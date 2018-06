Enkele maanden na de presentatie van de radicale berline onthult PEUGEOT de SW versie van de nieuwe PEUGEOT 508. Een duidelijk keerpunt. De nieuwe PEUGEOT 508 SW breekt met codes op de concurrentiegevoelige markt van de D-segment breaks en is geïnspireerd op de wereld van de ‘Shooting Brakes’. Met zijn lage en dynamische silhouet is de PEUGEOT 508 SW een opvallend ontwerp. De auto is een geslaagde mix van stoere elegantie en praktisch gemak voor wat betreft ruimte, volume en toegang tot de bagageruimte.

Met de nieuwste generatie van de PEUGEOT i-Cockpit® en een beperkte draaicirkel voelt deze auto zich overal thuis, in smalle straatjes in de stad, maar ook op de snelweg. Het voor Peugeot kenmerkende uitgebalanceerde onderstel zorgt bij de nieuwe PEUGEOT 508 SW ook nu weer voor een opmerkelijk goede wegligging en een perfecte beheersing van de carrosseriebewegingen. Het ontwerp is gericht op efficiëntie, veiligheid en topklasse comfort en staat daarmee garant voor een intense rijbeleving. De nieuwe PEUGEOT 508 zal worden gepresenteerd op de Mondial de Paris 2018 en vanaf januari 2019 op de Europese markt te koop worden aangeboden.

Break nog steeds dominant in D-segment

Het D-segment vertegenwoordigt een markt van 1.400.000 auto’s in Europa. De break domineert dit segment al tien jaar, ondanks het toegenomen aantal modellen en versies, met name SUV’s. In Europa is één van de drie verkochte auto’s in het D-segment een break.

Het aanbod in dit segment kan worden ingedeeld in enerzijds de traditionele, ruime breaks waarvan het merendeel wordt aangeboden door generalisten, en de premium breaks die het praktische karakter combineren met een dynamischer design.

De keuze van PEUGEOT is duidelijk en alomvattend. Een droomauto maken, breken met de traditionele codes en investeren in een atletisch en modern ontwerp dat toch nu toe alleen werd geboden door enkele topklasse fabrikanten.

Een opzienbarend ontwerp

Net als met de inmiddels 50-jarige PEUGEOT 504 heeft het merk ook nu weer een break gemaakt op basis van een berline silhouet. Daarmee profiteert de nieuwe PEUGEOT 508 SW van alle radicale stijlelementen in het design van de berline. Met de nieuwe verhoudingen is het een bijzonder dynamisch model geworden.

Dankzij de aanwezigheid van fraai bij het design passende, praktische dakrails blijft de auto nagenoeg even laag als de berline met nauwelijks 1,42 m. Dat is bijna 6 cm lager dan de vorige generatie waardoor de aerodynamica is verbeterd, zonder dat dit ten koste is gegaan van de nog steeds segmentconforme hoofdruimte in de auto.

De 4,78 m lange (slechts 3 cm langer dan de vorige generatie) PEUGEOT 508 SW heeft strakke en vloeiende lijnen en een lage en uitgestrekte daklijn.

Uniek voor een break in dit segment zijn de portieren zonder frame waardoor het silhouet scherper en sportiever kon worden gemaakt en tegelijkertijd het glasoppervlak behouden bleef.

De naden en spelingen zijn zo strak als mogelijk, de banden vullen de wielkasten perfect en de dakantenne is verdwenen (voortaan ingebouwd). Het silhouet van de auto is gespierd en op de topklasse geïnspireerd.

Net als dat van de berline is ook het front van de break indrukwekkend. De Full LED koplampen en de verticale lichtsignatuur van de opaalachtige LED-dagrijverlichting geven de PEUGEOT 508 SW een sterke en exclusieve persoonlijkheid die wordt benadrukt door de centraal op de grille geplaatste leeuw en de 508-cijfers op de neus van de motorkap.

