BMW scherpt het aanbod van zijn belangrijkste modellen in het luxe segment aan. De nieuwe BMW 7 Serie maakt zijn intenties direct duidelijk met een zelfverzekerd voorkomen, verfijnde elegantie en innovatieve bediening van assistentiesystemen en connectiviteitstechnologie. Het nieuwe exterieurdesign van de luxe limousine toont meer dan ooit zijn prestige en status. In het interieur past BMW hoogwaardige lederen bekleding met intensief toegepaste stiksels in gevlochten design toe en de akoestiek is naar een hoger niveau getild. Het forse digitale instrumentencluster en Control Display met BMW Operating System 7.0 en BMW Intelligent Personal Assistant zetten nieuwe maatstaven op het gebied van welzijn en comfort onderweg.

Het motorenaanbod is voor de nieuwe BMW 7 Serie geüpdatet en bestaat uit een nieuwe achtcilinder motor, een zescilinder-in-lijn en een plug-in hybride aandrijflijn met een grotere elektrische actieradius. Alle modelvarianten voldoen al aan de bepalingen van de Euro 6d-Tempemissienorm. De rijassistentiesystemen beschikken over nóg meer mogelijkheden. De autonome rijfuncties zijn verder uitgebreid met een nieuwe Reversing Assistant. Vanaf maart in de showrooms. Prijzen volgen later.

Exterieurdesign: nog krachtiger voorkomen en meer verfijnde elegantie De nieuwe BMW 7 Serie wordt wederom aangeboden in twee carrosserievarianten, waarbij de langere versie een 14 centimeter langere wielbasis heeft. Deze extra ruimte komt volledig ten goede aan de passagiers achterin. De standaard variant van de nieuwe BMW 7 Serie is 5.120 mm lang, de versie met lange wielbasis meet 5.260 mm. Daarmee zijn de beide modellen elk 22 mm langer dan de vorige generatie BMW 7 Serie. De breedte (1.902 mm) en hoogte (1.467 mm / lange wielbasis: 1.479 mm) blijven onveranderd.

Het nieuwe design aan de voorzijde (tot 50 mm gegroeid op het voorste punt) speelt een prominente rol in de totstandkoming van een nog krachtiger voorkomen. De nieuwe motorkap is voorzien van scherpere contourlijnen en een groter BMW embleem. Het meest opvallende aan het aangepakte front is de kenmerkende BMW nierengrille – met zijn omlijsting uit één stuk – die qua oppervlakte met zo’n 40 procent is gegroeid. De kenmerkende grille vormt een stijlvol, aantrekkelijk contrast met de slanke koplampen. Samen creëren ze de nieuwe karaktervolle look van de nieuwe luxeklasse-modellen van BMW. BMW Laserlight met een grootlichtbereik tot 560 meter kan als alternatief gelden voor de standaard adaptieve LED-koplampen.

De luchtinlaten in het onderste gedeelte van het front zijn nu bedekt met windgeleiders die de opkomende lucht efficiënt doorvoeren naar de luchtkanalen van de remmen en Air Curtains. Dit helpt om turbulentie rond de wielkasten te voorkomen. Deze – in carrosseriekleur gespoten – platen en nieuwe decoratieve chromen lijsten geven het bumperontwerp een verfijnde elegantie die de visuele impact van de neus versterkt.

De Air Breathers, in nieuwe rechtopstaande vorm, versterken het design nog verder. De in de zijpanelen geïntegreerde luchtinlaten strekken zich veel verder naar boven uit. Bovendien vormen de sierlijsten van de Air Breathers een hoek van 90 graden met de lijsten aan weerszijden van de auto die helemaal tot aan de achterzijde doorlopen.

De aangepaste achterzijde neemt de designtaal van de luchtinlaten aan de voorzijde over. De geïntegreerde uitlaatpijpen hebben bredere chroomomlijstingen, terwijl de driedimensionale achterlichten van de nieuwe BMW 7 Serie zo’n 35 mm slanker zijn dan die van de uitgaande generatie. De LED-lichtbronnen bevinden zich achter de rode en zwarte oppervlakken en vormen samen een opvallende L-vorm. Ook nieuw: een scherpe en zeer dunne (6 mm) lichtstrip onder de chromen sierlijst die over de volle breedte van de achterklep loopt en de achterlichten visueel met elkaar verbindt.

Het M Sportpakket, Design Pure Excellence, nieuwe exterieurkleuren en lichtmetalen wielen bieden nieuwe verfrissende mogelijkheden op het gebied van individualisering. Bovendien is nu ook de BMW Individual hoogglans Shadow Line met uitgebreide inhoud beschikbaar als optie in combinatie met het M Sportpakket.

