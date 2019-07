De nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake

Emotioneel, dynamisch, individueel – met de CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake en CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake presenteert Mercedes-AMG twee nieuwe krachtige compacte auto’s die topprestaties en omvangrijke functionaliteit met elkaar verbinden. De 2,0 liter viercilinder turbomotor is met 285 kW (387 pk) of 310 kW (421 pk) krachtiger dan ooit. De combinatie van extreem sportieve rijprestaties (acceleratie 0-100 km/h in 4,1/4,0 seconden) en het variabele interieur met een groter bagageruimtevolume is gericht op een jonge doelgroep die actief en gevarieerd leven qua werk en vrije tijd.

Mercedes-AMG breidt zijn modelportfolio continu en in snel tempo uit: “De nieuwe CLA 45 Shooting Brake is al het derde model van onze compleet nieuwe ontwikkelde compacte Performance-auto’s en laat zien dat we voor elke individuele klantwens een maatgesneden aanbod hebben. De rijdynamiek en de sportieve productbeleving zijn van een ongekend niveau in de compacte klasse. Onze Shooting Brake biedt bovendien een uitgesproken praktisch gebruiksgemak, die het model met zijn expressieve designtaal op een lifestylegerichte manier tot uitdrukking brengt”, aldus Tobias Moers, CEO van Mercedes-AMG GmbH.

Een nieuw kenmerk dat een belangrijke bijdrage levert aan de onvergelijkbare rijervaring is de actieve, volledig variabele AMG Performance 4MATIC+ vierwielaandrijving: voor het eerst biedt dit systeem een selectieve koppelverdeling naar de wielen op de achteras met behulp van AMG TORQUE CONTROL. Dit betekent dat het aandrijfvermogen zeer flexibel en in verschillende verhoudingen over het linker- en rechterachterwiel wordt verdeeld, afhankelijk van de rijsituatie – wat resulteert in een optimale tractie, ongeacht de toestand van het wegdek en het verloop van de route. Daarnaast zorgt de spectaculaire Drift-modus (standaard bij het S-model, bij het basismodel inbegrepen bij het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket) voor nog meer rijplezier. Dit is mogelijk dankzij een nieuw achterasdifferentieel dat voor het eerst over twee lamellenkoppelingen beschikt. Deze openen en sluiten razendsnel om de koppeltoevoer naar elk achterwiel individueel aan te sturen.

Atletisch en gespierd exterieurdesign

Het exterieurdesign van de nieuwe Mercedes-Benz CLA 45 Shooting Brake wekt emoties op: de lange motorkap, compacte greenhouse met coupéachtige ruitlijn, gespierde schouderpartij boven de wielkasten en gedrongen achterzijde laten duidelijk zien dat dit model over sportwagengenen beschikt. Met zijn AMG-grille met verticale lamellen maakt de Shooting Brake duidelijk deel uit van de AMG Performance-familie. Tegelijkertijd lijkt het front optisch verlaagd door de markante ‘sharknose’, smalle koplampen en vlakke, aerodynamische motorkap.

Aan de dynamische uitstraling dragen ook de bredere voorspatschermen met uitgebouwde wielkasten bij. Hiermee wordt de spoorbreedte vergroot en de atletische look geaccentueerd. De buitenste luchtinlaten in de vorm van luchtuitstroomopeningen tonen zijn verwantschap met de AMG GT 4-Door Coupé. De frontsplitter loopt naadloos over in de zijdelingse aircurtains voor de voorwielen, die de luchtstroom optimaliseren en zo de aerodynamische prestaties en luchtweerstandscoëfficient (c w ) verbeteren.

De achterzijde wordt gekenmerkt door twee ronde dubbele uitlaatsierstukken (diameter 82 mm) en de brede achterskirt. De S-modellen onderscheiden zich door grotere uitlaatsierstukken van 90 mm met interne demping en opschrift ‘AMG’. De breedtewerking van de achterzijde wordt benadrukt door de smalle, tweedelige achterlichtunits. De diffusor met vier verticale vinnen verhoogt de aerodynamica. De carrosseriekleurige spoilerrand op het dak maken de sportieve uitstraling aan de achterzijde compleet.

