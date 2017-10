De aasgieren van de ‘revenge fuck’

Eerlijk gezegd weet ik niet of er in de Nederlandse taal een ‘technische’ term voor het Angelsaksische concept ‘revenge fuck’ bestaat. Maar ik kan je wel uitleggen wat ik bedoel.

We hebben met een ‘revenge fuck’ te maken als een vrouw (het kunnen ook mannen zijn maar iedereen weet dat vrouwen veel meer mogelijkheden dan mannen hebben als ze de nacht niet alleen willen doorbrengen) besluit om zich te wreken voor een ongelijk dat haar partner haar heeft aangedaan (of denkt dat hij haar heeft aangedaan). Hoe? Door zichzelf aan een ander te geven. Door een avontuurtje te hebben met de eerste die zich aandient. Uit wraak. Vandaar de definitie ‘revenge fuck’. Overigens, als een van de lezers weet hoe je dit in het Nederlands noemt, schrijf het ons dan!

Net zoals het gebeurt in de savanne, waar de aasgieren zich verzamelen bij de karkassen van dieren, leven er in onze maatschappij mensen die zich als ware aasgieren gedragen. En een meisje dat een moeilijke periode in haar relatie doormaakt, kan gemakkelijk in handen van dit soort personages vallen. Laat me dit eens beter uitleggen.

Ik ken een manspersoon die altijd expliciet op zoek is naar dit soort situaties. Elke keer als hij om wat voor reden een meisje of vrouw leert kennen, brengt hij de mogelijkheden van conflicten in haar relatie in kaart. Of het nu om een vrouwelijke collega, een vriendin van een vriend of een kennis van een kennis gaat. Als het meisje ‘bezet’ is, wordt hij actief. Als een aasgier volgt hij het reukspoor van een karkas. Zodra het hem lukt om met het meisje in contact te komen, begint hij in haar relatie te ‘wroeten’. Hij zoekt naar barsten, hij zaait tweedracht, accentueert de twijfels die misschien al bij haar leefden.

Hij is meer dan diabolisch. Ook als het meisje of de vrouw in kwestie denkt dat het tussen haar en haar partner allemaal goed gaat, lukt het hem nog om haar aan het twijfelen te brengen. Om haar te laten geloven dat haar partner haar niet trouw is, of dat er problemen zijn waar ze zich nog niet bewust van is. Het lukt hem om gaten te slaan in de relatie die zijn ‘slachtoffer’ met haar partner heeft opgebouwd en dringt zich door die gaten naar binnen. Ongelooflijk, maar het lukt hem vaak om haar daar te krijgen waar hij haar wil hebben. Aan de ene kant maakt hij dingen kapot, aan de andere kant geeft hij haar een schouder om op uit te huilen. Aan de ene kant zaait hij twijfel, aan de andere kant biedt hij zich – dat had je al begrepen – aan als de ideale kandidaat voor een ‘revenge fuck’.

Je zou dit soort personages het beste kunnen omschrijven als ‘de aasgieren van de revenge fuck’. Een andere term kan ik er niet voor vinden. Het zijn mensen die geen respect verdienen, die je beter kunt vermijden.

Dit zijn zo mijn ideeën. Maar wat vinden jullie ervan? We vragen het de bezoekers – en bezoeksters – van ADVERSUS. Hebben jullie soortgelijke ervaringen? Denk je dat je er niet in zou trappen? Hebben jullie wel eens zo iemand aan het werk gezien? Schrijf het ons. De meest interessante ervaringen en meningen zullen we hieronder (geheel anoniem) publiceren.

De beste term in NL is “wraaksex”

Hallo,

Ik noem het eerder een relationele vergeldings actie.

Met het gezegde: de een zijn dood, is de ander zijn brood.

(Lijken)pikken doen we allemaal wel eens, of heet het overleven…?

Keerpunt daarbij is waar jezelf de grens wil leggen.

Is voor mij een bekend verhaal op basis van een spannend avontuur.

