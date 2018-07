De nieuwe A-Klasse Limousine: compacte variant in de premium limousinereeks van Mercedes-Benz

De reeks compacte modellen van Mercedes-Benz blijft maar groeien: eind 2018 komt de A-Klasse Limousine op de markt. Het vierdeurs model heeft een wielbasis van 2.729 millimeter en de proporties van een dynamische en tegelijkertijd compacte Limousine met een korte overhang voor en achter. Qua hoofdruimte achterin gaat dit model aan kop in zijn segment. Daarnaast biedt de Limousine alle vertrouwde A-Klasse voordelen, zoals moderne, zuinige motoren, een hoog veiligheidsniveau dankzij state-of-the-art rijassistentiesystemen met S-Klasse functies en het intuïtief te bedienen en lerende infotainmentsysteem MBUX – Mercedes-Benz User Experience. Met een c w -waarde van 0,22 en een frontaal oppervlak van 2,19 m² heeft de nieuwe A-Klasse Limousine de laagste luchtweerstand van alle actuele serieauto’s, waarmee hij het wereldrecord van de CLA Coupé verdedigt.

De nieuwe A-Klasse Limousine zal worden gebouwd in Aguascalientes/Mexico en Rastatt/Duitsland en werd ontwikkeld in Sindelfingen/Duitsland. Het nieuwe model wordt voor het eerst aan het grote publiek voorgesteld tijdens de Autosalon van Parijs (4 t/m 14 oktober 2018). Mercedes-Benz presenteerde in april 2018 reeds de A-Klasse L Limousine tijdens de beurs Auto China in Beijing. Dit model met langere wielbasis werd exclusief ontwikkeld voor de Chinese markt en wordt ook uitsluitend daar geproduceerd.

De nieuwe generatie compacte modellen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verjonging en imagoverandering van het merk Mercedes-Benz. De CLA Coupé was in 2013 het eerste compacte model van Mercedes-Benz dat in de VS op de markt werd gebracht. In 2017 ruilde bijna één op de twee kopers van de CLA een auto van een concurrerend merk in en meer dan 50 procent van de CLA-kopers schafte voor het eerst een Mercedes-Benz aan.

De A-Klasse legde in 1997 de basis voor het huidige compacte modellengamma van Mercedes-Benz en sindsdien zijn er meer dan 6 miljoen exemplaren wereldwijd uitgeleverd. De A-Klasse Limousine breidt als zevende model de reeks compacte modellen verder uit. Een logische toevoeging, want dankzij de productie van de C-, E- en S-Klasse beschikt Mercedes-Benz over meer knowhow met betrekking tot premium Limousines dan menig andere fabrikant.

De afmetingen van de nieuwe A-Klasse Limousine:

Lengte/breedte/hoogte: 4.549/1.796/1.446 mm

Wielbasis: 2.729 mm

Bagageruimtevolume: 420 liter

Hoofdruimte voor/achter: 1.024/944 mm

Elleboogruimte voor/achter: 1.457/1.446 mm

Schouderruimte voor/achter: 1.400/1.372 mm

Effectieve beenruimte voor/achter: 1.062/861 mm

De A-Klasse Limousine biedt veel praktisch gebruiksgemak. Hiertoe behoren een bovengemiddelde schouder-, elleboog- en hoofdruimte plus een eenvoudige toegang tot het achtercompartiment. De bagageruimte heeft een volume van 420 liter en is toegespitst op een maximaal praktisch gebruiksgemak. De klepopening is erg groot met een breedte van 950 mm en een diagonale afstand van 462 mm tussen het slot en de onderzijde van de achteruit. Dit maakt het in- en uitladen van grote voorwerpen eenvoudiger.