Met 871 mm is de laadopening aanzienlijk breder dan die van de voorganger (635 mm). Bovendien kan het kofferdeksel ook contactloos worden geopend met EASY PACK en HANDS-FREE ACCESS. Met een volume van 505 liter is er in de bagageruimte veel plaats voor vrijetijds- en outdoor-equipment.

Carrosserie: rigoureus versterkt

Net als bij de Coupé hebben de AMG-ontwikkelaars de carrosserie rigoureus versterkt omdat deze de basis vormt voor de precieze, zelfsturende karakteristieken, en de stabiliteit van de spoorbreedte en de wielvlucht, ook bij hoge snelheden. Een lichtgewicht aluminium plaat die onder de motor is vastgeschroefd, verhoogt de torsiestijfheid aan de voorzijde van de auto. Ook inbegrepen zijn een steunbrace tussen de voorste veerpoten en pistoolvormige ‘shotguns’ – extra versterkingsplaten die de langsdrager met de A-stijlen verbinden en zo de bewegingen van het voorste deel tot een minimum beperken. Diagonaal geplaatste stangen aan de voor- en achterkant van het subframe verbeteren de stijfheid verder.

Nieuwe, krachtige viercilinder turbomotor

Met een maximumvermogen van 310 kW (421 pk) is de volledig nieuwe Mercedes-AMG 2,0 liter motor momenteel de krachtigste in serie geproduceerde viercilinder turbomotor ter wereld. Met deze motor heeft Mercedes-AMG het vermogen van de voorganger met 30 kW (40 pk) weten te overtreffen. Het maximumkoppel is eveneens verhoogd, van 475 naar 500 Nm. De nieuwe, zeer efficiënte krachtbron wordt geproduceerd op de innovatieve productielijn in Affalterbach, volgens het principe ‘One Man, One Engine’.

De viercilinder motor levert bijzonder indrukwekkende prestaties met twee vermogensvarianten: 310 kW (421 pk) in het S-model en 285 kW (387 pk) in het basismodel. De nieuwe compacte sportmodellen accelereren in een recordtijd van 0 naar 100 km/h: de CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake heeft daar slechts 4,0 seconden voor nodig, het basismodel CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake 4,1 seconden. De topsnelheid van de basismodellen is elektronisch begrensd op 250 km/ h, terwijl het S-model af fabriek een topsnelheid van 270 km/ h heeft. Met het optionele AMG Driver’s Package kan het basismodel ook worden opgevoerd tot 270 km/h.

Afgezien van de vermogenscijfers maakt de nieuwe motor ook indruk met zijn onmiddellijke respons. Om deze te kunnen bieden, werd de koppelkromme met grote nauwkeurigheid gevormd (‘torque shaping’): Het maximumkoppel van 500 Nm (480 Nm bij de basisversie) is beschikbaar over een toerenbereik van 5.000-5.250 t/min (4.750-5.000 t/min bij het basismodel). Met deze configuratie hebben de engineers van AMG een vermogensafgifte gerealiseerd die vergelijkbaar is met die van een zuigmotor.

Intelligente motorfeatures

De nieuwe motor beschikt over tal van intelligente constructiedetails. In tegenstelling tot de eveneens overdwars geplaatste viercilinder in de ‘35’-modellen, draait de nieuwe motor rond zijn verticale as onder een hoek van 180°. Dit betekent dat de turbo en het uitlaatspruitstuk nu aan de achterzijde zijn geplaatst, aan de kant van het schutbord. Het inlaatsysteem is zodoende aan de voorzijde geplaatst. Deze configuratie maakt een zo vlak en aerodynamisch mogelijk frontdesign mogelijk. Daarnaast maakt deze lay-out een luchtcirculatie met kortere afstanden en minder verstoringen mogelijk – zowel aan de inlaat- als uitlaatzijde.

De nieuwe twinscroll-turbo koppelt een optimale respons bij lage toerentallen aan een hoog vermogen in het bovenste toerenbereik. De as van de compressor en het turbinewiel is voor het eerst op anti-frictie lagers geplaatst, waarmee de mechanische weerstand in de turbo wordt geminimaliseerd. Hierdoor reageert de lader sneller en wordt de topsnelheid sneller bereikt – met maximaal 169.000 t/min.

