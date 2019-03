De nieuwe Mercedes-AMG GT R Roadster – petje af voor het beest van de Groene Hel

Deze combinatie is simpelweg onweerstaanbaar en gelimiteerd tot 750 stuks: Mercedes-AMG combineert zijn topmodel vol autosporttechnologie met de vrijheid van het open rijden, als kroon op het portfolio van open sportwagens. De nieuwe AMG GT R Roadster (brandstofverbruik gecombineerd: 12,4 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 284 g/km)1 voelt zich net zo thuis op bochtige circuits als op prestigieuze boulevards of prachtige kustwegen. Met zijn krachtige aandrijflijn en expressieve design appelleert hij aan een nieuwe, lifestylegeoriënteerde doelgroep die het maximale uit het leven wil halen. De 430 kW/585 pk sterke V8-biturbo, het verstelbare onderstel met actieve achterasbesturing, de actieve aerodynamica en de intelligente lichtgewichtconstructie vormen de basis voor een zeer dynamisch rijgedrag. En net als de andere Roadster-modellen heeft ook de AMG GT R Roadster een drielaagse stoffen kap met een lichtgewichtstructuur van aluminium, magnesium en staal.

Met deze nieuwste aanwinst telt de AMG GT-familie nu zestien leden: vijf tweedeurs Coupés, vier Roadsters, twee racewagens voor klantenteams en vijf 4-Door Coupés. De AMG 4,0-liter V8-biturbo in de AMG GT R Roadster is goed voor een vermogen van 430 kW/585 pk en een maximumkoppel van 700 Nm. Die trekkracht is beschikbaar over een breed toerengebied tussen 2.100 en 5.500 t/min. De achtcilindermotor levert gespierde prestaties bij alle motorsnelheden, gekoppeld aan een hoge efficiëntie. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h vergt slechts 3,6 seconden. De dynamische vermogensafgifte houdt aan tot aan de topsnelheid van 317 km/h.

Exterieurdesign

Het lage front en de schuin voorwaarts aflopende grille zorgen voor een ‘shark nose’-look, waarmee de auto optisch lager lijkt. Tegelijkertijd wordt dankzij deze vorm het drukpunt van de auto verlaagd, waardoor de stroming van de koellucht en de aerodynamische prestaties worden verbeterd.

De standaard high-performance led-koplampen versterken de band met de AMG GT-familie vanwege hun herkenbare lichtsignatuur. Een boogvormige lichtstrook met drie functies vervult de rol van dagrijverlichting, positielicht en richtingaanwijzer. Het meerkamer-reflectorsysteem met elk drie afzonderlijke reflectoren voor dimlicht en grootlicht garandeert niet alleen een optimale verlichting van de weg, maar geeft de AMG GT Roadster ook een sportieve, dynamische look die nog meer optische diepte krijgt tegen de zwarte achtergrond.

Het V-vormige front versterkt die dynamische looks, en de voorwaartse beweging die van het design uit gaat, zelfs in stilstand al. De voorskirt in jetwingdesign en de frontsplitter benadrukken de breedte van het model. De grote luchtinlaten aan weerszijden van de voorskirt zorgen ervoor dat aan de grotere behoefte aan koellucht voor de aandrijflijn van de AMG GT R Roadster wordt voldaan. Voor dit doel zijn er twee aerodynamische dwarsvinnen in plaats van roosters aangebracht, waardoor de luchtstroom zonder verliezen naar de koelers wordt geleid.

Extra air curtains aan de buitenkant van de voorskirt versoepelen de luchtstroom, wat de c w -waarde van de open Roadster ten goede komt. Dankzij hun smalle, verticale openingen dirigeren de air curtains de lucht gericht naar de wielkasten, voor een geoptimaliseerde luchtstroom. Om een ideale luchttoevoer door de dubbele koeler in de wielkasten te bewerkstelligen, beschikt de AMG GT R Roadster over unieke luchtstroomgeleiders langs de wielkasten.

Actieve aerodynamica voor een precieze handling en betere wegligging

Een actief aerodynamisch profiel gaat bijna onzichtbaar schuil in de bodemplaat vóór de motor. Met een gewicht van 2 kg is dit lichte carbon element snelheidsgevoelig en klapt het afhankelijk van het gekozen rijprogramma zo’n 40 mm naar beneden. Dit proces heeft een aanzienlijke verandering van de luchtstroom tot gevolg en leidt tot het zogenoemde venturi-effect, dat de auto als het ware naar het asfalt ‘zuigt’ en de opwaartse druk op de vooras bij 250 km/h met bijna 40 kg beperkt. Het aerodynamische profiel beweegt afhankelijk van het gekozen rijprogramma en de snelheid automatisch terug in zijn oorspronkelijke stand.

De bestuurder kan de voordelen in de besturing voelen: de Roadster is bij hoge snelheden nog nauwkeuriger de bocht in te sturen en heeft een nog betere zijwaartse stabiliteit. Vooral in snelle bochten en hoge dwarsversnelling reageert de auto veel sneller met een duidelijke feedback van het stuurwiel, terwijl hij onder alle omstandigheden gemakkelijk te controleren blijft. Bovendien wordt de luchtweerstandscoëfficiënt verbeterd. De neerwaartse druk op de achteras blijft op een onveranderd hoog niveau.

