BMW breidt het gamma van de nieuwe BMW 8 Serie verder uit met een vierdeurs sportauto in het luxe premium segment. De nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé heeft een onderscheidend karakter, een bijzonder plezierige rijdynamiek, een zeer aansprekend design, is luxueus en biedt meer ruimte voor de achterpassagiers. De sportieve prestaties van de nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé combineren perfect met het verder verbeterde dagelijkse gebruiksgemak en het talent om comfortabel en snel grote afstanden te overbruggen.

De BMW 8 Serie Gran Coupé is het enige model in het segment dat is afgeleid van een tweedeurs sportauto. De BMW 8 Serie Gran Coupé is tegelijk met de BMW 8 Serie Coupé en de BMW M8 GTE – een endurance raceauto – ontwikkeld. De carrosseriestructuur, aandrijflijn en het onderstel zijn nadrukkelijk afgestemd op het leveren van maximale prestaties. Laag zwaartepunt, gelijke gewichtsverdeling voor en achter, lichtgewichtconstructie met gebruik van aluminium, magnesium en met koolstofvezel versterkt plastic (CFRP), aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie.

Wereldpremière van de nieuwe BMW 8 Serie Gran Coupé tijdens het BMW Group #NEXTGen event, dat van 25 t/m 27 juni 2019 plaatsvindt in München; introductie vanaf november in vier modelvarianten: BMW M850i xDrive Gran Coupé (brandstofverbruik gecombineerd: 9,9-10,0 l/100 km; CO 2 emissie gecombineerd: 226-229 g/km)* met de 390 kW (530 pk) V8-motor; BMW 840i Gran Coupé (verbruik gecombineerd: 7,4-7,5 l/100 km; CO 2 emissie gecombineerd: 168-170 g/km)*; BMW 840i xDrive Gran Coupé (verbruik gecombineerd: 7,7-7,8 l/100 km; CO 2 emissie gecombineerd: 176-179 g/km)* met de 250 kW (340 pk) 6-cilinder-in-lijn benzinemotor; BMW 840d xDrive Gran Coupé (verbruik gecombineerd: 6,2-6,3 l/100 km; CO 2 emissie gecombineerd: 162-166 g/km)* met 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 235 kW (320 pk). Alle motoren voldoen aan de emissienorm Euro 6d-TEMP. Het vermogen wordt via een 8-traps Steptronic Sporttransmissie en intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving óf achterwielaandrijving (BMW 840i Gran Coupé) op het wegdek overgebracht.

Onderscheidend design, opvallend uiterlijk met de gloednieuwe designtaal van BMW met trefzekere lijnen en uitgestrekte oppervlakken. Kenmerkende proporties, wielbasis 201 mm langer dan die van de BMW 8 Serie Coupé. Elegant vloeiende daklijn loopt over in de achterzijde; dynamisch langgerekt silhouet. Krachtig gevormde schouderlijn bij de C-stijlen, extreem grote spoorbreedte en onderscheidende vormgeving van de achterzijde, die de breedte accentueert en daarmee ook het sportieve karakter van de BMW 8 Serie Gran Coupé.

De sensatie van het rijden in een luxueuze sportauto is op alle zitplaatsen voelbaar. Standaardspecificatie omvat sportstoelen met lederen bekleding Vernasca, schakelpaddles achter het stuurwiel, ambianceverlichting en volledig lederen bekleding voor het instrumentenpaneel en het bovenste deel van de portierpanelen. De buitenste zitplaatsen achterin zijn gevormd als individuele stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. De middelste zitplaats achterin is uitsluitend voor korte ritten geschikt.

Riante zitruimte achterin, met meer beenruimte dan ooit in een BMW coupémodel. Grote deuropeningen maken in- en uitstappen eenvoudiger. Aanzienlijk meer ruimte op schouderhoogte, meer hoofdruimte op alle zitplaatsen dan in de tweedeursmodellen van de nieuwe BMW 8 Serie.

Automatisch te bedienen klep van de bagageruimte en Comfort Access (incl. handsfree openen en sluiten) zijn standaard. Bagageruimte van 440 liter is groot genoeg voor drie golftassen. Een in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbankleuning biedt extra flexibiliteit voor het vervoeren van bagage.

