De pathologisch leugenaar

Een pathologisch leugenaar heeft het liegen tot levenskunst verheven. Welbewust verdraait hij de waarheid. En dan hebben we het niet over een onschuldig smoesje of een sporadisch leugentje om bestwil, maar over een onbedwingbare drang tot het vertellen van leugens. Als liegen tot ernstige problemen leidt in de relatie met anderen, spreek je van pathologisch of ziekelijk gedrag.

“Hij liegt altijd. Over alles,” vertelt een van onze lezeressen over haar vriend.

“Ik ben er toevallig achtergekomen, dat hij me bedriegt. Hij ontkent het natuurlijk…Ik ben er kapot van..”

En een andere lezeres schrijft: “Hebben jullie dan ook nog iets over dwangmatig liegende mannen? Mijn ex liegt namelijk over alles… (en daarbij heeft’ ie een slecht geheugen) is nu welgeteld 3 keer vreemd gegaan, bewijzen staan als paal boven water en nog wil’ ie niet toegeven! Wat is dat toch? Frustrerend wel! Zeker omdat het me niks meer uitmaakt wat hij met andere vrouwen doet…”

Is het mogelijk om een (goede) relatie te hebben met een pathologisch leugenaar? Laten we vooropstellen, dat niet elke partner, die bewust een geheim achterhoudt, een leugenaar is. In sommige situaties kan het prettiger zijn om bepaalde dingen voor je te houden. Dit soort gevallen willen we hier dan ook buiten beschouwing laten.

Wat is jouw mening over dit onderwerp: zou jij een relatie kunnen hebben met iemand die vaak en graag liegt? Heb je ooit in een dergelijke situatie gezeten en wil je jouw verhaal met ons delen? Schrijf ons. Zoals je van ons gewend bent, plaatsen wij de opmerkelijkste verhalen op deze pagina (anoniem natuurlijk!).

Adversus

ik heb zakelijk met een pathologische leugenaar te doen gehad, echt over heeft hij gelogen en ik ben met vol getrouwen in zijn leugens getrapt. Gewoon zielig als iemand van liegen een “levenskunst” maakt en daarbij als parasiet teert op anderen, ze zuigen je leeg, zonder blikken of blozen gaan ze door met hun spel om nog meer slachtoffers te maken en er zelf beter van te worden.

Hallo, nou mijn man is ook pathologisch leugenaar, heeft hij zelf ook toe gegeven.Is nu voor de 2de keer vreemd gegaan, en neem maar van mij aan dit gaat nooit over, ik denk zelfs niet als ze hulp zoeken.Ja alles wijst er op dat hij om die relatie met een ander liegt maar blijft het gewoon volhouden. Toen ik hem de eerste keer leerde kennen vertelde hij ook dat hij geen relatie had en dat hij bij de recherche werkte. Pas na 7 mnd ben ik erachter gekomen dat hij over alles gelogen had, daarbij had hij ook nog een vriendin. Dom dat ik er toch ben ingetrapt om te trouwen, maar dit keer was voor mij de laatste keer, ze kikken gewoon op aandacht van andere, en zullen ermee doorgaan, in welke relatie ze ook zitten.En doen niet de vrouw pijn maar ook nog een kind dat onwijs gek op hem was/is

Mijn partner liegt alleen maar, niks is waar van wat hij zegt.

Kwam er na tien jaar achter dat hij nog getrouwd was en drie kinderen had..heeft meerdere vriendinnetjes en meerdere telefoons(voor elk vriendinnetje een)liegt over het werk wat hij doet als de zon schijnt zal hij nog zeggen dat het regent, enge ziekte

hoi, ik heb net sinds 2 maanden een nieuwe relatie en mijn vertrouwen is erg geschaad door mijn vorige relatie (die duurde 4,5 jaar) mijn ex loog werkelijk over alles en ik dacht dat ik altijd overal achter kwam. later hoorde ik iemand zeggen dat als je denkt dat je overal achter komt, dit komt doordat hij ZOVEEL liegt dat je vanzelf achter heel veel dingen komt, maar nooit achter alles. in mij nieuwe relatie heb ik moeite met vertrouwen terwijl hij super lief voor me is! iemand tips om hoe dit te voorkomen? welke denkwijze moet je aannemen? hoe voorkom je die oude wantrouw in een man??

liefs mij

ook ik had een partner die me denk ik bedroog: wel bewiijzen, maar alles ontkennen tot zelfs mij de schuld geven van door hem verzonden mail. Omdat ie al wel dacht dat ik iets van plan was of omdat ik er niet over kon ophou den. En als ik er verdriet over had zeggen dat hij er niets mee wilde of kon…want er was niets! Ik was niet wijs. En het erge is dat ik nu weg ben bij hem en nog steeds niet weet hoe het zit. Leugens zijn naar, maakt alles stuk en geven je het gevoel op drijfzand te staan, waar je steeds dieper in wegzakt omdat je zelfvertrouwen en je gevoel wordt bespeelt. Je gemanipuleerd wordt iets te geloven wat niet geloofwaardig is tot je zelfs jezelf niet meer geloofd.

ik heb ut zelfde als jou meegemaakt. Maar dan met een meisje die alles tegen me heeft staan liegen. Weet hoe je je voelt en ik ben ook bedreigd zoiets blijft je altijd bij. Ben nu ook extra voorzichtig ze heeft me van binnen kapot gemaakt.

ik heb 39 jaar met een pathologische leugenaar geleefd, het was een moeilijk leven, andere vrouwen, die vertelde hij ook leugens. hij was heel rijk, had veel huizen en zijn vrouw (ik dus)

was overleden)hij loog overal over. je leeft altijd met wantrouwen. voor elke leugen had hij een verklaring. maar de waarheid kwam altijd aan het licht. Ik ben nu gelukkig van hem af, want ook geestelijk is het heel zwaar.

ik heb het ook gehad, deze jongen loog zelfs over zijn sexleven die hij achteraf gezien, voor mij niet heeft gehad, hij loog om ‘coller’ over te komen, voor de lol en om dingen te verbergen..hij flirte altijd met meisjes, maaktre zelfs oogcontact met ze waar ik bij was..en als ik ergens achter kwam verdraaide hij het zo, zodat ik aan mezelf ging twijfelen of het wel waar is. Dit heeft mij kapotgemaakt, en bijna laten doordraaien,dat gevoel van machteloosheid..door hem ben ik veranderd, en werd ik zelfs aggresseif, hij heeft me dingen laten doenen voelen waar ik van schrok. Een punt achter zetten dus!

mijn echtgenote liegt bijna dagenlijks,zels als ik haar betrap op een leugen dannog ontkent ze heftig !vandaag zei ze dat ze een brief in haar bezit had die ik geschreven zou hebben!!,en een brief van mijn buurman!(ik heb geen brief geschreven,ook mijn buurman niet) en ik heb hulp gezocht bij een psycholoog ,zegt ze!(ook dit liegt ze):”ik zweer op het graf van mijn moeder dat ik niet lieg,ze stak zelfs twee vingers in de lucht,toen ik met bewijsvoering aangaf dat ze wederom loog,werdt ze hysterich ze trok voor de zoveelste keer vitrage van reaals zodat gehele buurt haar hysterich geschreeuw kon zien en hooren, verder smeet met grof gewelt het antwoort apparaat van bureau en liep gillend naar buiten,gemene onware dingen over mij te schreeuwen (hoe ziekelijk ver kun je gaan) ze weet dat haar leugens mij pijn doen en ik daarom wil scheiden,telkens verstopt ze mijn schiedingspapieren,ook dit onkent ze,moedeloos wordt ik hiervan, dit kost mij dagenlijks zoveel negatieve energie,ik wordt hier doodziek van en heb dagenlijks hevige hoofdpijn.(praten over haar leugens wil ze niet) hulp wil ze niet. wie weet raad!

wie kan mij goed advies geven.

He hallo, ik wou ook even een reactie plaatsen!

ik heb namelijk ook zo een vriend gehad die alles aan mekaar liegt maar dan ook echt alles!!!

ik zal een voorbeeld noemen wat bij mij de druppel heeft doen overlopen,

die vriend zei b.v. tegen me dat hij longkanker heeft gehad en ze hem een long uitgenomen hadden, en terwijl hij me dat vertelde stak hij rustig nog een zwaar shagie op en toen had ik zoiets van je kun overal over liegen maar ga niet met je gezondheid liggen spotten.

ik wist dus dat dit helemaal niet waar was, maar hij kon door al zijn leugens niet meer weten wat nu waar en niet waar was hierop heb ik elke band met hem verbroken ik heb dus geen respect meer voor zulke mensen hoe ziek ze ook zijn!

voorzichtig met datingsites

veel pathologische leugenaars maken gebruik van dit medium.

Je kan geen relatie met een pathologische leugenaar hebben. Zeker niet met een man die leeft om te liegen en daarnaast borderline heeft.

Je relatie gaat kapot, je zelfvertrouwen, je zelfbeeld, ze maken alles kapot. Lukt het ze zo niet dan slaan ze het wel uit je…deze mensen zijn ziek en worden nooit meer beter. Je kan ze niet uit de weg gaan want ze zijn zo sterk in het manipuleren van je gevoelens, ze doen zich voor als normale, misschien wel de perfecte man.

Vraag je zelf eens af of je vriend, die zoveel liegt, ook geen borderline heeft. Het hebben van veel wisselende seksuele contacten hoort daar namelijk ook bij.

Ben op je hoede voor dit soort mannen, vertrouw niet direct iemand. Ze maken je leven kapot en ze laten je leven in een leugen, wat heel frustrerend werkt achteraf. Mijn ex-vriend was zelfs nog meer dan dat, hij had vuurwapens alles in huis. Ik heb het te danken aan mijn doorzettingsvermogen en harde karakter, kom voor jezelf op want anders kan het je nog wel erger vergaan.

Hallo, helaas is mijn ex een pathologische leugenaar. na 4 jaar samen geweest te zijn is het eindelijk klaar. als ik nu zou moeten vertellen hoe vaak hij gelogen heeft en waarover zou ik morgen nog bezig zijn. het ergste is, dat elke keer als ik hem betrapte op leugens, hij ontkende of een verhaal erbij verzon. en daardoor ging ik elke keer weer twijfelen. ik denk dat hij zijn eigen legens echt gelooft, maar ik zou nooit meer met zo iemand kunnen leven. mijn ex loog over zijn huis, over zijn vader, over zijn vrienden, oevr alles. de laatste leugen voordat het uitging was dat hij voor de 3e keer stiekem op vakantie was gegaan waarvan ik 2 weken geleden de foto’s op internet zag staan. hij ontkende eerst zelfs een hele tijd, later zei hij dat het van een paar jaar geleden was en en nu zegt hij dat hij daar wel was maar verzint hij er een heel verhaal bij. o ja, hoe vaak hij trouwens heeft gezegd dat niet hij het was, maar zijn tweelingbroer! ( die hij niet heeft). de!

ze persoon was weleen vrij domme leugenaar want uiteindelijk heb ik vrij makkelijk elke keer de waarheid kunnen achterhalen.en dan de datingsites, ik heb hier zo een hekel aan gekregen! ik heb hem tot 7 keer toe van deze sites moeten afplukken, onder verschillende schuilnamen en stiekem aangemaakte emailadressen van hem. en iook hier loog hij tegen zn wijven.

zelfs nu, als ik dit schrijf merk ik dat ik gewoon te moe ben om na te denken en alles op te schrijven, het heeft me zoveel energie gekost!

het lullige is, dat hij degene is die het it heeft gemaakt!! ik maakte hem gek, zoals hij zei, omdat ik de hele tijd door bleef vragen over zijn stiekeme vakantie ( die hij toen nog ontkende)..raar he.

ik heb ook een 5 jarige

relatie gehad met een

een meisje die echt over

alles liegt. De combinatie

van een waterman en een

pathologisch leugenaar is

een frustrerende. Na drie

pas kwam ik erachter dat

er gaten zaten in haar verhalen.

Aan fantasie ontbreek het niet.

Het fasinerende is dat na

een paar keer haar leugen te

herhalen geloofde ze dat haar

leugen de waarheid was.

Sterker nog, net zoals hierboven

geschreven is, wordt je als

partner beschuldigd wanneer

je haar leugen niet aanneemt.

Terwijl alle feiten en bewijzen

op tafel liggen.

Ik heb haar op heterdaad moeten

betrappen om haar een halt

toe te roepen.

Jaloezie icm met haar ziekte

zorgt ernog steeds voor dat

ze alles verzint ook al heb

ik geen relatie met haar

ze blijft doorliegen.

Alles draait om haar, is

ijskoud, interesseert zich

niet voor jouw pijn (ligt

daar geen nacht wakker van)

Ik heb medelijden met haar

want zo iemand wordt nooit

gelukkig en in haar geval

zal ze de escort ingaan.

Letterlijk heeft ze tegen mij

gezegd dat het haar zo verbaasde

hoe makkelijk het ging om met

iemand af te spreken, de daad

te doen en dan weer weg te gaan.

Ach het leven gaat verder

en ik hoef niet alle waanzin

te begrijpen.

mijn partner liegt over van alles en nog wat, ook over de meest banale dingen. hij weet dat ik weet dat hij liegt en toch kan hij het niet laten.

Op een dag was ik voor mijn werk naar Duitsland, toen ik terug thuis kwam, belde ik hem en ik vroeg waar ben je, en hij zei ik ben thuis en wacht op jou. Ik vroeg welke thuis, want ik ben thuis en jij bent niet hier. Nadien was hij woedend en wou niet toegeven dat hij weer al eens gelogen had. nu is het zover dat als ik het niet met mijn eigen ogen zie , ik het niet kan geloven en dat is jammer. Deze relatie heeft eigenlijk geen toekomst omdat je hem niet kan vertrouwen. Ik heb hem er al dikwijls over aangesproken en hij geeft toe dat hij niet zoveel zou moeten liegen. maar hij kan het niet laten. Zijn familie (moeder, broers, zussen) die hebben hun standaardzin, wie heeft dat gezegd … Hij … maar je weet toch dat hij liegt. Erg he en hij wil niet in therapie, de enigste oplossing is scheiden, want ik word er zot van

Ik heb veel van deze stukjes gelezen en als je ze allemaal bij elkaar doet,heb je mijn partner!Ik denk dat ik de ergste patholgisch leugenaar had (en nog helaas heb).Ik heb 4,5 jaar een relatie met deze man gehad. Mijn intensie van deze relatie was niet anders dan goed,maar ik ben wel zo vreselijk bedrogen,getrapt en er is mij zo ontzettend veel pijn aan gedaan. Deze man is kompleet gek,maar er zijn helaas zo weinig mensen die het inzien of die mijn helpen.Hij verzint alles,liegt van A tot Z,verzint mensen die niet bestaan,beloofd alles,doet niets.Neemt mij alleen maar vreselijk in de maling.Geloofd zichzelf,en maakt mij kapot.Ik lig nu in scheiding,maar deze man laat mij niet gaan,blijft vechten voor me,contoleert me overal,belt,mailt,sms’t steeds.Hij komt echt met de meest fantasierijke verhalen aan. Ik zou zo blij zijn als ik hem niet meer hoor,zie of spreek,maar we hebben een kindje van 3 samen,dus ik moet hem soms binnen laten,het kindje krijgt hij echt niet m!

ee. Je weet nooit welke kant hij op gaat. Als hij links zegt,gaat hij absoluut naar rechts.Ik vertrouw hem absoluut niet!