Het wereldrecord verdedigd: geen enkele auto biedt een betere aerodynamica

De nieuwe A-Klasse Limousine maakt maximaal gebruik van de voordelen die zijn langere achterzijde biedt om een nog lagere luchtweerstand te realiseren dan de in dit opzicht reeds indrukwekkend presterende A-Klasse Hatchback (c w -waarde vanaf 0,25). Met een benchmark van c w 0,22 evenaart de nieuwe A-Klasse Limousine zelfs het oorspronkelijke wereldrecord van de CLA Coupé. Dankzij het frontale oppervlak van 2,19 m², nog kleiner dan dat van de CLA, heeft de nieuwe A-Klasse Limousine de laagste luchtweerstand van alle actuele serieauto’s.

De goede aerodynamische proporties spelen een cruciale rol bij het realiseren van een laag brandstofverbruik onder praktijkomstandigheden. Tal van details werden geoptimaliseerd aan de hand van verschillende computerloops, CAE-simulaties (computer aided engineering) en metingen in de windtunnel in Sindelfingen. Tot de maatregelen behoren een omvangrijk afdichtconcept (met bijvoorbeeld afdichtrubbers rond de koplampen) en een bijna volledige bekleding van de onderzijde, die bestaat uit de motorruimte, bodemplaat, delen van de achteras, diffusor en andere componenten. De spoilers bij de voor- en achterwielen werden geoptimaliseerd om de lucht zo effectief mogelijk rond de wielen te leiden. Ook de velgen en banden werden aerodynamisch geoptimaliseerd. In sommige landen is een tweedelig jaloeziesysteem achter de grille leverbaar, dat de luchtstroom door de motorruimte minimaliseert.

De motoren: aanvankelijk leverbaar met één diesel- en één benzinemotor

De volgende motoren zijn leverbaar bij de marktintroductie van de A-Klasse Limousine:

A 200 ( 120 kW /163 pk, 250 Nm); met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd brandstofverbruik 5,4-5,2 l/100 km of 18,5-19,2 km/l, gecombineerde CO 2 -emissie 124-119 g/km)

/163 pk, 250 Nm); met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd brandstofverbruik 5,4-5,2 l/100 km of 18,5-19,2 km/l, gecombineerde CO -emissie 124-119 g/km) A 180 d (85 kW/116 pk, 260 Nm); met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd brandstofverbruik 4,3-4,0 l/100 km of 23,3-25,0 km/l, gecombineerde CO 2 -emissie 113-107 g/km).

Uitrustingen: KEYLESS GO met HANDS-FREE ACCESS leverbaar

Het instapmodel krijgt al een omvangrijke uitrusting mee. Tot de standaarduitrustingen behoren het infotainmentsysteem MBUX – Mercedes-Benz User Experience – met touchscreen, alsmede rijassistentiesystemen van de nieuwste generatie, zoals de actieve remassistent en de actieve spoorassistent. Daarnaast kan de A-Klasse Limousine worden gepersonaliseerd met de uitrustingslijnen Style Plus, Progressive en AMG Line, het nightpakket en andere opties.

Een van de opties is het KEYLESS GO-comfortpakket met HANDS-FREE ACCESS. De comfortfunctie HANDS-FREE ACCESS maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het kofferdeksel handsfree en volledig automatisch te openen door middel van een voetbeweging onder de achterbumper.

De A-Klasse Limousine is in het jaar van de marktintroductie ook leverbaar als Edition 1. Dit exclusieve speciale model is voorzien van tal van koperkleurige accenten aan binnen- en buitenzijde.

Het design: indrukwekkende sportiviteit en een modern karakter

Met zijn puristische design dat de oppervlakken benadrukt, is de A-Klasse Limousine tegelijkertijd ‘hot’ en ‘cool’, waarmee het model naadloos aansluit op de designtaal sensuele puurheid. Hiertoe behoren de strakke oppervlakken met gereduceerd aantal lijnen en nauwkeurige voegen. De nieuwe A-Klasse Limousine beschikt over de proporties van een dynamische en compacte Limousine met een korte overhang voor en achter.

