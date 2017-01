“Does size matter???”

Hoe belangrijk zijn de afmetingen (ja, dìe afmetingen) van onze partner? Zijn ze wel belangrijk?



Ja, we weten het. We steken ons met dit artikel in een wespennest en komen aan een onderwerp waar we het eigenlijk beter niet over kunnen hebben. Maar we doen het toch, want we denken dat het één van die taboes is, waar iedereen wel eens over gehoord heeft en waar iedereen wel meer over wil weten, maar waar niemand eigenlijk echt over durft te praten.

En daarom hebben wij besloten om een balletje op te gooien en een appèl te doen op onze lezers en lezeressen van Adversus.nl en Trendystyle.net. Voor de eerste keer zullen wij de reacties die jullie op dit artikel geven tegelijkertijd op beide sites publiceren. We bereiken daarmee een zo groot mogelijk publiek dat zal bestaan uit ongeveer 50% mannen en 50% vrouwen. En eindelijk zal het mogelijk zijn om conclusies te trekken die als enigszins betrouwbaar mogen worden beschouwd.

De vraag: doen zijn afmetingen ertoe? Ja, we bedoelen dìe afmetingen: de afmetingen van het mannelijke geslachtsorgaan. Een van de meest voorkomende problemen waar seksuologen en andrologen mee te maken krijgen is die van de afmetingen. Veel jongens en mannen denken dat de natuur niet gul genoeg met ze is geweest. Maar vaak genoeg is het geen lichamelijke maar eerder een psychologische kwestie.

Ook al lijkt het er vaak genoeg op dat het probleem terug te brengen is tot een pure kwestie van centimeters. En over centimeters blijft men het hebben: ‘Zijn de afmetingen belangrijk, zijn ze niet belangrijk? Het hangt ervan af hoe je hem gebruikt… Nee, het is niet de lengte maar de doorsnee die telt.

Of de duur…’ Allemaal steriele en technische kwesties die geen rekening houden met de gevoelens van de beide partners, met de erotische lading van de relatie, de lichamelijke aantrekkingskracht, de situatie en vele andere factoren die moeilijk met een liniaaltje te meten zijn.

Wat vinden jullie ervan?

Mail ons je reactie op dit onderwerp maar houd het wel serieus en toon respect. De interessantste onderwerpen zullen we – geheel anoniem – publiceren op Trendystyle.net en Adversus.nl. We zijn benieuwd wat dit eerste gezamenlijke virtuele discussie-experiment oplevert. We hebben er alle vertrouwen in (en zijn benieuwd naar het resultaat).

als de vrouwen hem te klein vinden moeten ze hun bekkenbodem spier beter trainen hebben ze allebij meer plezier toch!

samengevat:

vrouwen hebben verschillende maten met verschillende voorkeuren. Of je vrijpartij een succes word ligt niet (alleen) aan de lengte van je lul maar aan hoe je deze gebruikt tijdens het neuken en hoe goed je je vrouwtje lief weet te stimuleren in alles daar omheen.

Discussie gesloten 😀

nee het is niet hoe groot hij is maar hoeveell je van je partner houdt

om eerlijk te zijn heb ik altijd geroepen dat de maat er niet toe doet. alleen is er 1 ding wat vaak samen komt bij een man die niet ‘groot’ geschapen is! onzekerheid… dus dan gaat de vlieger ‘het gaat erom wat hij er mee doet’ ook niet op..want prestaties zijn niet om van de daken te schreeuwen. De meeste mannen denken aan hun eigen genot. en vergeten de vrouw! Mijn laatste sexpartner was wel groot geschapen. toen ben ik in gaan zien dat de maat er wel degelijk toe doet! maar als die onzeker ‘klein’ geschapen mannen nou eens wat meer zelfvertrouwen kregen over hun geslachtsdeel en meer aan de vrouw denken! dan komt het misschien nog goed met mijn oordeel! 😉

maar tot nu toe… geef mij maar een man met een grote penis!