Het interieur: luxueuze ambiance straalt stijl en verfijning uit. In elk opzicht is binnenin de nieuwe BMW 7 Serie een luxueuze ambiance gecreëerd door de smaakvolle combinatie van het royale aanbod aan ruimte, de materiaalkeuze, de op elkaar afgestemde designdetails en het exclusieve vakmanschap. Exklusivleder ‘Nappa’ met stiksels in gevlochten design is toegevoegd aan de optielijst. De expressieve driedimensionale oppervlaktestructuur is toegepast op stoelkussens vóór- en achterin, de rugleuningen, de armleuningen in de portieren en de middenconsole. Nieuw in het assortiment zijn de optionele interieurlijsten in edelhoutuitvoering Amerikanische Eiche dunkel met metalen inleg en interieurlijsten in edelhoutuitvoering Pappel Maser beige-metallic hoogglans.

Geoptimaliseerd akoestisch comfort is bereikt dankzij zorgvuldig uitgevoerde verfijningen rond de achterwielkasten, B-stijlen en afdekplaten van de achterste gordels. Het comfort aan boord op lange afstanden is verder verbeterd door de zijruiten en achterruit van akoestisch glas te voorzien. Het dikkere glas is – afhankelijk van de uitvoering – standaard of maakt deel uit van de optie Comfort Glass.

Een opvallend kenmerk van het nieuw ontworpen en standaard met leder afgewerkte stuurwiel is de nieuwe indeling van de multifunctionele knoppen. De standaard aanwezige inductielader om nieuwere smartphones draadloos op te kunnen laden, bevindt zich nu vlak voor de bekerhouders. De Ambianceverlichting – voorzien van klassiek rookglas in de B-stijlen – maakt de ambiance binnenin nog harmonieuzer. De laatste versie van de achterbankbesturing, BMW Touch Command, is uitgerust met de nieuwste hardware en BMW Operating System 7.0 software. Het optionele entertainmentsysteem voor op de achterbank is nu beschikbaar met 10-inch full-HD touchscreendisplays inclusief Blu-ray speler. Aandrijflijn: V12 met partikelfilter, nieuwe V8, plug-in hybride modellen nu met zescilinder-in-lijn motor.

Het motorenaanbod voor de nieuwe BMW 7 Serie bestaat uit benzine- en dieselmotoren met zes, acht en twaalf cilinders, evenals een geheel nieuw plug-in hybride aandrijfsysteem. Aan de top staat de 6,6-liter V12 benzinemotor – het hart van de BMW M760Li xDrive – die 430 kW (585 pk) produceert (gecombineerd brandstofverbruik: 12,5 – 12,4 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 285 – 282 g/km*). De krachtbron wordt geleverd met een partikelfilter om emissies te minimaliseren. Het maximumvermogen van de nieuw ontwikkelde 4,4-liter V8 benzinemotor is toegenomen met 60 kW (80 pk) tot 390 kW (530 pk). Deze krachtbron levert een gecombineerd brandstofverbruik van 9,5 l/ 100 km en gecombineerde CO2-emissie van 217 g/km* in de BMW 750i xDrive. De versie met lange wielbasis, de BMW 750Li xDrive, levert een gecombineerd brandstofverbruik van 9,6 – 9,5 l/100 km en gecombineerde CO2-emissie van 218 g/km*.

De plug-in hybride versies van de nieuwe BMW 7 Serie nemen het sportieve karakter, het passagierscomfort en de ambiance over van de luxueuze sedan. Deze eigenschappen worden gecombineerd met een uitzonderlijk hoge efficiency en de mogelijkheid om te genieten van een vrijwel stille en volledig elektrische rijervaring die lokaal emissievrij is. Het plug-in hybridesysteem maakt gebruik van een speciaal aangepaste zescilinder-in-lijn benzinemotor en een meer geavanceerde hoogspanningsaccu. Het resultaat: een gecombineerd vermogen van 290 kW (394 pk) dat kan worden aangesproken wanneer de Driving Experience Control schakelaar in SPORT-modus staat. Het gecombineerde brandstofverbruik van de BMW 745e, BMW 745Le en BMW 745 Le xDrive ligt tussen de 2,6 en 2,1 liter per 100 kilometer*, de gecombineerde CO2-emissie is 59 – 48 gram per kilometer en het gecombineerde elektrische verbruik bedraagt 16,3 – 15,0 kWh per 100 kilometer*. Het elektrische bereik van de drie modellen ligt tussen de 50 en 58 kilometer.

