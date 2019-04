De nieuwe MINI Clubman blinkt uit door een zorgvuldig vernieuwd design, een uitgebreide reeks innovatieve uitrustingsfeatures en de nieuwste technologie op het gebied van bediening en connectiviteit. De kenmerkende MINI go kart-feeling gaat bij deze stationcar samen met een hoge mate van geschiktheid voor dagelijks gebruik en het rijden van lange afstanden. Naast de welkbekende 6 deuren – de 4 portieren en de karakteristieke dubbele achterdeuren – krijgt de nieuwe MINI Clubman nu een extra dosis charisma dankzij nieuwe accenten voor exterieur en interieur. De nieuwste updates voor MINI Connected digitale services onderstrepen het progressieve, op lifestyle gerichte karakter van de nieuwe MINI Clubman. Daarnaast zorgen aantrekkelijke toevoegingen aan de optielijst en de Original MINI Accessories voor nog meer mogelijkheden als het gaat om personalisatie.

Zes deuren groot: ruim, functioneel en typisch MINI.

Het rijcomfort, de ruimte en de flexibiliteit kenmerken ook de nieuwe MINI Clubman. Zijn moderne interpretatie van het klassieke shooting brake-concept zorgt voor een unieke stijl van deze stationcar in het C-segment. Vier portieren, de karakteristieke dubbele achterdeuren en vijf stoelen zorgen samen met een flexibel in te delen bagageruimte voor een hoge mate van functionaliteit. Het creatief benutten van ruimte hoort immers bij het merk MINI.

De nieuwe MINI Clubman heeft de typerende lichtvoetigheid die alle modellen kenmerkt. Moderne motoren en hoogwaardige ondersteltechnologie dragen daaraan bij. Er is keuze uit drie benzinemotoren* en drie dieselmotoren*, met vermogens uiteenlopend van 75 kW/102 pk tot 141 kW/192 pk (gemiddeld brandstofverbruik: 6,5 – 4,0 l/100 km; gemiddelde CO 2 -emissie: 147 – 105 g/km). Vierwielaandrijving ALL4 is mogelijk in combinatie met de krachtigste benzine- en dieselmotoren. Later volgt een nieuwe versie van de bijzonder sportieve MINI John Cooper Works Clubman.

De nieuwe MINI Clubman: de highlights.

Kenmerkend frontdesign met nieuw ontworpen grille. • LED koplampen met Matrix functie voor het grootlicht. • Nieuwe LED mistlampen. • Standaard LED achterlichten, tegen meerprijs in Union Jack design. • Nieuwe carrosseriekleuren, nieuwe optie Piano Black exterieur. • Nieuwe lichtmetalen wielen. • 10 millimeter verlaagd sportonderstel. • Nieuwe lederen bekleding en interieuroppervlakken. • Nieuw uitrustingsprogramma MINI Yours. • MINI Connected met nieuwe functies. • Groter aanbod Original MINI Accessories.

Expressief en krachtig: nieuw kenmerkend frontdesign.

Het design van de nieuwe MINI Clubman is stijlvol, individueel en exclusief. De kenmerkende proporties, met een strakke, sportieve stijl, zijn typisch MINI, net zoals een dynamische verlengde daklijn en een steil aflopende achterzijde. Het is bovendien het enige model in dit segment met twee zijwaarts opende achterdeuren die toegang geven tot de bagageruimte. Dat betekent buitengewoon veel gebruiksgemak. De bagageruimte kan worden vergroot van 360 liter tot maar liefst 1.250 liter als dit nodig is.

Het individuele karakter gaat samen met kenmerkende designelementen van het merk. Aan de voorzijde zijn dat de krachtig ogende motorkap met powerdomes, de ronde koplampen – waarvan de omlijstingen standaard zijn voorzien van chroom en tegen meerprijs kunnen worden uitgevoerd in de kleur Piano Black – alsmede de hexagonale vorm van de grille. Direct valt bij de nieuwe MINI Clubman de nieuwe vorm van de grille op. Die strekt zich nu over de volle breedte van het front uit. De krachtige vormen en een nieuwe structuur geven de voorzijde een bijzonder kenmerkende uitstraling. De grille wordt omlijst door een sierlijk metalen frame. De luchtinlaat wordt onderverdeeld in zes zwarte, horizontale lamellen, die optioneel kunnen worden voorzien van chroom.