Maar wat zal ik blij zijn als ik rust heb!

Ik ben een paar dagen geleden er achter gekomen dat mijn vriend( aanstaande ex verloofde) een paar keer vreemd gegaan is. Hij vertelde dat hij naar het buitenland moest voor zaken en muziek ( hij heeft ooit getourd als drummer met een Engelse artiest en denkt dat hij nog steeds een artiest is). Via een Aziatische internetdate site komt hij in contact met dames die zoek zijn mannen voor een verblijf, sex of een korte romance. Mijn ex heeft deze meiden gebeld, met ze gechat en opgezocht in Canada, Kuala Lumpur, bangkok en binnen de fillipijnen heb ik ontdekt. Hij zit momenteel in Suriname en hij weet niet dat ik alles ontdekt hebt. Nu vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Hij liegt over alles, waar hij is, hoe laat hij is gaan slapen en noem maar op. Hij weet het overtuigend te brengen door oa onschuldig te kijken,maar iedereen valt wel eens door de mand. Als hij terug is in Nederland ga ik de relatie verbreken en hem vertellen dat hij een pathologisch leugenaar is!

. Hij heeft hulp nodig, want hij liegt tegen iedereen…zijn familie, zijn zoon en vrienden…

Ik zit midden in, in deze situatie. Ik oon anderhalf jaar samen, met een leugenaar. Hij heeft me bedrogen, met een andere vrouw, en heeft over alles gelogen. Hij heeft me beloofd, om me financieel te helpen, maar hij belooft, en belooft, maar komt niets na.

Hij is twee keer getrrouwd geweest, en heeft daar precies hetzelfde gedaan. Maar hij blijft ontkennen, en zegt dat ik niet spoor. Ik ben aan het einde van mijn latijn, en weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb met zijn tweede exvrouw een gesprek gehad, en daar hij is zeer woedend over.Ook heeft hij tegen de kinderbescherming gelogen, en heeft daar verteld, dat hij op dit moment geen relatie heeft, omdat hij bang is om zijn dochter van 4 te verliezen. Ook het kind is de weg kwijt. Hij heeft bij zijn exvrouw verteld dat ik zijn secretaresse was. Kan iemand me raad geven en helpen.

Ik ben er ook achtergekomen dat mijn ex een pathologische leugenaar is. Ze liegt echt over van alles. Ik weet niet hoe ik hier mee om moet gaan. Het houdt maar niet op en ik geloof niets meer van wat ze zegt. Ik denk zelf dat ze niet eens weet dat ze liegt. Ik vraag me ook constant af waarom ik in de 3 jaar dat we een relatie hadden niets gemerkt hebt.

Ook mijn vriend liegt en bedriegt, hijzelf wordt boos als een van de kinderen liegt, maar zelf liegt hij heel veel, hij ontkent alles en wist alle sporen. Ook gooit hij het op prive, maar dit heeft niets met prive te maken, dit is gewoon liegen en bedriegen. Iedere keer als hij weer boos wordt over het liegen van een ander zeg ik hier iets van, maar dan is het niet waar en bla bla bla. Moe word ik hier van. Dit gaat onze relatie kosten. Dat weet ik wel. en ook dat heeft hij dus niet door blijkbaar.

Ik heb een relatie gehad met iemand die altijd om van alles loog.

Wij gingen een keertje zwemmen en hij zei dat even wat drinken ging halen.Hij bleef lang weg en ik ging dus kijken waar hij bleef. Kom ik hem tegen met een andere vrouw.

Ik vroeg wie dat was. Tegen mij zei hij dat dat zijn nichtje was en tegen haar zei hij dat ik zijn zusje was. Ik en die andere vrouw zijn beide blank en hij is indisch.

Wat klopt er nou niet?

Zo’n jongen kun je dus nooit vertrouwen.

En het ergste is, ze geloven hun eigen

IK ben zelf zo’n leugenaar, maar ben erachter gekomen waarom ik in een droomwereld ben gestapt. Mishandeling als kind in ons gezin waren aan de orde van de dag. Om hier aan te ontkomen begon je met een leugentje voor eigen bestwil. Als snel bemerkte je dat dit je veiligheid bood. Telkens als ik voor problemen komt te staan ben ik bang voor de gevolgen en begin weer te liegen. Door een gesprek wat spontaan begon met een collega gaf hij aan te liegen als het hem te moeilijk werd. Hij vertelde van z’n jeugd. Toen viel bij mij het kwartje. Hij wist niet dat hij te maken had met een persoon die dit ook consequent deed. Maar na een hele nacht wakker gelegen te hebben weet ik nu dat het voortkomt uit eenzaamheid en mega minderwaardigheidscomplex. En een ingebakken fundement van angst. Mijn partner weet dit nu inmiddels en wil me daar bij helpen. Ik wil mezelf weer terug

Hoi, ik ben er ook achtergekomen dat mijn partner een pathologische leugenaar is.

Hij gaat continue vreemd, het bewijs is er, maar hij ontkent alles. Hij zegt dat zijn vader ernstig ziek is, dat hij daar bij moet zijn en dan slaapt hij bij zijn vriendin. Leest mijn smsjes en ontkent dat.

mijn ex liegt en bedriegd als geen ander,ook zichzelf en heeft daarmee geen zelfrespect maar ook doet hij andere veel pijn.hij leeft in zijn eigen fantasie wereld,je kunt nooit op hem vertrouwen.afspraken maken,regels hij heeft overal schijt aan en zoekt constant andere slachtoffers om zijn gang te kunnen gaan en maakt gebruik van de goedheid van mensen,

hallo.

ik ben opgegroeid met een pathologische vader.

zelf ben ik 16 jaar oud.

heb hem al veel verteld dat hij liegt.

het probleem is: hij vertelt dingen,maar weet hier zelf niets van..hij gelooft ook echt alles wat hij zegt.

het is heel erg vervelend,en mijn ouders zijn dan ook inmiddels gescheiden. ze hadden teveel ruzie, en ik zelf heb ook nooit goed met hem overweg gekund,tot nu toe dan. hij is nu wel aardiger, maar liegen doet hij nog als de beste

het enigste wat ik kan zeggen tegen de mensen die dit ook hebben meegemaakt/meemaken:

zoek hulp,ga samen naar een pschitater geval. en probeer er uit te komen,door er ruzie door mee te maken kan het veel erger worden.

een pathologische leugenaar heeft het zelf niet door,hij heeft juist hulp nodig van anderen.

ook al zit er geen vertrouwen in pathologische leugenaars.

Mvg T.

leve het internet, ik mail en msn met iemand die een “beetje raar” doet . is echt een pathologische leugenaar 1ste klas …. ik kan gelukkg de waarheid via internet achterhalen en dan zijn de rapen gaar.

Dat geeft niet zielig voor hem en ik houd niet van leugenaars ook niet als het ziekelijk is 🙂

Hoi

De ex van mn huidige vriend,Liegt over alles echt over alles.

Mn vriend en zij zijn al bijna 2 jr uit elkaar en nog probeert zij hem te manipuleren met haar gedrag.

Zij liegt over ziektes die zij zou hebben van kanker tot een been dat geamputeerd moet worden.Hoofdscans etc etc En ga zo maar door operatie die zij moet ondergaan maar nooit plaats vinden of hebben gevonden.

Op vrijdag middag 17.00 uur moet zij opgenomen worden op de poli van het Anthonie van leeuwenhoekzhs voor de behandeling met 1 chemo kuur.

Maar in desbetrefende zhs is zij niet bekend.

En ga zo maar door wordt er zo moe van zij is vlgs mij gewoon ziek in haar hoofd.

Er zit ook nog een kind tussen.

Die gewoon niet in een normale leef situatie woont.

Het is te treurig voor woorden.Wat kan je hier nou mee.

Op dit soort liegen zou een traf moeten staan.

In je gezicht doet ze poes lieg en aardig en achter je rug…………

ik ben 17, zit midden in een conflict met mijn liegende vriend, blijkt dat hij helemaal fake is, de feiten doen er niet toe, maar ik ben helemaal in de war, heb me helemaal vergist in hem en hij blijft doorgaan ook al haal ik zwart op wit de waarheid naar boven, op den duur begin ik twijfelen aan mezelf, ik weet niet eens meer wanneer hij wel of niet eerlijk was, misschien maak ik het erger dan het is? hij blijft doorgaan en de rollen steeds omdraaien, zodat we helemaal afwijken van het oorspronkelijke onderwerp, echt vermoeiend, hij reageert ook erg agressief en heeft geen greintje inlevingsvermogen.. nu, ik hou ontzettend veel van hem, of toch, die dat ik dacht dat hij was… en ik weet dat hij er zelf ook onder leidt. ben opzoek hoe ik hem kan helpen, zo ben ik hier terecht gekomen.

ik zou geen relatie kunnen hebben met een pathologische leugenaar, ik ben er namelijk sinds een paar weken achter dat mijn ex ook zo is

ik ben 24 jaar en heb ook een vriend die altijd maar liegt.

We hebben samen een zoontje van bijna 4 jaar, en als ik hem niet had was ik allang weggegaan. Nu heb ik al 6 jaar een relatie met hem en word ik gek van alle leugens die hij naar mij en zijn vrienden en familie verteld.

Zijn laatste leugen kwam echt keihard aan, hij heeft geld gestolen van zijn broer [ 700 euro] en aan zijn ex vriendin gegeven met wie hij ook een zoontje heeft. Dat is nog niet het ergste van al, hij heeft zijn zoontje die bij zijn ex woont al 2 jaar niet mogen zien van haar en hij had dus contact met haar achter mijn rug om. Daar ben ik dus allemaal achter gekomen nadat zijn broer mij had ingelicht. En mijn vriend bleef er maar om liegen totdat hij er niet meer om heen kon. Of hij met haar vreemd is gegaan weet ik niet hij zegt van niet maar ja na jaren lang leugens te hebben gehoord weet ik dit niet meer zo zeker. Na een hele grote ruzie beloofde hij me om nooit meer te liegen tegen mij en open zal zijn naar mij, maar nog geen twee weken later kwam ik erachter dat hij vertelde dat hij naar zijn werk ging, maar hij had al drie weken geen werk meer.Ik kwam erachter via zijn loonstrook. Waar hij gezeten heeft weet ik niet hij zegt bij zijn tante. Wie zit er nou liever bij zijn tante als bij zijn vrouw en kind? En wie liegt er nou over dat je gaat werken, terwijl je geen werk hebt? Ik heb mijn spullen gepakt en ben weggegaan met mijn zoontje naar mijn moeder. Maar na smeken en beloftes dat hij zijn ogen heeft geopent en dat hij zal veranderen. ben ik er weer eens ingetrapt, morgen zal ik naar hem teruggaan. Ik weet niet of ik er goed aan doe. Aan de ene kant hoop ik op beterschap en wil ik hem geloven, maar aan de andere kant weet ik dat het niet lang meer zl duren wanneer de volgende leugen komt. Aan de ene kant wil ik mijn kind zijn vader niet ontnemen maar aan de andere kant zijn vader verkloot mijn leven. En na dit alles zitten wij ook nog diep in de schulden en wonen wij op een camping dankzij hem. wie heeft er raad voor mij?

ik heb algezegd dat ik morgen terugga, maar weet eigenlijk niet zeker of ik dit wel moet doen!

hoi.

nee je kan niet leven met een pathologische leugenaar.

ik heb er 6 jaar mee samen gewoont getrouwd,het werd een hel.

het begint met een klein leugentje en ze worden steeds groter,en het ergste is ze geloven hun eigen.

ik heb hem er verschillende keren over aan gesproken en blijven ontkennen terwijl ik in sommige gevallen bewijzen onder zijn neus wist te duwen, dan nog blijven ontkennen.

dit is een ziekte die zonder hele profesionele hulp nooit over zal gaan,wel word het steeds erger.

ik heb hem meerdere malen in 3 jaar tijd de kans tegeven om te stoppen , en ja hoor dat zou hij doen.

maar geloof dat nu nooit want ze kunnen niet stoppen, het is dwangmatig liegen en dat gaat echt NOOIT over ik heb echt alles geprobeert.

na 6 jaar huwelijk heb ik de scheiding aangevraagt en ben inmiddels van hem gescheiden.

nu heeft hij een nieuwe vriendin waar hij al net zo erg liegt.

zijn vader zei het mij ook dat hij zijn hele leven al vreselijk liegt dat zal nooit overgaan.

dus ikkan maar een ding zeggen TRAP er niet in want echt het gaat nooit vanzelf over en of profesionele hulp dat kan , zelfs dat geloof ik niet .

anoniempje die nu eindelijk gelukkig is.

ik heb 5 maanden relatie gehad met een hele lieve man en zeker een geweldige minnaar

in het begin was alles leuk

kreeg het ene kado na het anderen mooie bossen bloemen enz hij wist wel hoe hij je je goed kon laten voelen

maar er klopten steeds kleine dingen niet afspraken werden verschoven hij kon ineens niet komen omdat ie opgenomem was in het ziekenhuis en dat soort dingen achteraf blijkt zowat alles bij elkaar gelogen

op een gegeven moment heb ik hem ermee geconfronteerd maar ja ook hier wist ie weer een draai aan tegeven hij loog omdat ie bang was mij kwijt te raken

afgesproken dat het niet weer zou gebeuren heel veel gepraat

maar achteraf blijkt toch dat de leugens zijn doorgegaan ik geloof echt dat ie van mij gehouden heeft en dat er nooit een ander is geweesd maar hier valt niet mee te leven op een gegeven moment biecht ie enkele leugens op maar anderen verdraaid ie weer zo dat het gewoon een derde verhaal word het egste van alles is dat je jezelf helemaal kapot maakt door te denken dat het wel goed komt want dat komt het niet je gaat zoeken naar de waareid je gaat er echt middenin zitten waardoor zo iemand ook nog eens jouwn gedachten helmaal in zijn bezit krijgt

nu 3 weken nadat ik deze relatie verbroken heb zit hij nog constant in mijn hoofd er zijn zoveel vragen hoe laat je dat allemaal los hij zegt dat ie in terapie is en zal veranderenen maar ook dat geloof ik niet meer

ik herken zoveel in de verhalen op deze site ik hoop dat ik mijn leven weer zelf vorm kan gaan geven dit heeft zoon inpact op je leven dus als antwoord op de vraag kun je hiermee leven zeg ik nee absoluut niet

nee, dat ken vrijwel niet goeed gaan eerlijkheid duurt het langst… gelukkig zijn mijn vriend en ik allebei leugenaars dus dan lukt het prima

Ja ik heb een heel lief vriendje, hij staat voor me klaar als het nodig is en we hebben ook wel sex met elkaar; een diepe fijne vriendschap. Alleen : hij liegt over alles: Ik zou hem ooit eens verkracht hebben, hij opend een cafe in amsterdam en is er met nog 1 bezig, hij is portier maar werkt ook in oud ijzer, hij kent foute vrienden: dus pas maar op. over van alles liegt hij. Zelfs over zijn geaardheid is hij vaag: momenteel hebben wij weer een “scharrel” maar hij zal weer op zoek gaan naar een meisje; ook al is hij op Hyves uit de kast gekomen….