Het motoraanbod wordt gecompleteerd door drie zeer efficiënte en emissiearme zescilinder-inlijn dieselmotoren met elk een cilinderinhoud van 3,0 liter en maximaal vier turbochargers. De 294 kW (400 pk) sterke dieselmotor in de BMW 750d xDrive levert een gecombineerd brandstofverbruik van 6,0 – 5,8 l/100 km en gecombineerde CO2-emissie van 157 – 152 g/km*. De BMW 750 Ld xDrive levert een gecombineerd brandstofverbruik van 6,1 – 5,9 l/100 km en gecombineerde CO2-emissie van 160 – 155 g/km*. De krachtbron in de BMW 740d xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 6,0 – 5,6 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 158 – 148 g/km*) en BMW 740 Ld xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 6,0 – 5,7 l /100 km, gecombineerde CO2-emissie: 158 – 149 g/km*) ontwikkelt een maximumvermogen van 235 kW (320 pk). Het dieselaanbod begint bij de 195 kW (265 pk) sterke krachtbron in de BMW 730d (gecombineerd verbruik: 5,5 – 5,3 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 144 – 138 g/km*), BMW 730Ld (gecombineerd brandstofverbruik: 5,5 – 5,3 l/100 km, gecombineerde CO2- emissie: 145 – 139 g/km*) , BMW 730d xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 5,7 – 5,5 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 150 – 143 g/km*) en BMW 730Ld xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 5,8 – 5,6 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 153 – 147 g/km*).

Onderstel: comfort en dynamiek op aanvraag. De constructie van onderstel, ophanging, demping, besturing en remmen is ontworpen om zowel ontspannen en ongestoord cruisen als een sportieve, actieve rijstijl te faciliteren. Alle uitvoeringen van de nieuwe BMW 7 Serie beschikken standaard over een adaptief onderstel met Dynamic Damper Control en luchtvering met automatische niveauregeling. Integral Active Steering en het onderstelregelsysteem Executive Drive Pro zijn optioneel leverbaar op alle modellen, met uitzondering van de plug-in hybride uitvoeringen. Assistentiesystemen: verdere vooruitgang op weg naar autonoom rijden.

De nieuwe BMW 7 Serie onderstreept zijn status als een van de meest innovatieve en vooruitstrevende modellen in het luxe segment met een uitgebreid assortiment aan standaard en optionele rijassistentiesystemen. Driving Assistant Professional biedt een uitgebreid pakket aan functies om het rijden zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. Hieronder valt Steering & Lane Control Assistant inclusief Traffic Jam Assistant, Lane Keeping Assistant met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, Crossing-traffic Warning, Priority Warning en Wrong-way Warning en Active Cruise Control met Stop & Go functie.

Parking Assistant helpt de bestuurder met parkeren en manoeuvreren. Het systeem omvat nu ook een Reversing Assistant die de auto over een afstand tot 50 meter kan laten achteruitrijden en exact dezelfde lijn kan laten volgen toen de auto vooruitreed. Intuïtieve bediening en ultieme connectiviteit: BMW Operating System 7.0 en BMW Intelligent Personal Assistant.

De nieuwe BMW 7 Serie wordt standaard geleverd met de BMW Live Cockpit Professional. Dit omvat een navigatie/multimedia-systeem en – achter het stuurwiel – een volledig digitaal high res instrumentenpaneel met een schermdiagonaal van 12,3 inch en een Control Display van 10,25 inch. Het nieuwe BMW Operating System 7.0 valt op door zijn geavanceerde digitale functionaliteit dat precies is afgestemd op de behoeftes van de bestuurder. Het Control Display geniet van touchscreen-functionaliteit, terwijl de iDrive-controller, stuurwielbedieningsknoppen en voice control de bestuurder in staat stellen te kiezen uit verschillende vormen van intuïtieve bediening.

De BMW Intelligent Personal Assistant is een ander element van het besturingssysteem. Het digitale gezelschap helpt de bestuurder verschillende functies te gebruiken en wordt geactiveerd door prompt ‘Hey BMW’ te zeggen. Het systeem maakt communicatie tussen bestuurder en voertuig op het hoogste niveau mogelijk en leert de voorkeuren van individuele voertuiginstellingen van de bestuurder en diens mobiliteitsagenda kennen. Integratie van extra digitale diensten is mogelijk. Het aanbod aan nieuwe functies is altijd actueel dankzij de updates die over-the-air worden uitgevoerd door speciale Remote Software Upgrades.