Specifieke kenmerken in de grille van de modellen MINI Cooper S Clubman en MINI Cooper SD Clubman vormen het hexagonale roosterpatroon in plaats van de horizontale lamellen en de individuele chromen lamel in de luchtinlaat daaronder alsmede het met chroom afgewerkte embleem met een rode ‘S’ in het midden.

Variabele verlichtingssterkte, verblindingsvrij grootlicht: adaptieve LED-koplampen met Matrix functie.

De voorzijde van de nieuwe MINI Clubman wordt verder gekenmerkt door een gemodificeerd design van de ronde koplampen. De standaard halogeenkoplampen zijn nu voorzien van een grotere reflector en een opvallende zwarte afwerking aan de binnenzijde. De dagrijverlichting is geïntegreerd in de parkeerlichten in het onderste deel van de voorzijde. De optionele LED-koplampen hebben eveneens een nieuw design. Tot het gemodificeerde design behoren LED-modules voor het dimlicht en het grootlicht, die voor feller licht zorgen, en een zwarte interne afwerking. Een ring met wit licht rond de koplampen doet zowel dienst als dagrijverlichting en als richtingaanwijzer.

De adaptieve LED-koplampen met Matrix functie voor het grootlicht zijn een nieuwe optie. Ze zijn voorzien van een lichtfunctie die te herkennen is aan een inzetstuk in de koplamp en die de lichtbundels automatisch aanpast op de wegsituatie. In stadsverkeer en bij beperkt zicht als gevolg van de weersomstandigheden worden de wegranden beter verlicht. Bij het rijden op snelwegen is het mogelijk om het bereik van het grootlicht op selectieve wijze te vergroten.

Daarnaast beschikken de adaptieve LED-koplampen van de nieuwe MINI Clubman nu over een automatische dimfunctie, wat voor een groter zichtbereik zorgt terwijl tegelijkertijd de kans op verblinding voor andere weggebruikers wordt verminderd. Hiervoor is de grootlichtbundel onderverdeeld in vier segmenten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden in- en uitgeschakeld op basis van de wegsituatie. Dat gebeurt bij snelheden boven de 70 km/h. Zodra de frontcamera van de nieuwe MINI Clubman een tegemoetkomende auto of voorligger waarneemt, wordt de plek waar die auto rijdt alleen verlicht door dimlicht.

LED-mistlampen zijn beschikbaar als optie voor de MINI Clubman. Deze komen op de plek van de standaard parkeerlichten en ze bieden een extra dagrijlichtfunctie in de vorm van LED-licht.

Standaard LED-achterlichten, tegen meerprijs verkrijgbaar in Union Jack design.

De nieuwe MINI Clubman is nu standaard voorzien van LED-achterlichten. De lichtunits met chromen omlijsting zijn nu geïntegreerd in de achterdeuren. In combinatie met de optionele LED-koplampen of de adaptieve LED-koplampen zijn de achterlichten voorzien van een nieuw design dat verwijst naar de Britse afkomst van deze auto: een graphic-structuur die qua vorm is gebaseerd op de Union Jack. Het vlagmotief zorgt voor een onmiddellijke herkenbaarheid – zowel overdag als in het donker. Ook bij remmen is de Union Jack extra sterk te zien.

Een opgefrist uiterlijk met nieuwe exterieurafwerking en Piano Black exterieur.

Er is keuze uit drie nieuwe kleuren voor de carrosserie. De nieuwe MINI Clubman is nu verkrijgbaar in Indian Summer Red metallic, British Racing Green metallic en MINI Yours Enigmatic Black metallic. Voor de buitenspiegelkappen is tevens te kiezen uit de kleuren zwart, wit of zilver.

Daarnaast biedt de optielijst tal van andere mogelijkheden om het uiterlijk een persoonlijke touch te geven. Zoals het optionele Piano Black Exterior voor de MINI Cooper S Clubman en de MINI Cooper SD Clubman. Daarbij zijnde omlijstingen van de koplampen, de achterlichten en de grille afgewerkt in hoogglans zwart in plaats van chroom.