Zo complex allemaal….

Ik hou veel van hem, ik zie in hem alleen maar liefde en heb medelij om het feit dat deze mensen blijkbaar alleen menen iets voor te stellen; erbij te horen als ze met verhalen komen; leugens. Leugens die er vaak dik bovenop liggen. Ik denk dat een relatie met een zo’n leugenaar heel moeilijk wordt en ik spreek al uit ervaring. Het is zijn ( voor mij ) grote charme die me zo naar hem doet blijven verlangen.

H.

ik had ook zo`n vriend,helaas.we zijn nu niet meer bij elkaar.hij loog bijna over alles,z`n auto`s,z`n huis. het meeste was van een (goede!!!!!!)vriendin van hem.alleen z`n huis is van hem,de rest van haar of ze betaald het voor hem.en tegen mij maar zeggen ;we hebben niks schatje,we zijn alleen maar vrienden. nou niet dus,het kwam er gewoon op neer dat hij haar wil voot t geld en mij erbij voor t leuke,want ik ben tenslotte ruim 15 jaar jonger dan zij. een verdrietig anoniempje.

Ik heb het ook meegemaakt met mijn ex-vriend.

Hij loog niet alleen,maar geloofde er ook in. Of hij deed zelf iets en gafhij mij de schuld, waardoor hij weer daarin geloofde. Ik werd er helemaal gek van. In het begin deed ik nog mijn best om mijn onschuld te bewijzen, maar niks kon zijn gedachten veranderen. Hij ging zelf vreemd, heb hem betrapt in het huis van de vrouw. Ik vond ze half naakt in haar slaapkamer, maar toch ontkennen dat er iets is gebeurd. Hij loog over waar hij was, wat hij deed. Maakte mij op een gegeven moment niet veel meer uit, maar dat hj mij beschuldigde en ook nog eens daarin geloofde kon ik niet uitstaan. Ik begon aan mezelf te twijfelen. Ik vroeg me zelf af of ik inderdaad bij iemand ben langs geweest, of ik inderdaad ben vreemd gegaan. Kende ik andere jongens? Heb ik mijn nummer gegeven aan anderen? Pff.. Werd allemaal eng. Ik wil nooit meer aan mezelf twijfelen. Ik weet toch wat ik wel en niet doe?? Het is gewoon een enge ziekte!! Heb het drie jaar volgehouden in de hoop dat alles zou verande!

ren, dat hij ooit een keer bij zinnen zou komen. Maar 1 ding weet ik absoluut zeker. Zulke mensen zullen nooit, maar dan ook echt nooit veranderen!!

ik twijfel ook erg vaak. vaak vertelt hij dingen niet, waar ik dan leter achterkom. over bijvoorbeeld dat meisje dat ook die overdreven flirt e-mails stuurt. hij is zoo vergeetachtig! maar is dit express of idd ‘gewoon’ vergeetachtig? vaak vind hij het niet boeiend genoeg om te vertellen, terwijl ik dit soort gedrag graag in de gaten houdt.

Ik ben zelf in de handen gevallen van een pathologisch leugenenaar. Onderstaand treffen jullie mijn verhaal:

Maart: Mijn wereld ziet er heel anders uit dan bijna een jaar geleden. Ik moet leren accepteren dat ik de afgelopen 11 maanden in- en met een leugen heb geleefd. Wat ik heb meegemaakt lees je in boeken, of zie je in een psychothriller. Aanvankelijk nietsvermoedend ontwikkelde mijn leven zich als een (slachtoffer)hoofdrol in zo n horrorfilm. Het blijft onwezenlijk en het meest pijnlijk is dat ik achteraf- geen enkele mooie herinnering kan koesteren aan wat ééns voor mij zo n mooie tijd léék. Alle data zweven door mijn hoofd, ik haal alles door elkaar en veel herinneringen komen steeds weer naar boven. Vrijwel alles blijkt een leugen te zijn geweest, dat is een harde en moeilijke confrontatie. Soms weet ik niet meer wat écht was en wat niet. Zo n bedrog past niet in mijn wereld, ik ken het niet en daarom hérken ik het ook niet. Ik moet wakker worden: het bedrog is er geweest, en ik heb gewoon niet bestaan!

Ik heb niet bestaan voor de kinderen van eens mijn geliefde.

Niet voor zijn dochter aan wie ik een dure shawl heb gegeven. Mijn vriend heeft hem namens mij gegeven, ze was er erg blij mee, ze stuurt je nog een sms of een mail .

Niet voor zijn zoon. De polo, die ik voor zijn verjaardag gekocht had, viel helemaal in de smaak. Hij belt je nog, maar wéét dat hij het helemaal geweldig vond .

Niet voor zijn beste vriend, die ik na een paar maanden belde omdat ik wist dat hij een goede vriend was. De geschrokken reactie van zijn vriend, toen hij hoorde dat ik de nieuwe vriendin was door de telefoon verwonderde me toen behoorlijk en ik begreep ook niet waarom mijn vriend niet van mij had verteld. Een beste vriend vertel je toch dit soort dingen. Daarnaast was mijn vriend in die afgelopen maanden al een paar keer bij zijn beste vriend geweest en had hij het over mij gehad . Zijn vriend was zó blij voor hem geweest.

Ik heb niet bestaan voor zijn vader en moeder, van wie ik steeds de groeten kreeg.

Ik heb niet bestaan voor zijn collega s. Alle uitjes en etentjes waar ik op voorhand voor was uitgenodigd liet hij op het laatste moment voorbij gaan. Op het laatste moment gingen we dan totaal ergens anders naar toe, met altijd een net plausibele verklaring. Ik vond dat jammer, omdat ik eindelijk wel eens iemand wilde ontmoeten uit de wereld van mijn vriendje.

Als ik terugblik naar de afgelopen maanden dan kan ik alleen maar zeggen dat we veel hebben meegemaakt, voor mij waren dat veel leuke dingen, ik hield van mijn vriend!, de laatste maanden echter ook veel zorgen, mijn vriend is van nature geen vrolijk mens maar kan wel worden meegesleurd in vrolijkheid. Met name als hij alcohol gedronken heeft wordt hij losser. En drinken kon hij als de beste.

We gingen samen naar de Belgische kust, samen genoten we van het strand en de zee, we dronken een biertje en we waren erg gelukkig.

We kochten samen zijn huis. Samen zijn we het gaan bezichtigen. Het moest groot genoeg zijn voor zowel zijn als mijn kinderen, dat was zijn wens. Daarnaast hebben we ook nog konijnen en een kat, iedereen moest zijn plekje hebben. Het was belangrijk voor hem dat ik me thuis zou voelen. De studeerkamer werd al virtueel ingericht, we dagdroomden. Hij verheugde zich enorm op een nieuwe start, hij was tenslotte al zo n 2 jaar gescheiden, en had al die tijd op een houtje zitten bijten maar de toekomst zag er veel belovend uit.

We vierden samen carnaval. Mijn vriend had nooit carnaval gevierd (of misschien ook wel) en hij genoot. We hebben ontzettend veel gelachen, gedanst, gewoonweg gefeest.

We gingen we samen naar Bali. Het was prachtig en we hadden geweldige week. Iedere dag zagen we de zonsondergang, iedere dag was het feest.

Mijn vriend maakte kennis met mijn ouders en mijn beste vrienden Iedereen vond hem leuk en aardig! Een man uit de medische wereld, zo ontwikkelt en integer steelt immers ieders hart. Hij vertelde dan honderd uit over zijn eigen achtergrond, over het feit dat hij uit een bijzondere adellijke familie kwam en dat hij buitenlands bloed had. Uiteindelijk bleek hij uit een normale Limburgse familie te komen, met geen link naar Rusland.

Mijn vriend vertelde me dat hij me opgenomen had in zijn testament en dat hij met mij graag dingen via de notaris wilde formaliseren. Met alle twijfels die ik inmiddels al had leken deze signalen toch redelijk serieus te zijn.

Ik kocht alle spullen voor zijn nieuwe huis. Van wasmachine tot diepvries, van keukengerei tot bedden en alles wat daar bij hoort. Ik regelde de afspraken met de werklui, kortom ik kocht alles en regelde en poetste alles. Mijn vriend had het zo druk en hij gaf ook steeds aan dat hij het niet alleen kon! Ik was blij dat ik kon helpen, daarnaast zou zijn huis ook mijn plek worden.

Uiteindelijk heb ik na heel veel gevoelens van het ongewisse, en twijfels eens in zijn GSM gekeken. De sms en die ik las lieten niets voor mijn verbeelding over. Ik had een simultaan vriendin. Eindelijk werd bevestigd wat ik al lang vermoedde maar niet onder ogen wilde zien. Nog later bleek dat er nog meer vriendinnen geweest waren, dat heeft uiteindelijk voor mij ook verklaard waarom mijn vriend zo slecht bereikbaar was en zo onbetrouwbaar was in zijn communicatie..Mijn simultaanvriendin bleek eveneens de sleutel van zijn nieuwe huis te hebben, en ze was net zoals ik ook al geïntroduceerd bij zijn familie als zijn nieuwe levenspartner. Dat mijn vriend tussentijds gewoon bij mij woonde heeft hem niet gehinderd.

Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik te maken had met een pathologisch leugenaar: iemand die totaal gewetenloos gebruik van je maakt, en letterlijk van het ene leven in het andere stapt. Als je het niet kent herken je het niet. Voor mijn was de shock compleet. Ik ben dingen te weten gekomen die je eigenlijk niet wilt horen of weten maar waarvan ik voelde en wist: het is waar .Een complete bevestiging van mijn bange vermoedens. Mijn eigen vriend heeft er zowel professioneel als relationeel al een Janboel van gemaakt en liet een groot deel van zijn omgeving met een flinke kater achter. Uiteindelijk blijkt dit een patroon in zijn leven te zijn. Maar steeds lijkt hij op te stappen, zich om te draaien en gewoon verder te leven.

Ik hoorde verhalen over dingen die ik liever niet had willen weten. Over het feit dat hij al jaren liegt en bedriegt, dat zelf ook wéét en er in zekere zin trots op is. Over zijn manipulatieve gedrag, waarbij hij zowel mannen als vrouwen aan zich weet te binden. Goede vrienden aan wie hij liefde verklaart (of omgekeerd) of aan wie hij op zijn minst dubieuze teksten schrijft in de vorm van ik hou van jou, kus, en liefs (ook dit is kennelijk wederzijds). Vriendinnen die hij aan zich weet te binden, afspraakjes, etentjes en ga zo maar door. Ook het feit dat hij probleemloos wisselende contacten had en onbeschermde seks had, geeft blijk van een groot gebrek aan verantwoordelijkheid.

Al die keren dat mijn vriend er niet was, te laat was of gewoon niet op kwam dagen, waar was hij, wat is er allemaal gelogen?!. Hoe gewetenloos kun je zijn als je iemand tegen beter weten in- volledig in de waan laat dat zij degene is met wie je verder wilt, als je contact onderhoudt met haar familie en vrienden, als je haar je hele nieuwe huis in laat richten, als je volledig integreert in het leven van een ander, die dat met alle goede intenties allemaal laat gebeuren ..en zich volledig overgeeft ..

Hoewel ik me realiseer dat mijn ex-vriend wel ernstig ziek moet zijn, begrijp ik het nog steeds niet. ik kijk ernaar en denk eraan en kan het moeilijk van me afzetten maar ik ben na een aantal jaren evenzo weer opgekrabbeld.. Ik hoop dat mijn vriend uiteindelijk heeft ingezien dat hij ziek is en dat hij op een vreselijke wijze mensen beschadigt.

Ik heb net een relatie verbroken met iemand die vanaf het begin over van alles gelogen heeft. Op zich een goede jongen met prima intenties alleen niet in staat woordelijk een vrouw te kwetsen. Een ongename waarheid word dus ten koste van alles verzwegen. Ongeacht hoe belangrijk en kwetsend het niet weten is. Voor hem is liegen niet erg, maar een vrouw zeggen dat je eigenlijk liever weer vrijgezel bent of toch maar geen kinderen wilt is bij hem hetzelfde als een vrouw slaan. Iets wat hij nooit zou doen. Ook al is het noodzakelijk voor haar om te weten. En kwets je iemand tot in het merg als die daar te laat achter komt. Hij begrijpt dat het niet goed te praten is maar kan het echt niet. Lafheid?

Mijn relatie van 12 jaar is hieraan ten gronde gegaan.

Nee dit is niet vol te houden Het vertrouwen raakt op een gegeven moment kwijt Hier is dan niet meer mee te leven.

Het liegen ging zelfs over een kop koffie.Nog niet eens over vreemd gaan.

Maar bedenk een leugenaar heeft een groot hoofd nodig.

Als je in deze situatie zit bedenk dan eens of je hier oud mee wilt worden.

Groeten D.

Als ik deze reacties lees zijn het allemaal mannen die liegen.Ben ik dan zo bizonder dat ik een gruwelijke hekel heb aan liegen.Het grootste probleem van liegen is.Je moet zoveel mogelik proberen te onthouden en dat lukt niet altijd.Mijn vriendin lust er wel pap van.Ik voel precies aan wanneer het een lul verhaal is.Waarom? Ik heb n.l.een geheugen als dat van een olifant en op een leugen kom ik altijd terug,tot haar grote ongenoegen en dan word er behoorlijk gedraaid om het verhaal kloppend te maken.Leugen over de leugen.Eerlijk en oprecht staat bij mij heel hoog in het vaandel.Ik heb dat nog nooit nodig gehad om te kunnen funcioneren.

