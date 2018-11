De nieuwe Porsche 911: sterker, sneller, digitaler

De nieuwe, achtste generatie van de Porsche 911 viert zijn wereldpremière op de vooravond van de LA Auto Show. Ook deze nieuwe 911 blijft de standaard op het gebied van exclusieve sportiviteit. Hij is tijdloos en tegelijkertijd modern, dankzij het bekende Porsche design-DNA, een meer masculien uiterlijk en een interieur met een 10,9 inch touchscreen. Intelligente onderstel- en chassiselementen en innovatieve rijassistentiesystemen combineren de compromisloze dynamiek van een achterwielaangedreven sportwagen met de vereisten van de nieuwe, digitale wereld.

De nieuwe generatie bi-turbo boxermotoren is verder doorontwikkeld en krachtiger dan ooit, met 331 kW/450 pk in de S-modellen. De efficiency is verder verhoogd door een verbeterde inspuiting en een nieuwe layout voor de turbo’s en intercoolers. De kracht wordt op de wielen overgebracht via een volledig nieuw ontwikkelde achttraps Porsche Doppelkupplung (PDK). Voor de 911 zijn diverse nieuwe en verbeterde assistentiesystemen leverbaar, zoals de Porsche WET-modus voor een betrouwbaarder weggedrag op natte wegen, de nachtzichtassistent met warmtebeeldcamera en uitgebreide connectiviteit, waarbij nu ook gebruik wordt gemaakt van zwermintelligentie. De nieuwe features van de 911 worden gecomplementeerd met drie exclusieve digitale diensten: de ‘Porsche Road Trip’ app voor prachtige routes, de ‘Porsche 360+’ personal assistant en de ‘Porsche Impact’ emissiecalculator, voor het compenseren van je CO2-voetafdruk.

Carrera S-modellen nu met 450 pk

De 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotoren van de 911 Carrera S en 911 Carrera 4S produceren nu 331 kW/450 pk, een toename van 22 kW/30 pk vergeleken met de vorige generatie. Beide 911-versies hebben minder dan vier seconden nodig om vanuit stilstand de 100 km/u te bereiken: de Coupé met achterwielaandrijving doet dat in 3,7 seconden, de 911 Carrera 4S met vierwielaandrijving zelfs in 3,6 seconden. Beide modellen zijn daarmee 0,4 seconde sneller dan hun voorgangers. Als de nieuwe 911 is uitgerust met het optionele Sport Chrono Pakket, zijn beide versies nog eens 0,2 seconde sneller. De topsnelheden zijn nu 308 km/u voor de 911 Carrera S en 306 km/u voor de Carrera 4S. Het brandstofverbruik (NEDC-omgerekend)* van de 911 Carrera S is nu 8,9 l/100 km en die van de 911 Carrera 4 S is 9,0 l/100 km.

Duidelijke ontwerptaal, onmiskenbaar Porsche

Ook het exterieurontwerp is vernieuwd en sluit naadloos aan op de verhoogde prestaties van de nieuwe Porsche 992. Zo zijn de wielkasten aanzienlijk verbreed en omvatten ze de grote 20 inch wielen vóór en 21 inch wielen achter. Alle versies hebben nu dezelfde brede achtersteven die de slanke taille extra accentueert. Porsche heeft de voorzijde van de 992 met 45 millimeter verbreed. Door de montage van elektrisch uitklapbare handgrepen in de portieren worden de gladde lijnen van het silhouet nog verder benadrukt. Tussen de nieuwe led-koplampen roept de gemodificeerde voorklep warme herinneringen op aan de eerste generaties van de iconische 911. Een aanzienlijk bredere, variabele achterspoiler en een elegante lichtstrip zijn bij alle modellen standaard. Op een aantal onderdelen op de voor- en achterzijde na, is de gehele ‘huid’ van de nieuwe 911 nu vervaardigd van aluminium.

