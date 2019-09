De nieuwe topversie van de Fiat 500X-familie biedt betere prestaties, meer wendbaarheid, veiligheid en plezier. De sportieve crossover dankt zijn uitstekende prestaties aan de nieuwe 1.3 FireFly Turbomotor met een vermogen van 150 pk en 270 Nm aan koppel. De wielgeometrie is aangepast, de vering verlaagd, de kalibratie van de stuurinrichting is verscherpt en hij staat op 19-inch wielen met high-performance banden.

Begin november staat de nieuwe Fiat 500X Sport bij de Nederlandse Fiat dealer. Prijzen worden binnenkort bekend gemaakt. En net als bij iedere door een officiële FCA-dealer in Nederland nieuw verkochte Fiat personenauto, wordt ook de 500X Sport standaard geleverd met 5 jaar kilometervrije fabrieksgarantie inclusief vijf jaar mobiliteitsgarantie.

De Fiat 500X veroverde na zijn introductie de markt met de Urban- en Cross-versies, uitvoeringen die zijn dubbele ziel weerspiegelen. De Urban is zowel technisch als qua connectiviteit vooral bedoeld voor het grootstedelijke milieu, zoals perfect tot uitdrukking komt in de recente speciale S-Design-, Mirror- en 120th-series, terwijl de Cross meer een echte crossover is, bedoeld om spannende avonturen buiten de stad te beleven. Vanaf vandaag voegt de 500X daar een nieuw speelveld aan toe, dat van sportiviteit, dat zich manifesteert als een alternatief voor de compacte C-segment-auto’s met een sportieve uitstraling. Dit is een groeiend marktsegment dat meer dan 500.000 eenheden per jaar omvat in Europa. Door middel van specifieke programma’s werden verbeteringen aan de rijdynamiek, stuurprecisie en vering uitgevoerd, waardoor het rijden nog sportiever wordt. Tegelijkertijd hebben de diverse op sportiviteit gerichte designelementen, plus de nieuwe exclusieve Rosso Seduzione-lak, de 500X Sport perfect geschikt gemaakt voor jonge, dynamische klanten die zich aangetrokken voelen door een sportieve stijl met een sterk eigen karakter.

Rijdynamiek, precisie en controle creëren nieuwe prestatie- en veiligheidsniveaus

De nieuwe 500X Sport presenteert verschillende belangrijke technische innovaties die bedoeld zijn om de dynamiek, rijprecisie en controle te stimuleren. In het bijzonder heeft de nieuwe topversie een exclusieve sportwielophanging met een 13 mm geringere grondspeling, terwijl daarnaast als optie ultra-sportieve 225/40-banden en speciale 19-inch lichtmetalen velgen leverbaar zijn (de 500X Sport wordt standaard geleverd op speciale 18-inch lichtmetalen sportvelgen). Dit alles resulteert in een auto met een agressievere look, meer grip en een nog betere veiligheid en rijdynamiek.

Kracht moet altijd samengaan met precisie en een perfecte balans. Op automobielgebied betekent dit meer stuurprecisie en rijcomfort. Daarom zijn we nog radicaler te werk gegaan met de sterkste motor in de 500X-range: de 1.3 FireFly Turbo met 150 pk, die wordt toegepast in combinatie met een automatische DCT-transmissie. Ook is de kalibratie van de stuurinrichting aangepast om de bestuurder van een ​​preciezere en reactievere feedback te voorzien. Daarnaast zorgen specifieke aanpassingen aan de schokdempers en de voor- en achterwielophanging – onder meer met behulp van de FSD-technologie (Frequency Selective Damping) – ervoor dat de 150 pk-sterke 500X Sport over een nog betere wegligging beschikt, zonder aan comfort in te boeten. Dankzij al deze technische eigenschappen en zijn 19-inch sportbanden absorbeert de 500X Sport met 150 pk 1.3 FireFly-motor een 8% hogere zijdelingse versnelling – vergeleken met de 500X Cross met gelijke motor – en dit vertaalt zich in een aanzienlijke verbetering van de wegligging en een substantiële toename van de actieve veiligheid. De nieuwe afstemming van de wielophanging verbetert de responsiviteit bij het insturen van een bocht, vermindert de neiging tot onderstuur met 26% en verkleint in extreme omstandigheden het risico van overstuur met 17%. Kortom, de aldus gewapende nieuwe Fiat 500X Sport vreest geen concurrenten in zijn segment en roept sportieve emoties op tijdens het rijden.