Mijn ervaring is dat de doorsnee vrouw bewust liegt.Leugentjes om bestwil heet dat dan en dat is geen liegen.Vrouwen die liegen schuiven dit onder deze noemer en dan word er niet gelogen.De doorsnee man liegt niet,hij schept op.Uitzonde—ringen daar gelaten.Maar het begrip liegen is mij nooit duidelijk geweest.Het waarom?Zielig om je op zo’n manier jezelf een houding te geven.

werk 4 dagen in de week met iemand die daar erg goed in is …………..

alleen hij heeft alleen 1 nadeel er is altijd iemand in de buurt die weet wat het echte verhaal er van is ………..

of iemand zoekt het uit met wat hij zegt en dan blijkt er altijd niets van waar tezijn…………..

hij heeft praatjes maar daatjes ho maar … ik neem allea met ee korreltje zout met wat hij zegt tot het tegen over gestelde bewezen is …………

Onmogelijk om mee te leven. Bovendien ook vaak pijnlijk om erachter te komen. Zielig om te zien hoe iemand zich dan ook zodanig verder in de nesten liegt. Ach op den duur gelooft hij zichzelf niet eens meer. Sick and dangerous people! Pas op want je doet jezelf alleen maar verdriet aan.

heb een relatie gehad van ruim 14 jaar… maar deze is uiteen gespat en dat door leugens… die leugens over vrouwen die hij niks vond die had een te dikke kont de ander had thee zakjes maar vervolgens wel met deze vrouwen(?) vreemdgaan!!! deze ex heeft veel kapot gemaakt voor mij en dat merk ik in mijn nieuwe relatie,kom niet aan meer met dat vindt ik niks en die is dit en dat.. gaat er niet meer in!!! mannen denk er aan je maakt meer kapot dan je denkt!!!

Er wordt gesproken over liegende mannen, maar ik heb net een relatie achter de rug met een structureel liegende vrouw. Die zijn er net zo goed. Waarom hoor ik daar niets over???

Ja,k heb dit al eens meegemaakt.Hij was jaloers,dominant,een leugenaar en een Oplichter.

In elke stad hij een skatje zowel in NL als in BE.

Hij zei tegen die vrouwen dat hij een relatie wou en trouwen.Zodra meneertje zijn buit(geld & spullen)binnen had ging ie ervandoor.Ging hij naar de volgende slachtoffer en jij bent ook erin getrapt zei ie.Iedere keer kwam hij met een ander verhaal.Geen enkele vrouw was goed in zijn ogen.K kan een boek schrijven over deze persoon.Toen k hem vroeg waarom hij iedere keer met een ander verhaal kwam zei hij dat het aan mijn Cultuur lag.

Met zo’n man kun je beter geen relatie beginnen want je komt toch achter de waarheid.

heb respect voor diegene die er ooit mee te maken hebben gehad en vooral diegene die een partner hebben die zo is. heb het ook meegemaakt en de vertrouwen is dan moeilijk te geven aan een ander persoon omdat je toch close was met de andere.aan de ene kant kan je ze niet kwalijk nemen omdat het een ziekte is en ze willen het niet hebben. maar aan de andere kant wel omdat ze je vertrouwen hebben geschonden. voor de rest wil ik iedereen sterke wensen met het verwerken met de schennis van vertrouwen.

Ik heb 6 jaar een relatie met een pathologisch leugenaar gehad. Dat is heel vermoeiend en frustrerend ook. Je weet op den duur niet meer wat je moet geloven. Je luisterd ook met een half oor omdat je er toch al vanuit gaat dat wat hij verteld niet waar is. Mijn ex leefde echt in een rijke droomwereld. Hij had spannende beroepen en verdiende bakken met geld. Ik heb er nooit wat van gezien en het wassen van zijn werkkleding (wat naar olie ed. rook) was ook geen pretje. Ik begreep ook niet hoe dat kon. Op zijn minst zou hij met nette kleding naar zijn werk moeten voor al die besprekingen en verantwoordelijkheden. Maar naar zijn zeggen wilde hij met de jongens meewerken en moest veel voordoen. Ja,ja

Ik heb ook een relatie gehad met zo’n figuur en mijn mening is dat je echt op een gegeven moment niet meer verder kan. Je vertrouwd iemand totaal niet meer ook al verteld hij de waarheid. Op een gegeven moment is de liefde van mij voor hem als sneeuw voor de zon verdwenen….gelukkig.

Veel succes toegewenst voor de mensen die midden in zo’n relatie zitten

Ik viel voorheen(onbewust) op pathologische leugenaars. Deze mannen hadden allemaal veel gemeen. Ze waren ontzettend onzeker, gingen allemaal vreemd, konden geen intieme relatie aan uit angst om de ander weer kwijt te raken. Ze waren achterdochtig en wantrouwend en konden helemaal niet geloven dat ik ook maar iets om ze gaf.Ze wisten dat ze me toch wel weer gingen kwijtraken en durden daardoor helemaal niet echt de relatie in te gaan.

Een andere opvallendheid was dat ze allemaal geldproblemen hadden, een vorm van verslaving ( alcohol, gokken of drugs of sex)

En ik….. was een naieve trut die deze man wilde redden. Maar…. Is niet meer te redden hoor!!

Uiteindelijk heb ik voor een veel stabielere, maar gelijk ook hele saaie man gekozen en ben nu zwanger van ons derde kind.

En… toch had ik een heleboel uit deze relaties niet willen missen, omdat ik uit deze relaties veel leerde over mezelf. Was zelf ook onzeker, wantrouwend, achterdochtig, maar kwam er door de relaties met deze foute mannen achter dat ik zeker wel de moeite waard ben. Dat mijn onzekerheid een aangepraat iets was en dat mijn wantrouwen voortkwam uit de relatie met mijn vader, waar ik geen reet aan had in mijn jeugd.

‘tsja..dit gaat niet werken..’

alhoewel ik moet zeggen dat mijn vriend nooit is vreemdgegaan, maar ik weet wel dat hij een gokverslaving heeft..als het op geld aankomt liegt hij..! of dit nu pathologisch is, nee dat denk ik niet, maar het is wel ziek!

maar ja dit was het enige wat ik erover kwijt wilde!

NEE IK KAN GEEN RELATIE HEBBEN MET IEMAND DIE VAAK LIEGT …….IK HEB EEN VRIENDIN GEHAD DIE VERTELDE DAT ZE EEN LEVERTRANSPLANTATIE HAD GEHAD I.V.M LEVERKANKER EN HELE VERHALEN ER OM HEEN……….BLIJKT LATER DAT HET ALLEMAAL NIET WAAR IS………ZE HAD NAAST MIJ OOK NOG EEN ANDERE RELATIE EN IK HAD NIETS IN DE GATEN ….NOU JA WAT HEET ERGENS HAD IK WEL HET GEVOEL ER KLOPT HIER IETS NIET ……..MAAR JA WANNEER JE VERLIEFD BENT WIL JE DAT ALLEMAAL NIET WAAR HEBBEN………MAAR HET IS NU ZOVER DAT IK HELEMAAL NIETS MEER GELOOF EN DAT IK ME BIJ ALLES WAT ZE VERTELD ME AFVRAAG OF DAT ZO IS OF NIET……..IK BEN NOG NOOIT ZO IEMAND TEGEN GEKOMEN EN HOOP OOK NOOIT MEER ZO IEMAND TEGEN TE KOMEN,,,,,,,,,,,,HET HEEFT MIJ VEEL GEKOST EMOTIONEEL EN OOK WAT VERTROUWEN BETREFT…….DUS IK KAN ALLEEN MAAR ZEGGEN NEE IK KAN GEEN RELATIE HEBBEN MET IEMAND DIE OP DIE MANIER EN ZO VAAK LIEGT……..NIET TE DOEN

ALS JE DE REST VAN JE LEVEN ONGELUKKIG WILT BLIJVEN MOET JE VOORAL MET EEN PATHOLOGISCHE LEUGENAAR OM BLIJVEN GAAN.anne

Niet zeuren dames.. jullie liegen ook veel!

Mijn vriend is een pathologisch leugenaar en dat is best moeilijk om mee te leven.

Zo verteld hij aan vrienden dat we een koophuis hebben en dat we een eigen zaak hebben.

We gingen een keer naar vrienden en voordat we naar binnen gingen zei hij dat hij aan hun verteld had dat mijn ouders 5 bezinepompen hadden en liep vervolgens door naar binnen voordat ik iets kon Zeggen.

Ik weet dat ik hem niet zomaar moet geloven maar op die manier raakt hij wel onze vrienden kwijt.

Ik heb pas mijn relatie verbroken met zo iemand. Ging anderhalf jaar met hem. In het begin had ik het niet in de gaten , maar vond ik bepaalde dingen wel raar, totdat ik er per ongeluk een keer achterkwam door iets wat zijn ex had gezegd. Toen ging ik aan meer dingen die hij zei twijfelen en toen bleek dat hij echt bijna over alles liegt, maar dan ook echt over ALLES. Bijvoorbeeld over zijn familie, over zijn rijbewijs en auto of als hij naar de bios was geweest, loog hij over naar welke film hij was geweest. Hij loog over broers en zussen. Allemaal onzinnige dingen dus. Maar ook over waar hij was of wat hij die dag had gedaan en zo ging ik aan hem twijfelen of hij vreemd ging of niet. Hij liegt zelfs over de manier waarop zijn vader is overleden (dat vind ik te erg), maar hij liegt ook over geld, zijn functie op het werk. Hij sprak zichzelf regelmatig tegen en als ik hem ermee confronteerde wist hij zogenaamd van niks meer of hij werd boos omdat hij weer betrapt w!

as op een leugen. Uiteindelijk vertrouwde ik hem door zijn leugens niet meer en heb ik de relatie verbroken. Ik heb nog regelmatig contact met hem als vrienden en hij blijft liegen over de stomste dingen. Bij mij gaat het nu het ene oor in en het ander oor uit en denk, ‘zolang jij het maar gelooft jongen’. Tevens heb ik hem meerdere malen gezegd hulp hiervoor te gaan zoeken, maar ja hij vind niet dat hij liegt.

mijn vriend heeft hier ook last van ik heb hem al zo vaak geconfronteerd met zijn eigen oneerlijkheid en wordt dan kwaad op mij. zo ook nu weer. kom ik er achter dat ie stiekum contact heeft met een andere vrouw. had haar naam ontdekt in zijn foon. heb deze mevrouw gebelt en zij wist niks van mijn bestaan hij belt haar als ie onderweg naar mij is en zegt tegen haar dat ie een vriend gaat helpen bv. zij kon mij ook vertellen dat ie zoals afgelopen maandag vrij had en dat wist ik niet eens. ik bel hem op zijn huis telefoon en warempel hij was inderdaad vrij. en als ik zeg dat ik het van die andere mevrouw weet, blijft ie ontkennen en zegt dat ie pas sinds die maandag morgen weet dat ie vrij was. het is zeer moeilijk om met zo n mensen te leven maar ik geeft het nog niet op.

ik heb het zelf ook mee gemaakt…

hij zei dat ie weg was bij zn ex maa ondertussen lag ie ’s middags met haar in bed en s’avonds bij mij…

heb het m een paar x gevraagt maar hij ontkende alles…en dat terwijl ik contact had met zn ex en z’n auto daar ook nog verdacht vaak voor de deur stond…

wees gewoon eerlijk, daar kom je nog altijd het verst mee denk k

Ik heb nu 2,5 jaar een stoplicht relatie met mijn vriend/Ex… Helaas (voor mij) ook een chronische leugenaar. Hij liegt over de kleinste dingen die helemaal niet belangrijk zijn in het leven, hij verteld ongeloofelijke verhalen en zweert daar ook nog bij.

Ik kon me er in het begin heel erg druk om maken, ik begreep het niet. waarom liegen over kleine dingen die zo totaal onbelangrijk zijn? Maar voor hem blijkbaar belangrijk waren. Men zegt natuurlijk “al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel “….. helemaal waar.. er wordt alleen niet bijgezegd Wanéér die waarheid zich voordoet. Hoe ik ook gezocht heb naar antwoorden, hem heb gecontroleerd of heb uitgehoord, ik zal en mag sommigen dingen gewoon (nog)niet weten.

Hoeveel bewijs een mens ook kan verzamelen, chronische leugenaars blijven ATIJD ontkennen!!

(Al staat het zwart op wit, ik heb het meegemaakt, dat zelfs mijn vorige ex getrouwd bleek te zijn waar ik naderhand pas achterkwam door zijn geboorte register gevonden te hebben waarop stond gehuwd, ik had de papieren in mn haden waarop meneer zei, dat ligt niet aan mij, de burgelijke stand heeft het verkeerd uitgepring…………………….. LOL triest maar zelf erg lachwekkend vind ik zelf, als je jezelf zo voor schut durft te zetten.)

We zijn op zoek naar de waarheid terwijl ik zelf denk dat veel mensen diep van binnen de waarheid niet eens willen weten, want dan doet het pijn en moeten we een keuze maken waar we misschien zelf niet altijd achter staan. Je weet dat iemand liegt maar toch blijf je terug gaan naar deze persoon. Dit alles heeft gewoon te maken met eigenwaarde.

Als je veel van een persoon houdt, wetende dat hij/zij (veel) liegt en toch naar die persoon terug blijft keren, moet je eerder naar jezelf kijken.

Wil je voordurend in onzekerheid blijven leven? Altijd bang moeten zijn omdat je hem/haar niet kunt geloven? Jezelf helemaal gek denken en proberen de waarheid te achterhalen?

Het antwoord is simpel weg JA voor veel mensen.

Het is veilig en het is liefde.

Maar als het wederzijdse liefde was geweest had jij je nooit onzeker hoeven te voelen.

Als mijn vriend/ex weer één van zijn leugens uit zijn trucken doos tevoorschijn tovert kan ik er alleen maar om lachen omdat ze zo ontzettend ongeloofwaardig zijn kan ik alleen maar medelijden kan hebben dat een persoon zich zo laat kennen.

Ikzelf weet dat ik van deze persoon hou, dat ik graag bij hem ben, maar ik weet ook dat ik mijn eigen leventje daarbij niet moet vergeten (zonder hem) want uiteindelijk heb je helmaal niks aan zo een persoon, want veranderen doen ze nooit.