Wanneer het elektronisch geregelde profiel uitklapt, gaat de uitstroomopening van de radiateur aan de voorzijde open, waardoor de lucht in de richting van de dubbele achterdiffusor geleid wordt. Deze profiteert daarmee ook van de optimale luchtstroming, waardoor de achteras stabieler blijft en het temperatuurniveau van de ‘hot spots’ aan de achterzijde verlaagd wordt. Tegelijkertijd zorgt het aerodynamicapakket voor verbeterde remwerking, omdat er meer koele lucht gericht naar de wielen wordt geleid wordt.

Actief luchtregelsysteem AIRPANEL

Het standaard, actieve luchtregelsysteem AIRPANEL is een bijzondere technische highlight. Dit systeem bestaat uit verticale lamellen, die in het onderste gedeelte direct achter het front geplaatst zijn. Deze lamellen worden elektronisch geregeld en kunnen binnen ongeveer 1 seconde met behulp van een elektromotor geopend of gesloten worden om de stroming van de lucht en daarmee de aerodynamica te verbeteren.

Normaal gesproken zijn de lamellen gesloten, ook op topsnelheid, gedurende het remmen en bij het snel nemen van bochten. Deze toestand zorgt voor een lagere luchtweerstand en maakt het mogelijk om de lucht onder de bodemplaat te laten doorstromen, zodat de opwaartse kracht op de vooras verder wordt verminderd. Alleen wanneer bepaalde componenten een voorgeprogrammeerde temperatuur hebben bereikt, waardoor er meer koellucht nodig is, gaan de lamellen open, zodat de maximaal mogelijke hoeveelheid koellucht naar de warmtewisselaars kan stromen.

Lage en langgerekte proporties en profil

De voorspatschermen, gemaakt van superlicht carbon, maken de AMG GT R Roadster aan de voorzijde 46 mm breder in vergelijking met de AMG GT of AMG GT S Roadster. Ze bieden zo plaats aan de grotere spoorbreedte en de grote velgen en banden. De krachtig gevormde spatschermen geven ook een dynamische indruk in lengterichting. Een ander specifiek kenmerk is het speciale embleem op de spatschermen met een vin en een grote luchtuitlaat, waardoor de warmte vanuit het motorcompartiment kan ontsnappen. De vin is geperforeerd en voorzien van het AMG-diamantlogo.

De gesmede AMG Performance-velgen in matzwart zijn standaard en versterken ook het zijaanzicht. De zeer lichte tienspaaks velgen zijn exclusief voorbehouden aan de AMG GT R-modellen en voorzien van een laagbed-velg, een gefreesde groef en twee glansgedraaide velgranden met onderling afwijkende breedte. Voor zijn de velgen uitgevoerd in de maat 10,0 J x 19 ET56, achter in de maat 12,0 J x 20 ET52. De lichtgewichtconstructie van de velgen biedt een drietal voordelen: niet alleen het totaalgewicht is lager, maar ook de rollende massa en het onafgeveerd gewicht.

De velgen bieden een goed zicht op de gele remklauwen. Door de dorpelverbreders lijkt het alsof de auto nog lager ligt, waarbij hoogglanzend zwarte inzetstukken voor een individueel accent zorgen. Dat geldt ook voor de hoogglanzend zwarte buitenspiegels.

Speciaal design van de achterzijde voor hogere bochtsnelheden

De achterzijde biedt eveneens talrijke doordachte innovaties: door de aluminium zijwanden wordt de AMG GT R Roadster aan de achterzijde in totaal 57 mm breder dan de AMG GT en GT S Roadster, waardoor er ruimte is voor de grotere 20 inch velgen en de grotere spoorbreedte. Beide elementen verbeteren de tractie en maken hogere bochtsnelheden mogelijk.

De brede achterskirt met grote koelopeningen aan weerszijden zorgt net als de dubbele achterdiffusor voor een betere luchtstroming aan de achterzijde. De warmte-afstraling van de dempers aan de achterzijde is geoptimaliseerd, doordat de warme lucht tijdens het rijden door de dubbele achterdiffusor wordt geleid.

Een smalle luchtuitlaat bevindt zich tussen de achterlichten. Hierdoor kan extra warme lucht van de demper aan de achterzijde ontsnappen. Het grote, centraal in de achterskirt geplaatste uitlaatsierstuk met spijl in het midden is een ander onderscheidend kenmerk van de AMG GT R Roadster. Deze wordt geflankeerd door twee andere, zwarte uitlaatsierstukken die zich aan de linker- en rechterkant in de diffusor bevinden.

De grote achterspoiler is vast op de achterklep bevestigd en vergroot de neerwaartse druk op de achteras. De steunen van de spoiler zijn uitgevoerd in carrosseriekleur, het blad in hoogglanzend zwart. Afhankelijk van het gebruik van de auto of de toestand van het circuit waarop wordt gereden, kan de hoek waaronder het spoilerblad is geplaatst handmatig worden versteld, bijvoorbeeld om de neerwaartse druk op de achteras te vergroten.