Natuurlijk Size DOES matter!!!

Elke vagina is tenslotte toch weer anders, dus natuurlijk is het antwoord ja.

Ik moet er niet aan denken dat een vent een pinkie heeft, want dan voel je er niks van en dat geldt voor iedereen, dus we kunnen zeggen wat we willen but it definitely does matter, met name de dikte ervan, want dat voel je eigenlijk t meest!!

ik ben eeen jongen van bijna 15 jaar

ene ik heb een lengte van 11,5 centimeter

ik ben er blij mee en de meisjes waarmee ik wel eens seks mee heb gehad ook ,

Does size matter?

alleen als je meisje de titanic wilt?

nou ik heb er 1 van 19 cm en 5,5cm doorsnee.

van de 16 vrouwen vonden 2 hem te dik. de rest was er helemaal weg van. En grootte maakt wel uit als je weet wat je er mee doet.

Totalmess…

“Does size matter???”

Het enige goede antwoord is:

voor de een wel, voor de ander niet….

Ik ben zelf nét 18 jaar, en heb een penis met een lengte van 17,8 cm.

Dit is dus vrij boven het gemiddelde.

Ik ben tevreden met mijn lengte maar ik denk niet dat het de grootste rol speelt bij het vrijen. Het gaat om intimiteit, hoe je haar behandelt. Als ik vrij met mijn vriendin focus ik me puur op haar, wat zij lekker vind. Als zij het lekker vind en weer ‘ns een orgasme krijgt, krijg ik ook een heerlijk gevoel.

De “duur” verschilt per keer maar m’n gemiddelde is vrij hoog ^^

groetjes,

Mijn vriendin is voor mij ook met ‘grotere’ naar bed geweest.

Maar ze geniet nog altijd vol op van de seks.

Het is zeker de manier waarop je je vrouwtje lief hebt. en het heeft er ook zeker mee te maken of je het lang vol houdt of niet.

De dikte van het mannelijk geslachtsorgaan is voor mij heel belangrijk. Bij de aanblik van een ( niet te harde )dikke, raak ik opgewonden want het herinnert me aan een vorige keer, waarbij het een fijn antwoord was op mijn enorme verlangen naar een penetratie. Bij een dunne voel ik niets.

i think size does matter..

ik heb een vriend met een vrij grote en ik vind het echt totaal niet lekker om het met hem te doen.. het doet pijn en kunne nooit echt andere standjes doen omdat het gewoon zo pijn doet..

Ja sorry maar ik heb gemiddelde en grote gehad en met e grote kan je toch meer en voel je meer, dus voor mij heel belangrijk.

Nou naar mijn mening moet het niet te klein of te groot zijn, dus tussen de 13 en 18 cm is al goed genoeg, want hoe groter des te pijnlijker het voor de vrouw is dat continue tegen de baarmoeder tegenkomt. De dikte is zeker wel een belangerijke factor, want door de dikte stimuleert het beter bij de schaamlippen en gepaard met de stijfheid en hardheid, zal ik zeggen dat het goed genoeg is voor een staaltje lekkere seks met elkaar. Dus waar 2 mensen met goede geilwillenheid, moet het zeker tot een goedgevulde seks scene kunnen worden. Mijn vrouw heeft problemen met de mijne omdat hij keihard wordt als hij stijf is! Veel succes mensen leve onze seks leven.

Nou, size does matter!

Misschien is het niet leuk voor elke man, maar een groter geslachtsorgaan zorgt ervoor dat de vrouw meer voelt. Persoonlijk vind ik het belangrijk om “het te kunnen voelen”. Dit maakt het écht fijner en geiler. Een nadeel van een grote is dat het bij langere seks pijn kan gaan doen bij de vrouw. Toch is een jongen met een grote en met weinig creativiteit ook niks voor mij, maar ik moet tijdens de daad wel echt “iets” voelen! En dat gevoel geeft een kleinere mij niet altijd.. Maar, een knappe kop maakt veel goed.

ik heb ervaring met goed voorspel. dat scheelt ook al een hele hoop!

