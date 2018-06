De geheel nieuwe BMW 8 Serie Coupé. Het belangrijkste doel tijdens de ontwikkeling van de nieuwe BMW 8 Serie Coupé was opwindende rijdynamiek. De carrosserie, aandrijflijn en wielophanging zijn specifiek afgestemd op wegligging, precisie en stabiliteit van het hoogste niveau, zoals wordt verwacht van een sportauto van de hoogste klasse. Het nieuwe model geeft het modellenoffensief van BMW in het hogere luxe-segment een extra dynamische start.

BMW presenteert de nieuwe BMW 8 Serie Coupé. Op 24 november 2018 staat hij bij de BMW dealer. De indrukwekkende coupé combineert indrukwekkende dynamiek, met balans, betrouwbaarheid en comfort voor de lange afstand. De BMW 8 Serie Coupé is een nieuw hoofdstuk in de succesvolle BMW sportautohistorie en hij vormt de start van het modelinitiatief in het hogere luxesegment van het concern.

Een ongeëvenaarde combinatie van sportiviteit en eigentijdse luxe, betrouwbaarheid, comfort voor de lange afstand en innovatieve bediening, rijassistentie en connectiviteit.

Introductie in november 2018 in twee modelvarianten:

BMW M850i xDrive Coupé M Performance met de nieuwe 390 kW (530 pk) sterke V8-motor (verbruik gecombineerd: 10,0-10,5 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 228-240 g/km)* en de BMW 840d xDrive Coupé met zescilinder-in-lijn dieselmotor met 235 kW (320 pk) (verbruik gecombineerd: 5,9-6,2 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 154-164 g/km)*. Beide motorvarianten zijn voorzien van een verder ontwikkelde 8-traps Steptronic automaat en voldoen aan de emissienorm EU6d-TEMP.

Carrosseriestructuur, aandrijftechniek en wielophanging zijn nadrukkelijk gericht op superieure dynamiek en prestaties die worden verwacht van een sportauto van de hoogste klasse. BMW heeft de BMW 8 Serie Coupé tegelijk met de BMW M8 en de BMW M8 GTE raceauto ontwikkeld. Laag zwaartepunt, uitgebalanceerde gewichtsverdeling, lichtgewicht constructie door toepassing van aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP), aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie, krachtige motoren, sportuitlaat, sperdifferentieel achter, extreem stijve carrosserie en wielophanging. Adaptive M wielophanging, Integral Active Steering en banden met verschillende maten voor en achter zijn standaard. Actieve rolstabilisatie is optioneel leverbaar voor BMW M850i xDrive Coupé.

Opwindende, krachtige vormgeving volgens nieuwe, minimalistische designtaal, elegante, vloeiende lijnen, lage carrosserie met lange motorkap, smal toelopend passagierscompartiment, krachtige schouderlijn, kenmerkende ‘double-bubble’-vorm van het dak, lange achterruit die naar onder toe breder uitloopt, typische sportautoproporties met een lengte van 4.843 mm, een breedte van 1.902 mm, een hoogte van 1.341 mm en een wielbasis van 2.822 mm. Opties zijn onder meer een M koolstofvezel dak en het M Carbon exterieurpakket met lamellen voor de luchtinlaten, spiegelkappen, een achterspoiler en diffuser in CFRP.

De laagste koplampen van alle BMW modellen tot op heden. LED-koplampen standaard, optioneel zijn adaptieve LED-koplampen en BMW Laserlight met Selective Beam en een bereik van 600 meter voor het grootlicht.

Rustgevend en luxueus interieur, lijnen in lengterichting leiden de blik voorwaarts, op de weg. Overzichtelijk gerangschikte bedieningsorganen accentueren de focus op de bestuurder en het belang van een sportieve en dynamische rijbeleving. Hoogwaardige materialen, verfijnde interieurverlichting, de middenconsole loopt omhoog naar het dashboard, lederen bekleding voor het instrumentenpaneel en de bovenrand van de deurpanelen is standaard.

Hoogwaardige opties voor hedendaagse luxe: draadloos opladen voor de smartphone,

BMW Display Key, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System en unieke glasbewerking van de keuzehendel van de Steptronic automaat, iDrive Controller, start-/stopknop en volumeknop.

De nieuw ontworpen sportstoelen bieden een lage zitpositie, Vernasca-lederen bekleding is standaard. Ook de twee zitplaatsen achterin bieden een lage zitpositie, waardoor hoofdsteunen overbodig zijn. Automatische bediening van de achterklep is eveneens standaard. De bagageruimte biedt een inhoud van 420 liter. In gelijke delen neerklapbare rugleuning achterin biedt de mogelijkheid om de bagageruimte te vergroten.