Stoffen kap

De drielaagse stoffen kap wordt ondersteund door een lichtgewichtconstructie van magnesium/staal/aluminium, die bijdraagt aan het lage zwaartepunt van de auto. De geïntegreerde akoestische mat helpt geluiden te beperken.

Er is een nieuwe exclusieve kleur leverbaar voor de AMG GT R Roadster, die ook leverbaar is voor de AMG GT R: de fraaie matte lak designo grafietgrijs magno breidt het kleurenpalet uit tot veertien kleuren.

Wie de nauwe verwantschap met de autosport nog meer wil benadrukken, kan kiezen voor de optionele AMG-carbonpakketten. Met het AMG-carbonpakket I worden de frontsplitter, de vinnen in de voorspatschermen, de inzetstukken in de dorpelverbreders en de achterdiffusor in een hoogkwalitatieve carbonlook uitgevoerd. Bij het AMG-carbonpakket II zijn het blad en de end plates van de achterspoiler alsmede de buitenspiegels uitgevoerd in carbon, om de sportieve verschijning nog meer aan te zetten.

Voor de modebewuste bestuurder: de cockpit

Het interieurdesign weerspiegelt de vormentaal van het exterieur. Het dashboard oogt breed en doet denken aan een krachtige vleugel. De bestuurder wordt ‘omarmd’ in de cockpit dankzij de hoge ruitlijn, de portierafwerking met het naar binnen vallende design, de dynamisch oplopende middenconsole en de lage zitpositie. Het geheel voelt aan als een maatpak. Op de middenconsole prijkt een embleem met de inscriptie ‘1 of 750’, wat het gelimiteerde karakter van de Roadster onderstreept.

AMG Performance-stoelen

De standaard AMG Performance-stoelen in nappaleder Exclusief STYLE zwart/zwart bieden volop zijdelingse ondersteuning met hun geprofileerde zijwangen van de zitting en de rugleuning. De hoofdruimteverwarming AIRSCARF is als optie leverbaar, waarmee open rijden ook bij lage temperaturen een genot is. De luchtuitstroomopeningen zijn geïntegreerd in de hoofdsteunen, terwijl de temperatuur van de uitstromende warme lucht in drie trappen is in te stellen.

Wie de voorkeur geeft aan aangename temperaturen zelfs op zeer hete zomerdagen kan bovendien kiezen voor de optionele stoelventilatie/-verwarming, die ook leverbaar is voor de AMG Performance-stoelen. De intensiteit van de ventilatie/verwarming kan in drie stappen worden ingesteld.

Andere bekledingen en kleuren zijn optioneel eveneens leverbaar:

• Nappaleder Exclusief STYLE in zadelbruin/zwart

• Nappaleder Exclusief STYLE in macchiatobeige/zwart

• Nappaleder Exclusief STYLE in zilver pearl/zwart

Standaard is de AMG GT R Roadster uitgerust met zwarte sierdelen in AMG-carbon/pianolak inclusief het sierdelenpakket Exclusief. Daarbij ligt de nadruk op de omranding van de middenconsole en de middelste luchtuitstroomopeningen in zwarte pianolak. Het inzetstuk in de middenconsole, de afwerking rond de vier luchtuitstroomopeningen in het dashboard en de sierlijsten in de armleuningen van de portieren zijn in hoogwaardig glanzend carbon uitgevoerd. De sierdelen zijn optioneel ook leverbaar in matzwart carbon.

Displays met AMG-specifieke aanduidingen

De AMG GT R Roadster heeft standaard volledig digitale instrumentdisplays met een 12,3 inch combi-instrument voor de bestuurder en een 10,25 inch multimediadisplay op de middenconsole. Het combi-instrument biedt een screendesign met de drie AMG-weergavestijlen Klassiek, Sport en Supersport. Bij de weergavestijl Supersport wordt veel extra informatie getoond, zoals een advies om op te schakelen in de handmatige transmissiemodus, het zogeheten ‘shiftlight’. De nieuw vormgegeven visualisaties in het multimediadisplay zorgen ervoor dat andere voertuigfuncties nog beter kunnen worden ervaren, bijvoorbeeld met animaties van de rijassistentie-, voertuig- en communicatiesystemen.

Displaytoetsen in de tunnelconsole

De innovatieve, gekleurde displaytoetsen in de V-vormige middenconsole integreren de weergave en regeling van transmissie, onderstel, ESP®, uitlaat, achterspoiler en start-stopsysteem. Dankzij de TFT-technologie beschikken de displaytoetsen over intuïtief te begrijpen symbolen die de functie weergeven en eenvoudig bediend kunnen worden met een simpele vingerbeweging. De displaytoetsen worden aangevuld met twee tuimelschakelaars voor de rijprogramma’s en de volumeregeling van het audiosysteem.