En natuurlijk size does matters. Vrouwen wil die penetratie voelen. Maar het gaat tegenwoordig alleen maar over lengte, dikte, penis.

Ik vind ook de liefde belangrijk.

ik ben niet ontevreden met mijn penis. toen ik 16 was wassie 16cm ;). tja dat meet je dan. ik heb wel een bloedlul, dus als hij slap is voelde ik me soms wel in verlegenheid gebracht als ik ga douchen na trainen. maar daar ben ik overheen. daarnaast heb ik ook een knikje erin naar erchts, maar ik heb alleen maar positieve feedback gekregen dus ik ben tevreden.

en inderdaad dat gemiddelde geloof ik geen zak van, 13-14cm dat kan nooit. dan moet je wel echt ergens in een ijsmeer in siberie die metingen hebben gedaan.

Zoals een briljant man (of vrouw!) ooit zei:

Alles is relatief.

Als een vrouw breed van binnen is, ben je met een kleine pielemans alleen aan het “zwemmen”. Dat stelt ook niks voor. Is ze daarintegen strak, dan is het perfect! Als je een enorme knots hebt hangen en zij strak is… Vergelijk het met een golfbal door een tuinslang?

Mijn vriendin schijnt er ooit met vriendinnen over gepraat te hebben (kreeg ik achteraf te horen), en ze zijn samen tot deze conclusie gekomen: Ik ben qua lengte gemiddeld maar hij is wel erg dik. Heel recht en schijnbaar ook heel mooi. Maten weet ik niet (ik grijp liever niet gelijk naar het meetlint, voor het geval het me teleurstelt…), maar ik ben tevreden met deze conclusie. Ik schijn een perfecte penis te hebben. Geweldig toch?

Toegegeven, wij mannen vallen ook op grotere borsten, maar we klagen niet als onze vriendin een kleine B heeft! Dus, voor de “kieskeurigen”: zorg dat jullie de mannen met een kleine penis niet gelijk ontmoedigen. Dit maakt dit onderwerp er niet gemakkelijker op.

Als grofweg 80% van de vrouwen hier de voorkeur voor ‘grote’ (dus bovengemiddeld) heeft, klopt er natuurlijk niets meer van de evolutie.

Met ‘grote’ bedoelen de meesten waarschijnlijk gewoon een ‘gemiddelde’ (tsja, hij lijkt nou eenmaal groter wanneer je hem van dichtbij ziet 😉 )

Op ieder potje past een dekseltje, oftewel voor elke wijde doos is er een sloopkogel, voor elke nauwe spleet een pinkie en voor alle gewone vagina’s een gewone piemelateur.

Heb je liever niet gewoon? Dan ben je zelf waarschijnlijk ook niet helemaal gewoon…niets mis mee…

Een grote is niet fijn.. heb er alleen maar problemen mee. ik heb een penis dikte van 7 cm en een lengte van 24 cm.

Meeste vrouwen schrikken er van waar ik seks mee heb en ik kan ze niet voluit penetreren.

Hoe kut is dat?! Ik vind het zeer klote.. Ik ben een jonge van 21 en het vreemde is dat ik tot mijn 15/16e al een vrij grote penis had. Mijn ex vriendin gaf toen al aan dat ze geen seks meer met mij wilde als die nog groter werd. En wat blijkt, het is ook nog groter geworden.

Ik ben er niet tevreden over! Vooral nadat ik 2 keer ben geweigerd om de liefde te bedrijven!

belangrijk is hoe je hem gebruikt,

mijn vriend, 12 jaar ouder dan ik (ik ben zelf net 18) weet heel goed wat hij met iets minder kan,

niet dat hij heel klein is, maar zeker niet bovengemiddeld. ik denk dat als je een kleine hebt je meer kunt experimenteren met standjes.

