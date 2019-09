De details die vrouwen in een man opmerken

Laten eens een klein experiment uitvoeren. Kijk eens goed naar de eerste de beste mooie vrouw die je op straat tegenkomt (en dan bedoelen we écht mooie vrouw). Heb je dat gedaan? Oké, sluit dan nu je mond die van bewondering is opengevallen en geef antwoord op deze drie vragen:

1. wat voor kleur ogen had ze?

2. had ze lange of korte nagels?

3. wat voor schoenen droeg ze?

We weten zeker, bijna 100% zeker, dat je antwoord op deze vragen niet meer is dan een confuus stamelen van zoiets als ‘ze was mooi…. heel mooi… lang en… nou ja’. Wees maar niet bezorgd. Dit is volkomen normaal. Je bent nu eenmaal een man.

Maar draai de rollen nu eens om. Vraag aan je vriendin of aan een goede vriendin of ze eens goed wil kijken naar die mooie man die daar voor jullie loopt.

En vraag haar dan:

1. Hoe waren zijn wenkbrauwen?

2. Had hij verzorgde handen?

3. Had hij mooie tanden?

4. Hoe zat zijn haar? Was het schoon en goed geknipt?

5. Hoe was hij gekleed? Trendy of casual?

6. Was het überhaupt een verzorgd type?

7. Was het een ‘aftershave’-type?

8. Hoe bewoog hij zich? Hoe liep hij?

We weten zeker, bijna 100% zeker, dat ze tenminste zes van de acht vragen zal weten te beantwoorden en het zal ons niet verbazen als ze je nog meer details kan verschaffen.

Want je moet weten, beste lezer, dat vrouwen, als het om mannen gaat, veranderen in een computer met haviksogen. Ze waarderen en beoordelen ons zonder dat we er zelfs maar erg in hebben.

Binnen enkele seconden besluiten ze of ze ons interessant vinden of niet, en als we de test niet doorstaan, is het moeilijk, bijna onmogelijk, om weer voet aan de grond te krijgen. Ze registreren ook de kleinste details. Zo zullen ze zich ook maanden later nog herinneren hoe we tijdens de eerste ontmoeting gekleed gingen, terwijl wij mannen ons niet eens de kleur van het slipje dat ze op dit moment draagt, kunnen herinneren (test jezelf maar eens: wat voor kleur slipje draagt ze vandaag?)

En nu je dit weet, doe je er goed aan om de acht punten hierboven nog eens goed door te nemen. En vraag jezelf ook eens af op welke punten je jezelf nog kunt verbeteren. Want echt, de vrouwen letten op dit soort dingen!