AMG Performance-stuurwiel

Ook de AMG GT R Roadster krijgt standaard het nieuwe AMG Performance-stuurwiel. Het kenmerkt zich door een sportief design, een afgevlakte onderzijde met een dik beklede rand en een intuïtieve bediening. De stuurwielrand is volledig afgewerkt met microvezel DINAMICA. De gegalvaniseerde stuurschakelpaddles maken nog sportiever handmatig schakelen mogelijk. Dankzij de geïntegreerde touch control-buttons kunnen alle functies van het digitale combi-instrument en het multimediadisplay worden bediend met horizontale en verticale veegbewegingen.

De AMG-stuurwieltoetsen hebben ook een ronde draaischakelaar met geïntegreerd display onder de rechter stuurspaak, plus twee verticaal geplaatste, gekleurde displaytoetsen met schakelaars onder de linker spaak. De AMG-rijprogramma’s alsook AMG TRACTION CONTROL kunnen worden ingesteld via de rechter draaischakelaar. Het geselecteerde rijprogramma wordt weergegeven op het lcd-kleurendisplay in de draaischakelaar.

Met de beide naar eigen inzicht te configureren displaytoetsen en de extra schakelaars aan de linkerzijde kunnen andere AMG-functies direct op het stuurwiel worden bediend. Hierdoor kan de bestuurder zich volledig op het rijden concentreren, hij hoeft zijn handen niet van het stuur te halen. Met een icoon wordt de gewenste functie weergegeven, met de bijbehorende tipschakelaar kan de bestuurder deze functie instellen. Zodoende kan de bestuurder de beide gewenste AMG-functies instellen en eventueel met een simpele vingerbeweging wijzigen.

Het AMG-nightpakket interieur is eveneens standaard. Bij dit pakket zijn de schakelpaddels, stuurwielspaken, stoelinzet (op de AMG Performance-stoel) en de instaplijsten in hoogglanzend zwart uitgevoerd, wat samen met de standaard sierdelen in zwarte AMG-carbon/pianolak de sportiviteit benadrukt.

Intelligente lichtgewichtconstructie voor grote wendbaarheid

Een belangrijk element in de prestaties van een sportwagen is het totaalgewicht, dat zo laag mogelijk moet zijn. Mercedes-AMG maakt gebruik van een doordachte materiaalmix voor de structuur van de AMG GT R Roadster: verschillende soorten aluminiumlegeringen voor het chassis en de carrosserie en magnesium voor het front. Dit extreem lichte element aan de voorzijde vermindert de massatraagheid voor de vooras en verbetert daarmee de wendbaarheid van de auto. De dragende structuur van de achterklep is gemaakt van SMC (Sheet Moulding Compound) dat is gecombineerd met carbon. Deze hightech kunststoffen onderscheiden zich door hun geringe gewicht, grote sterkte en zeer goede oppervlakkwaliteit.

Het spaceframe met geoptimaliseerd gewicht is opgebouwd uit gietaluminium en aluminium profielen. De hoge buig- en trekstijfheid van de gehele constructie maakt het absorberen en geleiden van extreme langs- en dwarskrachten vanuit de aandrijflijn en het onderstel mogelijk. Zo wordt ongewenste elasticiteit verminderd, zodat de auto precies en direct reageert. Het resultaat: de bestuurder ervaart een sportwagen met maximale dynamiek die met een indrukwekkende precisie reageert. De carrosseriestructuur heeft nu tevens een integrale aluminium dwarsbalk ter bescherming bij het over de kop slaan.

Licht en sterk: materialen uit de autosport

Een reeks van andere maatregelen in het kader van de AMG Lightweight Performance-strategie dragen eveneens bij tot een verdere vermindering van het gewicht. Lichtgewicht, stevig carbon wordt bijvoorbeeld gebruikt als materiaal voor de voorspatschermen, het dak en de ‘torque tube’ (tussenas), die de verbinding vormt tussen motor en transmissie.

Met een gewicht van slechts 13,9 kg is deze carbon torque tube zo’n 40 procent lichter dan het ook al geoptimaliseerde aluminium onderdeel in de AMG GT. Als dragend onderdeel van de transaxle-aandrijflijn vormt de torque tube de uiterst buig- en trekstijve verbinding tussen motor en transmissie. Dit onderdeel vormt een zeer directe verbinding in de aandrijflijn, die de rijdynamiek ten goede komt en ook een rol speelt in de uitgebalanceerde gewichtsverdeling van de auto. Meer gewichtsvoordeel komt van de standaard gemonteerde gesmede velgen, de uitlaatdemper in titanium en minder gebruik van geluidsisolatiemateriaal.

Carbon tunnelkruis

Het carbon tunnelkruis versterkt de stijfheid van de carrosserie aanzienlijk om zo de grote torsiekrachten te kunnen opvangen, die tijdens het racen ontstaan. Hiertoe steunt het de beide kanten van de auto bij de tunnel voor de torque tube beter tegen elkaar, waarmee de trekstijfheid met zo’n 7,5 procent wordt vergroot. Al na de eerste paar meters krijgt de bestuurder een uiterst precieze rij-indruk, die ook op de limiet bij hoge belastingen gehandhaafd blijft. Bovendien zorgen twee diagonale verbindingen in het motorcompartiment voor meer stijfheid aan de voorkant van de auto. Bij de AMG GT R Roadster zijn deze eveneens uitgevoerd in carbon, waarmee ten opzichte van staal een gewichtsbesparing van zo’n 50 procent kon worden gerealiseerd.

