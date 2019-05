De nieuwe Toyota GR Supra: de legende keert terug

De nieuwe Toyota GR Supra is de vijfde generatie van Toyota’s legendarische sportauto, de Supra. Het is ook het eerste model van Toyota GAZOO Racing dat wereldwijd geïntroduceerd wordt. De nieuwe Toyota GR Supra is ontworpen als een pure sportauto, zonder compromissen die zouden afdoen aan het rijplezier dat de GR Supra biedt. Chief Engineer Tetsuya Tada ontwikkelde in de geest van de vorige generaties van de Supra – én van Toyota’s eerste sportauto, de 2000GT – een klassiek gelijnde sportauto met een relatief lange motorkap en korte cabine. De GR Supra is voor een optimale rijbeleving uitgerust met een voorin geplaatste zes-in-lijn benzinemotor, 8-trapsautomaat en achterwielaandrijving.

‘Golden ratio’

Het bepalen van de wielbasis en spoorbreedte was de eerste stap van het designproces. Tijdens de ontwikkeling van de Toyota GR Supra lag de focus op balans en wegligging. De sleutel tot een optimaal weggedrag is de verhouding tussen de wielbasis en de spoorbreedte. De ideale verhouding voor optimale balans en stabiliteit is een ratio van 1,5 á 1,6. Toen het ontwikkelingsteam de ‘golden ratio’ van 1,55 had bereikt, was dat het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de GR Supra, op basis waarvan alle andere componenten zijn ontwikkeld. Als referentie: de wielbasis van de GR Supra is 2.470 millimeter, de spoorbreedte achter is 1.589 millimeter.

Met persoonlijke goedkeuring Akio Toyoda

Toyota GAZOO Racing testte de GR Supra op de roemruchte Nordschleife van de Nürburgring en op zeer uiteenlopende wegen overal ter wereld. Het resultaat daarvan is dat de GR Supra een dynamisch en stabiel, sportief en opwindend rijgedrag biedt. Autoliefhebbers kunnen rekenen op een uitdagende combinatie van kracht, precisie en dynamiek, dankzij de korte wielbasis, de grote spoorbreedte, het relatief lage gewicht, het lage zwaartepunt en de hoge carrosseriestijfheid.

Om er zeker van te zijn dat de GR Supra aan alle verwachtingen zou voldoen testte Toyota President Akio Toyoda hem zelf op de Nürburgring in zijn rol als Master Driver. Met zijn goedkeuring was de GR Supra klaar voor productie.

Adaptive Variable Suspension

De hoge carrosseriestijfheid (hoger dan die van de Lexus LFA), het zwaartepunt dat lager ligt dan dat in de Toyota GT86 en de ideale 50:50 gewichtsverdeling waren van fundamenteel belang bij de ontwikkeling van de GR Supra. De Adaptive Variable Suspension (AVS) absorbeert optimaal de oneffenheden in het wegdek en past automatisch de demping van elk wiel aan. Dat leidt tot een evenwichtig stuurgedrag en rijcomfort. Sensoren monitoren continu het rijgedrag van de bestuurder en de omstandigheden op de weg en passen continu de demping daarop aan.

3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor

Het hart van de Toyota GR Supra is een 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor die 250 kW/340 pk en 500 Nm koppel produceert. De benzinemotor is voorzien van een twin-scroll turbo, hogedrukbrandstofinjectie en continu variabele kleptiming, waardoor veel koppel bij lage toerentallen beschikbaar is. De motor is krachtig, uitgebalanceerd, draait soepel, maakt makkelijk toeren en levert een duizelingwekkend acceleratievermogen bij minimale vibraties.

Automatische 8-trapstransmissie

De motor is gekoppeld aan een 8-traps automatische transmissie die bliksemsnel schakelt. De bestuurder kan ook zelf schakelen met de schakelpeddels achter het stuurwiel. Via de rijmodi ‘Normal’ en ‘Sport’ kan de bestuurder de schakelmomenten naar behoefte aanpassen. De Launch Control-functie zorgt voor een krachtige acceleratie van 0 naar 100 km/u in slechts 4,3 seconden.