Elektronisch aangestuurde laaddruk

Met een maximale laaddruk van 2,1 bar biedt de 2,0 liter viercilinder turbomotor ook topprestaties op dit vlak. De elektronisch geregelde overdrukklep zorgt ervoor dat de laaddruk nog nauwkeuriger en flexibeler kan worden aangepast, met name tijdens het accelereren onder deellast. Bij dit proces is rekening gehouden met tal van parameters.

Er is naast olie en water ook frisse lucht nodig voor het koelen van de turbo. Die wordt direct van de grille, via de motorafdekking die ook werkt als luchtgeleider, en openingen onder de motorkap naar de turbo geleid. Daarnaast is de turbinebehuizing voorzien van een geïntegreerde isolatie.

Grotere afmetingen voor snellere gascycli

Door de injectiemonden en de bougies in de cilinderkop te herpositioneren en onder een kleine hoek te plaatsen, was het mogelijk om de uitlaatkleppen veel groter te maken dan bij de vorige motor. De grotere dwarsverbindingen in het uitlaattraject zorgen ervoor dat de gassen uit de verbrandingskamers stromen met beperkte verliezen.

Twee bovenliggende nokkenassen sturen de zestien kleppen aan via lichtgewicht rolnokvolgers. De nokkenasverstelling aan de inlaat- en de uitlaatzijde zorgen voor een uitstekende respons en een optimalisatie van de gascyclus onder alle omstandigheden. De variabele klepbediening CAMTRONIC aan de uitlaatzijde is een andere feature, met twee nokken per klep. De nokken hebben een verschillende geometrie zodat de uitlaatkleppen, afhankelijk van de nokinstelling die het beste past bij de rijomstandigheden, kort of lang kunnen worden geopend – voor een nog betere respons bij lage toerentallen, zuinig en comfortabel rijden bij middelhoge toerentallen en een volledige vermogensafgifte in het hoge toerenbereik.

Tweevoudige benzine-inspuiting voor optimaal vermogen

Voor het eerst is de nieuwe high-performance viercilinder voorzien van tweevoudige benzine-inspuiting. In de eerste fase zorgen de zeer snel en nauwkeurig werkende piëzo-injectoren dat de brandstof in de verbrandingskamers wordt gespoten onder een druk tot 200 bar. Dit is deels een meervoudig proces dat wordt aangestuurd door het motormanagement. In de tweede fase vindt er extra indirecte inspuiting plaats via het inlaatspruitstuk met behulp van magneetkleppen. Dit is noodzakelijk om het hoge specifieke vermogen van de motor te realiseren. De elektronisch geregelde brandstoftoevoer werkt onder een druk van 6,7 bar.

Geavanceerd koelsysteem voor motor, turbo en laadlucht

Het hoge vermogen vereist een intelligent koelsysteem. Dit systeem is zo ontworpen dat de cilinderkop en het carter tot verschillende temperatuurniveaus kunnen worden gekoeld. Met deze innovatieve maatregel kan een koude cilinderkop maximaal vermogen bieden bij een efficiënte ontstekingstiming en kan een warm carter de interne wrijving beperken.

De koelvloeistof wordt naar de cilinderkop geleid door een mechanische waterpomp, terwijl het motorblok wordt gekoeld via een tweede, elektrische, high-performance waterpomp. Na een koude start blijft deze pomp uitgeschakeld tot de motor is opgewarmd. Ingeschakeld wordt de pomp door de regeleenheid van de motor bestuurd zodat het motorblok altijd naar behoefte gekoeld wordt.

Daarnaast beschikt de motor over een olietemperatuurregelaar die tijdens de opwarmfase de motorolietemperatuur flexibel regelt. Hiermee komt de motor sneller op bedrijfstemperatuur en worden wrijving en slijtage geminimaliseerd. Een bijkomend milieuvoordeel is dat het brandstofverbruik en de koude start-emissie ook worden verlaagd.

Functies als het dynamomanagement, het ECO start-stopsysteem met snelle herstarts, de ‘zeil’-functie en het benzinepartikelfilter maken allemaal deel uit van het technologiepakket van de nieuwe AMG-viercilinder.