Het compleet nieuwe interieur wordt gekenmerkt door heldere en rechte lijnen van het dashboard met verzonken instrumenten. De designers lieten zich hierbij inspireren door de Porsche 911-modellen uit de jaren zeventig. Naast de centraal geplaatste analoge toerenteller die typisch is voor Porsche, bieden twee dunne en frameloze displays de bestuurder de benodigde informatie. Het tot 10,9 inch vergrote middenscherm van het Porsche Communication Management (PCM) is dankzij de nieuwe indeling snel en veilig te bedienen. Onder het scherm van het PCM bevinden zich vijf knoppen waarmee eenvoudig toegang kan worden verkregen tot de belangrijkste voertuigfuncties. Op het gebied van digitalisering zet de 911 de volgende stap naar de toekomst met permanente connectiviteit en nieuwe functies en diensten. De standaard PCM-functies omvatten online navigatie op basis van zowel zwermdata als Porsche Connect Plus.

Nieuwe rijhulpsystemen verhogen de veiligheid en het comfort

De nieuwe 911 heeft een wereldprimeur in de vorm van de standaard WET-modus. Deze functie detecteert water op de weg, stelt de regelsystemen van de auto daar alvast op in en waarschuwt de bestuurder zodat deze op het gevaar kan anticiperen. Dat kan met een druk op een knop of door het verdraaien van de rijmodusschakelaar op het stuur als de auto is voorzien van een Sport Chrono Pakket. Elke nieuwe 911 heeft standaard een op camera’s gebaseerd waarschuwings- en remhulpsysteem, dat het risico op aanrijdingen met bewegende objecten detecteert en zo nodig een noodstop in gang zet. Daarnaast is nachtzichtassistent met een warmtebeeldcamera voor het eerst als optie leverbaar voor de 911. De optionele adaptieve cruise control omvat automatische afstandsregeling, stop-and-go-functie, proactieve inzittendenbescherming en een autonome noodhulpfunctie.

De nieuwe Porsche 911 Carrera S heeft een consumentenadviesprijs van € 156.700, de 911 Carrera 4S is er vanaf € 165.100. De nieuwe modellen zijn vanaf vandaag bij de dealer te bestellen, de levering start vanaf het voorjaar van 2019.

De 911 nog digitaler: ‘Roadtrip’, ‘360+’ en ‘Impact’

Porsche ‘Road Trip’ ondersteunt autoliefhebbers bij het plannen, organiseren en navigeren van speciale reizen. De samengestelde routes omvatten exclusieve hotel- en restaurant aanbevelingen, points of interest en de mooiste vergezichten die onderweg zijn te zien.

‘Porsche 360+’ heeft tot doel de bestuurder maximaal van de Porsche-ervaring te laten genieten, ook als hij of zij niet in de buurt van de auto is. Het hart van de ‘Porsche 360+’ app is een persoonlijke lifestyle-assistent die de inzittenden de hele dag ter beschikking staat. De assistent is bedoeld om het dagelijkse leven makkelijker te maken en exclusieve ervaringen mogelijk te maken.

‘Porsche Impact’ is een emissiecalculator. De app berekent de financiële bijdrage die de Porsche-klanten kunnen leveren om hun CO2-voetafdruk te compenseren. Ze kunnen kiezen in welke internationaal gecertificeerde klimaatprojecten ze willen investeren. Die projecten zijn over de hele wereld verspreid en richten zich op wind-, waterkracht- en zonne-energie en op bosbescherming.

*911 Carrera S: gemiddeld brandstofverbruik 8,9 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot 205 g/km; 911 Carrera 4S: gemiddeld brandstofverbruik 9,0 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot CO2 206 g/km. De verbruiks- en emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe WLTP-testprocedure. De hiervan afgeleide nieuwe NEDC-waarden kunnen niet vergeleken worden met de waarden die vastgesteld zijn volgens de voorheen gebruikte NEDC-testprocedure.