De achterkant oogt sterk en modern met de hoogglans zwarte horizontale strook omlijst door de Full LED 3D achterlichten die we kennen van de berline. Zodra de motor start branden de achterlichten die er uitzien als een klauwafdruk van de Leeuw. De lichtintensiteit past zich automatisch aan de hoeveelheid omgevingslicht aan. De dubbele, verchroomde uitlaatpijpen geven de auto een extra sportieve look en zetten hem stevig neer.

Een handige achterklep (optioneel leverbaar met elektrische bediening en handsfree functie) biedt toegang tot de bagageruimte. De laaddrempel is laag en breed (6 cm lager dan de berline op slechts 63.5 cm vanaf de grond en 2.4 cm breder). De in een handomdraai wegklapbare bagage-afdekhoes biedt onmiddellijk zicht op de gehele bagageruimte die eenvoudig is van vorm waardoor de 520 liter inhoud onder de hoedenplank geheel bruikbaar is. Deze inhoud is – onder de hoedenplank – nagenoeg even groot als de inhoud van de vorige break versie (560 liter).

Deze praktische bagageruimte heeft bovendien een fraai afgewerkte RVS laaddrempel die het laden van koffers vergemakkelijkt. De GT versie heeft aluminium rails op de laadvloer en een net dat de bagage op zijn plaats houdt en bovendien de bagageruimte efficiënt indeelt.

Modulariteit is een basiskenmerk van een break en de nieuwe PEUGEOT 508 SW biedt dan ook een 2/3 – 1/3 deelbare achterbank met Magic Flat functie. Met dit systeem kunnen beide delen van de bank in een handomdraai worden weggeklapt van achter uit de laadruimte.. Zo ontstaat een nagenoeg vlakke laadvloer en in totaal 1780 liter laadvolume.

Het interieur is uniek en ideaal met de PEUGEOT i-Cockpit®

Net als de nieuwe Peugeot 508 Berline is ook de SW uitgerust met de nieuwste generatie PEUGEOT i-Cockpit®.

De zorg die aan details is besteed, de minimale assemblagespelingen en de materiaalkeuze positioneren de nieuwe PEUGEOT 508 SW in een high-tech, begeerlijke en stijlvolle wereld.

Dat werd mogelijk door:

een compact, met nerfleder bekleed stuurwiel (geperforeerd in de GT Line en de GT versies),

de bedieningshendel voor de automatische versnellingsbak met sequentiële bediening in de middenconsole, die bovendien veel opbergruimte biedt.

brede decoratieve zones op het dashboard, de middenconsole en de portierpanelen, die – afhankelijk van de uitvoering – afgewerkt zijn met een bekleding die lijkt op carbon of natuurlijk hout (grijze eik op de GT Line/GT en imitatie zebrano exclusief voor de GT),

mat chroom voor het stuur, de portierpanelen, de ventilatieopeningen, de 7 pianotoetsen – tuimelschakelaars – en zelfs voor de omlijsting van het centraal geplaatste touch screen,

bekleding met een materiaal met vezelstructuur van de binnenkant van het aflegvak aan passagierszijde (alle afwerkingsniveaus) en de opbergvakken in de voorportieren (bij de GT Line en de GT).

Aan het formaat en de verdeling van de opbergvakken over het interieur is bijzonder veel aandacht besteed. Zo passen er twee 1,5 liter flessen in het gekoelde dashboardkastje, een 1 liter fles in ieder portiervak en twee 0,5 liter flesjes in het centrale opbergvak onder de armsteun (en dan zijn er ook nog bekerhouders). Door inbouw van een slimme kabelgoot past in de royale ruimte naast de EAT8-bedieningshendel zelfs de grootste smartphone (als ze niet via inductie worden opgeladen in de ruimte onder de console).

De passagiers voorin zitten in goed omsluitende, (AGR gecertificeerde) ergonomische stoelen en hebben bovendien vijf multipoint massageprogramma’s ter beschikking. Het gamma biedt keuze uit een waaier aan rijke en luxueuze bekledingen zoals Alcantara® of nappa nerfleer. De leren bekleding wordt aangeboden in de kleuren Mistral Zwart en Rouge Pourpre.