Als ik naar mn ex kijk,(vrij groot van formaat)

daarbij vond ik bijvoorbeeld sommige dingen pijn doen, nu heb ik daar geen last van en kan ik eindeloos genieten!!

tja wat is te groot wat is te klein.

ik denk maar zo overal waar te voor staat is niet goed!

een te kleine is niet prettig (je moet wel wat voelen) een te grote is ook niet prettig et moet wel lekker blijven en niet pijnlijk.

dus ik ben voor een normale.

maar wat is normaal.

die van mijn vriend is top! maar ik heb em echt nog nooit opgemeten hoor.

centimeters intreseren me ook niet.

het is maar net wat je er mee doet.

Wat is groot, wat is klein? Meet je van boven onder of van zij? Daarnaast verschilt de vrouw ook in S M L XL , en hoe gevoelig is haar lellebel? De meeste komen van gemeenschap niet en de ander weer snel..,

Het ligt dus aan meerdere factoren….niet alleen de lengte en de manier waarop je loopt te boren…

Aju

het ligt niet aleen aan de lengte van de man natuurlijk liever een volle penis maar het ligt ook aand e vrouw wat nou al je man een kleintje heeft of een dunne en jij zelf een breed van binnen hoe moet her dan . ik heb zelf maar met een man sex gehad en weet dus niet of het aan mij lag mag als hij in me zat dan voelde ik daar niet egt veel van en die van hem was zeker niet dik 3 sm of is dat gemiddeld

Iedereen heeft zo zijn/haar voorkeuren. Dus ja Size does mather.

Het ligt maar aan het zogenaamde ‘standje’.

Ik vind het zelf het fijnst als de centimeters rond de 16-19 liggen. Het ligt eraan op welke manier je het gebruikt. als we het hebben over ‘ruige seks’, hebben de meeste vrouwen tóch liever een wat kleinere. Voor een wat romatischer effect is groter toch beter naar mijn mening. Het effect is fijner en en je kan er

beter mee experimenteren om het zo maar te noemen.

hoi ik heb een penis van 13×5 in erectie. ben 16 jaar.

is dit genoeg om een vrouw te bevredigen. toch wel? Want heet gemiddelde is toch 13 a 14 centimeter.

size does matter. natuurlijk is het in vele opzichten belachelijk, maar goed. ik ben zelf homosexueel, en vindt dat een echte man ook goed geschapen moet zijn, zou het maar saai vinden als iemand een kleine pik heeft, overigens heeft het ook effect op mijn sexleven. Weliswaar de duur ervan.

Gr,

M.

(21cm)

ik vind het mooi om te zien dat mijn vriend trots is op zijn lul. Een groot geschapen geval vind ik stoer en mannelijk, maar een lieve vriend die er voor je is vind ik veel fijner!

ik ga naar bed met hem omdat ik van hem hou, als hij maar tevreden is met zijn wat kleinere lul

zou ik hem net zo sexy vinden! de lul van mijn vriend is mooi en lekker groot, maar de eerste x dat we het deden deed het behoorlijk veel pijn.

als het neuken pijn doet zijn er nog zoveel maniertjes om elkaar te verwennen; ik zweer bij orale sex! succes allemaal!

Ik verkies de “normale maten” en bedoel hier mee de afmetingen die niet voor pijnlijke problemen zorgen en genoeg stimulatie geven.