En dan ben ik nog blij toe dat ik gelukkig maar in Karma geloof

je moet áltijd eerlijk zijn, en nooit iets achterhouden…Er is niets pijnlijkers dan dat iemand tegen je liegt…kennelijk denkt ie dan dat je de waarheid niet aan kan en dat vind ik een miderwaardige gedachte…

Mijn (inmiddels ex) liegt alsof het gedrukt staat.

Zo had hij een relatie met mij en nog met iemand anders. Ik ben er achter gekomen en wilde er een punt achter zetten. Toch nam hij weer contact met mij op. Het andere meisje is hier daarintegen niet van op de hoogte. Zij blijft trappen in zijn leugens. Hoe doortrapt hij ook kan zijn, ik krijg hem niet uit mijn systeem, vind het zelfs wel spannend de hele situatie. Hoe verknipt ben ik zelf dan wel niet.

Mannen!! die zijn gewoon niet te vertrouwen ze liegen om alles. Trap vooral niet in de praatjes en ook niet als ze jou proberen te overtuigen.

Ik ben een vrouw van 32,en heb iets soortgelijks meegemaakt. Mijn ex loog nogal over zijn vroegere’vriendinnetjes’en escapades,maar wist al langen breed hoe het met hem zat. Hij was getroud,maar is gaan scheiden.(toen had ik al zat moeten weten,maar efnin.) In de 2e maand van onze relatie, ging ie nog eens vreemd met een ex scharrel,en vertelde met dat 4 maanden later. Ondanks zijn vele trucjes mij te doen geloven dat alles koek en ei was,bleef ik hem wantrouwen,maar wilde zien hoe hij zich eruit ging redden. Vond vreemde email,hij werd s nachts en s morgens heel vroeg en regelmatig gebeld. En wanneer ik hem ermee confronteerde ,werd ie natuurlijk boos. Het liep wat mij betreft al heel snel op zijn eind,en gelukkig had ik mijn eigen woning nog aangehouden. Voor mij was t duidelijk,en heb r dan ook heel snel een punt achter gezet. Dat had ie nie verwacht,want we hadden vaker wat,en hij is zo egotripper die denkt dat elk v tje hem wil en wil houden. Daar kwam hij bij!

mij vies van terug,heb hem kei hard gedumpt. Moraal van t verhaal,aan zon leugenaar heb je totaal niks. Relatie is gebouwd op vertrouwen zonder dat heb je niks.

ik heb ook een relatie gehad met een jongen die over alles loog .

hij wist wel hoe een relatie in elkaar zit maar is te egoistich om zich daar aan te houden

en ook door vrijgezellen en/of ook egoistiche vrienden ging hij vaak t verkeerde pad op.

ik heb hem iedere keer vergeven en ben nooit boos op hem geweest

maar liet hem merken dat hoevaak hij vreemd ging des te minder ik om hem gaf en hij mij nooit op de kast kreeg

tot dat ik t zat was en ik hem stap gewijs hem steeds meer tijd gaf (in zijn ogen )

toen merkte hij dat ik hem misschien wel wilde dumpen en wat deed hij zoals ik gepland had,

hij dumpte mij en ik was dus gedumpt en in andermans ogen zielig en alleen

en wat denk je ,ineens stond iedereen in de rij om met mij te daten

en zeiden dat hij gek was op mij te laten lopen .

ik ben nu een gelukkige vrijgezel en ga leuk en eerlijk t leven veder in

en afgelopen zaterdag wilde hij me trug met tranen in zijn ogen en ik zei “wees eerst maar trouw aan mij zonder relatie en dan kijken we wel veder”

hij is leuk en lief maar ik laat me zelf nooit meer pijn lijden door z’on persoon

waarom wil je je leven delen met een leugenaar ?

wees bevriend met vrienden en wees er blij mee

sex is maar iets onbelangrijks maar mooi met een eerlijk iemand en die kom je ooit misschien tegen

Ik heb een relatie met een man die ook over alles liegt. In het begin was het mij niet zo duidelijk, maar een relatietherapie en intussen weer een aantal jaar verder, zet ik er nu een punt achter de relatie.

Het zijn vaak kleine dingen, maar ook grotere zaken waarover gelogen werd en wordt. En zo iemand raakt verstrikt in zijn eigen leugens, en dat is lastig wanneer ik een goed geheugen heb.

Het vervelende is dat andere mensen mij aanspreken op zaken die hij heeft verteld. Zaken waar ik niets vanaf weet. Om gezichtsverlies te voorkomen heb ik altijd ontwijkend geantwoord, waardoor ik soms ook in een lastige positie kwam. Een notoire leugenaar beseft niet dat hij niet alleen zichzelf daarmee heeft. En het belangrijkste; je weet op het laatst niet meer wat wel en wat niet waar is wat verteld wordt.

Ben nu bezig om alle zaken te regelen zodat straks de scheiding geheel voorbereid is en ik niet meer in zielige verhaaltjes trap.

Nee het is niet mogelijk om een relatie te hebben met een pathologisch leugenaar. Het verwoest je zelfbeeld en alle vertrouwen in zowel je partner, jezelf als de mensen om je heen.

De vader van mijn kind is zo’n leugenaar. Waarschijnlijk heeft de man een persoonlijkheidsstoornis, maar het liegen is hét onderdeel waarop naar boven kwam wat er eigenlijk mis was met de man. Liegen over alles… En dan heb ik het niet over vreemdgaan en geen openheid van zaken willen geven, nee, liegen over alles. Over het aandoen van het lichtknopje. Over situaties die we samen hadden meegemaakt, als hij het verhaal dan vertelde aan vrienden gaf hij er een totaal andere draai aan. Dingen oppoetsen en weglaten naar het hem uit kwam. Er zat altijd wel een stukje van de waarheid in zijn verhalen verborgen.

Confronteren had alleen zin als je er keihard bewijs voor had en dan moest je lullen als brugman om hem toe te laten geven dat hij inderdaad gelogen had. Daar had hij dan ook vervolgens geen enkel schuldgevoel over. Sterker nog er was altijd wel een reden waarvoor het volkomen legitiem was voor hem om te liegen. En meestal omdat ik of een ander iets niet goed had gedaan.

Ik heb hem zien liegen over belangrijke en onbelangrijke zaken, ik heb hem tranen met tuiten zien huilen over totaal verzonnen of opgeklopte verhalen. Ze verdienen een oscar voor hun kunsten, maar een relatie met zo’n man is als een kanker die zich een weg door je leven heen vreet.

Zulke mannen moet je niets meer, niets minder geven dat wat zij jou geven. Wat je geeft krijg je terug. Zijn dat leugens dan kun je niet verwachten dat degene tegenover je jou de waarde blijft toekennen die je niet toekomt.

mijn ervaring is dat de meeste mannen veel liegen en vooral niet toegeven

Mijn ex is ook een leugenaar. Hij ging min of meer vreemd ( de relatie was over al hadden we wel nog sex. Na een paar weken wou hij me zelfs weer terug) In die weken ging hij ook met een andere ex van hem naar bed. Enkele weken geleden heeft zij een kindje van hem gekregen. Hij heeft vanaf het begin dat hij wist dat zij zwanger was tegen mij ontkend. Nu het over duidelijk is dat het zijn kind is geeft hij het toe. Pas na een paar dagen dat het kindje al geboren was. Zelfs nu liegt hij nog tegen mij!Hij geeft toe dat hij de vader is, maar hij liegt over hoe nu verder tussen hem en zijn ex, de moeder van zijn kindje.

mijn stiefzoon is een pathologische leugenaar……hij liegt 10 van de 10….het is nu zover dat hij is weg gelopen naar zijn oma…..omdat hij weet dat weten dat hij liegt….en liegt…..en zijn oma gelooft hem……nu zijn wij de leugenaars….met zo een personen kun je niet echt een band mee hebben……mijn mening dan……hij draait iedreen om zijn vinger zo slim is hij ook nog…..maar hij is weg gelopen bij zijn moeder naar ons……hij heeft ook add….en toen naar ons…totdat wij erachter kwamen hoe hij werkelijk is………en zo gaat hij verder…..het doet me zo een pijn

Ik heb ook iets meegemaakt met een meisje, ik weet niet zeker of ze een pathologish leugenaar is, ik beschouden haar als mijn beste vriendin.

ze loog echt over van alles, dat was nog in een tijd dat ik wel al haar leugens mocht weten.

Zo had ze gezecht dat ze zwanger was tegen iedereen van haar exvriend, ze zou gaan trouwen en beloofde zelfs haar vader (haar ouders zijn geschijden) dat hij haar getuigen mogt zijn.

Haar moeder zou haar het huis uitgegooid hebben en haar gehaten hebben, maar het kwam er dus opneer dat zij zelf het huis uitging terwijl haar moeder haar terug riep.

En op een geven moment was ik dus aan de beurt.

Drie jongen (haar vriend en twee exvriendjes) vertelde precies het zelfde verhaal: dat zij het zou moeten uitmaken van mij en ik hun leuk zal vinden. en zelfs heb gezegt dat ik vroeger had gezoend met een exvriend van haar.

Daarna kwam een verhaal dat ik naar bed zou zijn geweest met iemand om hem voormij mensen in elkaar te laten slaan waaronder haar exvriend. (dat vertelde ze dus aan de ouders van die exvriend waar ze ook mee samen woonde)

Zij wou vrienden van haar naar de camping meenemen die van de ouders was van haar exvriend(waaronder een jongen waarmee ze vreemd ging en dus niet wit dat ze een vriend had), zei vertelde een verhaal dat ik allerlij mensen zou menemen naar de camping en dus er vanuit zou gaan dat ze in het huis mochten slapen van hun.

Een vriend van mij (de zelfde waarvan ze zei dat ik ermee naar bed ging) had ik gevraagt om naar iemand te bellen zodat dat iemand zal ophouden mij te bedrijgen.

Toen we hem tegenkwamen met een andere jongen, vroeg zij of ze haar exvriend en een vriend van hem wilde bedrijgen.

Daar kreeg ik dus later de schuld van, ik zou ze op hem hebben afgesteurd plus dat ze heeft gezegt dat één of andere auto die voor hun huis stond een man zal zitten met een pistool klaar om hun te vermoorden, daar mij gesteurd zal zijn (het was waarschijnlijk gewoon een auto dat even stil bleef staan voor hun huis)

En toen ik er dus achterkwam van wat ze allemaal deed (dat gebeurde allemaal heel vaag, ze kwam met een verhaal dat iedereen ineens weer boos op me zouden zijn, toen ik met hun wou praten duwde ze me naar binnen en riep dat ze wilde gaan, toen ben ik naar buiten gegaan om te vragen of ze misschien dingen over me had gezegt, da was dus ja, een uur later ariveerden de ouders van haar ex en nieuwe vriend met allerlij verhalen dat hun zon bedrijgd zou zijn en ik niet haar vriend moest afpakken wand dat doen vriendinnen niet en blablabla)

Toen de vriendschap eindigde begon ze met verhalen dat ik haar bedrijgde via telffon en haar dood zou schieten en ik zou ook haar moeder bedrijgt hebben en ik werd zelfs door de politie opgebeld dat ik moest ophouden met telefoontjes plegen.

Ook haar verhalen veranderen steeds, eerst zegt ze iemand belde op en ik weet zeker dat jij er achter zat, toen ze ze, van ja die jongen aan de telefoon zei dat ie dat van jou moest doen, toen zei ze ik hoorde jou ook lachen op de achtergrond.

Nu is het gelukkig even afgelopen nu ik een nieuw nummer heb en email adres, maar wat een toetstand.

ik ben een vrouw van 28 en heb een vermoeden dat mijn vriend (waarmee ik een kindje heb van 7 maanden) een phathologische leugenaar is.

alle kenmerken zijn er: veel tegenstrijdigheden in zijn verhalen en als je hem er op aanspreekt is er of een verklaring voor of hij wordt boos/kwaad dat ik hem niet vertrouw en die verklaringen zijn vaak de meest ongelooflijke verhalen.

zo zegt hij veel geld te hebben geerft en veel huizen te hebben gehad. en als hij ze dan verkocht vroeg ik dan naar de verkoopakte en die lagen dan bij zijn accountent of nog bij de makelaar.

hij heeft veel schulden gemaakt bij mijn ouders omdat ie in het buitenland zat en hier de aanmaningen binnen kwamen en mijn ouders ze in goed vertrouwen hebben betaald.

hij zou alles terug betalen en we zijn nu een jaar verder…..toen kwam het volgende verhaal hij zou problemen hebben met de FIOD en dat zijn rekeningen allemaal bevroren zijn en ga zo maar door….

dit is de korte versie van het verhaal en ik ben me ten einde raad en weet niet meer wat ik moet doen en wat ik moet geloven en waar iki aan toe ben…..

ik hoop dat er mensen zijn die dit herkennen en me er meer over kunnen vertellen.

het ergste voor mezelf is nog wel dat ik het allemaal geloof/geloofde….maar hij is zo overtuigend en maakt misbruik van mijn liefde voor hem….want hij is een heel lief persoon (meestal) en een super vader en je verwacht niet dat zo iemand daar toe instaat is.

ik was een zelfverzekerd persoon met een goede baan (die ik voor hem heb op gegeven want hij wou me omzich heen hebben en hij zei dat ie me zou onderhouden etc) en ben nu heel onzeker en wantrouwend en werkloos en heb een kind van 7 maanden, voel me zeer schuldig tegenover mijn familie en ga nog maar door.

Ik heb een vraag over het onderwerp leugenaar,

wat als het nou in de omgedraaide vorm gebeurd?

Liegen terwijl het niet zo is.

Bijv.

-Je liegt dat je met Nicole, Annemieke en Jos naar bed bent geweest (Maar het is niet zo)

-Je liegt dat je 10 eXen hebt (Maar het is niet zo)

-Je liegt dat je geen maagd meer was…….dat had ze wel gehoopt, toen je haar ontmaagde(JE WAS WEL MAAGD)

-Je liegt dat je (Als ex zijnde)al een nieuwe vriend/in hebt en dat je verliefd bent enz………(Maar het is niet zo)

Ik zelf heb op dit moment 5 jaar een vriend. Hij weet zijn probleem, hij heeft het zelf toegegeven, hij kan er alleen niet mee ophouden. Vaak heb ik het door als hij maar wat verteld, en de laatste tijd gaat het een stuk beter. Iedereen in onze buurt weet het, weet ook dat hij er niks aan kan doen. Hij kan gewoon niet stoppen met liegen. Ik vind dus dat je wel een relaties kan hebben met een pathologische leugenaar, er komt alleen veel gepraat in voor (en leugens). Ik wou nog een ding kwijt: niet elke man/vrouw die vreemdgaat is een pathologische leugenaar. Een gewone man(of vrouw) kan vreemdgaan en daarover liegen. Zo’n 99% van alle mannen en/of vrouwen die vreemdgaan zijn geen pathologiosche leugenaars, maar gewone. Ze kunnen wel stoppen met liegen, en liegen alleen om hun relatie verborgen te houden. Als je echt wil weten of je man/vrouw een pathologische leugenaar is, moet je letten op kleinere dingen. Zoals; hij/zij zegt dat hij/zij die film al heeft gezien, wat niet zo is. Of dat hij opeens dingen verzint zoals een tweede naam, of een vriend die dood is gegaan in een ver verleden.