Productie digitaal en smart: ‘One man, one engine’

De nieuwe motor wordt geheel met de hand geassembleerd. Hiervoor werd in de AMG-motorenfabriek in Affalterbach een geheel nieuwe productielijn geïnstalleerd waarmee Mercedes-AMG het ‘One Man, One Engine’-principe en de Industry 4.0-methodes naar een nieuw niveau brengt met behulp van de nieuwste inzichten op het gebied van ergonomie, de omgang met materialen, kwaliteitsborging, duurzaamheid en efficiëntie. Als stap richting de implementatie van Industry 4.0 vindt de handmatige assemblage bij AMG plaats volgens het principe ‘smart production’. Dat kenmerkt zich door een maximale flexibiliteit, transparantie en efficiëntie. Het garandeert en verhoogt de kwaliteit van de motoren en productieprocessen met behulp van innovatieve en digitale technologieën.

Soepele AMG SPEEDSHIFT DCT 8G-transmissie met dubbele koppeling

De AMG SPEEDSHIFT DCT 8G-transmissie met dubbele koppeling draagt ook bij aan het soepele en dynamische karakter van de auto. De overbrengingsverhoudingen zijn zo gekozen dat de bestuurder bij alle snelheden snel kan accelereren. Bovendien zorgt dit voor korte schakeltijden en het optimale toerental bij het opschakelen. Afhankelijk van het gekozen AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma wordt een specifieke rijconfiguratie aangeboden met andere gaspedaal- en schakelkarakteristieken.

Met de standaard RACE START-functie kan vanuit stilstand maximaal worden geaccelereerd en dat is een emotionele ervaring. Dat geldt ook voor de motorsound met tijdelijke ontstekingsonderbreking bij het opschakelen en automatische dubbele ontkoppelingsfunctie bij het terugschakelen. Natuurlijk is er rekening gehouden met de efficiëntie: in het ‘Comfort’-rijprogramma is het ECO start-stopsysteem actief; de ‘zeil’-functie kan worden geselecteerd in het ‘Individual’-rijprogramma.

Vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met AMG TORQUE CONTROL

Aan de bijzonder dynamische rijbeleving in een compleet nieuwe dimensie wordt ook bijgedragen door de standaard, volledig variabele vierwielaandrijving. Het geheim is de AMG TORQUE CONTROL in het nieuwe achterasdifferentieel: dit is voorzien van twee elektronisch bestuurde lamellenkoppelingen die beide zijn verbonden met een aandrijfas achter. Zo kan het aandrijfvermogen niet alleen volledig variabel worden verdeeld tussen de voor- en achterwielen, maar ook variabel tussen het linker- en rechterachterwiel. Dit betekent dat het motorkoppel al naargelang het rijprogramma en de rijsituatie afzonderlijk naar beide achterwielen kan worden gedistribueerd.

Het resultaat is een optimale trekkracht, zelfs onder slechte wegomstandigheden en extreem bochtenwerk, bijvoorbeeld op het circuit. Daarnaast biedt deze geavanceerde oplossing een Drift-modus (standaard bij het S-model, bij het basismodel inbegrepen bij het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket), wat driften (‘powerslide’) mogelijk maakt en daarmee het rijplezier vergroot. De Drift-modus kan worden geactiveerd in het ‘RACE’-rijprogramma met de stuurschakelpaddles mits ESP® is uitgeschakeld en de transmissie in de M-modus staat.

Snel reagerende elektromechanische regeling

De verdeling van het aandrijfkoppel over de voor- en achteras en tussen de twee achterwielen wordt elektromechanisch geregeld. De factoren die van invloed zijn op de koppelverdeling zijn niet alleen de rijsnelheid, de langs- en dwarsacceleraties en de stuurhoek, maar ook het verschil in aantal omwentelingen tussen de afzonderlijke wielen, de gekozen versnelling en de positie van het gaspedaal.

De voordelen van een elektromechanische regeling ten opzichte van een elektro-hydraulisch systeem gelden vooral voor de rijdynamiek, met name door de aanzienlijk snellere respons en de toerentalonafhankelijke bediening van de lamellen over het hele verstelbereik.