4,0-liter AMG-V8-biturbomotor

De 4,0-liter AMG-biturbomotor in de AMG GT R Roadster heeft een vermogen van 430 kW/585 pk. Het maximumkoppel van 700 Nm is beschikbaar tussen 2.100 en 5.500 t/min. In vergelijking met de overige AMG GT-modellen worden andere turbocompressors met gewijzigde compressiewerking, een kleinere aneroïde capsule van de wastegate alsmede een scherpere programmering van het motormanagement toegepast. De turbodruk is toegenomen van 1,2 tot 1,35 bar. Daarnaast zijn de uitlaatkanalen en de compressieverhouding geoptimaliseerd. Ook het volledige verbrandingsproces is aangepast.

Voor optimale prestaties, zelfs bij hoge buitentemperaturen, maakt Mercedes-AMG gebruik van indirecte lucht-naar-water-tussenkoeling. Met een geoptimaliseerde stroming van lucht en water hebben de tussenkoelers een aparte tweetraps waterkringloop met lage temperatuur. De eerste stap bestaat uit twee parallelle koelers in de linker en rechter wielkast. Samen met de grote radiateur aan de voorzijde als tweede stap voor de koeling is dit systeem bijzonder effectief.

De verderop in het systeem geplaatste watergekoelde tussenkoelers zorgen ervoor dat de laadlucht, samengedrukt en verwarmd door de turbocompressors, effectief wordt gekoeld, voordat deze de verbrandingskamers binnenkomt. Daarmee blijft de temperatuur ook bij volgas op een constant laag niveau. De zeer korte route voor de geleiding van de laadlucht zorgt voor een snelle reactie.

De combinatie van een dubbele turbocompressor en directe brandstofinspuiting met straalgestuurde verbranding verhoogt de thermodynamische effectiviteit en de prestaties. Uitermate snelle en nauwkeurige piëzo-injectoren spuiten de brandstof onder hoge druk in de acht verbrandingskamers. Meervoudige inspuiting is beschikbaar indien nodig, waarmee een homogene mix van brandstof en lucht bereikt wordt. De toevoer van brandstof wordt elektronisch geregeld en is volledig variabel met een brandstofdruk tussen de 100 en 200 bar.

De krukkast is van aluminium en wordt met een closed-deck-ontwerp vervaardigd met behulp van zandgiettechniek. Dit zorgt voor extreme stevigheid, terwijl het gewicht zo laag mogelijk gehouden wordt. De constructie is bestand tegen een hoge inspuitdruk van maximaal 140 bar. De NANOSLIDE®-coating van de cilinderbussen is veel harder dan de gebruikelijke gietijzeren bussen en is daarmee veel minder aan slijtage onderhevig. Bovendien zorgt deze coating voor minder wrijving, wat samen met de gesmede zuigers van aluminium helpt om de efficiëntie te vergroten.

Vier bovenliggende nokkenassen bedienen in totaal 32 kleppen. Verstelling van de nokkenassen aan de in- en uitlaatzijde zorgt voor een uitstekende reactie op het gaspedaal en optimaliseert de gascyclus voor elk bedrijfspunt.

De dry sump-smering zorgt voor toevoer van olie, zelfs bij grote dwarskrachten, en maakt het mogelijk om de motor lager in te bouwen, zodat het centraal zwaartepunt dichterbij het wegdek komt te liggen.

Kippenvel: de sound van de AMG Performance-sportuitlaat

De speciaal ontwikkelde uitlaat zorgt niet alleen voor echt racewagengeluid, het bespaart ook zo’n 6 kg gewicht dankzij het gebruik van titanium voor de uitlaatdemper en dunwandig rvs voor het voorste gedeelte van de uitlaat.

Met zijn speciale zeshoekige vorm benadrukt het forse uitlaatsierstuk, centraal geplaatst in de achterskirt, het sportieve karakter van de auto. Aan de linker en rechter zijkant in de diffusor bevinden zich nog eens twee eindpijpen. Deze zijn net als in de racerij omhuld met carbon, om de diffusor tegen de hoge temperaturen van de uitlaat te beschermen. De uitlaat is standaard voorzien van twee traploos verstelbare uitlaatgaskleppen die de sound van de AMG GT R Roadster direct beïnvloeden.

Afhankelijk van het gekozen AMG DRIVE SELECT-rijprogramma gaan de uitlaatgaskleppen open of dicht. Met behulp van een aparte toets op de AMG DRIVE UNIT zijn ze ook afzonderlijk te bedienen. In de standen ‘Comfort’ en ‘Sport’ klinkt de lage toon die kenmerkend is voor een V8-motor, met het oog op comfort. In de standen ‘Sport+’ en ‘RACE’ daarentegen is de compositie van de sound duidelijk emotioneler.