Nieuwe lichtmetalen wielen, sportonderstel met verlaging.

Afhankelijk van de modelvariant beschikt de nieuwe MINI Clubman standaard over lichtmetalen wielen in de maten 16 inch of 17 inch. Optioneel zijn lichtmetalen wielen verkrijgbaar in de maten 18 inch en 19 inch. Een nieuwe toevoeging aan de reeks zijn de 18 inch lichtmetalen wielen in de varianten Multiray Spoke 2-tone en MINI Yours British Spoke 2-tone, samen met 19 inch lichtmetalen wielen in het John Cooper Works Circuit Spoke 2-tone design.

Een andere nieuwe optie is het sportonderstel met een verlaging van 10 millimeter. Dat maakt het lichtvoetige rijgedrag van de nieuwe MINI Clubman niet alleen nog dynamischer, het versterkt ook de sportieve uitstraling van de auto.

En dan is er nog het optionele adaptieve onderstel. Dit biedt de mogelijkheid om te kiezen uit twee instellingen voor de schokdempers met de optionele MINI Driving Modes. Afhankelijk van de rijsituatie maakt dit een demperrespons mogelijk die ofwel op comfort is gericht of op directheid en sportiviteit.

Uiting van individuele stijl: nieuwe exclusieve MINI Yours opties.

Met de opties van het MINI Yours programma is de nieuwe MINI Clubman op bijzondere wijze te individualiseren. De items benadrukken de Britse afkomst en fascinerende traditie van het merk én de persoonlijke stijl van de bestuurder. Hoogwaardige materialen, een nauwkeurige afwerking en een stijlvol design zijn kenmerken van de speciale uitrustingsfeatures uit het MINI Yours programma voor het exterieur en interieur. Naast de carrosseriekleur MINI Yours Enigmatic Black metallic en de lichtmetalen wielen in het MINI Yours British Spoke 2-tone design zijn er ook aantrekkelijke interieuropties verkrijgbaar voor de nieuwe MINI Clubman.

Tot het aanbod behoren een MINI Yours sportstuurwiel en de stoelbekleding MINI Yours Leather Lounge Carbon Black. De stoelen krijgen een extravagante touch dankzij het Union Jack motief inde hoofdsteunen, dat is gecreëerd met nauwkeurig gepositioneerde perforaties. Bijzonder exclusieve accenten kenmerken de optie MINI Yours Interior Styles: er is keuze uit de drie varianten Piano Black illuminated, Frozen Blue illuminated en Fibre Alloy illuminated. Hierbij worden delen van het interieur verlicht door lichtstrips. Ook de ronde omlijsting in het dashboard en sierdelen op het dashboard en de middenconsole, die zijn afgewerkt in bijpassende kleuren, maken deel uit van dit pakket. Alle MINI Yours opties zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Het MINI Yours pakket omvat ook MINI Yours vloermatten met zwarte piping en een aluminiumkleurig nadenpatroon alsmede een MINI Yours designlabel op de zijruiten.

Andere individualiseringsmogelijkheden voor het interieur zijn nieuwe optionele stoelbekledingsvarianten. De variant Leather Chester is nu verkrijgbaar voor de nieuwe MINI Clubman in de kleuren Malt Brown, Indigo Blue en Satellite Grey.

Aandrijflijn: zes motoren, optionele vierwielaandrijving ALL4.

Het motorenaanbod van de nieuwe MINI Clubman omvat twee 3-cilindermotoren en een 4-cilinder benzinemotor naast twee 3-cilinder en twee 4-cilinder dieselmotoren, die stuk voor stuk zijn voorzien van de nieuwste generatie MINI TwinPower Turbo technologie. In een later stadium zal het modellengamma worden uitgebreid met de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman. Deze topatleet van de modelreeks beschikt standaard over de vierwielaandrijving ALL4.