Een nieuwe Italiaanse schoonheid die met sportiviteit en raffinement verleidt

De Fiat 500X brengt, net als de iconische 500, een onnavolgbare Italiaanse schoonheid met zich mee die, qua stijl en elegantie, de wereld altijd heeft gefascineerd. Evenzo houdt het spannende spel van het Italiaanse nationale voetbalteam miljoenen toeschouwers aan de buis gekluisterd telkens wanneer het team het veld betreedt. En zoals het blauwe shirt van het nationale team tot de collectieve verbeelding van Italië behoort, zo ‘draagt’ de 500X Sport trots zijn nieuwe Rosso Seduzione-kostuum, dat exclusief voor deze versie is ontworpen en de dynamische lijnen van de auto accentueert. Deze speciale rode ‘teamkleur’ wordt vervolgens verfraaid met een lange reeks titaniumgrijze details op de handgrepen, de speciaal ontworpen inzetstukken op de voorbumper, de frontlijst, de buitenspiegelkappen en de portiergrepen met het 500-logo in een geraffineerde donkerpaarse afwerking. Voor de dynamische uitstraling van het exterieur zorgen de vele sportieve elementen die tot de standaarduitrusting behoren, zoals zijskirts en brede wielkastranden in carrosseriekleur. Andere unieke details van de 500X Sport zijn de brede diffuser-achtige achterbumper, het verchroomde dubbele uitlaateindstuk – exclusief ontworpen voor dit Fiat-model – en de full-led-verlichtingssystemen die 160% meer vermogen leveren dan halogeenlampen, maar met een lager energieverbruik. De led-koplampen zijn gekoppeld aan led-mistlampen, waardoor een homogene en sportieve lichtsignatuur ontstaat. Dit alles wordt bekroond met Sport-emblemen op de voorspatborden. En voor wie de sportieve uitstraling nog verder wil verbeteren, bestaat de mogelijkheid om speciale sportbanden te bestellen met 19-inch lichtmetalen velgen en glanzend zwarte naafdoppen (de speciale 18-inch sportvelgen zijn standaard). Behalve in de exclusieve kleur Rosso Seduzione is de 500X Sport verkrijgbaar in de kleuren Bianco Gelato, Grigio Moda, Blu Italiano en Nero Cinema. Afgezien van de laatste kleur zijn alle kleuren te combineren met een zwart dak voor een suggestief two-tone exterieur.

Tegen het einde van het jaar zullen nieuwe 19-inch lichtmetalen sportvelgen beschikbaar zijn die zijn ontwikkeld door Mopar, de onderdelen- en servicetak van FCA. De nieuwe velgen onderscheiden zich door hun personalisatiemogelijkheden: zo kunnen ze vijf verschillende sets inzetstukken bevatten in de kleuren matbrons, miron, donkermiron, koper en titanium. De sets kunnen ook achteraf door de klant of de dealer worden gemonteerd dankzij een eenvoudige clipbevestiging (een bezoek aan de dealer is alleen nodig voor het verwijderen). Deze noviteit zal het reeds omvangrijke assortiment originele accessoires verrijken dat door Mopar speciaal voor de 500X Sport is ontwikkeld.

Dezelfde sportieve en elegante stijl die het exterieur kenmerkt, is ook terug te vinden in het interieur van de nieuwe 500X-topversie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de donkergrijze dakstijlen; de speciale grafische uitvoering van het TFT-instrumentenpaneel met diverse rode elementen, de aluminium pookknop, het techno-lederen sportstuurwiel dat onderaan is afgeplat, het titaniumgrijze dashboard en de diverse details in miron en Rosso Seduzione. Als optie kan de 500X Sport worden uitgerust met een exclusieve alcantara-bekleding voor het sportstuurwiel en de kap van het instrumentenpaneel. Deze details zijn met de hand voorzien van rode stiksels en daarmee zorgen ze voor een vleugje sportieve elegantie dat uniek is in dit segment. Het interieur wordt gecompleteerd door nieuwe exclusieve stoelen. Deze zijn standaard bekleed in een combinatie van zwarte stof met vinyl en voorzien van grijze 500-logo’s. Andere opvallende details zijn de zwarte vinylbiezen en de speciale stiksels in grijs en rood. Op bestelling zijn stoelen verkrijgbaar voorzien van een bekleding in zwart leder met een titaniumgrijze afwerking. Als optie zijn ook sportieve aluminium pedalen leverbaar, evenals voorste vloermatten met gepersonaliseerde stiksels.