Als allerlaatste wil ik nog toevoegen dat het echt mogelijk is, zo’n relatie. Als je maar veel begrip toont, erg sterk bent in je eigen mening, niet bang voor confrontaties en vooral veel liefde hebt!

Hoi hoi,

Een relatie met een pathalogische leugenaar is heel moeilijk en gaat altijd kapot.

Dat is mijn ervaring en ervaringen van de meeste mensen.

Ik heb een relatie gehad met zo’n persoon die over werkelijk alles loog.

Hij loog over zijn broer, ouders, het herstelde contact met zijn ouders, geld, over huizen, banen, hij zou ziektes hebben zoals kanker en iets aan zijn nieren, hij heeft zelfs zijn eigen dood in scene gezet naar mij toe.

Ik kwam erachter toen ik 2 maanden zwanger was van hem. Ik heb geprobeerd om hem toch in te laten zien dat liegen niet goed is, maar helaas…

Mijn zoontje werd geboren en hij heeft hem gezien toen hij 5 weken en 8 weken oud was… Daarna was er alleen nog telefonisch of via de messenger contact, omdat hij volgens zijn zeggen in het buitenland zat.

Ik heb dat contact volgehouden tot mijn zoontje 8 maanden was. Toen kwam ik erachter dat meneer gewoon doorging met liegen. Ik probeerde het contact toen te verbreken en dat is me uiteindelijk een maand later gelukt. In die tussentijd kreeg ik smsjes over dat hij ziek was en dat ik hem liet vallen en dat ik net zo erg was omdat ik hem weghield bij zijn zoon. Uiteindelijk kreeg ik een smsje dat hij zou zijn overleden.

Een dag later kreeg ik het bericht dat hij na 18 minuten weer tot leven was gekomen… EEN MEDISCH WONDER WANT NA 18 MINUTEN BEN JE GEWOON ECHT DOOD EN MOCHT DAT NIET HET GEVAL ZIJN DAN ZOU JE OP ZIJN MINST EEN HERSEN BESCHADIGING MOETEN HEBBEN…

Maar mijn ex heeft dit dus geen van alle…

Het was de moeilijkste beslissing van mijn leven om mijn zoontje bij zijn ‘biologische’ vader weg te houden, maar ik heb dit gedaan omwille van mijn zoontje.

De pijn die ik gevoeld heb, de naweeën die ik er van gehad heb (heb zelfs bij een psycholoog gelopen) en nu na 2 jaar nog voel, het niet meer vertrouwen van mensen (hoofdzakelijk mannen) hebben me een heel ander persoon gemaakt.

Ik ben door zijn toedoen 180 graden omgeslagen. Ik was een spontane en vrolijke meid die midden in het leven stond en ben nu een teruggetrokken, in zichzelf gekeerde meid geworden, die bijna niet meer uit gaat. Bang om dit alles nog eens mee te moeten maken.

Maar niet alleen ik heb schade opgelopen… Hij heeft niet alleen mij voorgelogen, maar ook mijn ouders, broer en vrienden. Allemaal hebben we er schade van opgelopen.

Dit is mijn verhaal in het kort. Groetjes, M.

Ik word nieuwsgierig bij het lezen van woorden zoals ‘pathologisch leugenaar’. Daarin vond ik de reactie van de persoon die 2,5 jaar relatie had gehad met een dergelijk persoon zo herkenbaar. Juist omdat ik zelfs 4,5 jaar met een dergelijk persoon ben samengeweest en mee heb samengewoond. Jarenlang was ik overtuigd van zijn liefde voor mij, maar was altijd een nakend onderliggend gevoel dat dingen niet klopten. Bij rechtstreekse vragen werd dit altijd weer rechtgepraat, waarbij ik uiteindelijk inderdaad gaat twijfelen aan mijn intuitieve gevoelens. Ik cijferde mijzelf weg, het draaide vooral om zijn wereldje. Aan onze relatie kwam abrupt een einde, zeker vanuit mijn hoek toen ik meer over onze toekomstplannen wilde weten. Maar toen bleek ook al snel dat hij inmiddels een ander had gevonden, waarmee hij nu zo waar mee getrouwd is en een kind mee heeft. Ik hoor soms nog wel over hem. Daarin hoor ik over verhalen waarin hij de schuld aan anderen geeft, hen van dingen beschuldigt die totaal uit zijn verband zijn gerukt. Zeg maar van een mug een olifant maken. Het kenmerkende is dat hij hier ook daadwerkelijk in gelooft en zo ook natuurlijk zijn huidige vrouw (die net zo fout is overigens). Na mijn relatie zijn alle verhalen losgekomen uit mijn directe omgeving, hoe hij over mij/ons dacht, een spel. Zijn ouders en ik zijn tot de conclusie gekomen allebei voorgelogen te zijn. Voor mij bleek dat hij nooit serieus met mij was geweest. Zoals eerder geschreven door degene met die 2,5 jaar relatie het doet zeer veel pijn; je zoekt een eerlijke warme relatie en je kijkt naar 4,5 jaar leegte. Het is nu inmiddels 2,5 jaar geleden dat het voorbij is. Het heeft een grote stempel gedrukt op mijn leven. Aantrekkingskracht tot dit soort types blijft, maar ze zijn nu beter herkenbaar. Ook bij mij is het vertrouwen in relaties geschaad. Toch weet ik dat het mogelijk moet zijn, alleen die personen vinden ‘wij’ nog te weinig interessant…. Het psychologisch boek van Caroline Rootvoets het ‘Monsterverbond’ heeft mij een grote inzage gegeven tot dit soort personen, maar ook tot het waarom ik/wij tot dit soort personen ons aangetrokken voelen. Het heeft mij erg geholpen. Ik raad een ieder die hiermee te maken heeft (gehad) ook aan dit boek te lezen!! Succes met de verwerking.

Hallo

Ik heb een relatie gehad van 4 jaar waarvan 2,5 jaar samenwonend met zo iemand.

ik ben er ook achter gekomen waneer iemand tegenover zijn familie en vrienden zoveel liegt dat ze het ook bij jezelf doen.

Het gaat hier dan ook om een relatie waarbij zij in 2 werelden leefde haar gedachten gaan uit naar mij en haar lichaam

trekt naar iemand van haar eigen geslacht.

Ik kan u verzekeren dat het hart wint want zonder hart kun je geen gedachten hebben!

Maar waar het om gaat is waarom liegt zij zoveel, is het om jezelf te beschermen of schaamte want uiteindelijk is degene die liegt

de enige die het geloofd.

Overwerk, het nooit aanzetten van haar gsm wanneer ik aanwezig was, MSN uitzetten wanneer ik thuis kwam, er tussenuit

knijpen op vrije dagen, duistere verklaringen afleggen als ik eens ergens naar vroeg, enz.

Mij het vertrouwen geven dat ik de enigste was maar zelf groot wantrouwen in mij hebben jaloers zijn, ik me steeds moest bewijzen

dat zij alles voor me was, overal uitleg over moeten geven, ze was zelf bang dat ik hetgene deed wat zij mij aan deed.

De leugen was daarom al aan de gang toen wij bij elkaar kwamen, dus ik wist niet beter dat zij het nodig had om haar op allerlei manieren

te voorzien van mijn liefde voor haar.

Bij mij was het vertrouwen dan ook groter dan het wantrouwen.

Nu ze al 3 maanden thuis woont is het steeds erger geworden tegen mij het eene verhaal en tegen haar familie het andere.

Het ergste is nog dat beide niet kloppen.

Ik heb haar nu zoveel kansen gegeven dat ik dan zelf maar de knoop heb doorgehakt want ik ben zelf heel open en heb niks te

verbergen.

Wanneer we samen zijn is ook alles ok maar zo gauw ze alleen is zoekt ze weer het andere op, en dan gaan je eigen gedachten

weer opspelen en je maakt jezelf gek. Wie wil zo leven?

Wat ik dus hierbij wil zeggen ja er valt te leven met een leugenaar tot op zekere hoogte maar wanneer je zelf de dupe wordt,

kap er dan mee je hebt alleen jezelf ermee en de leugenaar heeft de kans om te kiezen zo door gaan maar dan wel alleen of

eerlijk zijn en andere geen pijn doen en hulp zoeken.

Dit is dan wel een situatie wat ook voor de leugenaar moeilijk is en waar ik zelf niets aan kan doen ik ben immers geen vrouw

maar de leugens zijn nergens voor nodig wees eerlijk hoe pijnlijk het ook is.

Dit is dan ook voor de leugenaar het is nooit te laat om eerlijk te worden zoek hulp dmv een psygoloog bv

en wie denkt dat er voor hem geen hulp is dat is dan de grootste leugen voor jezelf!

Gegroet

Ook ik herken mij heel erg in de verhalen die hieronder zijn geschreven.

Al jarenlang lieg ik alles bij elkaar, om er maar voor te zorgen dat mensen me respecteren,Hieronder staat dat geen enkele man te vertrouwen is, maar er zijn zeer zeker ook vrouwen die liegen dat het gedrukt staat.

Ik begon met liegen omdat ik thuis dingen wilde verbergen, en vertelde mijn ouders dat ik bij vriendinnetjes was, maakte mijn schooluren zogenaamd langer en was nooit in de klas te vinden. Volgens mijn ouders had ik haast een vierkant rooster. Die tijd bestede ik dan met rondhangen bij de winkels, in de bioscopen. Tijd bestede ik met leuke dingen doen.

Thuis wilde ze dat ik iemand was die ik helemaal niet was en vertelde vaak datgene wat zij van me wilden horen. Ook bij mijn vrienden praatte ik altijd mee naar hun mond, zodat ze me maar zouden respecteren en me maar niet raar en vreemd zouden vinden.

Ook tegen mijn vrienden loog ik, mijn vrienden ben ik kwijt geraakt. Ze zijn niet achter mijn leugens gekomen, maar ik voelde me schuldig en ging hen uit de weg tot ik niemand meer over had.

Thuis wilde ze dat ik iemand was die ik helemaal niet was en vertelde vaak datgene wat zij van me wilden horen. Ook bij mijn vrienden praatte ik altijd mee naar hun mond, zodat ze me maar zouden respecteren en me maar niet raar en vreemd zouden vinden. Ik wil verder niet ingaan op de leugens die ik vertelden, want dat is voor mij te pijnlijk en ook voordegene die erbij betrokken zijn

Jaren geleden ben ik gaan chatten, vertelde verhalen over mezelf die ik terplekke verzon, als ze maar bijzonder waren en ze me daarom maar aardig vonden. Ik beschreef mezelf als een vrouw dat ik niet was, praatte zoals zij wilde horen dat ik was, en dat vonden ze geweldig, maar ook nu weer voelde ik me er niet lekker onder, maar waarom deed ik het dan toch?Ik wilde het niet maar het gebeurde, steeds weer, als of het een sigaret is die je niet op wilt steken, maar het steeds weer gebeurd.

Ik ben gestopt met chatten en sinds anderhalf jaar gaat het nu goed. Soms betrap ik mezelf erop dat ik nog lieg, maar gelukkig heb ik het nu aardig in de hand en gaat het vrij goed met me. Zolang ik maar blijf beseffen dat mensen ook van me houden om wie ik ben dan gaat het goed met me.

Inmiddels heb ik een hele grote steun aan mijn vriend aan wie ik alles kwijt kan en met wie ik alles kan delen en bij wie ik mezelf kan zijn. Hem bedankt ik ook voor alle goede dingen die hij voor me doet en dat ik bij hem mezelf kan zijn.

En het blijft altijd vechten om niet weer in dezelfde valkuil te vallen, maar met de juiste hulp, van iemand die ik echt vertrouwd en bij wie ik mezelf kan zijn, kan ik het volhouden.

Ik wens iedereen die probeert dit probleem te over winnen heel erg veel sterkte toe.

Ik geef een reactie op dit artikel als Patalogisch Leugenaar zelf,

In de pubertijd begon het allemaal, zo’n 5 jaar geleden. Een leugentje voor bestwil wat goed uitpakt maakt iedereen wel eens mee. Maar bij mij liep het uit de hand. Steeds vaker een leugen, Wat lijdde tot de ziekte ‘Pseudologia phantastica’ een ziekelijke neiging om fantasie als realiteit te vertellen.

Op mijn 15e begon ik de vreemdste dingen te verzinnen: ziektes bij bekenden, problemen die ik zogenaamd had, en 1 van de vreselijkste leugens: persoonlijkheden verzinnen waarbij ik mijzelf op internet voordeed als iemand dat nieteens bestond. Uiteraard met het perfecte karakter & de mooiste ogen. Waardoor ik veel liefde en bewondering kreeg.

Waarom ik deze lieg-ziekte heb weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het een verslaving is. Dat komt door alle liefdevolle reacties op de leugens die ik niet kan missen. Waarschijnlijk dus toch een aandacht tekort-heid, en vragen om liefde. Ik weet waar ik mee bezig ben, en ik weet dat het fout is en verhuil mijzelf ook vaak onder de tranen door de mensen die ik pijn doe met leugens.

Sinds kort ben ik erachter dat ik psychologisch hulp moet gaan aanvragen, waar ik op dit moment ook mee bezig ben dat voor elkaar te krijgen. Voor mijzelf, maar vooral voor de mensen om mij heen.

MvG.

Pathalogische Leugenaar

(p.s. de redenen die ‘een klootzak’ opnoemde in zijn reactie komen mij allemaal bekend voor, en ik herken mijzelf volledig in zijn verhaal)

Ik wist altijd al dat mijn vriendje opschepte, dat hij dingen groter maakte.

Maar dat dat bedrijf wat hij zei te hebben niet bestond, dat hij nooit had samengewoond en al die kleine dingetjes niet waar waren, daar kwam ik pas achter toen het net uit was.

Niemand beseft hoe het erin hakt, als alle dingen waarin je gelooft niet waar blijken te zijn.