Zeer spontaan: de transmissie met dubbele koppeling

De zeventraps transmissie met dubbele koppeling die in transaxle-opstelling op de achteras is gemonteerd, is door de engineers van AMG eveneens verder op circuitgebruik aangepast. De eerste versnelling in de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G heeft een langere overbrenging, terwijl de zevende gang en de eindoverbrenging kortere ratio’s voor een nóg dynamischer acceleratiebeleving en een zeer spontane respons op snelle gaspedaalbewegingen.

De vorige limieten met het oog op schakelprestaties en responstijden zijn aanzienlijk verder opgeschoven. De Race Start-functie is nu nog indrukwekkender dankzij het toegenomen toerental bij het starten, de gevoeligere wielslipcontrole en de sportbanden voor het circuit. Verder is de transmissiekoeling aangepast voor de zwaardere vereisten van het racen.

Tailormade rijplezier maal zes: de rijprogramma’s

Met behulp van de AMG DYNAMIC SELECT-schakelaar in de middenconsole of AMG-stuurwieltoetsen kan de bestuurder de AMG GT R Roadster aanpassen aan zijn persoonlijke wensen. Hij kan daarbij kiezen uit ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’, ‘RACE’ en ‘Individual’. De ‘RACE’-stand past de schakelstrategie van de transmissie met dubbele koppeling optimaal aan de vereisten van circuitgebruik aan: zeer korte schakeltijden en een emotionele motorsound zijn inbegrepen. Via de aparte ‘M’-toets op de middenconsole kan de handmatige modus in elk rijprogramma worden ingeschakeld.

Als feature in de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s beschikt de AMG GT R Roadster over AMG DYNAMICS. Deze geïntegreerde rijdynamiekregeling breidt de functies van het ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma) uit met een exacte dosering van de vermogensverdeling op de achteras en de karakteristiek van de besturing. Op deze wijze wordt de auto nog wendbaarder bij een maximale stabiliteit. AMG DYNAMICS optimaliseert de dwarsdynamiek voor een betere dwarsversnelling, een betere grip en betere lastwisselreacties.

Zeer opmerkelijk: AMG DYNAMICS berekent hoe de auto zal reageren. Hiervoor maakt het systeem gebruik van sensoren die bijvoorbeeld de snelheid, stuurhoek en gierhoek monitoren. Op basis van het zogeheten pilot-control principe is het mogelijk om het gedrag van de auto te voorspellen op basis van de acties van de bestuurder en de data van de sensoren. Het controlesysteem reageert op deze wijze zelfs voordat de bestuurder dat doet – onmerkbaar en zonder ingrepen van het systeem. De bestuurder krijgt een zeer authentiek rijgevoel met een hoge mate van bochtdynamiek en een optimale grip bij een hoge stabiliteit en een berekenbaar rijgedrag. Zelfs ervaren bestuurders worden zo optimaal ondersteund.

De verschillende AMG DYNAMICS-modi hebben de naam ‘Basic’, ‘Advanced’, ‘Pro’ en ‘Master’. Het geselecteerde rijprogramma wordt weergeven op het multimediadisplay, dat nu het nieuwe AMG DYNAMICS-symbool weergeeft met de naam van het geselecteerde rijprogramma in plaats van het ESP®-symbool dat tot op heden werd getoond.

• ‘Basic’ is gekoppeld aan de rijprogramma’s ‘Slippery’ en ‘Comfort’. Hierin beschikt de AMG GT R Roadster over een buitengewoon stabiel rijgedrag met een sterke demping van gierbewegingen.

• ‘Advanced’ wordt ingeschakeld in het rijprogramma ‘Sport’. De AMG GT R Roadster heeft dan een neutrale balans. De lagere gieronderdrukking, een dynamische stuurhoekinstelling en nog meer wendbaarheid zijn ideaal voor sportieve ritten, bijvoorbeeld op bochtige landweggetjes.

• ‘Pro’ (een afkorting van professional) maakt deel uit van het rijprogramma ‘Sport+’. In de ‘Pro’-modus krijgt de bestuurder nog meer ondersteuning bij dynamische rijmanoeuvres, terwijl er nog meer wendbaarheid en precisie in bochten voorhanden is.

• ‘Master’ is gekoppeld aan het rijprogramma ‘RACE’. De ‘Master’-modus is voor bestuurders die willen genieten van een maximale dynamiek en maximaal rijplezier op afgesloten circuits. ‘Master’ biedt een zeer neutrale autobalans, een dynamische stuurhoekinstelling en een nog sportiever afgestelde besturing. Op deze manier zorgt deze modus voor een maximale wendbaarheid en wordt het rijdynamische potentieel volledig benut.