De nieuwe 500X is niet alleen buitengewoon sportief, maar ook uitgerust met een rijk assortiment innovatieve rijassistentiesystemen, waaronder verkeersbordherkenning, intelligente snelheidsassistentie en automatische rijbaanbewaking. En om elke reis comfortabeler te maken, is de 500X Sport standaard voorzien van een Uconnect-infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen, satellietnavigatie en ondersteuning van Apple CarPlay en Android AutoTM. Daarnaast behoren een automatische klimaatregeling en cruise control met snelheidsbegrenzer tot de standaarduitrusting, evenals achterste parkeersensoren en een elektrische parkeerrem.

De nieuwe 500X Sport kan worden uitgerust met twee FireFly Turbo-benzinemotoren: een 1.0-versie van 115 pk in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak, en een 1.3-variant van 150 pk, voorzien van een automatische DCT-zesversnellingsbak met dubbele koppeling (plus stuurwielbediening als optie).

De hele vernieuwde 500X-familie komt als sterspeler het speelveld op

Tegelijk met de nieuwe 500X Sport debuteert ook de nieuwe 500X Lounge: een exclusieve en bijzonder rijk uitgeruste versie, die niet onopgemerkt door de straten van de stad zal rijden. Vanbuiten is de 500X Lounge herkenbaar aan de carrosseriekleurige spiegelkappen, de 16- lichtmetalen velgen, evenals de led-dagrijlichten en led-achterlichten. Maar de Lounge is vooral vanbinnen uiterst verfijnd, zoals blijkt uit het met technoleder beklede stuurwiel en de armleuning tussen de voorstoelen. De verfijnde, grootstedelijke allure van de 500X Lounge manifesteert zich ook in de rijke, comfortverhogende standaarduitrusting die onder meer het innovatieve Uconnect LIVE-infotainmentsysteem omvat met 7-inch HD-kleurentouchscreen, DAB digitale radio en ondersteuning van Apple CarPlay en Android AutoTM. Het pakket standaardvoorzieningen wordt gecompleteerd door parkeersensoren voor en achter, ter bescherming van de bumpers tijdens het parkeren, en regen- en lichtsensoren die het automatisch in- en uitschakelen van de ruitenwissers en de verlichting regelen.

De 500X Cross is als eerste auto in zijn segment uitgerust met 19-inch wielen met ‘grote en smalle’ banden die zorgen voor een verbeterde aerodynamica en een daaruit voortvloeiende vermindering van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het geluidsniveau.

De City Cross- en Urban-versies maken de 500X-familie compleet: de eerste is de ideale oplossing voor iedereen die op zoek is naar een avontuurlijke auto met stoere cross-looks; de tweede is als instapmodel van Fiats crossover-range vooral bedoeld als betaalbare SUV voor de moderne stad.

Luca Napolitano, hoofd van het merk Fiat en Abarth in EMEA zei: “De 500X is ontworpen in Italië en hij wordt gebouwd in de FCA-fabriek in Melfi. De in 2014 geïntroduceerde en vorig jaar vernieuwde 500X is marktleider in zijn segment in Italië en het model staat permanent in de top 10 in Europa. Daarnaast realiseert hij de hoogste groei buiten Italië: + 12%. De 500X is inmiddels al geproduceerd in meer dan 500.000 exemplaren. En, niet te vergeten, het is ook het Fiat-model dat, meer dan al zijn concurrenten, nieuwe klanten op andere merken of segmenten verovert, dankzij zijn veelzijdigheid, zijn royale binnenruimte en zijn aangeboren vermogen om zich aan te passen aan alle gebruikstoepassingen, wegdekken en rijstijlen.”