Première voor tweede model in BMW 8 Serie line-up: nieuwe BMW 8 Serie Cabrio combineert dynamische flair en uitzonderlijk lange-afstandscomfort met voorbeeldige openrijervaring.

Plezier van open rijden voor vier personen. Klassieke, elektrisch bedienbare soft-top met extreem stille werking, minimaal gewicht en uitstekend akoestisch comfort. Dak opent of sluit in 15 seconden met een druk op de knop en bij snelheden tot maximaal 50 km/u. Soft-top standaard uitgevoerd in zwart en optioneel verkrijgbaar in Anthrazit Silber.

Opzichzelfstaande interpretatie van nieuwste ontwerptaal van BMW, met kenmerkende verhoudingen en elegante lijnen die extra tot uiting komen met de kap omlaag. Compacte, strakke soft-top zorgt voor een opvallend silhouet.

Brede, sportief vormgegeven achterzijde benadrukt de lage en dynamische uitstraling van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio.

Introductie in maart 2019 in twee motorvarianten*:

BMW M850i xDrive Cabrio met de nieuwe 390 kW (530 pk) sterke V8-motor (verbruik gecombineerd: 9,9-10,0 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 225-229 g/km) en de BMW 840d xDrive Cabrio met zescilinder-in-lijn dieselmotor met 235 kW (320 pk) (verbruik gecombineerd: 5,9-6,3 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 155-165 g/km). Beide motorvarianten voldoen aan de emissienorm EU6d-TEMP en zijn uitgerust met een 8-traps Steptronic automaat en BMW xDrive intelligente vierwielaandrijving.

Onvervalst sportwagenkarakter dankzij volledige focus op performance, aandrijftechnologie en onderstel bij de ontwikkeling van de carrosseriestructuur. Tegelijkertijd ontwikkeld met de BMW 8 Serie Coupé, BMW M8 en BMW M8 GTE. Laag zwaartepunt, gelijkmatige gewichtsverdeling, lichtgewicht constructie met aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt plastic (CFRP) en aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie die nauwelijks opwaartse druk creëert.

Extreem stijve carrosserie- en chassisstructuur met modelspecifieke bodemversteviging. Speciale maatregelen ter bescherming van inzittenden, inclusief versterkt voorruitframe en rolbeugels achter de achterstoelen, die werken met een pyrotechnische lading.

Adaptieve M wielophanging, Integral Active Steering en banden met verschillende maten voor en achter zijn standaard. M Sport differentieel (met elektronisch geregelde sperfunctie) op de achteras is standaard voor de BMW M850i xDrive Cabrio en optioneel beschikbaar voor de BMW 840d xDrive Cabrio. Actieve rolstabilisatie is optioneel voor de BMW M850i xDrive Cabrio.

Driving Experience Control schakelaar met ADAPTIVE-modus. Duidelijk merkbare verschillen tussen de COMFORT- en ECO Pro-modi enerzijds en tussen de modi SPORT en SPORT+ anderzijds. Uitgekiend management van aandrijflijn- en onderstel-systemen zorgen voor focus op dynamische prestaties en perfect weggedrag in het dagelijks stadsverkeer en voor hoogstaand comfort tijdens lange ritten.

Adaptieve LED-koplampen en LED-achterlichten standaard. BMW Laserlight met Selective Beam en grootlichtbereik vergroot tot 600 meter is optioneel.

M Sport pakket voor BMW 840d xDrive Cabrio met specifieke kenmerken voor design en uitrusting: voorbumper met extra grote luchtinlaten, onderscheidende zijskirts en achterskirt, 19-inch M wielen, M Sport remsysteem, multifunctionele stoelen, een met leder bekleed M stuurwiel en dorpelpanelen met verlichting en M logo. De BMW M850i heeft eveneens een voorspoiler, net als 20-inch M wielen met performance banden, speciaal M Sport remsysteem, exclusieve exterieurdetails in Cerium Grau, roestvrijstalen interieurlijsten met weefpatroon en verlichte dorpelpanelen met typenaam. M Technic Sportpakket beschikbaar voor de BMW 840d xDrive Cabrio.