Dynamische motor- en transmissiesteunen

Dynamische motor- en transmissiesteunen zijn ook standaard in de AMG GT R Roadster. De steunen van de motor en transmissie vervullen bij een transaxle-constructie een belangrijke rol: zachte steunen vergroten het comfort, omdat ze geluid en trillingen beter opvangen. Handling en wendbaarheid daarentegen profiteren van een steviger afstelling van de steunen. Mercedes-AMG lost dit probleem van tegengestelde belangen op door het gebruik van dynamische steunen, die hun stevigheid constant en vrijwel onmiddellijk aanpassen aan de rijomstandigheden en het rijgedrag. Deze taak wordt uitgevoerd door een speciale regeleenheid. Deze herkent de rijsituatie aan de hand van CAN-data, is gekoppeld aan het elektronische achterassperdifferentieel en zorgt zo voor een optimaal uitgebalanceerde rijdynamiek. Bij het toepassen van deze technologie is AMG zelfs nog een stap verder gegaan, want de steunen van de motor en transmissie worden zelfs onafhankelijk van elkaar geregeld. Het voordeel van deze innovatieve oplossing is dat deze leidt tot een belangrijke extra verbetering van de rijprecisie en dwarsdynamiek.

Voor het circuit: uniball-lagers

Het onderstel is eveneens aangepast. Draagarmen, verbindingen en wieldragers op de voor- en de achteras zijn volledig gemaakt van gesmeed aluminium, om zo de ongeveerde massa te verminderen. Het concept met dubbele draagarmen houdt het wiel stevig op zijn plaats met minimale elastische bewegingen. De grote camber- en spoorstijfheid maakt hoge bochtsnelheden mogelijk en geeft de bestuurder ook een zo goed mogelijk gevoel voor het wegdek bij hoge bochtsnelheden.

De sferische uniball-lagers van de onderste draagarmen aan de achteras zijn ook geïnspireerd op de autosport. Deze zijn veel beter bestand tegen slijtage dan lagerbussen en hebben door hun constructie geen speling, waardoor camber en caster ook bij hoge belastingen constant blijven. Hierdoor laat de AMG GT R Roadster zich nog preciezer besturen. De achteras is bovendien voorzien van een dikkere buisvormige anti-roll bar. Deze is aangepast voor de verhoogde rijdynamiek van de AMG GT R Roadster en is met het oog op gewichtsbesparing uitgevoerd als holle buis.

AMG coil-over onderstel met adaptief verstelbare demping

Net als bij de AMG GT R wordt ook in de open variant het speciaal ontwikkelde AMG coil-over onderstel gebruikt. De afstelling ervan kan exact worden ingesteld in de werkplaats. De nauw aan de autosport verwante technologie wordt gecombineerd met de traploze, adaptief verstelbare demping AMG RIDE CONTROL. Het systeem wordt elektronisch geregeld en past de demping van elk wiel automatisch aan de rijsituatie, de snelheid en het wegdek aan.

De dempingskarakteristiek wordt snel en nauwkeurig aangepast met behulp van twee kleppen voor de trek- en drukspanning in de schokdempers. Een hardere demping, bijvoorbeeld in bochten of tijdens het remmen, vermindert de rolbeweging van de auto. De constante aanpassing van de demping aan de gereden snelheid zorgt ook voor optimaal wegcontact, zelfs bij hoge snelheden, en verhoogt daarmee de veiligheid.

Met een druk op de toets in de AMG DRIVE UNIT of via de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s kan de bestuurder de adaptief verstelbare demping aanpassen. Er zijn drie verschillende standen: ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Sport+’. Het doel van elk van de drie dempingkarakteristieken is duidelijk: ‘Comfort’ is de juiste keuze voor de openbare weg; ‘Sport’ is perfect voor circuits als de Nürburgring Nordschleife, ofwel voor zeer dynamisch rijden op oneffen en glooiende circuits met maximaal wegcontact. ‘Sport+’ is ideaal voor meer vlakke, moderne Grand Prix-circuits als Hockenheim en voorziet in een hoge mate van torsiestijfheid.

Tot de overige aanpassingen aan het onderstel behoren de grotere spoorbreedte voor en achter en de standaard gemonteerde Michelin Pilot Sport Cup 2-banden in de maat 275/35 ZR19 voor en 325/30 ZR20 achter. Deze racebanden, goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg, maken snellere rondetijden en een tot 50 procent langere levensduur op het circuit mogelijk.

Actieve achterasbesturing

De nieuwe AMG GT R Roadster reageert nog beter op commando’s via het stuurwiel dankzij de standaard actieve achterasbesturing. Dit systeem biedt een ideale combinatie van wendbaarheid en stabiliteit; twee kenmerken die normaal gesproken lijnrecht tegenover elkaar staan. Twee stuur-actuatoren zijn in de plaats gekomen van de traditionele spoorstangen op de achteras. Het hart van het systeem zijn twee elektromechanische actuatoren (elektromotoren met spindelaandrijving), die niet mechanisch aan het stuurwiel zijn gekoppeld. Dit ‘by wire’-systeem verstelt elektronisch de achterwielen binnen een vooraf vastgesteld kenveld. De maximale verandering van de spoorhoek van de achterwielen bedraagt 1,5 graden.

