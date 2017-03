Diva Ondria Hardin bij Chanel. Models we love

We love Ondria Hardin (maar dat wisten jullie al). Ze is mooi (of course, ze is een topmodel!), ze heeft karakter en is geen katje om zonder fluwelen handschoenen aan te pakken. Bovendien… gaat dit model de camera’s niet uit de weg, maar speelt ze ermee.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Dat is precies wat er gebeurde na de Chanel Fashion Show van afgelopen dinsdag. Ondria wist wat haar te wachten stond toen ze na de show het Grand Palais in Parijs verliet. Ze had nog maar 15, 20 minuten geleden de Chanel show afgesloten. Als laatste kwam ze de catwalk op in een zwarte avondjurk, doorzichtig en afgezet met veren. Het is een enorme eer om een show te mogen afsluiten. En dat geldt temeer als het om Chanel gaat.

Zoiets geeft je energie en bijna buitenaardse kracht (om in thema te blijven: de Chanel show draaide om een raket die de modellen richting sterren bracht). En dus stapte Ondria na de show (en haar modieuze reis richting het heelal) de modemenigte zelfverzekerd tegemoet. Haar haar leek ongevoelig voor de zwaartekracht en stond wijd alle kanten op, rond het gezicht slechts bijeengehouden door een leren band. De wimpers onder haar ogen leken wat afgezakt – wellicht het effect van de enorme snelheid waarmee de raket haar de Chanel-orbit had ingestuurd 🙂

Whatever… Ondria is altijd Ondria. We love this^fashion b*&%! Over en uit.