Ik had bewijzen gezien van zijn bedrijf, met zijn werknemers gebeld etc. Hoe hij het gedaan heeft weet ik nog steeds niet precies, maar er hebben dus ook mensen voor hem gelogen.

Ik heb mezelf zo vaak aan de kant gezet, ik heb hem laten slapen als hij bij me was, omdat ik dacht dat hij zo moe was van de hele nacht doorwerken.

Wat het heeft gedaan met mij, is dat ik ontzettend veel moeite heb om iemand die dichtbij staat te vertrouwens. dus is het maar beter om mensen verder weg te laten staan.

ik probeer er echt aan te werken, maar elke keer is het zo benouwend als iemand dichtbij komt, en dan zoek ik dus ruzie, alleen maar om hem verder weg te duwen.

wat het allerergste is, hij was goed genoeg geweest zoals hij was, hij had niet eens hoeven liegen.

Hallo,

Nou dit bericht kwam op de juiste tijd, zit met mijn echtgenoot op moment weer in een flink conflict. Hij kan en wil de waarheid niet vertellen.Toen las ik dit en kwam me allemaal heel bekend voor.

Maar het erge is dat ik aan mezelf ga twijfelen. Het bijzondere is waar ik achter gekomen ben in de loop der jaren, dat zijn moeder en onze dochter het ook heeft.

Maar ik kan hier hele verhalen gaan ophangen wat er gebeurd is, maar mijn vraag is hoe kom ik aan hulp hoe kan ik hem helpen hoe? hoe? hoe?

Ik hoop dat ik het verlossende antwoord krijg want ik ben op mijn reserve aan het teren, en als dat op is dan weet ik het niet meer.

grtj

Hallo Allemaal

Ik lees het stuk over liegen en verbaas mij over het feit hoe makkelijk er over gevoels heen wordt gestapt. In het stuk van meneer klootzak staat dat hij er alleen zichzelf mee heeft. Het spijt mij, maar ik ben het niet met je eens. Ik leef zelf 2 jaar met een man die niet eens weet hoe zijn echte ik eruit ziet en moet voelen. Hij jokt over zijn hele bestaan als mens. Op het moment dat ik hem hiermee confronteer beweert hij dat het probleem bij mij ligt. Als jullie leugenaars dit doen dan schep je dus verwarring bij iemand anders. Dus eigenlijk zijn deze mensen enorme nare wezens die alles doen voor eigen gewin. Door jezelf beter te voelen mag je dus iemand anders vernietigen. En dan ook nog met een zielig verhaal komen dat het aan je omgeving ligt. Ik ken veel volwassen mensen die echt een rot jeugd of trauma’s hebben mee gemaakt, maar deze nemen hun eigen verantwoordelijkheid en hebben geleerd dat je niets wint door je ook zo idioot te gedragen.

Ik ga weg bij deze man en kies voor mezelf. Ik vind dat je niet kan leven met iemand die over veel dingen liegt, omdat je dan een onstabiel leven hebt en een relatie die niet gelijkwaardig is.

Groetjes ik.

met veel interesse las ik de ervaringen van een paar mensen..

Zelf heb ik 2 1/2jaar een relatie gehad met zo’n persoon.

Zielsveel heb ik van hem gehouden. Elke keer opnieuw gaf ik hem het voordeel van de twijfel.

2 1/2jaar ben ik bedrogen (of die ander -tis maar net hoe je het bekijkt-) en met mij zijn ook mijn kinderen, familie en vrienden door hem bedrogen. Elke keer als ik het niet vertrouwde praate hij het zaakje weer rond en dat op een danige manier dat ik enorm aan mijzelf ging twijfelen. Ik was er langzamerhand van overtuigd dat ik paranoide was. Wat mij enorm heeft geholpen was het contact dat ik na lang zoeken met zijn exvrouw kreeg. Haar verhaal leerde mij hem kennen op een manier waar ik het liefst mijn ogen voor sloot. Mijn verhaal heb ik gedaan bij mijn “concurente” een introvert kind van 25 (er is dus een leeftijds verschil van 15 jaar tussen hem en haar) en door zijn exvrouw is het hele verhaal dus ook bij een deel collegaas en familie van hem bekend.

Rararara, hij heeft zich er weer uitgelogen. Mijn “concurente” is er inmiddels van overtuigd dat ik een stalker ben…

Nog steeds hou ik van die man die ik dacht te hebben leren kennen. Inmiddels is 1 en ander alweer bijna een half jaar geleden boven water gekomen en het doet nog steeds ontzettend veel pijn. Het gebeurde drukt een enorme stempel op mijn leven. Ik vertrouw niet meer in relaties en begrijp nog steeds niet hoe hij kon doen wat ie gedaan heeft en schijnbaar weer opnieuw doet. Deze man liegt zelfs ten opzichte van zijn kinderen.

Geloof me, het doet pijn, pijn en nog eens pijn.

Het enigste wat ik wou was eerlijkheid en een warme relatie. Ondertussen ben ik belogen en bedrogen. Hoe had deze man daarwerkelijk verder willen gaan? Na de verkoop en oplevering van zijn huis in oktober met 2 vrouwen samenwonen?? Waarom loog hij altijd als ik erom smeekte eindelijk familie te mogen leren kennen??

Je ziet het.. het is nog steeds niet verwerkt…

Ik wil graag zeggen, laat het je niet overkomen maar ik weet onderwijl dat het je overkomt en je er niets aan kunt doen….

Fijne feestdagen…………..

Ik heb een nu bijna een jaar een relatie met mijn vriend.

Hij is geadopteerd en dat kan de nodige problemen met zich meebrengen. Dus denk ik ook dat hij daarom vaak dingen verzwijgt en erover liegt.

Het zijn geen grote leugens maar toch, ik vind liegen in een relatie niet kunnen..punt.

Het vertrouwen wordt er niet beter op.

Hij zegt het te doen vanwege mij, zodat ik niet gekwetst word..zegt ie. Dan vind hij het beter om te liegen of het dus te verzwijgen.

Ik heb regelmatig genoeg gehad van dit gedrag en hem ook vaak de deur gewezen.

Nu is onze relatie al zo verslechterd dat het bijna niet goed te krijgen is. Het vertrouwen is weg..de liefde wordt minder..nog meer irritaties..je gelooft er niet meer in.

Ik ben bang dat hij ook nooit daarin zal veranderen en ik er uiteindelijk toch echt genoeg van ga krijgen..tenminste ik hoop stiekem dat dat gebeurd. Ik zal daarover heen moeten groeien want zolang ik van hem hou zal ik dit van hem blijven pikken.

Ik wilde graag ook hierop reageren.

Alles wat ik net lees herken ik ook. Ik ben een paar maanden geleden ook flink wakker geschud, omdat de man met wie ik al bijna 20 jaar een relatie mee heb al een hele tijd mij voorgelogen heeft.

En liefde maakt inderdaad blind, achteraf gezien. Want ik vertrouwde hem en geloofde altijd wat hij zei. Ik ben zelf heel eerlijk dus ik ging er van uit dat hij dat ook was. Nou mooi niet, hij had al jaren een ander en ik heb er niets van gemerkt. Iedere keer dat hij er niet was voor mij dacht ik dat ik wist waar hij was en wat hij aan het doen was. Nu ben ik helemaal kapot van dit alles. Wat ik zo laf van hem vind is dat hij mij de waarheid niet kon en wou vertellen. Ook niet als ik ging twijfelen in dingen die hij deed. Als ik hem met bepaalde dingen confronteerde was ik altijd degene die dingen zag die er niet waren. Hij had altijd een verklaring voor alles wat niet klopte. Er is geen vertrouwen meer, nu geloof ik niets meer van wat hij zegt. Ik heb niet het gevoel dat het ooit beter wordt want hij heeft me zo erg gekwetst. En waarvoor want de ander wist van alles, van ons gezin en toch. Ze hebben allebei tegen zich zelf gelogen, want de ander hield zich zelf voor de gek want hij heeft altijd gezegd dat hij mij nooit zou verlaten voor haar. Dat was ook de reden dat hij bang was dat ik achter de waarheid zou komen want hij wist dat ik het niet zou accepteren. De relatie is helemaal naar de knopen en wie zegt dat ik wel met zo iemand wil blijven. Sukkel!

Maar dit zijn dingen die gebeuren waardoor je het vertrouwen niet makkelijk meer aan een ander kan geven. Je bent altijd op je hoede!

Ik zat de rest eens te lezen en ik wil toch ook even mijn verhaal kwijt…

Ik denk dat t niet mogelijk is om een relatie met een leugenaar op te bouwen. Ik heb zelf ook 1,5 jaar met een leugenaar geleefd.

Het is zelfs zover gegaan, dat ik er bijna letterlijk aan onder door ben gegaan.

Zij kon geen genoeg krijgen van de aandacht van andere mannen. En door de mogelijkheden van tegenwoordig is het dus erg makkelijk om in contact te komen.

Zeker als er met de borsten voor de webcam gezwiept wordt. Dat is maar een puntje van de ijsberg …. Foto’s doorsturen en ook afspreken met andere mannen.

Ik durf mijn hand ook gerust in eigen boezem te steken, ben ook zeker geen heilige, maar zodra er gevoelens bijkomen, kan ik wel het respect voor ander opbrengen.

Want ik merk en zie heel veel om me heen, dat het respect voor de partners wel op een erg laag pitje staat. Vreemdgaan, liegen … is dat de trend van de huidige tijd ?

Ik ben 30 en heb het echt helemaal gehad met mensen die liegen en bedriegen.

Dan hoeft een relatie voor mij niet …… respect en vertrouwen.

Groetjes,

B

L.S.,

Graag zou ik willen reageren op de reacties van het artikel een pathologische leugenaar.

Dames, een relatie moet een heleboel dingen wel en niet zijn, maar een relatie moet, naar mijn mening, voor gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Als de partner liegt over het feit dat er wel of niet nog een ander is, schend hij jullie vertrouwen. Hoe kun je met iemand leven, waarvan je niet weet wanneer hij liegt of de waarheid spreekt en wat uberhaupt wat hij verteld heeft waar is en wat niet.

Probeer gewoon het volgende: pak je koffers en ga weg en laat het hem weten, demonstratief weggaan. Er kunnen 2 dingen gebeuren:

1. hij wordt zich bewust van wat hij op het spel heeft gezet, en zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat je bij hem blijft. Maar blijf zijn gedrag heel goed in de gaten houden. vooral na een maand of zo iets. telefoontje die niet worden beantwoord of vaag, smsjes op rare tijdstippen, waar hij wanneer is. gewoon stalken.

2. hij reageert koel en het doet hem niet zoveel; waarschijnlijk heeft hij al een ander. Ga vooral bij hem weg, schop hem het huis uit, flikker zijn eigendommen op straat en vooral geen medelijden hebben. niet met hem en niet met jezelf. liefde maakt blind. Ga op zoek naar een ander die je wel gelukkig kan maken en die niet tegen je liegt.

Ik ben blij dat mijn vriendin mij verlaten heeft, ze is nu heel gelukkig met een ander en ik ben blij voor haar dat ze iemand heeft die wel te vertrouwen is. Ik wist, op het moment dat ik met liegen begon (niet over een ander, want die is er nooit geweest, maar over mijn verleden etc.), dat er een kans bestond dat ze erachter zou kunnen komen. De waarheid heeft zich achterhaald en ik accepteer dat. Ik hoop voor jullie dat het snel beter wordt en anders dat jullie gelukkig met een ander mogen worden.

Mvg,

de klootzak

Ook ik wil mijn verhaal kwijt.

Ik heb nu inmiddels een relatie van 2 jaar achter de rug en die is beeindigd omdat mijn ex-vriend me over alles loog. Ik ben na 5 maanden in onze relatie erachter gekomen. men zegt liefde maakt blind, nou dat was het zeker nij mij. En deze man als de waarheid boven water kwam, bleef hij voet bij stuk houden dat het niet waar is.

Nu ik 2,5 jaar getrouwd ben met een andere man, begind de gedonnder na 1 jaar huwelijk weer. Ik vraag me af waar ik eigenlijk in ben beland. Zijn er totaal geen eerlijke mannen meer op deze wereld????

Deze man die doet alsof hij singel is om aan dates te komen via de internet, daar maakt hij afspraken mee en vervolgens als ik erachterkom dan liegt hij erover, al zijn alle feiten ook bekend, als die andere vrouw er direct op mij betrokken wordt dan wil hij toegeven. Wat moet ik hiermee??? Hioj houdt het alleen op gesprek en flirten, maar hoe lang kan dit???

Groet,

D.

L.S.,

Ik zou graag willen reageren op de vraag of een relatie met een pathologische leugenaar mogelijk is… Persoonlijk denk ik dat een relatie met iemand die veel of altijd liegt wel mogelijk is; dat denk ik aangezien ik er zelf één ben.

De afgelopen tien jaren heb ik eigenlijk niets anders gedaan dan liegen… ik weet dat het niet mag en dat ik alleen mezelf er uiteindelijk mee heb, aangezien de waarheid zichzelf ALTIJD wel een keer achterhaald. Bij mij is het liegen heel vroeg begonnen, namelijk toen ik naar de middelbare school ging… In het milieu waar ik vandaan kom, waren de verwachtingen altijd hoog, van mijn cijfers, van mijn vrienden, van mijn sportprestaties, van mijn vriendinnetjes. Ik moest overal in uitblinken, maar door persoonlijke omstandigheden ging het helemaal niet goed op school, ik werd al snel het slachtoffer van heel veel psychisch en fysiek geweld. Hoe en wat ik ook probeerde en deed ik kon het nooit goed doen. Dat viel thuis niet verkopen, dus in het begin zweeg ik erover en op de vraag hoe was het op school was het antwoord altijd; goed. Maar al snel voldeed dat antwoord niet meer en begonnen ze verder te vragen. Dus ik besloot de waarheid een klein beetje te veranderen en te verdraaien. Ik wou ze thuis niet teleurstellen. Ik werd er al heel snel steeds beter in, en al gauw geloofde iedereen alles wat ik vertelde. Ik kan liegen alsof het door gods hand geschreven is. Hoe sterk het verhaal ook was, het ging en gaat erin als pap, bij iedereen. Het deed me goed om te zien dat ze blij waren dat het goed met mij ging.