Het ALL4 systeem is tegen meerprijs verkrijgbaar voor de twee krachtigste modelvarianten – de MINI Cooper S en de MINI Cooper SD. Met zijn snelle en nauwkeurige elektronische aansturing zorgt dit systeem voor een permanente verdeling van de aandrijfkracht over de voor- en achterwielen, afhankelijk van de grip.

In plaats van de standaard handgeschakelde versnellingsbak is optioneel ook een 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling mogelijk voor de MINI One Clubman, de MINI Cooper Clubman, de MINI Cooper S Clubman en de MINI One D Clubman. Een 7-traps Steptronic sporttransmissie is als meeruitvoering verkrijgbaar voor de MINI Cooper S Clubman: deze transmissie kenmerkt zich door zeer snelle schakeltijden. De MINI Cooper D Clubman kan tegen meerprijs worden voorzien van een 8-traps Steptronic transmissie. Deze is standaard bij de MINI Cooper S Clubman ALL4, de MINI Cooper SD Clubman en de MINI Cooper SD Clubman ALL4.

Bij de marktlancering is de nieuwe MINI Clubman verkrijgbaar in acht modelvarianten: MINI One Clubman*: 75 kW/102 pk, 0 – 100 km/h in 11,3 seconden (11,6 seconden), topsnelheid 185 km/h (185 km/h), gemiddeld brandstofverbruik: 5,6 – 5,5 liter/100 km (5,5 – 5,5 liter/100 km), gemiddelde CO 2 – emissie: 128 – 125 g/km (125 – 124 g/km). MINI Cooper Clubman*: 100 kW/136 pk, 0 – 100 km/h in 9,2 seconden (9,2 seconden), topsnelheid: 205 km/h (205 km/h), gemiddeld brandstofverbruik: 5,7 – 5,6 liter/100 km (5,4 – 5,3 liter/100 km), gemiddelde CO 2 -emissie: 129 – 127 g/km (122 – 120 g/km). MINI Cooper S Clubman*: 141 kW/192 pk, 0 – 100 km/h in 7,3 seconden (7,2 seconden), topsnelheid: 228 km/h (228 km/h), gemiddeld brandstofverbruik: 6,5 – 6,4 liter/100 km (5,6 – 5,5 liter/100 km), gemiddelde CO 2 -emissie: 147 – 145 g/km (127 – 125 g/km). MINI Cooper S Clubman ALL4*: 141 kW/192 pk, 0 – 100 km/h in 6,9 seconden, topsnelheid: 225 km/h, gemiddeld brandstofverbruik: 6,2 –6,1 liter/100 km, gemiddelde CO 2 -emissie: 141 – 139 g/km.

MINI One D Clubman*: 85 kW/116 pk, 0 – 100 km/h in 10,8 seconden (10,8 seconden), topsnelheid: 192 km/h (192 km/h), gemiddeld brandstofverbruik: 4,2 – 4,1 liter/100 km (4,1 – 4,0 liter/100 km), gemiddelde CO 2 -emissie: 110 – 107 g/km (107 – 105 g/km). MINI Cooper D Clubman*: 110 kW/150 pk, 0 – 100 km/h in 8,9 seconden (8,6 seconden), topsnelheid: 212 km/h (212 km/h), gemiddeld brandstofverbruik: 4,4 – 4,3 liter/100 km (4,3 – 4,2 liter/100 km), gemiddelde CO 2 – emissie: 114 – 113 g/km (113 – 111 g/km). MINI Cooper SD Clubman*: 140 kW/190 pk, 0 – 100 km/h in 7,6 seconden, topsnelheid: 225 km/h, gemiddeld brandstofverbruik: 4,4, – 4,3 liter/100 km, gemiddelde CO 2 -emissie: 114 – 113 g/km. MINI Cooper SD Clubman ALL4*: 140 kW/190 pk, 0 – 100 km/h in 7,4 seconden, topsnelheid: 222 km/h, gemiddeld brandstofverbruik: 4,7 – 4,6 liter/100 km, gemiddelde CO – emissie: 122 – 121 g/km.

Groot aanbod van audio- en navigatiesystemen.

