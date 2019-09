De wereld die de millenials te wachten staat

Is het niet merkwaardig dat alle ingrijpende maatschappelijke veranderingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt al van tevoren waren aangekondigd?

Alles verandert. ‘Panta rhei’. De wereld verandert (dit is altijd al zo geweest), de samenleving verandert (ook dat is altijd al zo geweest al ging het nooit zo snel als nu), de mensen veranderen. Tot zover niets vreemds. Of toch wel? Want is het niet merkwaardig dat alle ingrijpende maatschappelijke veranderingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt al van tevoren waren aangekondigd? Het leken abstracte voorspellingen, zoals we die in het verleden wel meer te horen krijgen, met dat verschil dat ze dit keer allemaal zijn uitgekomen, de een na de ander, en in een ongewoon hoog tempo.

Je zou bijna gaan denken dat niet alle veranderingen waar we tegenwoordig mee te maken krijgen fysiologisch zijn, maar dat er ook geplande veranderingen doorgevoerd worden. Veranderingen waar een regie achter zit. En is het misschien zo de maatschappelijke voorspellingen waar films, televisieprogramma’s, televisieseries, romans en tijdschriften ons dagelijks mee confronteren niet enkel voorspellingen zijn, maar hebben ze misschien ook (vooral?) de functie om de hedendaagse maatschappij om te vormen, te transformeren, in een bepaalde richting te sturen?

Het zijn vragen, gedachten, die opduiken, zeker als je al wat jaartjes op deze planeet rondloopt en andere tijden hebt gekend. Maar wat als je in deze tijd jong bent en temidden van al deze veranderingen opgroeit? Hoe sta je ertegenover als je geen vergelijkingsmateriaal hebt, als je het ‘vroeger’ niet gekend hebt? Dan lijkt het je waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld. Logisch, maar wel jammer.

De tieners en twintigers van nu kennen de wereld waarin wij opgroeiden niet, net zoals wij die van onze ouders niet kennen, enzovoorts. Het is dan ook logisch dat dingen die (sommige) oudere en kritisch denkende mensen, onacceptabel voorkomen voor de jongeren volkomen normaal zijn. Ze zijn zich er niet van bewust dat hen een heel andere wereld wacht dan wij toen wij hun leeftijd hadden.

Laten we eens kijken hoe die ‘nieuwe’ wereld er, afgaande op de huidige ontwikkelingen, uitziet.

De jongeren van nu (millenials is zo’n naar woord) zullen gaan en staan waar ze willen (voorzover hun sociale profiel geen alarmbellen doet rinkelen bij de grens van het land van bestemming), ze zullen betalen met de credit card van apple of met de cryptocurrency van facebook (als hun profiel tenminste niet in de ban is gedaan vanwege thoughtcrime), hun sociale punten zal bepalen wat ze wel of niet mogen doen, waar ze zullen studeren of werken, welke vrienden ze zullen hebben en welke ze beter kunnen mijden (want verkeerde vrienden kosten je sociale punten).

Ze zullen geen eigendommen hebben, geen eigen huis (ach, waarom zou je de huur niet met iemand delen…), ze zullen geen eigen auto hebben (je kunt toch net zo goed op de e-step heen en weer, het is minder duur, het is ecologisch en eigenlijk wel zo cool). Auto’s, en ook e-steps, zullen verbonden zijn met een groot netwerk dat het verkeer controleert, de snelheid, de conversaties aan boord.

Het eigendomsconcept zal zijn slechts een abstract concept zijn.

Als onze millenials (dan toch maar dat woord) een elektrische boor nodig zullen hebben om een schilderij op te hangen, zullen ze die huren in plaats van hem te kopen, ze zullen ecologisch leven, ze zullen het ‘inclusiviteitsconcept’ internaliseren (zonder zich erover te verbazen zoals wij ‘ouderen’ dat – nu nog – doen), ze zullen talloze woorden vermijden om de gevoeligheid van anderen te respecteren, ze zullen de (wettelijk voorgeschreven) aanspreekvormen gebruiken en langzaam maar zeker zullen hun hersens geen ideeën meer produceren die niet ‘politically correct’ zijn. Hersens die bovendien wel eens zullen voorzien zoude kunnen zijn van een microchip. Die microchip is in hun eigen belang en voor hun eigen gemak. En ja, voor hun eigen veiligheid natuurlijk.

Voor jouw informatie, we hebben het hier niet over China.