De ver naar achteren geplaatste raamsectie en de compacte achterzijde zorgen ervoor dat de auto dynamisch oogt. Dankzij de 16 tot 19 inch grote velgen en de geprononceerde wielkasten ligt de A-Klasse Limousine sportief op de weg.

Het frontdesign oogt erg progressief. Hieraan wordt bijgedragen door de lange, ver naar beneden doorgetrokken motorkap, de smalle koplampen met chroomelement en fakkelvormige dagrijverlichting, de diamond grille met één enkele lamel en chroompins (optie), alsmede de geïntegreerde Mercedes-Benz ster.

De gespierde en sensueel ogende schouderpartij met de karakterlijn eronder benadrukt de perfect vormgegeven flanken. De buitenspiegels zijn op de bovenzijde van de portieren geplaatst.

De tweedelige achterlichten benadrukken de strakke, brede achterzijde. De reflectoren zijn in de modulaire, tweedelige achterbumper ondergebracht. Afhankelijk van de uitrusting is deze achterbumper leverbaar met een zwarte diffusor of met een chromen sierlijst en chromen uitlaatsierstukken.

Het interieurdesign: revolutie van binnenuit

Het interieur van de nieuwe A-Klasse is compleet nieuw vormgegeven en heeft een moderne, vooruitstrevende uitstraling. Mercedes-Benz heeft voor een compleet nieuwe aanpak gekozen en zorgt voor een revolutie in het compacte segment met een nieuw ruimtegevoel. De unieke interieurarchitectuur wordt vooral gekenmerkt door het vooruitstrevend vormgegeven dashboard: voor het eerst zit er geen overkapping meer boven het dashboard. Als gevolg hiervan strekt het vleugelvormige dashboard zich uit van het ene voorportier naar het andere, zonder visuele onderbreking. Het widescreen display (optie) is geheel vrijstaand. De luchtuitstroomopeningen in sportieve turbinelook zijn eveneens een highlight.

Onder het dashboard zit een lager gedeelte, de zogeheten ‘vleugel’. Deze vleugel lijkt te zweven doordat er geen verbinding met het omringende gedeelte is. De sfeerverlichting versterkt dit effect en benadrukt de zwevende indruk die het onderste gedeelte maakt. De 64 kleuren van de als optie leverbare sfeerverlichting biedt keuze uit vijf keer zoveel kleuren als voorheen. En niet alleen zijn er meer keuzemogelijkheden, de emotionele uitstraling is ook uniek in dit segment: de verschillende kleuren vormen samen tien kleurwerelden die een sfeer met spectaculaire kleurveranderingen mogelijk maken.

De cockpit is leverbaar in drie uitvoeringen:

met twee 7 inch displays (17,78 cm),

met één 7 inch (17,78 cm) en één 10,25 inch (26 cm) display,

met twee 10,25 inch (26 cm) displays.

MBUX – Mercedes-Benz User Experience: unieke ervaring

De nieuwe A-Klasse is het eerste model van Mercedes-Benz dat is voorzien van het geheel nieuwe multimediasysteem MBUX – Mercedes-Benz User Experience, dat tevens een nieuw tijdperk inluidt op het gebied van Mercedes me connectiviteit. Het maakt bij de A-Klasse Limousine deel uit van de standaarduitrusting. Uniek aan dit systeem is dat het kan leren met behulp van kunstmatige intelligentie. MBUX kan worden gepersonaliseerd en stelt zich op de gebruiker in. Daarmee zorgt het systeem voor een emotionele band tussen de auto, de bestuurder en de passagiers.

Andere sterke punten, al naargelang de uitrusting, zijn de widescreen cockpit met hoge resolutie, de standaard touchscreenbediening van het mediadisplay, de navigatieweergave met augmented reality-technologie, alsmede de intelligente spraakbediening met natuurlijke spraakherkenning die wordt geactiveerd met het codewoord ‘Hey Mercedes’. Een head-up display is eveneens leverbaar. Het touchscreen maakt deel uit van het omvangrijke MBUX touchbedieningsconcept, dat bestaat uit een touchscreen, touchpad op de middenconsole en touch control-buttons op het stuurwiel.