De achterbank heeft een 27° schuin geplaatste rugleuning, die meer comfort biedt aan de passagiers die achterin zitten. De hoofdruimte is 4 cm meer dan in de berline en de inzittenden kunnen genieten van het panoramische open dak.

Het ontwerp van de frameloze achterportieren waarin ook het achterste zijruitje is opgenomen, bieden een brede en makkelijke toegang tot de achterbank.

Net als alle interieurverlichting zijn de individuele, in het dak ingebouwde LED-leeslampjes met touch bediening.

Het premium hifi-systeem is ontwikkeld door FOCAL®, de Franse referentie op het gebied van geluid en akoestiek. Met 10 luidsprekers met de exclusieve FOCAL® technologieën, biedt dit systeem een zuiver, strak geluid dat perfect verdeeld wordt over het interieur van de auto. De tweeters in de vier portieren zitten achter fraaie roosters van geborsteld metaal.

Het interieur van de nieuwe PEUGEOT 508 SW bevestigt dan ook de kwaliteit en de ambitie die het exterieur uitstraalt. Deze perfectie komt bovendien tot uiting in de hoeveelheid aan comfort- en veiligheidsuitrustingen.

Optimale veiligheid dankzij nieuwe technologieën voor rijassistentie

De nieuwe PEUGEOT 508 SW biedt een arsenaal aan de nieuwste rijhulpsystemen, die met name voldoen aan de steeds strenger wordende EuroNCAP-criteria. Nieuwe systemen in vergelijking met de andere modellen van het PEUGEOT gamma:

Night Vision voor meer zicht in het donker, uniek in het segment. Dit systeem maakt gebruik van een infraroodcamera die levende wezens vóór de auto waarneemt in het donker of bij slecht zicht. Het garandeert een detectie tot 200 meter en dat is verder dan het bereik van de koplampen. Het infraroodbeeld wordt weergegeven op het digitale display, dus binnen het gezichtsveld van de bestuurder voor maximale veiligheid.

Een adaptieve cruise control met Stop & Go functie (in combinatie met de EAT8 automaat) met een instelbare afstand tot de volgende auto. Als de auto in een file niet langer dan 3 seconden stil heeft gestaan, trekt de auto zelf weer op. Als de auto langer stil stond, voldoet het aanraken van het gaspedaal of de bedieningsknop achter het stuur om de snelheid te hervatten. De functie is beschikbaar vanaf 0 km/h.

Lane Positioning Assist, met mogelijkheid tot het kiezen van de positie in het baanvak door de bestuurder (gekoppeld aan Adaptieve cruise control met Stop & Go),

Full Park Assist met de functie omgevingsbewaking Flankguard (alleen in combinatie met de EAT8 automaat). In dit geval regelt het systeem automatisch het sturen, versnellen en remmen bij in- en uitparkeren

Full LED koplampen met automatische hoogteregeling en statische bochtverlichting.

Achterlichten met PEUGEOT Adaptive LED Technology: past automatisch de lichtintensiteit aan, om optimale zichtbaarheid te garanderen. Ook overdag.

Naast deze nieuwe technologieën is de nieuwe PEUGEOT 508 SW uitgerust met talloze andere rijhulpsystemen:

de nieuwste generatie Active Safety Brake (ziet voetgangers en fietsers zowel overdag als in het donker, tot 140 km/u) en Forward Collision Alert;

Active Lane and Road edge Departure Warning (inclusief bermen) met koerscorrectie vanaf 65 km/h,

Vermoeidheidsherkenning, een systeem dat de alertheid van de bestuurder beoordeelt tijdens lange ritten en boven de 65 km/h via analyse van micro-bewegingen van het stuur,

Grootlichtassistent,

Herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking gekoppeld aan een snelheidsadviesfunctie ,

Verkeersbordherkenning (stopteken, eenrichtingsverkeer),

Actieve dodehoekbewaking (met koerscorrectie). Deze functie is actief vanaf 12 km/h.

