De nieuwe Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé – dynamisch en atletisch op alle terreinen

De nieuwe Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé (brandstofverbruik gecombineerd: 9,3 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 212 g/km)* combineert op unieke wijze sportieve elegantie en een krachtige performance met uitstekende offroad-eigenschappen en een dynamisch design. Dankzij de 320 kW (435 pk) 3,0 liter zes-in-lijn met 48V-technologie, volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+, automatische transmissie AMG SPEEDSHIFT TCT 9G en 60 mm kortere wielbasis in vergelijking met de SUV is het model indrukwekkend soepel. De verbeterde rijdynamiek is ook te danken aan de AMG-specifieke rijprogramma’s en het luchtgeveerd onderstel AMG RIDE CONTROL+ met elektromechanische stabilisatie AMG ACTIVE RIDE CONTROL. De AMG-grille maakt duidelijk dat de Coupé lid is van de AMG-familie. Bovendien biedt de Performance-Coupé alle voordelen van een Mercedes-Benz SUV: voldoende ruimte voor passagiers en bagage, omvangrijke veiligheidsuitrustingen en onovertroffen tractie op een natte, rulle of gladde ondergrond.

“De nieuwe GLE 53 4MATIC+ Coupé voegt nog meer stijl en elegantie toe aan ons SUV-aanbod, samen met de kenmerkende AMG-eigenschappen zoals de specifieke grille. Achter de aantrekkelijke Coupébelijning gaan verfijnde ondersteltechnologie en onze krachtige zes-in-lijn motor met 48V-technologie schuil. Beide zorgen voor een opwindende rijervaring wat betreft langs- en dwarsdynamiek”, aldus Tobias Moers, CEO van Mercedes-AMG GmbH.

Het exterieurdesign – expressief, krachtig en dynamisch

De vormentaal van het exterieurdesign belichaamt de kenmerkende AMG Driving Performance. Aan de AMG-grille is de GLE Coupé direct herkenbaar als lid is van de AMG-familie. Het al even stijlvolle als opwindende Coupésilhouet geeft hem een zelfbewuste uitstraling en onderstreept de passie voor prestaties. De prominente powerdomes dragen hier eveneens aan bij. Elegante details zoals de Mercedes-Benz ster in de dubbele ring, de smalle koplampen en de markante A-wing in de voorskirt accentueren het rondom verscherpte design.

De AMG-voorskirt heeft modelspecifieke eigenschappen, zoals sportief-markante buitenste luchtinlaten met elk twee lamellen in zilverchroom en zwarte flics. Net als de lamellen van de luchtinlaten en het sierelement op de A-wing is ook de frontsplitter zilverchroom. De AMG-dorpelverbreders en de spoilerrand op de achterklep zijn uitgevoerd in carrosseriekleur. De wielkastverbreders bieden ruimte voor de grote velgen – de GLE Coupé is standaard voorzien van 20 inch lichtmetalen velgen met opschrift ‘AMG’. Als optie zijn zes andere velgen van 20 tot 22 inch beschikbaar.

De nieuw vormgegeven achterskirt met AMG-specifieke details zoals de markante diffusor en de sierlijst in zilverchroom laat de GLE Coupé optisch breder lijken. De speciale AMG-uitlaat met twee ronde, hoogglanzend verchroomde dubbele uitlaatsierstukken completeren de sportieve, dominante look. Meer individualisatiemogelijkheden biedt het optionele AMG-nightpakket. Dit pakket bevat warmtewerende, donkergetinte ruiten en in fraai zwart uitgevoerde frontsplitter, sierelementen in de voorskirt, diffusor, buitenste luchtinlaten, buitenspiegels, ruitframes en uitlaatsierstukken.

Het interieurdesign – progressieve elegantie en robuuste esthetiek

De look&feel van het merk komt ook tot uiting in de hoogwaardige afwerking van het interieur. Kenmerkende kleuraccenten zoals rode contrastsiernaden op de bekleding en rode veiligheidsgordels geven de GLE Coupé een sportieve ambiance met een dynamische, exclusieve touch. De AMG-stoelen in zwarte lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA bieden uitstekende zijdelingse ondersteuning en hebben een AMG-specifiek design met AMG-embleem in de rugleuningen van de voorstoelen.