MBUX is een revolutie van de user experience in de auto. Emotionele weergaveopties bieden maximaal gebruiksgemak en kenmerken zich door heldere 3D graphics in hoge resolutie die in realtime worden gerenderd, oftewel worden berekend en weergegeven.

Nieuwe en verbeterde Mercedes me connect-services maken hun debuut bij de nieuwe infotainmentgeneratie MBUX. Hiertoe behoren navigatiefuncties op basis van Car-to-X Communicaton (informatie die wordt doorgegeven van voertuig naar voertuig en die betrekking heeft op gebeurtenissen die door sensoren zijn geregistreerd, zoals een noodstop, ESP®-ingreep of handmatige systeemmelding door de bestuurder van een ongeval). Voertuig tracking maakt het eenvoudiger om een geparkeerde auto terug te vinden en verstuurt een bericht als de geparkeerde auto wordt aangereden of weggesleept.

De Mercedes me app-verzameling kan gebruiksvriendelijk als icoon op het scherm worden geplaatst. Net als alle andere hoofdapplicaties kan deze op het homescreen worden ingedeeld. Daarnaast wordt online content zoals de actuele brandstofprijzen of de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in een parkeergarage weergegeven in MBUX. Via online updates kan nieuwe content op simpele wijze beschikbaar worden gemaakt in MBUX.

Intelligent Drive: functies uit de S-Klasse

De A-Klasse beschikt over de nieuwste rijassistentiesystemen met bestuurdersondersteuning, waardoor dit model het hoogste actieve veiligheidsniveau in dit segment biedt met functies die zijn overgenomen uit de S‑Klasse. Voor het eerst kan de A-Klasse gedeeltelijk autonoom rijden in bepaalde situaties. Hierbij wordt de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten gehouden: de verbeterde camera- en radarsystemen kunnen tot 500 meter vooruitkijken. De A-Klasse maakt ook gebruik van kaart- en navigatiegegevens voor de assistentiefuncties. Zo kan de actieve afstandsassistent DISTRONIC, die deel uitmaakt van het rijassistentiepakket, de bestuurder in tal van routegebaseerde situaties ondersteunen en de snelheid anticiperend en op comfortabele wijze aanpassen, bijvoorbeeld bij het naderen van bochten, kruisingen of rotondes. Ook aan boord zijn bijvoorbeeld de actieve noodstopassistent en de intuïtief te begrijpen actieve rijbaanwisselassistent.

De nieuwe A-Klasse beschikt over een uitgebreidere actieve remassistent, die tot de standaarduitrusting behoort. Afhankelijk van de situatie helpt dit systeem bij het verminderen van de gevolgen van een kop-staartbotsing met langzamer rijdende, afremmende of stilstaande auto’s. Zelfs bij aanrijdingen met overstekende voetgangers of fietsers helpt het systeem de gevolgen te verminderen, mogelijk kan de aanrijding zelfs worden voorkomen.

De actieve spoorassistent (eveneens standaard) waarschuwt de bestuurder met een licht vibrerend stuurwiel indien de auto onbedoeld (zonder richting aan te geven) de rijbaan verlaat bij snelheden tussen de 60 en 200 km/h. Als de auto over een doorgetrokken streep rijdt, wordt de auto teruggeleid naar de oorspronkelijke rijbaan met behulp van een eenzijdige remingreep. In geval van een niet-doorgetrokken streep vindt een dergelijke ingreep alleen plaats als er een aanrijding dreigt met een voertuig op de aangrenzende rijbaan. Dit geldt ook voor tegenliggers.