De karakteristiek van de vierwielaandrijving is afhankelijk van het gekozen rijprogramma en de geselecteerde AMG DYNAMICS-modus. In ‘Basic’ en ‘Advanced’ staat het 4MATIC-systeem in de ‘Comfort’-modus. In ‘Pro’ en ‘Master’ (standaard voor de S-modellen, bij de basismodellen inbegrepen bij het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket) schakelt het 4MATIC-systeem over naar de ‘Sport’-modus voor een nog soepeler handling en nog hogere stabiliteitslimieten.

Specifieke componenten voor specifieke componenten voor een uiterst dynamisch rijgedrag

Het nieuwe AMG-onderstel met specifieke veerelementen en de nieuwe, frequentie-selectieve schokdempers zorgt voor een goede rechtuitstabiliteit en een dynamisch bochtengedrag met een beperkte rolneiging van de carrosserie. Tegelijkertijd is het comfort verbeterd ten opzichte van het vorige model. De langs- en dwarsdynamiek zijn perfect op elkaar afgestemd. Alle onderstelcomponenten zijn doorontwikkeld voor een hogere dwarsacceleratie in combinatie met een goede voertuigcontrole in het grensbereik.

De vooras bestaat uit een constructie met McPherson-veerpoten. De wielgeleiding verloopt aan beide zijden door middel van een dwarsgeplaatste draagarm onder de wielas, een veerpoot en een spoorstang. De speciale asgeometrie vermindert de invloeden van de aandrijving op de besturing en zorgt voor veel comfort en een uitstekende wendbaarheid. De nieuwe dwarsgeplaatste draagarmen van aluminium beperken de onafgeveerde massa en maken zo een gevoeliger respons van de vering mogelijk. De remzadels bij de vooras zijn radiaal geschroefd, een technologie afkomstig uit de autosport. De drager van de vooras kenmerkt zich door een extra stevige bevestiging en levert zodoende een bijdrage aan de stijfheid van de voorzijde.

De achteras met vier draagarmen is via een achterasdrager star met de carrosserie verbonden voor een zeer hoge mate van torsiestijfheid. De achterwielen zijn voorzien van drie dwarsgeplaatste draagarmen en een in lengterichting geplaatste draagarm plus specifieke lagers. Dit garandeert een hoge mate van rijstabiliteit en souplesse.

Adaptief verstelbare demping AMG RIDE CONTROL met drie modi

De optioneel leverbare adaptief verstelbare demping AMG RIDE CONTROL biedt de bestuurder keuze uit drie afstellingen van het onderstel, variërend van comfortabel tot sportief. Het systeem werkt volledig automatisch en past de dempingskracht al naargelang de rijsituatie, op elk wiel aan het wegdek en de rijsituatie aan. Dat gebeurt binnen milliseconden traploos in een breed dempingskenveld. Het resultaat: het afrolcomfort en de souplesse nemen in gelijke mate toe.

High-performance remsysteem

Het high-performance remsysteem zorgt voor een fadingvrije vertraging en korte remwegen. In het basismodel zijn aan de vooras vaste monoblock-remzadels met vier zuigers en 350 x 34 mm grote remschijven gemonteerd, de achteras is voorzien van vuistzadels met één zuiger en 330 x 22 mm grote remschijven. De schijven zijn inwendig geventileerd en geperforeerd om de warmte beter af te voeren en remfading, ook bij extreme belasting, te voorkomen. De grijze remklauwen zijn voorzien van een wit opschrift ‘AMG’.

Het S-model en het basismodel met het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket hebben een nog krachtiger remsysteem met vaste remzadels met zes zuigers en 360 x 36 mm schijven op de vooras. Hier zijn de remzadels rood en voorzien van een zwart opschrift ‘AMG’.

Stuurbekrachtiging met speciale tandheugel en variabele verhouding

De snelheidsafhankelijke, elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging past met zijn directe instuurkarakteristiek perfect bij een sportief rijgedrag. De stuurbekrachtiging is uitgevoerd met een speciale tandheugel met variabele verhouding en twee kenvelden: afhankelijk van het gekozen rijprogramma zorgt dit voor een sportief-straf of een meer comfortabel stuurgevoel. De starre bevestiging aan de integraaldrager verbindt de stuurbekrachtiging nog beter met de carrosserie en zorgt zo voor nog meer stuurprecisie.