Tot de standaarduitrusting van de nieuwe MINI Clubman behoort een audiosysteem met zes speakers en een USB-aansluiting. Dit maakt het mogelijk om audiobestanden te streamen via een Bluetooth-aansluiting. Er is ook een handsfree telefoonsysteem met USB-interface. Het standaard bedieningssysteem omvat een 6,5 inch kleurendisplay in het centrale instrumentarium en de MINI Controller op de middenconsole. De Connected Media optie omvat de Radio MINI Visual Boost en een 6,5 inch kleurendisplay met touchscreen-functie en een graphics-weergave met een nieuwe vormgeving. Het is ook mogelijk om tal van online MINI Connected services te gebruiken.

Het Business Pakket of het Business Plus Pakket maakt nog meer infotainmentfuncties beschikbaar in de nieuwe MINI Clubman. Het omvat ook een handig routegeleidingssysteem. Het MINI navigatiesysteem biedt een nieuwe kaartweergave met tal van kijkhoeken op het 6,5 inch kleurenscherm. Het Serious Business Pakket biedt een 8,8 inch kleurenscherm – wat eveneens een split-screen weergave mogelijk maakt – alsmede de MINI Touch Controller. Bij deze optie is ook draadloos opladen mogelijk voor compatible mobiele telefoons en er is een tweede USB-aansluiting.

De nieuwe MINI Clubman: slimmer dan ooit en ‘altijd online’.

De nieuwe MINI Clubman is voorzien van een vaste simkaart die aan de 4G mobiele telefoon-standaards voldoet. Dit zorgt ervoor dat Intelligent Emergency Call met lokalisering van de auto en vaststelling van de zwaarte van de aanrijding beschikbaar is, alsmede MINI TeleServices. In combinatie met het Business Pakket, Business Plus Pakket of Serious Business Pakket is het mogelijk om gebruik te maken van de Real Time Traffic Information service waarbij de actuele verkeerssituatie wordt gegeven. Ook de persoonlijke Concierge Service, het internetplatform MINI Online en de Apple CarPlay voorbereiding zijn dan aanwezig. De mobiele telefoonverbinding zorgt er ook voor dat de navigatiekaart in de auto continu up-to-date wordt gehouden.

Daarnaast biedt de recente update van de MINI Connected App een bijzonder breed aanbod van digitale services die ervoor zorgen dat mobiliteitsplanning naadloos wordt geïntegreerd in de dagelijkse digitale routine. Zo is het mogelijk om navigatiebestemmingen van de smartphone naar de auto te sturen en informatie te ontvangen over de optimale vertrektijd. Ook Remote Services zijn mogelijk. De laatstgenoemde functie stelt de bestuurder in staat om niet alleen de autolocatie, het brandstofniveau en andere details met betrekking tot de autostatus weer te laten geven op de mobiele telefoon, maar het is ook mogelijk om de koplampen in te schakelen.

Individuele stijl voor montage achteraf: MINI Original Accessories.

Het omvangrijke aanbod van MINI Original Accessories is verder vergroot met een aantal aantrekkelijke nieuwe features. Deze accessoires voor montage achteraf maken het mogelijk om de functionaliteit, het gebruiksgemak, het rijplezier en de individuele stijl nog meer af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren. De nieuwste toevoegingen aan het programma zijn de luchtroosters aan de flanken, de buitenspiegelkappen en het Night Jack dakdesign, waarbij het motief van de Britse vlag in opvallend zwart en grijs wordt weergegeven. Daarnaast zijn er designfeatures in briljant Piano Black, die de nieuwe MINI Clubman een discreet, sportief uiterlijk geven. Deze afwerking in de kleur jet black wordt aangeboden met ‘Clubman’ en ‘Cooper S’ inscripties alsmede het MINI logo op de motorkap en de achterzijde.

* Voorlopige technische gegevens. Het brandstofverbruik, de CO 2­- emissie en het stroomverbruik werden berekend met behulp van methoden die vereist zijn in het kader van Regulation (EC) 2007/715. Deze informatie is gebaseerd op een auto met basisuitrusting voor de Duitse markt: er kunnen verschillen optreden als gevolg van andere wielen, banden en optionele uitrusting. De gegevens kunnen veranderen tijdens de configuratie.