

Hoe zou je jezelf omschrijven?

Als ik mezelf moet omschrijven dan zou ik zeggen: humor, betrouwbaar en flexibel.

Wat zijn je slechte karaktereigenschappen (als je die hebt)?

Slechte karaktereigenschappen zijn dat ik vaak afgeleid ben. Dat ik aan meerdere dingen bezig ben in plaats van er eentje af te maken.

Wat is je lievelingsmuziek?

Mijn lievelingsmuziek is van Armin van Buuren. Ik ben heel erg fan van Armin van Buuren. Waarom ik extreme fan ben van Armin van Buuren? Dat is omdat zijn feestjes altijd heel erg sfeer hebben en hij maakt liedjes die altijd in je hoofd blijven zitten, en je wordt er vrolijk van.

Wat let je op in een man?

Zijn ogen en zijn tanden.

Wat is het stomste compliment dat je ooit hebt gekregen?

Het stomste compliment dat ik ooit heb gekregen of dat ik wel eens krijg, is ‘Oh, wat zijn je wimpers mooi, ze zijn echt lang’, en dan de vraag erachter aan: ‘Ze zijn nep?’ Dan denk ik: ‘Tja…’

Hoe kleed je je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven draag ik het liefst platte schoenen en een trui, een grote trui…