Tja… het blijft een lastig verhaal. Size matters, maar het is niet zo dat je persé een enorme penis hoeft te hebben als man, als je idd weet wat je ermee moet doen. Mannen die groot geschapen zijn, zijn over t algemeen wel meer confident, maar daardoor soms ook minder goed in de andere ‘handelingen’ zeg maar, omdat ze die skills minder goed hebben hoeven te ontwikkelen. Ze zijn daarom meer gericht op penetratie dan op het hele spel erom heen. Ik heb wel een aantal mannen meegemaakt die echt klein geschapen waren. En als je dan zelf als vrouw wat groter geschapen bent… ook bij vrouwen heb je natuurlijk verschillende maten. In de Kamasoetra stond het al: mannen en vrouwen zijn verschillend geschapen, en de één past nu eenmaal beter bij je, dan de ander. Da’s toch al een eeuwenoud boek! 😉 We moeten dus eigenlijk gewoon iemand zoeken die ook qua sexuele afmetingen bij ons past…;-)

Net wat jullie reeds aanhaalden: it’s not the size that matters, it’s how you use it.

Voor mij als vrouw (47 jr.) is ervaring met van de man voor mij belangrijk. Hij hoeft niet groot geschapen te zijn, maar zijn kunde in bed is voor een ‘echte’ vrouw belangrijk.

Beter een kleine die steigert dan een grote die weigert! 😉

Vroeger kampte ik ook met die vraag. Sinds ik regelmatig naar de sauna ga heb ik hier een andere kijk op. Er zijn er in alle lengtes en diktes. Zo te zien hoor ik bij de gemiddeld voorziene man. Ik ben daar gelukkig mee en mijn partners hebben er tot hiertoe ook niet over geklaagd. En ik denk ook dat de grootte er niet echt toe doet. Als het werk goed afgeleverd wordt, doet het gereedschap er niet echt toe.

Blijkbaar verschilt het verschrikkelijk per persoon. Ik (man 28 jaar) ben lichamelijk niet lang en naar mijn mening ook echt niet groot geschapen (ruime 16 cm zoiets). Iedereen tettert over landelijk gemiddelde van 13 a 14 centimeter maar lees alle reacties hier eens… liegt nou iedereen om zichzelf stoer te voelen of hebben ze dat gemiddelde berekend op een heeeeele koude winterdag in het bejaardenhuis?

Hoe dan ook, zelfs met mijn naar mijn mening doorgaanse afmetingen heeft mijn vriendin moeite. De eerste penetratie is soms zeer pijnlijk en zelfs vaak genoeg reden om geen seks te hebben. Mijn ex gaf ook aan dat ze nog wel eens flink pijn van me kon hebben en nee, dat kwam (ook volgens henzelf) niet door mijn onhandigheid maar door de afmeting. Als zij zelf volledige controle over de penetratie hadden ging het vaak wel beter, maar toch soms pijn. Misschien de dikte? Maar geen idee hoeveel dat is bij mij… Meisjes voor mijn vriendin en ex hadden weer géén klachten (was toen ook nog wat jonger)

Dus… ik heb geen 20+ centimeter en ik ben er maar wat blij om! Alles doet het en ik heb meer te bieden dan slechts een grote paal. Lief en geduldig zijn en haar graag een plezier doen doe je een stuk langer mee dan alleen een grote jongen lijkt mij

17 CM AND PROUD OF IT!

Ik vind een te grote penis pijnlijk. Ik ben een meisje, en ik heb het liefst een kleintje. Kan je lekker experimenteren met standjes enzo…

Hoe groter hoe erger…

Beste adversus,

Ik (vrouw, 22) vind de afmeting wel degelijk belangrijk. Wanneer een man een kleine penis heeft zal deze de vrouw minder kunnen stimuleren. Verder denk ik dat de duur van de seks even zo, dan wel belangrijker is.