Achteraf betaal je een hoge prijs, die je zelf gekozen hebt…

GR. BJ

Allemaal heel bekend, allemaal zo oud als de weg naar Rome…………. We leven

nu in een tijd waarin we niet meer diep durven gaan in een relatie en bij de minste

of geringste twijfel al rond gaan kijken naar een betere kandidaat. Zapvrienden

en Zaprelaties noem ik dat. En in het stukje hier gaat het dan om die ‘slechte’kerels,

aasgieren, maar iedereen is verantwoordelijk voor de eigen daden. Dus als een

vrouw zich daardoor laat inpakken moet ook zij zich eens afvragen waarom zij zo

oppervlakkig is. Hier gaat het nu even over de revenge fuck, om wraak te nemen

op de relatie… Een groter gevaar vind ik de ‘bondage’baby… Oftewel de vrouwen

die zogenaamd de pil vergeten zijn en dus zwanger worden en zo de partner voorzich

proberen te behouden. Spelletjes, spelletjes, spelletjes….. i.p.v. op een volwassenwijze

over zichzelf en relaties na te denken.

hoi bij mij is zoiets ook gebeurd de broer van mijn vriend heeft me geprobeerd

te zoenen en in bed te krijgen ik kwam heel verdrietig bij hem om met hem te pratenof

hij niet eens met zijn broer kon praten en toen probeerde hij mij te zoenen

Ik ken dit wel! Het ging een tijd lang niet goed in mijn relatie. Ik dacht/hoopte

in de eerste instantie dat het wel weer goed zou komen. Deze periode duurde al

bijna 8 maand.

Ik ging er kapot aan en kwam op msn weer aan de praat met een jongen waar ik een

paar jaar terug helemaal gek op was. De gesprekken werden steeds leuker en we

hadden het ook wel eens over mijn relatie met xxx. Hij begon hierover door te

vragen en benadrukte de negatieve kanten in mijn relatie en van mijn partner.

Ik begon steeds meer te twijfelen over mijn relatie. Hij wilde wat met me afspreken,

en hoe sterk ik mezelf had voorgenomen om dit niet te doen, ik deed het toch.

Vreemdgaan had ik nooit aan gedacht, dat kon ik mijn partner niet aan doen! Toch

gebeurde dit ook. Ik heb er veel spijt van gehad maar heb later wel weer twee

keer met hem afgesproken.

Ik heb het uitgemaakt met mijn vriend omdat het niet lekker meer ging, misschien

ook omdat deze ‘aasgier’ het er zo ingepeperd heeft..

Ja ik ken dit soort situaties het is precies zo gegaan tussen

mij en mijn ex. Iedereen veronderstelde dat ik vreemdging met de

poetsvrouw op ons werk aangezien ik regelmatig langer aanwezig bleef als

de iedereen de firma al verlaten had. Echter kon ik met haar goed praten

over problemen in mijn relatie, echter is tussen ons nooit iets geweest.

Maar mijn collega en andere mensen vonden het nodig mijn ex hiervan op de

hoogte te stellen. Hoe vervolgens ook nog een -wat ik dacht- goede vriend

(kende hem 15 jaar) haar “mijn” mannenpraat vertelde is zij gaan

rondkijken…

Hij krijgt volgens eigen zeggen te weinig sex en had gehoopt dat hij haar

dan misschien een keer kon verslinden, echter heeft zij zich daarop niet

ingelaten…

Vervolgens is ze echter op zoek gegaan naar iemand waarmee ze over haar

problemen kon praten en dat was niet moeilijk contact leggen met media’s

zoals internet en daardat ze ook nog partime op een tankstation werkt…

Toen heeft ze een figuur leren kennen die niet ver van mij vandaan woont

en heeft zich regelmatig met hem getroffen en daarmee is ze uiteindelijk

vreemd gegaan. Hoe ik naderhand priveberichtjes in een community heb

gelezen bleek dat hij dus inderdaad ingespeeld had op de verdenkingen die

mijn collega’s hadden.

Einde van de story we zijn met een grote ruzie uit elkaar gegaan. Echter

heeft zij geen relatie met hem…

Ander woord is:

Vervangende wrakingsneuker