Passieve veiligheid: zeer robuust passagierscompartiment en moderne veiligheidssystemen

De nieuwe A-Klasse is tevens het eerste Mercedes-Benz model dat is ontwikkeld in het nieuwe Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS). Bij het ontwerpen van de voertuigstructuren is rekening gehouden met de bevindingen uit onderzoek naar ongevallen op de openbare weg. Bij de ontwikkeling van elk carrosseriedeel is rekening gehouden met de mate waarin het onderdeel wordt belast. Hierbij wordt gekeken naar de geometrie, materiaaldikte, verbindingstechniek en materiaalkwaliteit (hoger aandeel sterk en zeer sterk staal).

De kern van het veiligheidsconcept van de carrosserie is het uiterst stabiele passagierscompartiment. De hoge mate van stijfheid die deze biedt bij botsingen (frontale botsing, kop-staartbotsing en aanrijding van opzij) en bij het over de kop rollen is vooral te danken aan het hogere aandeel sterk en zeer sterk, alsmede persgehard staal.

De bestuurder en voorpassagier beschikken elk over een driepuntsveiligheidsgordel met gordelkrachtbegrenzer en gordelspanner. De beide buitenste achterzitplaatsen zijn voorzien van een driepuntsgordel met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer. De nieuwe A-Klasse is standaard voorzien van een airbag voor de bestuurder en voorpassagier, een kneebag voor de bestuurder en windowbags. In tegenstelling tot veel concurrenten dekt de windowbag ook de A-stijl af voor een nog betere bescherming. Thorax-/pelvisbags voorin zijn eveneens standaard, voor het achtercompartiment zijn ze als optie leverbaar.

MULTIBEAM LED-koplampen: optimaal zicht onder alle omstandigheden

Een ander voorbeeld van de technologieoverdracht van het hogere segment naar het compacte segment zijn de MULTIBEAM LED-koplampen (optie). Deze maken een bijzonder snelle en nauwkeurige elektronische aanpassing van de verlichting aan de verkeerssituatie mogelijk. Elke koplampunit bevat achttien individueel geregelde leds. De daglichtachtige kleur van de leds is prettig voor de ogen en het heeft een positief effect op het concentratievermogen. Een andere optie zijn de high-performance led-koplampen. Standaard heeft de nieuwe A-Klasse halogeenkoplampen met geïntegreerde led-dagrijverlichting.

Het onderstel: wendbaar en comfortabel

Er zijn verschillende onderstellen leverbaar voor de nieuwe A-Klasse, afhankelijk van de motorvariant en de voorkeur van de bestuurder. Het velgprogramma loopt uiteen van 16 tot 19 inch.

De vooras van de nieuwe A‑Klasse is voorzien van McPherson-veerpoten. De krachtiger gemotoriseerde versies en modellen met 4MATIC, adaptief verstelbare demping of grotere velgen zijn voorzien van een complexe achteras met vier draagarmen. De andere modellen beschikken over een torsieas met een geoptimaliseerd gewicht.

De productie: in Aguascalientes/Mexico en Rastatt/Duitsland

De productie van de nieuwe A-Klasse Limousine start reeds dit jaar in Aguascalientes. De fabriek in Centraal-Mexico vormt een uitbreiding van het productienetwerk voor de compacte modellen van Mercedes-Benz Cars, waardoor dit netwerk voortaan vijf locaties op drie continenten omvat.

De productie van de nieuwe A-Klasse Limousine in de Mercedes-Benz fabriek in het Duitse Rastatt zal in 2019 van start gaan. Rastatt is de hoofdfabriek voor de compacte modellen in het wereldwijde productienetwerk. Deze fabriek is verantwoordelijk voor de wereldwijde productiecontrole alsmede voor het kwaliteits- en leveranciersmanagement. De fabriek speelt tevens een ondersteunende rol bij het opstarten van de productie in andere fabrieken, bijvoorbeeld door middel van het trainen van personeel. De nieuwe A-Klasse, die deel uitmaakt van de nieuwe generatie compacte modellen, rolt sinds april van de band in Rastatt.