Grote spreiding van de voertuigkarakteristiek

De zes AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’, ‘Individual’ en ‘RACE’ (standaard bij het S-model, bij het basismodel inbegrepen bij het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket) maken een grote spreiding van de voertuigkarakteristiek van comfortabel tot dynamisch mogelijk. Daarbij worden tal van relevante parameters veranderd:

Aandrijflijn: afstelling van het gaspedaal, schakeltijden en timingpunten, soundinstellingen in de stijlen Reduced, Moderate, Sport of Dynamic.

Transmissie: automatisch of handmatig.

AMG DYNAMICS: dynamiekverhogende functies zoals vierwielaansturing, stuurkarakteristiek en extra ESP ® -functies in de stijlen Basic, Advanced, Pro of Master (standaard bij het S-model, bij het basismodel inbegrepen bij het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket)

-functies in de stijlen Basic, Advanced, Pro of Master (standaard bij het S-model, bij het basismodel inbegrepen bij het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket) Uitlaat: klank en eigenschappen van de soundfuncties Balanced of Powerful.

Onderstel (bij optioneel AMG RIDE CONTROL-onderstel): in Comfort, Sport, Sport+.

Meer souplesse bij een hoge stabiliteit met AMG DYNAMICS

Als feature van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s is de nieuwe CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake voorzien van AMG DYNAMICS. Deze geïntegreerde rijdynamiekregeling breidt de stabiliserende functies van het ESP® uit met souplesse-verhogende ingrepen op de vierwielaandrijving, stuurkarakteristieken en extra ESP®-functies. Bij een snel genomen bocht zorgt een kortstondige remingreep aan het achterwiel aan de binnenzijde van de bocht voor een gedefinieerd giermoment rond de hoogte-as, waardoor het insturen in de bocht spontaan en zeer nauwkeurig verloopt.

Het spectrum varieert van extreem stabiel tot zeer dynamisch. Op het multimediadisplay wordt bij de keuze van de rijprogramma’s het nieuwe AMG DYNAMICS-symbool met de bijpassende extra informatie weergegeven.

‘Basic’ is gekoppeld aan de rijprogramma’s ‘Slippery’ en ‘Comfort’. In dit geval vertonen de compacte sportmodellen een zeer stabiel rijgedrag met een hoge mate van gierdemping.

‘Advanced’ is ingeschakeld in het ‘Sport’-rijprogramma. De 45 modellen behouden een neutrale balans. De beperktere mate van gierdemping, de directe stuuroverbrenging en de verbeterde souplesse helpen bij dynamische manoeuvres, zoals bij het rijden op bochtige landweggetjes.

‘Pro’ (afkorting voor ‘Professional’) behoort tot het ‘Sport+’ programma. In ‘Pro’ krijgt de bestuurder nog meer hulp bij dynamische rijmanoeuvres, terwijl de wendbaarheid en de feedback van de weg bij het nemen van bochten verder worden verbeterd.

‘Master’ is gekoppeld aan het ‘RACE’-rijprogramma (standaard bij het S-model, bij het basismodel inbegrepen bij het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket). De ‘Master’-modus is bedoeld voor bestuurders die dynamiek en rijplezier willen ervaren op afgesloten racecircuits. De ‘Master’-modus biedt een voertuigbalans met licht overstuur, een lage stuurhoek en een soepeler besturing. Op deze manier zorgt de ‘Master’-modus voor maximale wendbaarheid en wordt het rijdynamische potentieel optimaal benut. Om de ‘Master’-modus te activeren, moet de bestuurder via een aparte toets in de middenconsole het ESP® omschakelen naar de ESP® SPORT HANDLING-modus of naar ESP® OFF.

In het rijprogramma ‘Individual’ kan de bestuurder zelf de AMG DYNAMICS- trappen ‘Basic’, ‘Advanced’, ‘Pro’ en ‘Master’ instellen.

