Het Britse premiummerk MINI presenteert de meest krachtige modellen die het merk in zijn zestigjarige historie ontwikkelde voor gebruik op de openbare weg. De 225 kW/306 pk sterke 4-cilinder turbomotor in de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman (gemiddeld brandstofverbruik: 7,1 – 7,4 l/100 km; gemiddelde CO2- emissie: 161 – 169 g/km) en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman (gemiddeld brandstofverbruik: 6,9 – 7,3 l/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 156 –166 g/km) zorgt voor buitengewoon indrukwekkende prestaties. In beide modellen is de bijzonder krachtige motor standaard gekoppeld aan een nieuwe 8-traps Steptronic Sport transmissie en een mechanisch sperdifferentieel op de vooras. Verder beschikken beide over ALL4 vierwielaandrijving, een speciaal ontwikkeld onderstel en extra verstevigingen in carrosserie, motorophanging en onderstel. Dit zorgt ervoor dat de racebeleving van de John Cooper Works modellen naar nog grotere hoogte wordt getild.

De nieuwe versies van de twee sportuitvoeringen zorgen voor een buitengewone prestatiebeleving: de MINI John Cooper Works Clubman – de stationcar van MINI met zijn zes deuren – en de MINI John Cooper Works Countryman – de SUV van MINI en ideale allrounder. De nieuwste generatie van de 4-cilindermotor voor de John Cooper Works modellen met MINI TwinPower Turbo technologie levert maximaal maar liefst 55 kW/75 pk meer. Het maximale koppel is verhoogd met 100 Nm naar 450 Nm en de acceleratietijden zijn eveneens aanzienlijk verbeterd. De nieuwe MINI John Cooper Works Clubman heeft slechts 4,9 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te accelereren, in de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman duurt dit 5,1 seconden – 1,4 en 1,5 seconden sneller dan in de vorige modellen. De souplesse is ook groter dan ooit.

Met het vermogen van de nieuwe motor en de geoptimaliseerde grip behouden de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman hun plekje in de top van sportmodellen in het compacte segment. En in de MINI modelreeks zijn het twee topatleten. De superieure prestaties gaan vergezeld van een reeks modelspecifieke design- en uitrustingsfeatures die het exclusieve en unieke karakter van deze twee John Cooper Works modellen tot uiting laten komen.

Overzicht van de highlights: de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman.

Nieuwe 4-cilindermotor met MINI TwinPower Turbo technologie en een vermogen van 225 kW/306 pk alsmede een koppel van 450 Nm.

Vermogenstoename ten opzichte van de vorige modellen: 55 kW/75 pk.

Koelingsconcept met knowhow die op het circuit is opgedaan.

Nieuw uitlaatsysteem met een opvallend uiterlijk en een partikelfilter om te voldoen aan de Euro 6d-TEMP norm.

Standaard MINI ALL4 vierwielaandrijving.

Nieuwe 8-traps Steptronic Sport transmissie met geïntegreerd sperdifferentieel voor de voorwielen.

Modelspecifiek onderstel en afstelling.

Nieuw John Cooper Works sportremsysteem.

Extreem stijve carrosseriestructuur, motorophanging en onderstelverbindingen

Nieuwe LED-koplampen met Matrix grootlichtfunctie en LED-achterlichten in Union Jack design bij de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman.



Maximaal vermogen uit vier cilinders: de nieuwe 2,0-liter met MINI TwinPower Turbo technologie.

De krachtbron, bedoeld voor extreem rijplezier, is het resultaat van een ingrijpende doorontwikkeling gericht op het bereiken van een maximaal vermogen. De motor is gebaseerd op de 2,0-liter van de MINI Cooper S Clubman en de MINI Cooper S Countryman. Er zijn tal van modificaties doorgevoerd. De krachtbron profiteert tevens van de nieuwste generatie van de MINI TwinPower Turbo technologie. Deze modificaties zijn tot stand gekomen met behulp van de race-knowhow van John Cooper Works. Het leidde tot een verstevigde krukas, een gewijzigde hoofdlagering, specifieke zuigers en drijfstangen en een nieuwe vibratiedemper met geoptimaliseerde koeling.

