De nieuwste haartrends en kapels man 2019. De comeback van ‘klassieke’ haarsnitten

De hipster look met zijn baard en opgeschoren zijkanten is definitief gearchiveerd. Deze look is nu echt uit de mode, ook al zien we nog heren die erin blijven volharden. ‘Ook deze laatste hipsters zullen’, volgens hair stylist Francesco Ficara, ‘spoedig op hun schreden terugkeren. Er is momenteel een trend richting meer klassieke herenkapsels’, vertelt de Italiaanse hair stylist ons in dit interview over de haartrends en mannenkapsels voor zomer 2019.

‘In de herenkapsels gaan we langzaam maar zeker terug naar een conservatievere aanpak, terug naar een klassieke ‘undercut’, laten we het zo noemen’, legt Francesco Ficara uit. ‘Met klassiek bedoel ik korte herenkapsels, maar dan wel met behoorlijk wat volume, en zonder al te contrasterende lengteverschillen die we de afgelopen tijden hebben gezien. Heel karakteriserend voor deze neo-klassieke kapsels is verder de lange bovenlengte.’

‘In zekere zin gaan we dus een beetje terug naar het verleden met een undercut met laagjes, maar dan wel met meer vloeiende lijnen en zonder al te grote contrasten. Verder vallen we ook weer terug op het vakmanschap van de kapper. Kappers gaan weer met de schaar en kam werken om daarmee mooie gradaties en bewegingen in het haar te creëren, waarbij we dus steeds weer korte zijkanten en een korte achterkant gaan zien, en een wat langere bovenkant. Het is die langere bovenkant die je kapsel een persoonlijke look geeft.’

‘Die langere bovenkant ziet er voor iedereen anders uit, en wordt vooral bepaald door de gelaatstrekken, de vorm van het gezicht. Als hair stylist ben ik van mening dat het prima is om de trends te volgen zolang je daarbij maar rekening houdt met je gelaatstrekken. Andere elementen die meespelen bij de keuze van je haarsnit zijn de kwaliteit van je haar, de hoeveelheid haar, de structuur, de textuur en dus de vorm van je gezicht.’

We vragen Francesco Ficara of er een personage is dat representatief is voor de ‘moderne, klassieke’ hair look van nu. Op deze vraag antwoordt hij zonder aarzelen Rami Malek (en dit was nog voordat deze acteur de Oscar voor beste mannelijke rol van het jaar won). ‘Eigenlijk heeft Malek zijn haar altijd op deze neo-klassieke manier gedragen’, licht Francesco Ficara toe. ‘Het is geen geconstrueerde en gekunstelde look, maar precies zoals we ons haar nu dragen: een beetje lang met korte zijkanten.’

ADVERSUS