Symbiose tussen man en machine

Met de sportieve uitrusting en het MBUX infotainmentsysteem creëert het hoogwaardige interieur een nauwe, persoonlijke band tussen mens en machine. De bestuurder en voorpassagier zitten op geprofileerde sportstoelen in een rijactieve zitpositie met stevige zijdelingse ondersteuning. De standaardbekleding met een combinatie van lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart is tijdloos en heeft AMG-specifieke accenten zoals dubbele rode siernaden. Daarop afgestemd zijn er rode designo veiligheidsgordels en is het sierdeel van het dashboard uitgevoerd in zwart microvezel DINAMICA met rode piping. Ook de verchroomde luchtuitstroomopeningen zijn voorzien van een rode ring. Als alternatief kan worden gekozen voor bekleding lederlook ARTICO nevagrijs/zwart met middengrijze dubbele siernaden en een sierdeel van langsgeslepen licht aluminium.

Gele accenten benadrukken het autosportkarakter

Gele accenten in het interieur van het S-model onderstrepen het autosportkarakter van de modellen met de krachtigste motoren. Standaard zijn ook het AMG Performance-stuurwiel in nappaleder/microvezel DINAMICA met gele contrastsiernaden, een gele 12-uur-markering, AMG-stuurwieltoetsen en opschrift ‘AMG’, alsmede de sfeerverlichting.

Alle modellen hebben een hoogglanzend zwarte middenconsole met standaard touchpad en bovendien een bedieningspaneel met extra schakelaars voor de bediening van het drietraps ESP®, de handmatige schakelmodus, de optionele adaptief verstelbare demping AMG RIDE CONTROL en de optionele AMG Performance-uitlaat. In combinatie met het optionele lederpakket is de rand van de middenconsole uitgevoerd in zilverchroom.

MBUX infotainmentsysteem met AMG-specifieke weergaven

De combinatie van een sportief design en verfijnde details komt ook naar voren in het MBUX infotainmentsysteem met zijn innovatieve bedienings- en weergaveconcept. MBUX creëert een nog sterkere verbinding tussen auto, bestuurder en passagiers. Emotionele weergavestijlen onderstrepen de begrijpelijkheid van de bedieningsstructuur en worden gekenmerkt door briljante 3D-graphics met maximale resolutie. Optisch versmelten beide displays onder een gemeenschappelijk afdekglas tot een widescreen cockpit en benadrukken daarmee als centraal element de horizontale structuur van het interieurdesign.

Bij het combi-instrument is er keuze uit de drie AMG-weergavestijlen ‘Klassiek’, ‘Sport’ en ‘Supersport’. Bijzonder markant is de ‘Supersport’-modus met een centrale, ronde toerenteller en aanvullende informatie in de vorm van staafdiagrammen links en rechts van de toerenteller. Het perspectief lijkt tot in de diepte van de achtergrond tot een kunstmatige horizon te reiken.

En natuurlijk ontbreekt ook de baanbrekende spraakbediening niet. Deze wordt geactiveerd met de woorden “Hey Mercedes”. Dankzij kunstmatige intelligentie herkent en begrijpt MBUX nagenoeg alle zinnen op het gebied van infotainment en voertuigfuncties, zelfs als ze indirect worden uitgedrukt.

AMG Performance-stuurwiel met optionele bedieningstoetsen

De bestuurder wordt perfect met de auto verbonden via het multifunctionele sportstuur in nappaleder dat aan de onderzijde is afgevlakt en voorzien is van geperforeerd leder op het greepgedeelte, al naargelang de bekleding rode, gele of zwarte siernaden en een applicatie in zilverchroom. De gegalvaniseerde stuurschakelpaddles maken door handmatig schakelen een nog sportiever rijgedrag mogelijk.

Het S-model is standaard uitgerust met een AMG Performance-stuurwiel in nappaleder/microvezel DINAMICA (optie voor het basismodel). Met de AMG-stuurwieltoetsen (standaard bij het S-model, bij het basismodel inbegrepen bij het Performance-stuurwiel) zijn de AMG-rijprogramma’s binnen handbereik en kunnen ook andere AMG-functies vanaf het stuurwiel worden bediend.