Het aanzienlijk hogere vermogen ten opzichte van de vorige motor is mede te danken aan de grotere turbo. De compressieverhouding van de nieuwe motor is gereduceerd van 10,2 naar 9,5 in verband met de hogere turbolaaddruk. Daarnaast is de in het uitlaatspruitstuk geïntegreerde turbo voorzien van een overdrukklep die bijdraagt aan de geoptimaliseerde gasrespons. De luchtinlaat is ook nieuw vormgegeven. Aan de alerte vermogensafgifte draagt tevens de nieuwste generatie directe benzine-inspuiting bij met meergaats injectoren die tussen de kleppen geplaatst zijn. Ze spuiten de brandstof krachtig rechtstreeks in de verbrandingsruimte met een druk van maximaal 350 bar. De uiterst fijne verneveling van de brandstof draagt bij aan schonere uitlaatgassen en optimale efficiency. De MINI TwinPower Turbo technologie omvat tevens een volledig variabele kleptiming die volgens het principe werkt van het VALVETRONIC systeem dat is gepatenteerd door de BMW Group, alsmede een variabele nokkenasaansturing aan de inlaat- en uitlaatzijde (dubbele VANOS).

Onafhankelijk koelconcept, specifiek sportuitlaatsysteem

De ongelooflijke sportwagenachtige prestatiedrang van de nieuwe aandrijflijn kenmerkt zich door een spontane respons op zelfs de kleinste beweging van het gaspedaal en een vermogensafgifte die aanhoudt tot de hogere toerentallen. Ook is er een nieuw koelsysteem ontwikkeld dat inspeelt op de hoge eisen met betrekking tot motortemperatuurmanagement. Onder alle omstandigheden wordt een optimale bedrijfstemperatuur voor de motor gegarandeerd – zelfs in extreme situaties op het circuit – met twee radiators, een modelspecifieke expansietank met een groter volume en een specifieke ophanging voor de koelmodule. Ook is er sprake van een elektrische ventilator met een hogere capaciteit en een derde koelniveau dat wordt gerealiseerd met een condensor. Om het opwarmen van de motor te optimaliseren kan het koelen van het motorcarter tijdelijk stoppen met behulp van een nieuwe tweevoudige koelklep. Daarnaast is de transmissie voorzien van een eigen koelsysteem en een externe koeler voor de versnellingsbakolie.

De high-performance aandrijflijn van de MINI John Cooper Works Clubman en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman levert het maximale koppel van 450 Nm over een breed toerenbereik van 1.750 tot 4.500 tpm, wat circa 28 procent hoger is dan bij de vorige versie. Het maximale vermogen van de nieuwe 4-cilindermotor is toegenomen met circa 32 procent. Het topvermogen van 225 kW/306 pk is beschikbaar tussen 5.000 en 6.250 tpm. Het over een breed toerenbereik uitgesmeerde maximale koppel zorgt voor een indrukwekkende souplesse. Voor het eerst bij MINI is de topsnelheid van de nieuwe topsporters nu elektronisch begrensd op 250 km/h.

Vlotte acceleraties gaan vergezeld van het opvallende geluid van het nieuw ontwikkelde modelspecifieke sportuitlaatsysteem. Het extreme vermogen van de motor is nu nog beter te ervaren dankzij een opwindende akoestiek. Als er rustig wordt gereden met lage toerentellen, is het geproduceerde geluid meer ingetogen en sonoor. Het systeem met dubbele uitlaattrajecten leidt naar een nieuwe einddemper aan de achterzijde met een groot volume. De lage uitlaatgastegendruk draagt bij aan de spontane vermogensafgifte van de motor. De externe diameter van de uitlaatsierstukken, die zijn geïntegreerd in de linker- en rechterzijde van de achterbumper, is 95 millimeter bij de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman en 85 millimeter bij de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman. Om de emissies te optimaliseren, is het sportuitlaatsysteem voorzien van een benzine-partikelfilter. Het uitlaatsysteem en de emissiebehandeling zorgt dat beide nieuwe John Cooper Works modellen voldoen aan de emissienorm Euro 6d TEMP.

