Alles wat je al wist over diëten, en toch…

Dieet is een beladen woord. Het roept denkbeelden op van afzien, calorieën tellen en gezondheidsrisico’s. Maar als je het woord ‘dieet’ ziet als de definitie van een ‘samenstelling van voedingsmiddelen’ (Wikipedia) dan wordt het alweer heel anders. Geef een lekkere en gezonde invulling aan de voedingsmiddelen en je dieet wordt je eetstijl, je levensstijl.

Een dieet – in de zin van lekkere en gezonde eetstijl – moet het voldoen aan twee criteria:

het moet de smaakpapillen voldoening schenken en de voedingsmiddelen moeten gezond zijn.

Als één van deze twee ‘ingrediënten’ ontbreekt, is het moeilijk vol te houden en wordt de kans op gewichtsschommelingen groter. Je krijgt dan het jojo-effect met periodes van (sterke) gewichtsafname gevolgd door periodes van (sterke) gewichtstoename. Ook loop je de kans dat je gaat compenseren met minder gezonde voedingsmiddelen (eetbuien).

Een gezond dieet moet je dus niet zien als een manier om lichamelijk in vorm te komen, maar als een ‘modus mangiandi’, een manier van eten die je met regelmaat en door de tijd heen aanhoudt. Zie je het zo dan mag ook een dieet om af te vallen niet al te beperkt zijn in kwaliteit en kwantiteit.

In de praktijk betekent dit dat een dieet om af te vallen nooit minder dan 1300 calorieën (voor de vrouw) en 1800 calorieën (voor de man) mag bevatten want als je onder deze drempel duikt, doe je je lichaam tekort. Verder moet je dieet gevarieerd zijn zodat je alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt, en wel in de juiste balans, dus niet heel veel van het een en te weinig van het ander.

Je ziet bijvoorbeeld vaak dat mensen die willen afvallen veel te veel eiwitten binnen krijgen, soms wel 30% in plaats van de aangeraden 12 tot 15%. Teveel eiwitten zouden, zo wordt wel gezegd, het kalk in de botten ‘in beweging zetten’ waardoor de botten fragieler worden. Op den duur kan dit zelfs botontkalking in de hand werken en met de tijd kan een teveel aan eiwitten ook de nieren en de lever teveel belasten. Bovendien vormt een te streng en onevenwichtig dieet een grote bron van stress voor je lichaam, ook als het maar om korte periodes gaat, waardoor de kans groter wordt dat je gaat ‘bijeten’, en dan wel vaak op de verkeerde manier.

Een correct voedingspatroon bestaat uit 55 tot 60% koolhydraten, 12 tot 15% eiwitten en 25 tot 28% vetten. Door gezond te eten moet je een normaal gewicht kunnen bereiken en behouden, en zul je jezelf ook af en toe, zonder dat je ervan aankomt, kunnen (mogen en moeten) verwennen met wat minder gezonde lekkernijen die de lekkere trek stillen. Af en toe snoepen mag dus best (als je basis maar goed is)!

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET