Benieuwd naar de allernieuwste denim trends voor de man? Wij zagen weer een heleboel spannende spijkerbroeken op de internationale catwalks voor herfst winter 2018 2019 voorbij komen en zetten de jeans trends graag voor je op een rijtje. We verklappen alvast dat de denim trends voor het nieuwe seizoen, net zoals de mode trends zelf, heel divers zijn en dat je het komende winterseizoen eigenlijk elk model en elk type spijkerbroek kunt dragen. Of het nu een skinny jeans of een jaren ’80 model is.

Denim trends voor de man. Deze spijkerbroeken gaan we winter 2018 2019 dragen

Skinny jeans

Skinny jeans zijn weer terug (als ze al weg zijn geweest). Je kunt er alle kanten. Zwarte skinny jeans zijn goed voor een rock look. Rol de pijpen van donkerblauwe skinny jeans op en draag er sneakers onder en je hebt een sportieve look. Draag er een blazer op en je hebt een casual chique look. Whatever!

Rechte jeans

Rechte en smal gesneden jeans laten zich gemakkelijk dragen en zijn de must-have voor herfst winter 2018 2019. We zagen ze zelfs bij een klassiek modehuis als Pal Zileri, en wel in een korte versie: tot net boven de enkels.

Coated jeans

Coated jeans waren jaren geleden helemaal in de mode. Voor herfst winter 2018 2019 haalt Roberto Cavalli ze weer tevoorschijn. Het Italiaanse modehuis doet er nog een schepje bovenop door de coated jeans te versieren met zilverstiksels. Ook bij Diesel Black Gold zagen we spijkerbroeken met versiersels.

Eighties spijkerbroeken

Herinner je je die spijkerbroeken met hoge taille uit de jaren ’80 nog? Die spijkerbroeken à la Magnum, PI? Ze zijn er weer! Het moderne Italiaanse modehuis MSGM ging er voor herfst winter 2018 2019 mee aan de slag en interpreteerde ze op een heel eigen manier. De broeken doen wat anachronistisch aan maar opvallen doe je wel!

Patchwork en destroyed spijkerbroeken

Scheuren, gaten, vintage looks… we gaan het allemaal weer zien. Destroyed spijkerbroeken broeken zijn nog steeds hot. Voor herfst winter 2018 2019 komen daar spijkerbroeken met patchwork bij. De gaten waar ’s winters kou daarheen komt, worden op die manier gedicht!