8-traps Steptronic Sport transmissie, mechanisch sperdifferentieel

De overdwars voorin geplaatste motor draagt het fenomenale vermogen over aan een 8-traps Steptronic Sport transmissie – ook een nieuwe ontwikkeling. De nieuwste generatie van de transmissie kenmerkt zich door een hogere mate van interne efficiency en langere eindoverbrenging. Dat zorgt voor lagere toerentallen bij het rijden in een hogere versnelling, wat zich vertaalt in een lager brandstofverbruik. Een nieuwe elektronische transmissieaansturing zorgt zowel voor een betere schakeldynamiek als een beter rijcomfort. Het schakelen en het akoestische comfort zijn ook verder geoptimaliseerd. De lockup van de omvormer sluit direct na het wegrijden, wat voor een directe verbinding met de motor zorgt. De schakelpaddles aan de stuurkolom behoren tot de standaarduitrusting en maken handmatig schakelen mogelijk. Daarnaast is de 8-traps Steptronic Sport transmissie voorzien van een launch-functie, die bij het wegrijden vanuit stilstand voor een optimale tractie en maximale rijdynamiek zorgt.

De nieuwe automatische transmissie is voorzien van een geïntegreerd sperdifferentieel. Onder belasting is de sperwerking maximaal 39 procent. Het mechanische sperdifferentieel is verbonden met DSC (Dynamic Stability Control). Dat verbetert de grip van de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman op onverharde ondergrond of onder slechte weersomstandigheden en zorgt ook voor meer rijdynamiek bij sportief bochtenwerk. Door het sperrend effect van het differentieel gaat automatisch meer aandrijfkracht naar het wiel dat het minste doorslipt. Dit voorkomt gripverlies zonder dat er aandrijfkracht verloren gaat. Daarnaast draagt het sperdifferentieel bij aan een lichtvoetige wegligging als er snel van richting wordt veranderd of als op dynamische wijze uit een bocht wordt geaccelereerd.

ALL4 vierwielaandrijving met modelspecifieke componenten

De ALL4 vierwielaandrijving speelt een centrale rol bij het optimaliseren van grip, lichtvoetigheid en rijstabiliteit van de auto. Het maakt deel uit van de standaarduitrusting van de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman. Het is doorontwikkeld voor beide modellen. De compacte en lichte vierwielaandrijving omvat een uit twee delen bestaande cardanas vanaf de transmissie voor en een achterasdifferentieel met een elektro-hydraulisch aangestuurde koppeling. De intelligente besturingsunit van het ALL4 systeem is verbonden met DSC Dynamic Stability Control en berekent continu de ideale verdeling van aandrijfkrachten tussen de voor- en achterwielen.

Onder normale rijomstandigheden met ingeschakeld DSC wordt het motorvermogen overgebracht naar de voorwielen. Maar als de besturingsunit van het DSC-systeem waarneemt dat één van de voorwielen dreigt door te slippen, wordt in een fractie van een seconde de koppeling naar de achterwielaandrijving ingeschakeld met behulp van een elektro-hydraulische pomp.

Bij de doorontwikkeling van het ALL4 systeem werd rekening gehouden met het extreem hoge motorvermogen en de hogere mate van rijdynamiek van de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman. Tandwieloverbrengingen en aandrijfassen zijn versterkt en beter bestand tegen torsie.

De nieuwe, modelspecifieke motorophanging levert eveneens een bijdrage aan de rijdynamiek. De motorsteunen hebben stugger dempingsmateriaal voor een stijvere verbinding met de carrosserie. Dat draagt bij aan meer stuurprecisie in bochten en een directe responskarakteristiek van de motor.

Doorontwikkeld sportonderstel, nieuw sportremsysteem

Niet alleen de motor is doorontwikkeld, ook de ondersteltechnologie van de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman en de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman werd aangepast. Voor zowel de wielophanging voor als achter zijn stijvere en ook lichtere componenten gebruikt. Het race-achtige karakter in de wegligging komt daardoor nog beter tot zijn recht. De nieuw vormgegeven zwenklagers zorgen voor verbeterde camberwaarden bij de voorwielen. Mede met de specifieke kinematica van de achterwielophanging zorgt dit ervoor dat er meer laterale krachten kunnen worden overgedragen bij dynamisch bochtenwerk.

Daarnaast zijn de nieuw afgestelde wielophanging en demping, DSC Dynamic Stability Control en de elektromechanische stuurbekrachtiging specifiek gericht op het extreem lichtvoetige karakter. Voor beide modellen is een adaptief onderstel met elektronisch aangestuurde dempers tegen meerprijs leverbaar. Sportieve of juist meer comfortabele kenmerken in het rijgedrag zijn dan via de MINI Driving Modes te bepalen.