Maar size matters (zoals zoveel dingen!)

de grote van de penis is volkomen onbelangrijk,het gaat er om hoe je hem gebruikt, ook is het belangrijk om onder de sex met elkaar te praten, wat vind je fijn en wat niet, door dit met elkaar in detail door te nemen kun je een prima sexleven opbouwen,maar neem er de tijd voor.

een 63jarige man

Ik ben nu met meerdere vrouwen geweest en ze zeiden allemaal dat de lengte wél telt. Er zijn natuurlijk wel grenzen. Vrouwen kunnen vanuit zichzelf ongeveer een lengte van 15 cm aan. Na enige ‘oefening’ kunnen vrouwen ook grotere maten aan. Ikzelf heb 19 cm en al deze vrouwen zijn ook met andere mannen geweest.

Toen ik bij deze vrouwen ging navragen (blijf toch mannelijk ego hebben) zeiden ze allemaal dat de lengte wél telt, omdat er dan beter gepenetreerd wordt en het gevoel zou veel lekkerder zijn.

Dus de stelling ‘Does Size Matter’ is zeker ja.

mijn vriend en ik zijn elkaars eerste sexuele relatie, dus ik weet niet hoe andere maten voelen.

maar hij is niet echt lang maar wel dik.

mij bevalt het prima xD

Maat is belangrijk, maar dan heb ik het vooral over de dikte. Ik

heb geen plek voor een piemel van 25 cm, dus daar heb je geen barst aan,

maar een lekkere stevige…

Met een kleinere, dunnere kun je ook lekkere seks hebben, maar je zult dan

inventiever met standjes moeten zijn om het juiste gevoel te krijgen.

Wat heb je aan een penis die 20 cm lang is en 3cm dik? Dat stoot

alleen maar tegen je baarmoedermond aan.

Ikzelf heb klachten van ex-vriendinnen omdat mijn penis té dik (6,5 cm)

was en dat scheurtjes bij de ingang opleverde.. Ik heb 19,5 cm lengte,

maar wat maakt dat uit, opgeve moment kan je niet verder. Er kan bij mij

eigenlijk zo 3 cm af hoor!

Te klein of dun en te groot of dik is niet goed. Daar tussen in doen de

maten verder niet meer mee.

WAT NOU ALS JE EEN KLEINTJE HEBT< BLIJF JE ALTIJD ONZEKER!!!!!

Ik denk dat zoweel de maat als de dikte als wat hij ermee doet

uitmaakt hoe de sex is.

Heb nooit een te groot geschapen man gehad, maar nu wel een te klein

geschapen..ik vraag me 9 van de 10x af of hij er eigenlijk wel inzit.. het

is een ontzettend lieve jongen, die ik dus ook echt niet laat gaan om de

slechte sex, maar het frustreerd je wel, zeker aangezien hij het liefst de

hele nacht doorgaat..Geloof me, je zin in sex wordt er niet beter van

hoor!

Dus size maakt zeker wel wat uit! Kleiner dan 10cm heb je echt niks aan..

Ik ben statistisch ‘gemiddeld geschapen’. Ik heb vriendinnen

gehad met een strak doosje en vriendinnen met een uitgelubberde doos van

het formaat waar je de weekendboodschappen in kwijt kunt. Dat eerste vind

ik toch echt veel prettiger vrijen, bij de laatste kan ik hem net zo goed

in een bak lauw water hangen. Ik kan me dus niet voorstellen dat het

omgekeerd geen verschil uit zou maken. Ik denk alleen dat het niet gaat om

de grootte van hem alleen, maar de combinatie van beiden.

Uiteindelijk maakt de maat niet uit, hoe “kleiner” de penis des te eerder hij klaar staat om te presteren. Meestal blijft een kleine penis tijdens het vrijen langer en beter in “vorm”.

Maar een penis dat groter dan gemiddeld is, geeft een erg intense penetratie waar niet iedere vrouw van gediend kan zijn. Wanneer je van dit intense gevoel houdt dan maakt de maat zeker uit.

dus dames wat is dan de gewenste maat?!

zelf bezitter van 18cm

Natuurlijk maakt het uit. Je merkt wel degelijk verschil. Groot kan prettig zijn, klein kan zo klein zijn dat je niets voelt, maar te groot is ook een probleem. De vorm is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is de relatie. Ga je in elkaar op, dan is alles fijn. Bewondering, intimiteit, je open stellen en vooral: kun je het in het dagelijks leven goed met elkaar vinden, maken uit hoe je sex beleeft. Het fijnste is het als je heel intiem met elkaar bent, echt liefde uitwisselen is zoveel opwindender dan goede sex, hoe lekker ook.