De nieuwe PEUGEOT 508 SW biedt een hoge mate van connectiviteit via de volgende systemen:

PEUGEOT Connect 3D Nav met TomTom® Traffic,

de functie Mirror Screen, compatible met Mirrorlink®, Android Auto™, Apple Carplay™ en geschikt voor spraakherkenning (via een smartphone),

smartphones opladen via inductie (apparaten compatible met de Qi-standaard)

4 USB poorten: 2 voorin in de opbergruimte onder de bedieningshendel van de automaat en 2 op de achterkant van de middenconsole voor de passagiers achterin,

PEUGEOT Connect SOS & Assistance, een systeem dat automatisch hulp inroept in geval van nood,

PEUGEOT Connect packs, een aantal diensten die handig zijn voor het onderhoud van de auto.

Een unieke en instinctieve rijervaring

Bij PEUGEOT zit rijgevoel in de genen. Als technologische vaandeldrager bevat de nieuwe PEUGEOT 508 SW al het beste van de knowhow van de ingenieurs van de PSA Groep:

het EMP2 platform: lichter (gemiddeld -70 kg in vergelijking met de vorige generatie) ten voordele van het verbruik, de passieve veiligheid en de prestaties,

toepassing van een nieuwe techniek voor het lassen van de carrosserie, versterkt met 24 m structuurlijm, voor een betere stijfheid en de garantie van een langere levensduur,

inbouw van een gedempt subframe voor een optimale vering (afhankelijk van de versie),

een multilink achterwielophanging gekoppeld aan een variabele en elektronische vering– Active Suspension Control (standaard op de GT),

Standaard aanbod van de nieuwe 8-traps automaat EAT8 met sequentiële bediening.

Optimalisatie van de vorm, de afmetingen en de verhoudingen van de auto, verlaging van het gewicht, verbetering van de aerodynamica en de afstelling van de aandrijfgroepen … alles is in het werk gesteld om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken.

De nieuwe PEUGEOT 508 SW wordt aangeboden met de nieuwe generatie PureTech en BlueHDi motoren (standaard met SCR) die gepresenteerd werden voor de berline.

Twee PureTech benzinemotoren met 1.6 l cilinderinhoud:

– PureTech 180 S&S EAT8

– PureTech 225 S&S EAT8

Vier BlueHDi Dieselmotoren met 1.5 l en 2.0 l cilinderinhoud:

– BlueHDi 130 S&S 6-handbak

– BlueHDi 130 S&S EAT8

– BlueHDi 160 S&S EAT8

– BlueHDi 180 S&S EAT8

Al deze motoren voldoen nu reeds aan de Euro 6d-TEMP, een norm die vooruitloopt op de eisen van de Euro6 d norm die vanaf januari 2020 van kracht gaat, en dan met name voor wat betreft de toelaatbare stikstofoxide-emissie. De CO2 emissiewaarden zijn Best in Class en houden rekening met de nieuwe technische regelgeving voor de WLTP meetmethode, die ervoor moet gaan zorgen dat het verschil tussen theoretische emissies en praktijkwaarden kleiner wordt.

Gekoppeld aan een Pure Tech motor schakelt de EAT8 automaat automatisch naar neutraal (freewheeling) in de ECO-modus. Deze vrijloopfunctie is beschikbaar tussen de 25 en de 130 km/h en als de omstandigheden het toelaten. Het systeem kan worden ingeschakeld bij nullast (dus als het gaspedaal niet wordt aangeraakt). Het systeem is geheel transparant voor de bestuurder. Het vermindert de interne wrijving in de versnellingsbak en verlaagt het verbruik met zo’n 3%.

Het gamma wordt in de tweede helft van 2019 uitgebreid met een krachtige Hybride Plug-In benzineversie met een ruim elektrisch bereik van 50 km (WLTP meetmethode). De bagageruimte blijft geheel bruikbaar doordat de batterijen onder de achterbank zijn geplaatst.

Net als de hatchback zal de nieuwe PEUGEOT 508 SW geproduceerd worden in de fabriek van Mulhouse.

De nieuwe PEUGEOT 508 SW zal zijn wereldpremière beleven op de Mondial de l’Automobile in Parijs, vanaf januari 2019 in Europa te koop worden aangeboden en in de loop van het eerste half jaar van 2019 ook daarbuiten op de markt verschijnen.