Personalisering mogelijk met Chrome Line Exterior, M Carbon exterieurpakket met luchtinlaatlamellen, buitenspiegelkappen en uitlaatopeningen in CFRP en BMW Individual opties.

Specifieke comfortfeatures voor nieuwe BMW 8 Serie Cabrio: opklapbaar windscherm standaard. Nekverwarming in hoofdsteunen van de voorstoelen is optioneel. Lederen interieurdelen voorzien van Sun Reflective Technology.

Elektrisch verstelbare sportstoelen met een lage zitpositie, geheugenfunctie en Vernasca lederen bekleding standaard in de BMW 840d xDrive Cabrio. Multifunctionele stoelen en Merino lederen bekleding standaard in de BMW M850i xDrive Cabrio. Interieurlijnen in lengterichting leiden de blik voorwaarts, op de weg. Overzichtelijk gerangschikte bedieningselementen accentueren de focus op de bestuurder en het belang van een dynamische rijbeleving. Hoogwaardige materialen en stijlvolle Ambience verlichting. Lederen bekleding voor instrumentenpaneel en bovenrand van de deurpanelen is standaard.

Vier zitplaatsen, doorlaadfunctie en neerklapbare rugleuning van de achterstoelen (50:50). Inhoud bagageruimte 350 liter. Automatische bediening van de achterklep en Comfort Access inclusief handsfree te openen en sluiten kofferdeksel zijn standaard.

Hoogwaardige opties voor hedendaagse luxe: draadloos opladen voor de smartphone, BMW Display Key, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, Heat Comfort pakket, stoelventilatie, Automatic Soft Close functie voor de portieren en bedieningselementen met unieke glasbewerking.

Uitgebreid aanbod van rijhulpsystemen. Standaard met High Beam Assistant, Driving Assistant functies inclusief Collision Warning en Pedestrian Warning met City Braking, Lane Departure Warning en Lane Change Warning, Speed Limit Info, Rear Cross Traffic Alert en Rear Collision warning, evenals Parking Assistant inclusief Reversing Assistant. Optioneel beschikbaar met Active Cruise Control met Stop & Go-functie, Driving Assistant Professional inclusief Steering and lane control assistant, Lane Keeping Assistant met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, uitwijkassistentie, afstandsinformatie, Crossing Traffic Warning, Priority Warning en Wrong-Way Warning, evenals Parking Assistant Plus met Surround View, Top View, Panorama View en Remote 3D View.

Standaard met nieuwste versie van BMW Head-Up Display en BMW Live Cockpit Professional met volledig digitaal instrumentencluster en een 10,25-inch Control Display met heldere, moderne lay-out. Nieuw BMW Operating System 7.0 biedt snelle toegang tot functies en instellingen, evenals intuïtieve multimodale bediening via touchscreen, iDrive Controller, stuurwielbediening en stembediening.

BMW Intelligent Personal Assistant: digitale bijrijder en voertuigexpert bestuurd door spraakopdrachten. Met BMW Digital Key is toegang tot de auto en het starten van de motor mogelijk via de smartphone. Software-updates beschikbaar ‘over the air’.

Modelvarianten bij introductie*:

BMW M850i xDrive Cabrio:

V8 benzinemotor, 8-traps Steptronic automaat

Cilinderinhoud: 4.395 cm3

Vermogen: 390 kW (530 pk) bij 5.500-6.000 toeren per minuut

Maximumkoppel: 750 Nm bij 1.800-4.600 toeren per minuut

Acceleratie 0-100 km/u: 3,9 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Verbruik gecombineerd: 9,9-10,0 l/100 km

CO 2 -emissie gecombineerd: 225-229 g/km

Emissienorm: EU6d-TEMP

BMW 840d xDrive Cabrio:

Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat

Cilinderinhoud: 2.993 cm3

Vermogen: 235 kW (320 pk) bij 4.400 toeren per minuut

Maximumkoppel: 680 Nm bij 1.750-2.250 toeren per minuut

Acceleratie 0-100 km/u: 5,2 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Verbruik gecombineerd: 6,2-6,3 l/100 km

CO 2 -emissie gecombineerd: 161-165 g/km

Emissienorm: EU6d-TEMP

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

*Alle cijfers met betrekking tot prestaties, brandstof en emissies zijn onder voorbehoud.