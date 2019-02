De nieuwe Mercedes-Benz GLE met zescilinder dieselmotor

De dieseluitvoering van de nieuwe Mercedes-Benz GLE, waarvan de verkoop inmiddels is gestart, voldoet nu al aan de aanstaande emissienorm Euro 6d. De OM 656 zescilinder dieselmotor van de GLE 400 d 4MATIC levert 243 kW/330 pk en een koppel van 700 Nm. Zijn vanafprijs bedraagt € 99.787 (consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en kosten rijklaar maken). De uitlevering start in het voorjaar van 2019.

De certificering volgens de Euro 6d-norm (Real Driving Emissions [RDE] fase 2) – die voor nieuwe modellen pas per 1 januari 2020 van kracht wordt – werd mogelijk dankzij metingen inclusief een verlengde uitlaatgasnabehandeling met een extra SCR-katalysator onder de bodemplaat. Dankzij deze vooruitstrevende technologie worden de stikstofoxide-emissies beperkt tot een gemiddelde van 20 milligram per kilometer, zoals blijkt uit doorlopende metingen gedurende duizenden kilometers. Tijdens individuele trips kunnen de waarden zelfs nog aanzienlijk lager uitvallen.

De Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC is standaard uitgevoerd met een AMG Line exterieur met 20 inch vijf-dubbelspaaks velgen. De exterieurlijn onderstreept het dynamische karakter van de zescilinder diesel en sluit goed aan op het expressieve interieur van de premium SUV van Mercedes-Benz.

De nieuwe Mercedes-Benz GLE is niet alleen op de weg buitengewoon dynamisch en comfortabel, maar ook in het terrein capabeler dan ooit. Uiterlijk straalt hij kracht en soevereiniteit uit, terwijl hij tegelijkertijd een nieuwe aerodynamische topwaarde in zijn segment noteert met een cw-waarde van 0,29. Het interieur is nog ruimer, waarbij de tweede zitrij optioneel elektrisch verstelbaar is en een derde zitrij als optie wordt geleverd. En bij de introductie zit de GLE al boordevol innovaties. De nieuwe rijassistentiesystemen verhogen de actieve veiligheid nog verder. Het infotainmentsysteem heeft grotere schermen en is optioneel uit te breiden met een head-up kleurendisplay met een resolutie van 720 x 240 pixels en de MBUX-interieurassistent. Die laatste kan hand- en armbewegingen herkennen en ondersteunt de bedieningswensen van de bestuurder en voorpassagier.

Als onderdeel van de onderstelopties biedt de E-ACTIVE BODY CONTROL de beste mix van comfort, precisie en dynamiek, in combinatie met unieke terreineigenschappen. Daartoe behoren een volledig actief, elektro-hydraulisch onderstel op 48 volt-basis; vier DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s inclusief vrij rijden-modus, en afhankelijk van de overige uitrusting de ROAD SURFACE SCAN en de drietraps curve tilting function CURVE.

De trekhaak is elektrisch uit- en inklapbaar. In combinatie met AIRMATIC mag de GLE 3,5 ton trekken. Daarbij biedt de aanhangwagenassistent ondersteuning bij het achteruitrijden met een aanhanger achter de auto.

Het ENERGIZING-pakket plus staat borg voor een extra hoog comfortniveau. Het bundelt tal van premium uitrustingen en omvat multicontourstoelen voor de bestuurder en voorpassagier, stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, het warmtecomfortpakket (voor aangename warmte van alle kanten), het AIR BALANCE-pakket (parfumering, ionisatie en luchtfiltering) en zes ENERGIZING-comfortprogramma’s alsmede de ENERGIZING COACH voor een intelligente voorselectie van de ENERGIZING-comfortprogramma’s die aansluiten op de rijsituatie en de rijomstandigheden. Ook aan boord: de sfeerverlichting met lichtkleuren die bij de programma’s passen.

Comfort en ondersteuning tijdens het rijden: onder alle omstandigheden veilig onderweg

De GLE zet een verdere stap richting autonoom rijden met het rijassistentiepakket. Dit biedt ondersteuning bij snelheidsaanpassing, bij het sturen, bij het wisselen van rijbaan en zelfs bij botsingsgevaar. Bestanddelen van het pakket zijn: actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve snelheidslimietassistent, uitgebreid automatisch optrekken op snelwegen, routegebaseerde snelheidsaanpassing met filefunctie, actieve stuurassistent, actieve rijbaanwisselassistent, actieve noodstopassistent met SOS-functie, noodrijbaanfunctie, actieve remassistent, afslag- en kruisingsfunctie, file-noodstopfunctie, uitwijk-stuurassistent, actieve spoorassistent, actieve dodehoekassistent, uitstapwaarschuwingsfunctie; PRE-SAFE® PLUS en verkeersbordenassistent. Het rijassistentiepakket plus biedt de hoogste mate van comfort en veiligheid. Het omvat aanvullend de actieve file-assistent die ondersteuning biedt in fileverkeer. Bij aanrijdingen van opzij kan PRE-SAFE® Impulse Side extra bescherming bieden.

Kleine hulpjes met een grote toegevoegde waarde: de GLE denkt mee

De volledig elektrisch verstelbare tweede zitrij biedt flexibiliteit en comfort: de bagageruimte kan eenvoudig worden uitgebreid en de achterzitplaatsen kunnen individueel in een comfortabele positie worden gezet. Via de instaphulp EASY ENTRY biedt de elektrische verstelling ook toegang tot de derde zitrij voor twee personen.

De adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen met afzonderlijk regelbare leds passen zich bliksemsnel aan de verkeerssituatie aan. Tot de functies behoren de adaptieve grootlichtassistent plus (permanent ingeschakeld, verblindingsvrij grootlicht), ULTRA RANGE-grootlicht (wettelijk toegestane maximale lichtintensiteit), afslag- en actieve bochtenverlichting (verlicht al naargelang de rijsituatie het zichtgebied optimaal), uitgebreid mistlicht, verlichting voor in de stad, op provinciale wegen, op snelwegen en bij slecht weer.

Het adaptief ruitenwissersysteem MAGIC VISION CONTROL zorgt ervoor dat de bestuurder tijdens het reinigen van de voorruit optimaal zicht behoudt. De ruitensproeiervloeistof wordt direct voor de wisserbladen over de voorruit verdeeld en zonder vertraging weggewist. De verwarming vermindert de kans op bevriezen.

MBUX standaard: een geheel nieuwe interieurbeleving

Het trefwoord “Hey Mercedes” biedt toegang tot de individuele service die MBUX ter beschikking stelt. Persoonlijke profielen, voorspellende functies en een wifi-hotspot geven het begrip ‘digitaal netwerken’ een geheel nieuwe betekenis. Standaard zijn:

de widescreen cockpit met flexibele weergavemogelijkheden: de gewenste content kan individueel worden gepositioneerd en de vele functies kunnen dankzij touch-technologie intuïtief worden bediend. De navigatie vanaf harde schijf met Live Traffic Information1 en Car-to-X Communication is altijd aan boord (gekoppelde auto’s wisselen hiermee veiligheidsrelevante data uit).

de navigatieservices1: de auto beantwoordt vragen over de rit, noemt de brandstofprijzen op de bestemming, het aantal beschikbare parkeerplaatsen of de actuele weersomstandigheden.

de voertuig set-up1: de instellingen kunnen worden veranderd en informatie kan op afstand worden opgevraagd via de smartphone. Hiertoe behoort ook het sturen van adressen naar het navigatiesysteem of het vergrendelen van de portieren.

de smartphone-integratie: de mobiele telefoon wordt gekoppeld met het mediasysteem via Apple® CarPlay® en Android Auto®. Dit maakt directe toegang tot de belangrijkste apps op de smartphone mogelijk. De bestuurder kan tevens gebruikmaken van apps van externe serviceproviders als Spotify.

de voertuig monitoring1: met behulp van de smartphone is op elk gewenst moment inzichtelijk waar de auto zich bevindt en is zelfs te bepalen welk gebied de auto mag inrijden. Bovendien ontvangt de bestuurder onmiddellijk informatie over ongewenste bewegingen.

het Mercedes-Benz noodoproepsysteem (voor onbeperkte tijd): via een communicatiemodule met eigen simkaart wordt bij een botsing automatisch een noodoproep gedaan, waardoor de hulpdiensten sneller ter plekke zijn. De noodoproep kan ook handmatig worden uitgevoerd om de hulpdiensten in te schakelen.

De communicatiemodule (LTE/4G) voor het gebruik van de Mercedes me connect-services (voor onbeperkte tijd) verbindt de auto met het internet. Twee mobiele-telefoonantennes en een 4G-simkaart zorgen voor een snelle verbinding.

Het Burmester® surround sound system levert een buitengewoon geluid met 13 luidsprekers en een systeemvermogen van 590 watt. Het Burmester® high-end 3D-surround sound system met 25 luidsprekers en een systeemvermogen van 1.590 watt biedt een nóg betere geluidservaring. Hier zorgen de luidsprekers in de interieurhemel voor een driedimensionale sound.