AMG-specifieke interieuruitrustingen en bedieningselementen creëren de karakteristieke AMG-sfeer in de cockpit en ondersteunen de sportieve, precieze besturing. Het AMG-stuurwiel van de nieuwste generatie met drie spaken en aluminium stuurschakelpaddles overtuigt door een ergonomisch optimaal op de bestuurder afgestemde handling, terwijl de AMG-sportpedalen van geborsteld rvs met rubbernoppen, de instaplijsten en de zwarte vloermatten met opschrift ‘AMG’ de sportieve uitstraling verder benadrukken.

Voor verdere individualisering van het interieur zijn onder andere verschillende lederen bekledingen en een uitgebreide reeks hoogwaardige sierdelen leverbaar. De sierdelen van AMG-carbon geven het interieur een bijzonder sportieve flair.

Soepel en precies: AMG ACTIVE RIDE CONTROL stabilisatie

Het nieuwe, in Affalterbach ontwikkelde luchtgeveerde onderstel AMG ACTIVE RIDE CONTROL zorgt voor een rijbelevenis waarin souplesse, neutraal bochtengedrag en optimale tractie de belangrijkste kenmerken vormen.

Een nieuw kenmerk levert daarbij een beslissende bijdrage aan de AMG-specifieke afstelling voor veel rijdynamiek: de actieve stabilisatie tegen overhellen met twee onafhankelijk van elkaar werkende elektromechanische actuatoren aan de voor- en de achteras. Het systeem vermindert niet alleen hellende bewegingen bij het nemen van bochten, maar maakt het ook mogelijk om het gedrag bij insturen en lastwisselingen nauwkeuriger te bepalen. Bovendien zorgt het voor meer rijcomfort bij rechtuit rijden, omdat bijvoorbeeld oneffenheden in het wegdek aan één kant worden gecompenseerd. Bewegingen van de carrosserie kunnen actief en optimaal aan de rijsituatie worden aangepast, voor een intensere rijervaring.

Bijkomend voordeel in vergelijking met conventionele hydraulische systemen is de aanzienlijk snellere respons. De AMG-regeling kan de rijsituatie tot 1000 keer per seconde aanpassen. Het meetinterval bedraagt daarmee slechts een duizendste van een seconde. Ook is het gewicht van de componenten lager in vergelijking met conventionele oplossingen.

Voor nog meer sportiviteit: luchtvering met continu verstelbare demping

De luchtvering AMG RIDE CONTROL+ met uitgesproken sportieve veer-/demperafstelling en adaptief verstelbare demping ADS+ (Adaptive Damping System) combineert uitstekende rijdynamiek met een hoog afrolcomfort. Het dempingskenveld biedt de mogelijkheid van voorkeuze in de drie standen ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Sport+’ en maakt daarmee een duidelijk onderscheid mogelijk tussen langeafstandscomfort en sportieve rijdynamiek. Bovendien zijn voor offroad-rijden de standen ‘Trail’ en ‘Sand’ toegevoegd.

Door de pneumatische niveauregeling rondom krijgt de GLE 53 4MATIC+ Coupé een constant voertuigniveau, ongeacht de belading. In de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ wordt het voertuigniveau standaard 15 mm verlaagd. In het rijprogramma ‘Comfort’ gaat het voertuigniveau vanaf 120 km/h 15 mm omlaag. Hierdoor worden de luchtweerstand en daarmee het brandstofverbruik verminderd. Bovendien wordt de rijstabiliteit beter dankzij het lagere zwaartepunt. Voor meer bodemvrijheid op slecht wegdek of op hellingen kan het niveau bij draaiende motor met een druk op de knop tot 55 mm verhoogd worden, zowel bij stilstand als tijdens het rijden (tot 70 km/h).

Optimale handling: sportparameterstuurbekrachtiging en high-performance remsysteem

De elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging is voorzien van een variabele overbrenging. Deze kenmerkt zich door een direct stuurgevoel en de nauwkeurige respons. Bovendien is de stuurbekrachtiging ingesteld op twee niveaus: ‘Comfort’ en ‘Sport’. Afhankelijk van het gekozen AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma wordt de configuratie automatisch geselecteerd. Indien gewenst kan de configuratie in het rijprogramma ‘Individual’ altijd zelf gekozen worden.

