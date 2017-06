Fashion model Diana Galimullina. Sexy, bloedmooi, elegant als een Russische prinses

Het fashion model dat we deze week in de schijnwerpers willen zetten is Diana Gallimullina. Diana is een ‘echt’, klassiek fashion model. Zo’n bloedmooi model dat het niet van de social media hoeft te hebben, dat niet leeft op ‘likes’, en die niet ambieert om een ‘influencer’ te zijn, maar een model dat mag vertrouwen op haar ravenzwarte haar, haar lichte ogen, haar volle mond en haar professionaliteit.

Diana Gallimullina mag dan (nog) niet superbekend zijn, ze gaat het vast wel worden. Dit Russische model uit Kazan (Tatarstan) – Diana is 100% Tataar – viel onze tijdens de modeweken in Milaan op vanwege haar exotische en unieke schoonheid. Ze laat zich in geen categorie plaatsen.

Haar voorkomen is uitzonderlijk, haar manier van poseren elegant. Ze kan supersexy zijn of juist uiterst stijlvol, zoals je je een Russische prinses zou voorstellen. Ze speelt piano (ze kan niet leven zonder de Nocturnes van Chopin) en is dol op katten.

Of ze ook van sporten houdt, weten we niet, maar op Instagram zagen we haar ijverig squatten en de resultaten mogen er zijn (wij heren zouden er nog iets van kunnen leren). En yes, het lijkt er niet op, maar deze girl houdt ook van lekker eten. Uit haar modellenprofiel blijkt dat ze gek is op een trio (voordat je je iets in je hoofd haalt) van… kaas, noten en honing 🙂