Standaard Brembo-remsysteem

De GR Supra is standaard voorzien van een Brembo-remsysteem met rode aluminium remklauwen, vier zuigers aan de voorzijde en een zwevende, enkele zuiger aan de achterzijde. De geventileerde remschijven meten 348 x 36 mm aan de voorzijde en 345 x 24 mm aan de achterzijde.

Standaard Active Differential

De Toyota GR Supra is uitgerust met een Active Differential dat zowel tijdens accelereren als remmen functioneert en kan worden aangepast van nul tot maximaal, met 100% lock en met een directe respons. Voor een juiste activering bewaakt een speciale ECU een breed scala aan input, waaronder stuurwiel, gas- en remdruk, motortoerental, wielsnelheid en giersnelheid. Het koppelverschil tussen het linker en rechter wiel wordt flexibel en naadloos geregeld, afhankelijk van de rijsituatie.

Maximale grip

Het differentieel biedt enorme voordelen wat betreft de stabiliteit en efficiëntie wanneer de banden hun prestatielimiet bereiken. Het effect wordt gevoeld in alle fasen van het bochtenwerk, met een verhoogde stabiliteit tijdens het remmen. De bestuurder ervaart maximale grip wanneer hij de bocht uit-accelereert. Als de bestuurder de sportstand activeert, past het systeem de werking aan voor nog meer controle in bochten tijdens hoge snelheden, bijvoorbeeld wanneer de Toyota GR Supra op een circuit wordt gebruikt.

Brede en krachtige uitstraling

Meteen bij de eerste aanblik is duidelijk dat de rijke sportgeschiedenis van Toyota terugkomt in het design van de GR Supra. Invloeden van de legendarische 2000GT zijn zichtbaar in de lange motorkap en het ‘double-bubble’-dak. En de kenmerkende uitstraling van de vierde generatie Supra komt terug in de styling van de voor- en achterzijde van zijn opvolger, specifiek in de welving van de achterspatborden en de vorm van de geïntegreerde spoiler.

Uitgesproken sportauto

De conceptauto FT-1, die Toyota in 2014 op de North American International Auto Show in Detroit onthulde, gaf een eerste impressie van het design van de Toyota GR Supra. De FT-1 is ontworpen door Toyota’s CALTY-designstudio in Californië. Toyota GR Supra Chief Design Nobuo Nakamura gaf zijn team een simpel geformuleerde opdracht, zonder emotionele termen die zijn medewerkers in een bepaalde richting konden sturen. Hierdoor waren ze vrij om een pure, uitgesproken sportauto met een uniek design te ontwikkelen.

Laag en breed

De nieuwe GR Supra oogt van voren laag en breed, een uitstraling die versterkt wordt door de prominente grille met aan weerszijden de grote luchtinlaten. Die zijn niet voor de sier, maar essentieel voor de koeling van de 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor. De kenmerkende koplampen bestaan uit zes LED-elementen, met geïntegreerde knipperlichten en dagrijverlichting. Door de koplampen wat meer naar het midden te plaatsen, heeft het designteam de GR Supra een brede en krachtige uitstraling gegeven.

Karakteristieke daklijn

Vanaf de zijkant gezien zorgt de lage, langgerekte motorkap voor een dynamische lijn die vanuit de lage neus doorloopt naar de kofferdeksel en de daarin geïntegreerde achterspoiler. De onderzijde van de carrosserie leunt licht naar voren, terwijl de daklijn nadrukkelijk naar achteren afloopt. De zwarte A-stijlen en karakteristieke daklijn benadrukken de compacte vorm van het passagierscompartiment. De scherp gesneden, robuuste dorpels benadrukken de hoge carrosseriestijfheid.

Geïntegreerde achterspoiler

Aan de achterzijde draagt de in de kofferdeksel geïntegreerde spoiler bij aan de neerwaartse druk, terwijl de trapezevormige achterbumper dynamiek suggereert. De achterlichtunits zijn opgebouwd in ringen, terwijl de mistverlichting en dagrijverlichting in het midden van de achterbumper uit dot-LEDS zijn opgebouwd.