Glazen panoramadak exclusief voorbehouden aan dit model; vanaf de voorruit naar de achterruit doorlopend transparant oppervlak van ongeveer 1,5 m2 zorgt voor bijzonder licht en luchtig interieur. Andere te bestellen opties exclusief voor het vierdeursmodel van de BMW 8 Serie zijn onder meer automatische in vier zones gescheiden climate control en zonneschermen voor de achterste zijruiten en de achterruit.

Exceptionele balans van subliem comfort op de lange afstand en sportieve prestaties dankzij lange wielbasis en specifieke onderstelafstelling met toepassing van expertise uit de racerij. Adaptieve M wielophanging is standaard, actieve rolstabilisatie optioneel voor alle versies. De BMW M850i xDrive Gran Coupé en de BMW 840i Gran Coupé zijn standaard uitgerust met M Sportdifferentieel; Integral Active Steering is standaard in alle vierwielaangedreven modellen en optioneel voor de BMW 840i Gran Coupé. De Driving Experience Control activeert duidelijk van elkaar verschillende modi COMFORT, ECO PRO, SPORT en SPORT+. Daarmee is een breed gamma instellingsopties beschikbaar – van dynamisch tot comfortabel.

Adaptieve LED koplampen en LED achterlichten zijn standaard. BMW Laserlight met Selective Beam en extra groot bereik van 600 meter van het grootlicht is optioneel.

Het M Sport pakket omvat specifieke design- en uitrustingsdetails: extra grote luchtinlaten, speciaal ontworpen zijskirts en achterbumper, 19 inch lichtmetalen M wielen, M Sportremmen, multifunctionele stoelen, met leder bekleed M stuurwiel, verlichte instaplijsten met M logo. BMW M850i xDrive Gran Coupé is verder voorzien van een voorspoilerextensie, 20 inch lichtmetalen M wielen met high performance banden, speciaal ontworpen M Sportremmen, exclusieve exterieurdetails in Cerium Grey, interieurlijsten in een geweven, roestvrijstalen design en verlichte instaplijsten voorzien van de naam van het model. M Technic Sport Pack is ook te bestellen voor de andere modelvarianten.

Standaard Chrome Line exterieur met onderscheidende sierlijst aan de achterzijde. Mogelijkheden voor personalisatie wordt geboden door het M Carbon exterieurpakket (met spijlen in de luchtinlaten, buitenspiegelkappen en sierstukken voor de uitlaateinden in CFRP) en door de zeer exclusieve opties van BMW Individual.

Hoogwaardige opties voor extra sportieve flair, comfort voor de inzittenden en moderne luxe: multifunctionele stoelen en M Sportstoelen, uitgebreide BMW Individual Merino lederen bekleding en volledige BMW Individual Merino lederen bekleding, actieve stoelventilatie, soft-close portieren, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, Warmte Comfortpakket, glasapplicaties voor bepaalde bedieningselementen.

Uitgebreid gamma rijassistentiesystemen: Grootlichtassistent, Driving Assistant met Collision and Pedestrian Warning en City-remfunctie, Lane Departure Warning, Speed Limit Info, Rear Crossing-traffic Alert met Rear Collision Warning, plus Parking Assistant met achteruitrijassistent behoren alle tot de standaarduitrusting. Active Cruise Control met Stop & Go functie, Driving Assistant Professional met Steering and Lane Control Assistant, Lane Keeping Assistant met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, Avoidance Assistant, Crossing-traffic Warning vóór en Wrong-way Warning, en Parking Assistant Plus met Surround View, Top View, Panorama View en Remote 3D View zijn optioneel te bestellen.

Luxueuze en vooruitstrevende standaardspecificatie omvat BMW Display Key, Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid, BMW Head-Up Display en BMW Live Cockpit Professional met navigatiesysteem, volledig digitaal instrumentenpaneel en een 10,25 inch Touch Control Display. BMW Operating System 7.0 biedt extreem snelle toegang tot instellingen en functies. Naar wens aanpasbare displays met moderne, consistent vormgegeven graphics. Multimodale bediening via touchscreen, iDrive Controller, knoppen op het stuurwiel, voice control en gebaren.

BMW Intelligent Personal Assistant paraat als digitale bijrijder en voertuigexpert. Te bedienen via natuurlijke, gesproken commando’s. Experience Modes voor het interieur zijn afgestemd op uiteenlopende toepassingen. BMW Digital Key maakt toegang tot en starten van de auto mogelijk via de smartphone. Remote Software Upgrade voorziet in het updaten van voertuigfuncties ‘over the air’ zonder dat bezoek aan een dealer nodig is.