De nieuwe MINI John Cooper Works Clubman wordt standaard geleverd met een sportonderstel alsmede een adaptief onderstel, dat het mogelijk maakt om de auto met 10 millimeter ter verlagen. Ook tot de standaarduitrusting behoren de 18 inch John Cooper Works lichtmetalen wielen in Black Grip Spoke design. Tegen meerprijs zijn John Cooper Works lichtmetalen wielen in de maat 18 en 19 inch verkrijgbaar. Het sportremsysteem biedt nu remklauwen met 4 zuigers voor en vaste remklauwen bij de achterwielen, zodat zelfs onder extreme omstandigheden goede remprestaties zijn gegarandeerd. De grote remschijven in de maat 360 × 30 millimeter aan de voorzijde en 330 × 20 millimeter aan de achterzijde met geoptimaliseerde luchtinlaatgeometrie leveren ook een bijdrage aan de hoge mate van stabiliteit. Op de rode remklauwen aan de voorzijde prijkt het John Cooper Works logo.

Carrosseriestructuur en onderstelverbindingen met een verhoogde stijfheid

De lange wielbasis, de grote spoorbreedte en het lage zwaartepunt bij beide modellen zorgen voor een optimale wegligging en doen recht aan de sportieve prestaties. Daarnaast zorgen de verstevigingen aan de carrosseriestructuur, de motorophanging en de onderstelverbindingen voor een maximale precisie tijdens het rijden. Beide modellen beschikken over een nieuw ontwikkelde veerpootbrug. De voorzijde is verstevigd door specifieke pijlvormige verbindingen en een stang tussen de veerpootbehuizing en het schutbord.

Het indrukwekkende totaalpakket van de John Cooper Works modellen wordt aangevuld met specifieke designfeatures die ook bijdragen aan verbeterde aerodynamica en koeling. De grote luchtinlaten in de voorzijde van de auto verbeteren de koeling van zowel de motor als het remsysteem. Daarnaast komt het buitengewone prestatieniveau naar voren in het modelspecifieke design van de side skirts en de voor dit model ontwikkelde achterbumper met geïntegreerde diffuserelementen. De dakspoiler helpt bij het verminderen van de opwaartse druk bij hoge snelheden. Verder zijn de twee nieuwe John Cooper Works modellen voorzien van aerodynamisch geoptimaliseerde buitenspiegelkappen.

Exclusieve standaarduitrusting, hoogwaardige opties

Andere specifieke accenten zijn de tegen meerprijs leverbare rode lak voor het dak en de buitenspiegelkappen, een individueel design voor de openingen in de flanken met extra knipperlichten en het John Cooper Works logo in de grille en op de achterklep. De centrale luchtinlaat van beide modellen is voorzien van een honingraatstructuur. Bij de MINI John Cooper Works Countryman heeft die een rode omlijsting. Een rode dwarsverbinding deelt de nieuw vormgegeven grille van de nieuwe MINI John Cooper Works Clubman in tweeën. De koplampen, achterlichten en de achterbumper zijn net als bij de overige uitvoeringen van de MINI Clubman voorzien van een nieuw design.

De racebeleving is ook bij het interieur naar een nieuw niveau getild, waarvan maximaal kan worden genoten op de vijf volledige zitplaatsen van de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman. De karakteristieke sportwagenflair van beide modellen is deels te danken aan de John Cooper Works sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, het John Cooper Works met leer bekleed stuur, de John Cooper Works keuzehendel van de automaat en de antracietkleurige dakhemel.

Tot de exclusieve standaarduitrusting van beide modellen behoren ook LED- koplampen, Comfort Access, automatische airconditioning, MINI Driving Modes en de Radio MINI Visual Boost inclusief 6,5 inch display met touchscreenfunctie en een nieuw vormgegeven grafisch display. Daarnaast is er ook keuze uit speciale uitrustingsopties, waaronder het Business pakket en het Business Plus pakket, met een eenvoudig te gebruiken routefunctie en extra infotainmentopties, alsmede het Serious Busines Pakket met een 8,8 inch touchscreen. In combinatie met deze opties is ook de Real Time Traffic Information service verkrijgbaar voor actuele verkeersinformatie, een persoonlijke Personal Assistant en de MINI Online Internet portal. Het systeem is ook compatible met Apple CarPlay. Daarnaast worden updates voor de navigatiekaarten automatisch gedownload in de auto via de mobiele netwerkverbinding.