Zeven carrosseriekleuren

De nieuwe Toyota GR Supra is leverbaar met de keuze uit zeven carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe kleuren Prominence Red, Lightning Yellow en Deep Blue Metallic. De Toyota GR Supra wordt standaard geleverd met gesmede lichtmetalen 19-inch wielen met contrasterend zwarte en gepolijste spaken. De Toyota GR Supra A90 Edition is uitgevoerd in het exclusieve Matte Storm Grey en was speciaal gereserveerd voor de eerste negentig kopers van de Toyota GR Supra in Europa.

Twee uitrustingsniveaus

Bij zijn introductie is de Toyota GR Supra leverbaar in twee uitvoeringen: de Legend en Legend Premium. Tot de standaarduitrusting van de Legend behoren: gesmede lichtmetalen 19-inch wielen, Adaptive Variable Suspension en adaptieve LED-koplampen. LED-achterlichten, een automatisch dimmende buiten- en binnenspiegel, regensensor, parkeersensoren en een achteruitrijcamera zijn eveneens standaard aanwezig.

Rijke standaarduitrusting

Verder bevat de Legend-uitvoering: dual-zone klimaatcontrole, Adaptive Cruise Control met ‘stop en go’, een met leder bekleed stuurwiel en elektrisch verstelbare, met alcantara beklede sportstoelen. De sportstoelen zijn standaard voorzien van een memoryfunctie, lendensteun en stoelverwarming. Het 8,8-inch infotainmentsysteem bevat Bluetooth, een USB-poort en is geschikt voor Apple CarPlay.

Zwart lederen bekleding

De Legend Premium-uitvoering voegt daar nog eens zwart lederen bekleding, een JBL premium geluidsinstallatie met twaalf speakers, Head-up Display en een inductielader voor smartphones aan toe.

Op de bestuurder gericht dashboard

De Head-up Display, de meters en schakelpeddels zijn direct voor de bestuurder geplaatst en aanvullende schakelaars zijn op het met leder stuurwiel gesitueerd. Het 8,8-inch display van hoge resolutie is voor de bestuurder duidelijk afleesbaar door het stuurwiel. De toerenteller met 3D-effect en de schakelindicator zijn centraal geplaatst, met de digitale weergave van de snelheid aan de linkerkant en infotainment- en navigatie-info aan de rechterkant.

De asymmetrische middenconsole, aan weerszijden voorzien van zachte bekleding voor de knie, biedt plaats aan het bedieningspaneel van de airconditioning. Voor bedieningsgemak zijn er geheugentoetsen. Een 8,8-inch multimediascherm is boven de middenconsole geplaatst en wordt bediend via een touchscreen of een draaiknop.

Supra Safety actieve veiligheid

De GR Supra is standaard voorzien van het Supra Safety pakket actieve veiligheidssystemen. Dat bestaat uit onder meer een Pre-Collision System met voetgangers- en fietsersherkenning bij daglicht, Lane Departure Alert met stuurassistentie, Adaptive Cruise Control, Automatic High Beam/Adaptive High-beam System, Adaptive Front-light System dat de stand van de koplampen aan de stuurhoek aanpast, en Road Sign Assist. Ook Blind Spot Monitor met Lane Change Departure Alert, Rear-Cross Traffic Alert en Rear-end Collision Alert en intelligente parkeersensoren met automatische remfunctie zijn standaard aanwezig.

Speciale A90 Edition

Ter gelegenheid van de introductie van de vijfde generatie presenteerde Toyota een speciale Toyota GR Supra A90 Edition. Deze exclusieve uitvoering is in een oplage van slechts negentig stuks geproduceerd. De A90 Edition is uitgevoerd in het matte Storm Grey en is uitgerust met matzwarte lichtmetalen wielen en een met rood leder bekleed interieur. De uitrusting komt overeen met die van de Legend Premium-uitvoering. De A90 Edition was exclusief voor de eerste negentig Europese kopers die een GR Supra reserveerden en was vrijwel direct uitverkocht.