Tot snelheden van 100 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting ten opzichte van de voorwielen, waardoor de wielbasis virtueel wordt verkort. Het voordeel: hierdoor wordt de Roadster veel wendbaarder bij het insturen van bochten, waardoor de auto nog meer rijplezier biedt, terwijl het sturen minder inspannend wordt. Dit geldt in het bijzonder op smalle en bochtige wegen, smalle circuits met veel richtingswisselingen en bij slaloms. Andere voordelen zijn gemakkelijker manoeuvreren en een kleinere draaicirkel in dagelijkse rijsituaties, bijvoorbeeld bij het keren of in- en uitparkeren.

Wanneer de snelheid van de auto de 100 km/h overschrijdt, zorgt het systeem ervoor dat de achterwielen in dezelfde richting van de voorwielen sturen, waardoor de wielbasis virtueel wordt verlengd en de stabiliteit van de auto verbetert. Tegelijkertijd wordt de dwarskracht op de achterwielen bij verandering van richting veel sneller opgebouwd, wat de reactie op de bewegingen van het stuurwiel versnelt. De actieve achterasbesturing verbetert niet alleen de bochtprestaties, maar ondersteunt ook de bestuurder bij plotselinge uitwijkmanoeuvres, en verbetert daarmee de veiligheid.

AMG TRACTION CONTROL

In de stand ‘ESP OFF’ stelt een andere innovatie de bestuurder in staat om het rijgedrag nog verder te beïnvloeden. Ook de AMG TRACTION CONTROL is rechtstreeks afkomstig uit de autosport. Het stelt bestuurders in staat om de toegestane slip van de aangedreven achteras in negen trappen te selecteren. Het systeem isoleert de grip van de aangedreven wielen, zonder hierbij de stabilisatie die het ESP® biedt, te beïnvloeden. Voor dit doel zijn aparte kenvelden in de programmering van de voertuigelektronica opgenomen.

De bediening vindt plaats met behulp van de rechter AMG-stuurwieltoets met de ronde draaischakelaar met geïntegreerd display. Afhankelijk van de gekozen stand laat het systeem in meerdere of mindere mate het doordraaien van de achterwielen toe, iets dat bij wisselende omstandigheden van het wegdek zeer prettig is. Stand 1 is bedoeld voor het rijden op natte ondergrond met een grote veiligheidsmarge. Stand 9 laat maximaal doordraaien van de achterwielen toe. De gekozen stand wordt in het display van de rechter AMG-stuurwieltoets en in het centrale display van het combi-instrument getoond.

De AMG-ontwikkeling biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van conventionele systemen: het werkt anticiperend met behulp van een virtuele μ(mu)-simulator en andere gegevens, die door een computer binnen fracties van een seconde worden verwerkt. Het maximaal toegestane doordraaien van de achterwielen wordt op basis van de gekozen stand van de AMG TRACTION CONTROL berekend. Wanneer de wielen bij het optrekken dit niveau bereiken, regelt de tractiecontrole het motorvermogen zodanig dat dit niveau niet wordt overschreden en dat het accelereren met het gekozen slipniveau kan worden voortgezet. Het effect van het elektronische sperdifferentieel wordt ook meegenomen bij het bepalen van de kracht van de ingreep. Daardoor vindt de regeling zonder vertraging plaats, waardoor het rijplezier vergroot en de performance verbeterd wordt.

Sperdifferentieel op de achteras

De AMG GT R Roadster is standaard voorzien van een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras, dat geïntegreerd is in de compacte behuizing van de transmissie. Zijn gevoelige en snelle regeling brengt de grenzen van de fysica bij het rijden op een ongekend niveau. Niet alleen wordt de grip van de aangedreven wielen vergroot, ook wordt de bochtsnelheid op de limiet hoger. Het systeem werkt met een variabel sperrend effect in trek- en drukstand en is perfect aangepast aan de verschillende rijomstandigheden en de veranderende grip van het wegdek.

Snelheidsafhankelijke sportparameterstuurbekrachtiging

De snelheidsafhankelijke sportparameterstuurbekrachtiging heeft een variabele stuuroverbrenging, waarmee de wendbaarheid en de handling bij lage snelheden worden verbeterd, terwijl de rijveiligheid bij hoge snelheden onveranderd blijft. De stuurbekrachtiging verdient bijzondere aandacht: niet alleen reageert deze op de gereden snelheid, maar ook op de ondervonden dwarskrachten en de gekozen stand van de AMG DYNAMIC SELECT. Daarmee krijgt de bestuurder een perfect gevoel voor de auto dankzij de directe terugkoppeling van het wegdek.

High-performance composietremsysteem

Het high-performance composietremsysteem zorgt voor uitmuntende vertraging en is in hoge mate bestand tegen fading met inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven met een diameter van 390 mm voor en 360 mm achter. De remklauwen zijn geel gelakt.

Als optie is een high-performance keramisch remsysteem leverbaar. De voordelen zijn een gewichtsbesparing van circa 15 kg, een langere levensduur en een nog betere bestandheid tegen fading dankzij de keramische remschijven met een diameter van 402 mm voor en 360 mm achter.