Ik dacht altijd van wel mijn exen waren flink geschapen en ik vond het heelijk. Toen ik voor het eerst met mijn vriend naar bed ging schrok ik. Wat een kleintje. Baalde er echt van. Maar ben er nu achter dat het niet uit maakt. Oke je voelt het wel minder maar we hebben echt geweldige sex. En het voordeel is dat ik het anaal ook kan hebben endat is echt heerlijk. Voor de rest is hij ook super in orale sex. Ik krijg het ene orgasme na de andere. Dus voor mij maakt het formaat niet is maar wat je e mee doet.

Ik vind dat het lid niet te groot maar ook weer niet te klein moet zijn. Hij moet er tussin zitten. En bij mij gaat het ook om hoelang de sex duurt , ik hou er niet van als het na 5 minuten al afgelopen is .Ik ben een lange genieter, hoe langer het duurt hoe geiler ik word.

De lengte, 23 cm is van groot belang! Ik ben nog nooit klaar gekomen bij iemand met een kleinere penis; windt me niet voldoende op! Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk hoe die in bed is. Maar hem lekker in me voelen; ja graag!

ik vind de afmeting wel belangrijk als het om visuele redenen gaat maar om gebruiksredenen wil ik juist niet te groot,maar wel stevig en niet dun,vanwege een goed opvullend gevoel.een besneden penis geeft me een onhandig gevoel.een onbesneden penis is een creatiever object.een kleine penis heb ik nog niet meegemaakt,maar de stevigheid is volgens mij het meest belangrijk,maar waarschijnlijk door onze opgewonde gesteldheid worden we hebberig en willen op dat moment “groot en veel”,maar het reeele effect is niet beter,wellicht zelfs pijnleker,maar in de geestes toestand tijdens de sex hebben we daar geen erg in.daarna in ontnuchterende toestand wel…..

ik vind dat de afmeting niet veel toe doet.Het is echt hoe hij zijn orgaan in je beweegt.Ik vind dat manen die groot geschapen zijn, zijn zo zeker van hun ego dat ze erop los ramen.En soms vergeten vrouwen te laten genieten.Een te groot penis kan ook pijnlijk zijn voor sommige vrouwen vooral als je van jezelf weinig vocht hebt. En word je barmoeder mond omhoog geduwd tijden de sex wat niet prettig aanvoelt. soms is het net of je Mannen met een wat kleiner penis die kan onzeker zijn, maar wil toch alles uit de kast gooien om te de vrouw te laten genieten.

hidihi, gezien de serieuze oproep, ga ik toch maar, geheel tegen mijn gewoonten in, reageren. Ik vind dat de afmetingen er écht wel toe doen. Hij moet niet ‘lang en spichtig’ zijn. Dat is gewoon niet lekker en doet pijn, omdat ie daarmee veel te ver binnenkomt en te hard stoot. Lekker dik is belangrijker dan lang. Gewoon een hand vol. De lengte: lang genoeg om lekker in je mond te nemen om er op te zuigen. Eigenlijk vind ik dat wel ee goed ‘meetinstrument’ voor mijn ideale maat…En stevig, niet weëig. Verder: mooie ‘volle’ ballen. Zijn heerlijk om vast te houden. Ik houd niet van slappe kleine eitjes.

Ben benieuwd wat jullie vinden !

