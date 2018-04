De nieuwe BMW 8 Serie Coupé: met maximale dynamiek op weg naar serieproductie

Dynamische tests met de nieuwe, luxueuze sportcoupé in Wales tonen niet alleen de harmonieuze interactie tussen aandrijving en wielophanging, maar ook het brede spectrum van rijeigenschappen, variërend van raceprestaties tot lange-afstandscomfort.

In de laatste fase van het ontwikkelingsproces in de aanloop naar serieproductie toont de nieuwe BMW 8 Serie Coupé zijn volledige potentieel op het gebied van dynamiek en handling. Rijtests die momenteel in Wales plaatsvinden, zijn volledig gericht op de definitieve afstelling van de rijsystemen en het onderstel. Daarbij ligt extra nadruk op de BMW M850i xDrive Coupé, de versie die de karakteristieke kenmerken van de nieuwe, luxueuze sportcoupé op bijzonder intense wijze belichaamt. Een volledig herziene V8-motor, state-of-the-art intelligente vierwielaandrijving, actieve blokkering van het achterdifferentieel, adaptieve M dempers Professional met actieve rolstabilisatie en Integral Active Steering vormen een perfect op elkaar afgestemd geheel voor fascinerende sportiviteit en superieur comfort.

De veelzijdigheid van de motor en het onderstel behoren tot de indrukwekkendste kenmerken. De achtcilindermotor die debuteert in de BMW M850i xDrive Coupé levert exact de juiste hoeveelheid trekkracht en sonore sound om ontspannen te cruisen. In de rijmodi Sport en Sport+ is de vermogensafgifte en het motorgeluid onmiskenbaar dynamischer. Ook de werking van de elektronisch aangestuurde dempers, de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) en de vierwielaandrijving wordt op minutieuze wijze afgestemd op de gekozen rijmodus. De setup van het nieuwe BMW xDrive systeem met de nadruk op achterwielaandrijving is merkbaar in iedere rijmodus, terwijl ambitieuze bestuurders profiteren van actieve blokkering van het achterdifferentieel voor maximale tractie tijdens het uitaccelereren van een bocht.

‘Het aanpassingsvermogen van de nieuwe BMW 8 Serie Coupé maakt op mij de meeste indruk tijdens het testwerk’, zegt Markus Flasch, BMW 8 Serie Project Manager. ‘Of de bestuurder nu aangeeft comfort of sportiviteit te wensen, door het gaspedaal of een knop in te drukken, de auto reageert onmiddellijk en past zich feilloos aan op de gewenste setting.’

Het lage zwaartepunt en de hoge stijfheid van de carrosserie en het onderstel vormen de basis van de uitzonderlijke rijdynamiek van de nieuwe BMW 8 Serie Coupé. In de BMW M850i xDrive Coupé wordt zowel de wendbaarheid als de directe besturing ondersteund door het standaard aanwezige Integral Active Steering en actieve rolstabilisatie. Bovendien bieden de elektronisch aangestuurde dempers op ieder moment maximale wielstabiliteit, zodat optimaal contact met het wegdek gegarandeerd is, zelfs op korte stukken wegdek met slecht of ongelijk oppervlak.

‘De nieuwe BMW 8 Serie Coupé wordt geleverd met voor en achter verschillende bandenmaten. Met de bredere achterbanden konden we de sportieve handling naar een hoger niveau tillen bij het afstellen van de wielophanging’, zegt Jos van As, hoofd Suspension Application. ‘Ook de hogere camberwaarden voor alle wielen en specifieke elastokinematische aanpassingen resulteren in uitzonderlijk hoge bochtsnelheden voorafgaand aan de interventie van de elektronica. Indien gewenst, kun je zelfs op het circuit rijden met DSC ingeschakeld.’

Ook de nieuwe V8-motor draagt resoluut bij aan de uitzonderijke performance van de BMW M850i xDrive Coupé. Zonder gewichtstoename ten opzichte van de vorige motor nam het vermogen met 50 kW (68 pk) toe tot 390 kW (530 pk). Het maximumkoppel is met 100 Nm toegenomen tot 750 Nm bij 1.800 toeren per minuut. De achtcilindermotor is gekoppeld aan een grondig geoptimaliseerde 8-traps Steptronic sporttransmissie, die gekenmerkt wordt door een groter bereik en kortere schakeltijden.

‘De nieuwe V8-motor biedt exact de juiste balans tussen prestaties en emotie, waarmee ook de BMW 8 Serie Coupé zich onderscheidt’, zegt Christian Billig, hoofd Drive System Integration. ‘De achtcilindermotor en de 8-traps Steptronic automaat werken harmonieus samen tijdens krachtige versnellingen. Tegelijkertijd wordt de vermogensafgifte op authentieke wijze gereflecteerd door het geluid van het nieuw ontwikkelde sportuitlaatsysteem. En dankzij BMW xDrive en actieve achterasvergrendeling worden de aandrijfkrachten op ultieme wijze omgezet in rijdynamiek.’

Met de tests in Wales ronden de ontwikkelaars het uitzonderlijk veelzijdige en intensieve testprogramma af in de aanloop naar de serieproductie van de nieuwe BMW 8 Serie Coupé. Behalve op het circuit en afgesloten testwegen worden de prototypes ook getest op de openbare weg, om informatie te vergaren over de rijprestaties in de praktijk. Deze testsessies zijn een perfecte aanvulling op de informatie die al eerder verzameld is, bijvoorbeeld tijdens wintertests in het Zweedse Arjeplog, op de testbaan van BMW Group in Miramas in Zuid-Frankrijk, op de Nordschleife van de Nürburgring en tijdens initiële tests op racecircuits.

De verkoop van de BMW 8 Serie Coupé start in de loop van 2018. Het cijfer 8 in de modelaanduiding verwijst naar de prominente positie van het nieuwe model in het aanbod van BMW, zoals voorheen het geval was bij de BMW Z8 en momenteel bij de BMW i8. Deze aanduiding is gereserveerd voor uitzonderlijk sportieve voertuigen met een hoge emotionele waarde. De nieuwe BMW 8 Serie Coupé is een cruciaal model in het modeloffensief in het luxesegment, zoals door BMW Group is vastgelegd in de strategie NUMBER ONE > NEXT.

*De BMW 8 Serie Coupé is nog een prototype. Details met betrekking tot brandstofverbruik en CO2-emissies worden later dit jaar bekendgemaakt.