Het high-performance remsysteem van de Performance-Coupé zorgt ook bij zware belasting voor een betrouwbare remwerking en korte remwegen. De vooras is voorzien van inwendig geventileerde, geperforeerde integraalremschijven met een diameter van 400 mm, gecombineerd met vaste remzadels met twee zuigers, zilverkleurig gelakt met zwart opschrift ‘AMG’. De inwendig geventileerde integraalremschijven achter hebben een diameter van 345 mm en worden omvat door vuistzadels met enkele zuiger.

Zescilindermotor met dubbele oplading

De basis voor de AMG-typische rijdynamiek wordt gevormd door de geëlektrificeerde 3,0 liter motor met dubbele oplading door een uitlaatgasturbo en een ondersteunende elektrische compressor. De zescilinderlijnmotor levert 320 kW (435 pk) vermogen en 520 Nm koppel. Zijn EQ Boost startdynamo levert tijdelijk 16 kW (22 pk) extra vermogen en 250 Nm extra koppel. Daarnaast voorziet hij ook het 48V-boordnet van stroom.

De EQ Boost startdynamo combineert een startmotor en een dynamo tot een krachtige elektromotor die tussen de motor en de transmissie is geplaatst. Deze innovatie alsmede het intelligente opladen met behulp van een ondersteunende elektrische compressor en een uitlaatgasturbo dienen allemaal hetzelfde doel: een verdere verbetering van de bekende AMG-typische performance en rijdynamiek bij een gelijktijdige reductie van brandstofverbruik en emissie. De GLE 53 4MATIC+ accelereert in slechts 5,3 seconden van 0 naar 100 km/h en bereikt een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/h.

Extra vermogen dankzij een ondersteunende elektrische compressor en een 48V-boordnet

De ondersteunende elektrische compressor bouwt zonder vertraging een hoge laaddruk op tot het moment waarop de grote uitlaatgasturbo zijn werk gaat doen. Als gevolg hiervan reageert de 3,0 liter motor uiterst spontaan en zorgt voor een dynamische respons zonder dat er sprake is van een ‘turbogat’. De rustige loop van de zescilinderlijnmotor is een extra bonus.

De EQ Boost startdynamo kan echter nog meer. Hij levert ook de stroom voor het 48V-boordnet. Het conventionele 12V-net wordt eveneens van stroom voorzien door het nieuwe netwerk met een DC/DC-omvormer. Dankzij de 48V-accu wordt de totale accucapaciteit in de auto verhoogd, waardoor er meer elektrische energie beschikbaar komt. Bijkomend voordeel: voor hetzelfde vermogen is slechts een kwart van de stroom van een conventioneel systeem vereist. Als gevolg daarvan is de bedrading dunner en zodoende lichter, wat indirect bijdraagt aan een lager brandstofverbruik. Het bestaande 12V-net levert stroom voor onder meer de verlichting, de cockpit, de infotainmentdisplays en de regeleenheden.

Bijzonder efficiënt: de EQ Boost startdynamo

De EQ Boost startdynamo is een centraal bestanddeel van het 48V-net en wordt niet alleen gebruikt als dynamo, maar vervult ook hybride functies. Dit zorgt voor brandstofbesparingen die tot dusver alleen konden worden gerealiseerd met hybride technologie met een hoog voltage. Ook de regeling van het stationair draaien vindt voor het eerst via de EQ Boost startdynamo plaats.

Tot de hybride functies behoren de boost, de recuperatie, de verschuiving van het laadpunt, de ‘zeil’-modus en de nauwelijks waarneembare herstart van de motor bij het motor start-stopsysteem.

Omdat er geen aandrijfriemen meer nodig zijn voor de nevenaggregaten aan de voorzijde van de motor, is ook de lengte van de nieuwe zescilinder in vergelijking met conventionele zescilinderlijnmotoren aanzienlijk verminderd. Hierdoor is ruimte ontstaan voor een uitlaatgasnabehandelingssysteem dat in de buurt van de motor is geplaatst en daardoor bijzonder efficiënt werkt. Alleen het partikelfilter is nog een deel van de uitlaatgasreiniging dat zich in de bodemplaat bevindt.