Toen dacht ik: wat thuis werkt kan ook op school werken… Ik loog alles bij elkaar en aan elkaar vast. Al heel snel was ik van pispaal gepromoveerd tot popi jopi, een rol binnen de klas waar ik al heel snel aan gewend raakte, maar ik kon niet meer stoppen met liegen. Je moet nou eenmaal liegen om een leugen in stand te houden. Maar op een gegeven moment kan je niet meer zonder liegen, niets is spannender dan een leugen te vertellen met de kans dat iemand achter de waarheid komt. the thrill. Ik kickte altijd op de adrenaline die vrijkomt als je liegt, maar meer kickte ik nog om elke vorm van lichaamstaal die op liegen kon duiden te onderdrukken. Van adrenaline krijg je het warm, rooie kop, maar dan val je al snel door de mand. Niet om je heen kijken als je liegt, niet nerveus met je handen aan je gezicht of je hals, niet lopen draaien, niet van het gesprek (de leugen) weg willen lopen. Alles wat maar op liegen kan duiden onderdrukken, dat is waar ik echt op kick. Maar om echt goed te kunnen liegen heb je maar één ding nodig; een geheugen van een mammoet. Elk detail moet kloppen en niet alleen vandaag maar morgen ook en na een jaar ook.

Pas na ruim 2 jaar viel ik met gelukkig een relatief klein leugentje door de mand, ik was bij veel mensen in diskrediet gekomen, maar ik realiseerde me toen 2 dingen; 1. als uitkomt dat alles wat ik verteld heb de afgelopen 2 jaren gelogen is, dan ben ik pas echt het zakje. ik besloot toen ter plekke op te houden. maar 2. ik kon de de waarheid met nog zoveel leugens af- en bedekken, maar het de waarheid bleef dat ik werkelijk ziels- en écht zielsongelukkig was.

Ondanks het goede voornemen niet meer te liegen, moet je op een gegeven ogenblik wel, alleen maar om ALLE leugens in stand te houden. iets wat ik gelukkig 4 jaar lang heb kunnen volhouden… toen begon ik aan een nieuwe periode in mijn leven. Ik heb mij in het begin wel ontelbaar ik gezegd dat ik niet meer zou liegen… nooit meer.

Ik weet niet of ik lieg omdat het lot mij straft of dat het lot mij straft omdat ik lieg, maar in ieder geval ging het ook al snel in het begin van die nieuwe periode niet goed meer met me. Gelukkig niet zoveel meer, maar ik heb nu ook de redenen gevonden waarom ik lieg.

1. Ik wil graag een klein beetje aandacht, maar ik heb geen grote verhalen te vertellen, mijn leven is nou eenmaal heel saai, en als je niets interessants te vertellen heb, val je niet op, besta je niet en als je niet eens bestaat hoe moet je dan ooit van je leven dat leuke meisje versieren.

2. Ik lieg omdat ik me dan goed over mezelf kan voelen, ondanks ik niets in mijn leven heb waar ik me goed over kan voelen, je kan veel over me zeggen, en er zijn maar weinig dingen waar ik echt goed in ben, maar liegen is iets waar niemand mijn in zou kunnen verslaan.

3. Ik lieg omdat ik erop kick.

4. Ik lieg omdat ik nu niet anders meer kan… mensen hebben een bepaald niet kloppend beeld van mij, en daarmee een zekere verwachting, een verwachting waar ik nooit aan kan voldoen.

Pas toen ik een zwaar ongeluk kreeg, waarbij ik oog in oog met de dood heb gestaan, ben ik opgehouden met liegen. Dat is best vreemd, aangezien ik niet in god geloof, of het lot, of wat dan ook. Het enige waar ik in geloofde waren mijn eigen leugens. Maar laat ik het zo zeggen, ik ben er niet zeker van of er wel of niet iets is, maar ik ga het iig niet nóg een keer op de proef stellen.

Ik hoop gewoon dat na de straf voor het liegen, ooit de kansen keren en voor de verandering het geluk voor één keer aan mijn zijde staat en mocht dat niet gebeuren, dan heb ik altijd de halfe waarheid nog. Of iets minder.

Of een relatie wel of niet mogelijk is ligt vooral aan de motivatie om te liegen; een leugen over of er wel of niet een ander buiten de relatie is; is puur de angst om de huidige partner te verliezen. Dit zijn zo’n beetje mijn redenen om te liegen. Als je het aan mij vraagt is het feit dat iemand liegt erg genoeg, maar veroordeel niet te snel; ik denk niet dat iemand ‘zomaar’ liegt.

mvg,

een klootzak

Hallo.

Ik ben een vrouw van 53 en heb al ruim 3,5 jaar een latrelatie met een man van 52 van wie ik zielsveel hou.Alleen weet ik al geruime tijd dat hij liegt dat het gedrukt staat over het feit dat hij niet zoekende is naar vrouwen op chat,en waar hij ook mee mailt en stiekum afspraken maakt. Ook in zijn msn staan steeds vrouwen en als ik er iets van zeg ontkent hij alles en wordt nog flink boos ook nog en beschuldigd mij er dan van dat ik hem in de gaten hou.Nu is hij dus weer bezig en heb mailtjes onderschept die er echt niet omliegen.Ik heb hem daar mee geconfronteerd met als resultaat dat hij weer erg boos is.Hij heeft inmiddels zijn wachtwoorden veranderd. Maar ik heb gelijk ook die telefoonnummers opgeschreven en als hij in de auto zit naar zijn werk belt hij die,want ze zijn dan gelijktijdig in gesprek. Ik heb hem daar weer op aan gesproken maar weer het zelfde verhaal,dat hij wel gebeld had maar werd weer boos omdat ik hem zei dat hij een afspraak met die. vrouw wilde maken in zijn mailtje met tijden erbij. Hij weet nu dat ik alles weet en komt nu met een verhaal dat het om een oudere vrouw van 71 gaat waarvan de man pas overleden is ,ja zeg daar trap ik dus echt niet in.Plus dat ze ook nog een dik uur van ons vandaan woontEven kennis maken zonder bijbedoeling kom nou..Heb net weer een heel gesprek met hem gehad,maar ja weer het zelfde verhaal en tegen mij lief doen.Maar na tien minuten als ik hem weer bel zijn ze weer samen in gesprek,nou toevallig toch. Ik moet echt met die man kappen,want liegen kan hij inderdaad dat het gedrukt staat,overal over en als ik vanavond op dat adres van die vrouw ga kijken zal het me niet verbazen zijn auto te zien staan.Ik ga er aan kapot zo en dat mag niet gebeuren. Groetjes.

Hallo,

Nou dit bericht kwam op de juiste tijd, zit met mijn echtgenoot op moment weer in een flink conflict. Hij kan en wil de waarheid niet vertellen.Toen las ik dit en kwam me allemaal heel bekend voor.

Maar het erge is dat ik aan mezelf ga twijfelen. Het bijzondere is waar ik achter gekomen ben in de loop der jaren, dat zijn moeder en onze dochter het ook heeft.

Maar ik kan hier hele verhalen gaan ophangen wat er gebeurd is, maar mijn vraag is hoe kom ik aan hulp hoe kan ik hem helpen hoe? hoe? hoe?

Ik hoop dat ik het verlossende antwoord krijg want ik ben op mijn reserve aan het teren, en als dat op is dan weet ik het niet meer.

grtjes

ik leef met een partner die liegt zoals hij ademt. Hij bedriegt en liegt en steekt alles op een ander persoon. Hij gaat met andere vrouwen en hoeren en brengt ziektes (soa) mee naar huis. En dan nog steekt hij het op een ander. Hij steelt mijn geld en beweert dat het van hem is. Zelfs mijn erfenis. Hij is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft. Het is niet mogelijk van een relatie met zulke mensen te hebben. Ze bedriegen je telkens weer. Het liefste nog als ze hun gedacht niet krijgen. Je kan niet op hen bouwen. Ze vinden altijd wel een reden om hun leugens en bedrog te verdedigen en mooi te praten. Zij heel goede leugenaars en manipulators.

mijn man zet de telefoniste van zijn werk elke dag af op het station. de dagen dat het laat wodt, wordt ze afgezet op het station dicht bij haar woning. Hierdoor heeft hij geen tijd voor zijn kinderen. Hij liegt tegen mij dat hij het niet doet. hij komt iedere dag laat thuis.Als ik hem vraag waar hij was, zegt hij dat ik ziek ben en dat ik denk dat hij een relatie heeft met haar.Is hij een pathologische leugenaar.

Ik heb ook met een pathalogische leugenaar een relatie gehad. Hij ging op internet om zo aan vrouwen te komen, terwijl ik hem altijd ermee ging confronteren bleef hij liegen…op een gegeven moment werd hij agersief en begon mij te mishandelen…om de kleinste dingen loog hij, maakte mij overal zwart, zette mij onder druk om voor hem alles te betalen hij teert als parasiet op een ander zoals mij en probeerde dat ook bij mijn kinderen. Zat op verschillende dating site’s had verschillende mail adressen.

Ik zal nooit meer met een pathalogische leugenaar een relatie willen hebben, ik heb hiervan geleerd het brengt jezelf tot onzekerheid…ik ben niet gek hij is de gek. Ik zal ook alle vrouwen voor deze persoon willen behoeden.

ik heb een relatie gehad met een pathologisch leugenaar en de pijn daarvan is tot op de dagvan vandaag nooit over gegaan terwijl het nu toch 13 jaar geleden is!!! Ik heb ontzettend veel moeite om mannen te vertrouwen.Dat iemand je financieel kapot maakt is iets waar je over heen kunt komen maar het emotionele stuk is zwaar,je gevoel een leven gedeeld te hebben met iemand waarvan je naderhand blijkt dat het van de andere kant een grote leugen is geweest….its sucks.

Na 13 jaar ineens weer een bericht van hem…gelukkig stond ik nu wat sterker in mijn schoenen…en door stom toeval kom ik in contact met zijn laatste vrouw waar hij pas weg was en ook slachtoffer bleek te zijn.Dit is voor zover wij weten zijn 5e slachtoffer.Ook weten we dat hij verschillende bedrijven in moeilijkheden heeft gebracht.Waaron is z’on persoon niet aan te pakken als er 5 vrouwen en verschillende bedrijven verklaringen kunnen geven? hoeveel slachtoffers mag zo iemand maken voor hij/zij gestopt word?

zit er midden in!! ben radeloos! ik hou zo veel van hem hij is mijn beste vriend, hij heeft mij al 6 keer bedrogen met 6 verschillende vrouwen… ik ben er zo kapot van, hij blijft het maar ontkennen! maar ik heb de bewijzen en word woedend als ik er over begin, we wonene nu samen, maar het lijkt hem beter als hij ergerns anders gaat wonen (het zou beter met onze relatie gaan bla bla bla) ik ben er zo in de war! want ik geef veel om hem als persoon, maar weet ook dat het beste is als ik hem verlaat! ben het hulen zat voel mij zo onzeker!!

Ik leef al 7 jaar samen met een man die veel liegt, wij zijn getrouwd. Samen hebben wij 2 kinderen.

Het gaat soms om hele kleine zaken, maar soms ook om hele grote belangrijke zaken die je als man en vrouw samen zou moeten kunnen bespreken. Het achter mijn rug om aanschaffen van dvd spelers á 300,00 en dan de dozen en bonnen verstoppen, tot aan het wel of niet behaald hebben van zijn vaarbewijs….waar we nu al vier maanden op zitten te wachten, tot aan het wel of niet betaald hebben van rekeningen, boot achter mijn rug aanschaffen….aangezien dit niet te verbergen is geeft hij het zogenaam aan mij cadeau, een nieuwe auto aanschaffen met bonussen van het werk maar in werkelijkheid een lening achter mijn rug nemen waar ik 2 maanden later achter kom.Aangezien ik zijn bankpassen al in beheer hebt en hij per week geld krijgt en indien iets nodig meer, flikt hij het nog om geld op te nemen bij de bank met een paspoort zonder hier wat van te zeggen en dan nog liegen en bedriegen aan waar bijvoorbeeld die 600,00 aan besteed is. Met de creditcard flikt hij hetzelfde…….ik wo!

rd er gek van en slaap slecht.

Ik kan er niet meer tegen. In het verleden zegt hij in therapie te zijn geweest op mijn verzoek, na 2 keer was hij klaar het ging volgens de psychotherapeut heel goed met hem. Nu een paar jaar later is hij weer in therapie, echter blijft hij gewoon doorgaan met liegen. Ook zijn we samen al eens in therapie geweest.

Ik ben kapot, verdrietig en krijg bij een ontdekking van een nieuwe leugen last van hartkloppingen. Hij erkend nu een probleem te hebben en zegt er hard aan te werken….ik merk wel verschil …..maar zo kwam ik onlangs achter een opnamen van 600 met de creditcard en het vaarbewijs is na vier maanden nog onduidelijk.

Ik word er gek van.

Mijn ex heeft mij ook zoiets geflikt. Bij het eerste moment dat onze relatie een berg moest overwinnen sprak ze steeds vaker met een goede vriend van mij. Vervolgens volgde dat ik haar steeds minder zag omdat zij dat zo wou, wat ik al verdacht vond. Verdachter vond ik toen ik erachter kwam dat ze al die avonden met hem doorbracht. Zij zei dat ze alleen dingen bespraken maar hij hield zich stil…

Inmiddels weet ik beter en na een lange tijd heeft zij ook bekend. Het probleem zit hem er vooral in dat hij nog steeds weigert er een woord over los te laten wat mij maar tot 1 conclusie en gevolg drijft, namelijk hij liegt en ik kan hem nooit meer vertrouwen.

Ik heb hem al terug gepakt al weet hij het nog niet, maar al zijn “vrienden” weten inmiddels ook van dit voorval en sindsdien is zijn vriendengroep gedaald tot datgene wat hij online nog over heeft. Daarnaast is hij de laatste die mijn aanstaande zal ontmoeten, waarschijnlijk pas tegen de tijd dat ik meerdere jaren met haar getrouwd ben. Screw hem. Het contact met mijn ex is wel verbeterd door de jaren heen, puur omdat zij bekend heeft. Iets wat hij ook had moeten doen. Ik ben alleen benieuwd hoe lang hij die leugen nog durft door te zetten, sinds hij niet weet dat zij al lang bekend heeft…

Jaren getrouwd geweest met narcistische leugenaar.Dit soort types willen altijd de aandacht en krijgen ze dat niet zijn ze een slachtoffer.Totaal geen gevoel voor vriendschap en dat komt omdat ze ziek zijn in hun hoofd.Ze lopen over je heen om zelf beter te worden.Mensen die hun door hebben proberen ze kapot te maken!Ze zijn zo slim ,maar niet wijs.

Je kan ze vergelijken met vampieren die emotioneel en financieel leeg zuigen.

Wees allert en vertrouw niet op hun woord!

Daden zullen ze nooit mee komen.

