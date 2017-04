Dit is dé trend tijdens de mannen modeweken

De geijkte vragen tijdens de Fashion Weeks zijn: ‘Wat is de trend? Wat zijn de modetrends? Wat zijn de haartrends?’ En steeds vaker krijgen we het antwoord: ‘Er zijn geen trends’. Dat geldt voor de mode, de haarmode maar ook voor het type man dat we op de catwalks zien.



Sommige vakmensen schuiven de diversiteit aan trends en type man waarmee ze bij de shows worden geconfronteerd graag onder de term ‘globalisering’. Maar aangezien wij niet graag alles onder één algemene noemer schuiven en juist het bijzondere in iets of iemand onderstrepen, hebben wij het liever over ‘identiteit’ en ‘uniek’.

De mannen die we backstage bij de shows zien, zijn ieder voor zich uitgekozen omdat ze uniek zijn, omdat ze een eigen identiteit en persoonlijkheid hebben. Het tijdperk van de ‘klonen’ is voorbij. Dat zie je heel duidelijk in de keuze van de modellen Bekijk de modellen op de foto’s maar eens. Deze modellen liepen allemaal voor het modehuis Etro en het zijn stuk voor stuk andere types.

Dezelfde diversiteit komt ook terug in de manier waarop de modellen klaargemaakt worden voor de show. Kregen alle modellen voor een bepaalde show een paar jaar geleden nog hetzelfde kapsel aangemeten, nu wordt juist het unieke in elke man en in elke haardracht onderstreept. En dus zien we backstage een grote variëteit in het type man en ook in de kapsels.

Wat betekent dit voor jou? Onderstreep dat wat uniek is in jezelf. Accentueer je sterke punten. Werk aan je persoonlijkheid. En wees niet bang om op te vallen. Het tijdperk van de grijze muizen is voorbij.