Voor een bijzondere geluidsbelevenis zorgt de als optie leverbare inschakelbare AMG Performance-uitlaat. De variabel verstelbare uitlaatgaskleppen bieden de mogelijkheid om de klank van de auto met een druk op de knop te laten veranderen. Afhankelijk van het rijprogramma varieert de sound van bescheiden tot emotioneel.

Maximale tractie: volledig variabele vierwielaandrijving 4MATIC+

De nieuwe GLE 53 4MATIC+ Coupé is voorzien van de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met het oog op maximale tractie en dynamiek. De intelligente regeling verbindt de permanent aangedreven achteras variabel met de vooras en berekent continu de optimale koppelverdeling, afhankelijk van de rijsituatie en de wensen van de bestuurder. Zo zorgt de vierwielaandrijving niet alleen voor meer tractie en een betere dwarsdynamiek, maar verbetert het ook de langsdynamiek. Het resultaat: een nog krachtiger acceleratie vanuit stilstand en bij tussensprints.

Nog meer dynamiek en gevoeligheid: AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Voor een emotionele schakelbelevenis met extreem korte schakeltijden zorgt de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G negentraps automatische transmissie, waarbij TCT staat voor Torque-Clutch Transmission. Deze is optimaal op de motor afgestemd en belooft soepel wegrijden en snel schakelen zoals dat typisch is voor AMG, of er nu automatisch of via de stuurschakelpaddles geschakeld wordt. Met name in het rijprogramma ‘Sport+’ en in de handmatige modus reageert de transmissie zeer snel. Meerdere versnellingen terugschakelen maakt snelle tussensprints mogelijk.

Intelligent elektronisch beheer: AMG DYNAMIC SELECT

De GLE 53 45MATIC+ Coupé beschikt over zeven rijprogramma’s. Aan de standen ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’ zijn twee speciale offroad-instellingen toegevoegd: ‘Trail’ en ‘Sand’. AMG DYNAMIC SELECT past hiervoor belangrijke parameters als de respons van motor en transmissie, de kenvelden van gaspedaal en besturing, de demping van het onderstel of de sound aan. Na te zijn gekozen via de schakelaar op de middenconsole of de optionele AMG-stuurwieltoetsen worden de programma’s in het combi-instrument en op het multimediadisplay weergegeven.

‘Slippery’: optimaal afgesteld voor glad wegdek met verminderd vermogen en een vlakke koppelcurve voor een rij-indruk die is gericht op stabiliteit.

‘Comfort’: comfortabel en zuinig rijden, onder andere door vroegtijdig opschakelen. Het onderstel en de besturing zijn afgesteld met de nadruk op comfort.

‘Sport’: sportief karakter door soepeler respons op bevelen via het gaspedaal, verkorte schakeltijden, eerder terugschakelen en de duidelijke emotionalisering van het schakelen door tussengas. Dynamischere afstelling van het onderstel en de besturing.

‘Sport+’: extreem sportief karakter door nog soepeler respons van het gaspedaal, akoestisch sterker benadrukt tussengas bij het terugschakelen en gerichte momentingrepen bij het opschakelen met cilinderuitschakeling voor optimale schakeltijden. Hoger stationair toerental voor sneller wegrijden. Onderstel, besturing en aandrijflijn zijn nog dynamischer afgesteld.

‘Individual’: individuele aanpassing van aandrijving, transmissie, AMG DYNAMICS, onderstel en uitlaat.

‘Trail’: veilig rijden bij maximale performance op een zachte, modderige of gladde ondergrond.

‘Sand’: sportief karakter voor optimale grip en besturing in zand of in woestijnduinen.

De rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS is geïntegreerd in de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s. In de standen ‘Basic’, ‘Advanced en ‘Pro’ beïnvloedt de rijdynamiekregeling bijvoorbeeld de regelstrategieën van het ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma) of de vierwielaandrijving. Met de acties van de bestuurder en sensorgegevens als basis anticipeert de intelligente vooraf-instelling op het gewenste gedrag van de auto. Daarbij loopt de bandbreedte uiteen van extreem stabiel tot uiterst dynamisch. In de offroad-rijprogramma’s ‘Trail’ en ‘Sand’ worden nog de niveaus ‘Traction’ en ‘Slide’ toegevoegd wanneer het ESP® wordt uitgeschakeld.

Met AMG-specifieke weergaven: het MBUX infotainmentsysteem

Het innovatieve bedienings- en aanduidingssysteem MBUX is in de GLE 53 4MATIC+ Coupé standaard aan boord en bevat tal van elementen die specifiek voor AMG zijn. Met de widescreen cockpit smelten het combi-instrument en het touchscreen-multimediadisplay optisch samen tot een eenheid. Talrijke functies zijn ook te activeren via de intelligente spraakbediening “Hey Mercedes”.

Het combi-instrument toont details als het AMG-start-upmenu en vier weergavestijlen waaruit kan worden gekozen: ‘Klassiek’, ‘Sport’, het voor AMG exclusieve ‘Supersport’ en ‘Decent’. Bij het activeren van de AMG-rijprogramma’s ‘Trail’ en ‘Sand’ kunnen speciale instellingen voor offroad-rijden, zoals stijging, hellingshoek en niveau, gekozen en in het combi-instrument weergegeven worden. Op de middenconsole zijn schakelaars voor de weergave en bediening van rijprogramma’s, transmissie, onderstel, ESP® en uitlaat ingebouwd.

De handen goed aan het stuur houden: het AMG Performance-stuurwiel

Het AMG Performance-stuurwiel in zwart nappaleder met rode contrastsiernaden en rode 12-uur-markering verenigt maximale functionaliteit, hoogwaardige haptiek en perfecte ergonomie. Naast de stuurschakelpaddles van aluminium trekken ook de intuïtief bedienbare touch control-buttons de aandacht. Via wisbewegingen met een vinger kan hiermee het hele infotainment worden bediend.

Innovatieve stuurwieltoetsen breiden het stuurwiel optioneel uit met een ronde draaischakelaar met geïntegreerd display onder de rechter stuurspaak alsmede twee verticaal geplaatste, gekleurde displaytoetsen met schakelaars onder de linker stuurspaak. Hiermee kunnen de AMG-rijprogramma’s rechtstreeks geactiveerd worden, en ook andere AMG-functies zijn gebruiksvriendelijk vanaf het stuurwiel te bedienen.

Uw persoonlijke race-engineer: AMG TRACK PACE

Met AMG TRACK PACE (optie) wordt MBUX uitgebreid met een virtuele engineer waarmee tot tachtig specifieke gegevens van de auto alsmede tijden op afgesloten parcoursen buiten het normale verkeer kunnen worden gemeten en nauwkeurig kunnen worden geanalyseerd. Vele van deze waarden kunnen desgewenst in real time worden weergegeven in de widescreen cockpit of het optionele head-up display. Na afloop van snelle ronden kan de bestuurder aan de hand van de gegevens zijn rijvaardigheid analyseren en zo mogelijk verbeteren. Bovendien kunnen acceleratie- en remwaarden (bijvoorbeeld 0-100 km/h, ¼ mijl, 100-0 km/h) worden gemeten en opgeslagen.

De bestuurder kan willekeurige circuits en parcoursen zelf vastleggen en voor het meten van voertuiggegevens op een later tijdstip opslaan. Dankzij een nieuw ontwikkeld algoritme dat de positie van de auto zo nauwkeurig mogelijk bepaalt, herkent AMG TRACK PACE zelfs wanneer de baan wordt verlaten of afgesneden. Naast de GPS-gegevens worden daarvoor de in de auto ingebouwde sensoren (acceleratie, gyroscoop, stuuruitslag, wielomwentelingen) gebruikt.

Met de extra smartphone-app wordt AMG TRACK PACE op deze circuits uitgebreid met functies als bijvoorbeeld een video-opname van de rit, mogelijkheden tot individualisering van opgenomen video’s en foto’s en het delen van de belevenissen via social media.