M Sport pakket met exclusieve designelementen en opties die het dynamische karakter van de auto benadrukken. Grotere luchtinlaten, lichtmetalen 19-inch M wielen, een M Sport remsysteem, multifunctionele stoelen, een met leder bekleed M stuurwiel en dorpelpanelen met verlichting en M logo. De BMW M Performance versie wordt geleverd met onder meer lichtmetalen 20-inch M wielen met high-performance banden, een speciaal M Sport remsysteem, exclusieve exterieurdetails in Cerium Grey, roestvrijstalen interieurlijsten met weefpatroon en verlichte dorpelpanelen die zijn voorzien van de typenaam. Eveneens vanaf de introductie leverbaar zijn het M Technic Sport Package en speciaal voor dit model ontwikkelde opties van BMW Individual.

De nieuwe generatie van de M Performance TwinPower Turbo V8 combineert een hoog vermogen met een fantastisch, puur uitlaatgeluid (zonder ‘sound engineering’ in het interieur via het geluidssysteem). Cilinderinhoud is 4,4-liter. De nieuw ontwikkelde twinscroll turbo’s zijn tussen de cilinderbanken van de V-motor gemonteerd, verbeterde directe brandstofinspuiting, VALVETRONIC en Dubbele VANOS, maximumvermogen toegenomen met 50 kW (68 pk) zonder gewichtstoename, maximumkoppel van 750 Nm beschikbaar van 1.800 tot 4.600 toeren per minuut. Sportuitlaatsysteem met variabele kleppen en uitlaatgasbehandeling met onder meer een benzinepartikelfilter.

Zescilinder-in-lijn dieselmotor met de nieuwste BMW TwinPower Turbo technologie inclusief meertrapsturbo en common-rail inspuiting met piëzo-injectoren, maximum inspuitdruk van 2.500 bar. Geoptimaliseerde emissie dankzij uitlaatgasrecirculatie, dieselpartikelfilter, NOx-absorptiekatalysator en SCR-katalysator.

Driving Experience Control schakelaar met ADAPTIVE-modus. Duidelijk merkbare verschillen tussen de COMFORT- en ECO Pro-modi aan de ene kant en de modi SPORT en SPORT+ aan de andere kant. Uitgekiend management van de systemen in de aandrijflijn en het chassis zorgen voor focus op dynamische prestaties en perfect weggedrag in dagelijks stadsverkeer alsmede voor hoogstaand comfort tijdens lange ritten.

Standaarduitrusting omvat onder meer het nieuwe display- en controleconcept BMW Operating System 7.0. BMW Live Cockpit Professional met volledig digitaal instrumentencluster en een 10,25-inch Control Display met heldere, moderne lay-out. De platte, op aanraking gerichte menustructuur biedt snelle toegang tot functies en instellingen. Naar wens aan te passen weergave past zich aan de situatie aan en voorziet de bestuurder te allen tijde van de juiste informatie. Om de sportieve rijervaring verder te verhogen, kan informatie zoals de zijdelingse versnelling tijdens snel bochtenwerk worden getoond, evenals oliedruk en olietemperatuur. Intuïtieve multimodale bediening door aanraken van de Control Display, via de bekende iDrive Touch Controller, de bedieningsorganen op het stuur, stembediening of BMW Gesture Control.

Nieuwste versie van de BMW Head-Up Display met 16% groter projectieoppervlak, fraaiere 3D-weergave en extra informatie (naar wens compacter te maken met een druk op de knop).

Innovatieve rijassistentiesystemen verhogen veiligheid en comfort. Deze geïntegreerde voorzieningen van de BMW Personal Co-Pilot zijn de nieuwste ontwikkelingen op weg naar autonoom rijden. Inclusief Active Cruise Control met Stop & Go-functie, Steering and Lane Control Assistant, Lane Change Warning en Lane Departure Warning, actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, uitwijkassistentie, afstandinformatie, Crossing Traffic Warning, Priority Warning en Wrong-Way Warning.

Parking Assistant – geautomatiseerde begeleiding voor parallel aan en haaks op de rijrichting parkeren. Reversing Assistant neemt de besturing over van de bestuurder en stuurt de auto achteruit – maximaal 50 meter – over hetzelfde traject dat de auto daarvoor vooruitrijdend heeft afgelegd om ter plaatse te komen. Parking Assistant Plus biedt Surround View, Top View, Panorama View en Remote 3D View.

Compleet gamma diensten van BMW ConnectedDrive. Volledige connectiviteit tussen de auto van de klant en zijn digitale apparaten via de persoonlijke mobiliteitsassistent van BMW Connected. BMW Digital Key biedt via de smartphone toegang tot de auto en de mogelijkheid om die te starten. Waarschuwingen voor mogelijk gevaar via netwerk met andere auto’s van BMW. Software-updates ‘over the air’.

Modelvarianten bij introductie:

BMW M850i xDrive Coupé:

V8 benzinemotor, 8-traps Steptronic automaat. Cilinderinhoud 4.395 cm3, vermogen 390 kW (530 pk) bij 5.500-6.000 toeren per minuut, maximumkoppel 750 Nm bij 1.800-4.600 toeren per minuut. Acceleratie 0-100 km/u 3,7 s, topsnelheid 250 km/u. Verbruik gecombineerd* 10,0-10,5 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd* 228-240 g/km, emissienorm EU6d-TEMP.