Sunshine

mmm ja klopt allemaal wel maar ik moet zeggen mijn vorige vriend was wat kleiner geschapen en voelde er wel minder van ja..

en de groote van mijn huidige voel ik wel meer enzo dus ook lekkerder..

en ligt eraan ho9e je hem gebruikt?

njaa.. hebben al veel standjes geprobeerd maar blijft hetzelfde voel minder..

duss jaa../ ik zelf denk dat size wél matters:D

Ik denk dat het niets te maken heeft met de grootte of dikte .

Wij zijn een paar keer uit elkaar geweest door moeilijk heden met haar kinderen .

Maar als we elkaar dan weer tegen kwamen klikte het al gauw weer .

Ik kreeg dan te horen dat die andere vent er niks van kon , dat is wel leuk om te horen zei ik .

Maar ze vertelde hoe en wat en ik dacht, maar ik doe presies het zelfde .

Wij kunnen gewoon lekker sex’en met zijn 2 heerlijk ontspannen ik weet wat zei lekker vind en zij weet wat ik lekker vind .

En nieuwe dingen proberen we voorzichtig uit !

Het zijn de dingen er om heen denk ik dat een groote rol speeld .

Ik bedoel als en vrouw zich er niet goed bij voeld reageerd haar lichaam anders dan waneer ze er wel zin aan heeft .

Als ze er geen zin aan heeft zul je haar eerst zo ver moeten krijgen dat ze dat wel heeft .

Anders kun je als man blijven pompen maar word het niks voor haar .

En als je het zo 10 keer doet is het flammetje bij haar al aardig lager gaan branden .

steeds word er gezegt groot en klein .. maar wat is groot en wat is klein ..

Een takje kriebelt meer dan een boomstam!

het gaat er niet om hoe lang of dik ie nu is maar hoe je em gebruikt als je het mij vraagt

Size does matter en dat zeg ik als manzijnde. Maar dat geldt voor zowel het mannelijk geslacht als het vrouwelijk.

Net als dat mannen allemaal verschillende lengtes en diktes hebben is dat net zo bij vrouwen. De een zijn van nature wat smaller van binnen en de andere ruimer en dat staat los van kinderen.

Het is dan ook logisch dat sommige vrouwen die van binnen “ruimer” bedeeld zijn een man willen die groter geschapen is want anders voelen ze er niks van. Net als dat een vrouw die smal van binnen is geen groot geschapen man wilt, want dat doet dan weer pijn.

The bigger the whole..the more it takes to fill it up!!

Het is inderdaad niet de lengte van de penis wat belangrijk is evenmin de dikte De vagina is zo

geconstrueerd dat deze wat betreft de dikte van het lid zich vanzelf aanpast.probeer het (spelendewijs)omeen kussen onder uw partner te schuiven,zodat de penetratie wat dieper wordt

Als de grootte er niet toe doet, waarom zijn vibo’s en dildo’s dan altijd stevig aan de maat en niet gewoon 7 cm oid

Nou sorry hoor. Maar dat houd in dat de mannen die klein geschapen zijn. Nooit geen kans maken bij de vrouwen? En de vrouwen die weer bijv. kleine borsten hebben nooit geen kans maken op mannen? Waar gaat dit over? Als je voor de lust doet (seks) Ja, dan heb je eisen. Maar als je liefde gaat bedrijven. Is dat een heel andere verhaal. Maar dit houd in dames! Hij is pas de ware is, als hij een groot en dik is?

De grootte doet er wel degelijk toe.

Als je ergens in bladen leest “Neehoor, t gaat erom wat je ermee doet…” is dat dat waarschijnlijk door een man geschreven.

T spijt me zeer mannen, maar zoals jullie kleine tietjes niks vinden, vinden wij vrouwen van die wurmpjes niks, dan kun acrobatische toeren uit halen wat je wilt (in de zin van het gaat erom wat je ermee doet) dat helpt niet.

Nu ben ik best jong en dus ook nog strak.. daar ligt het niet aan, maar je wilt als vrouw gewoon een lekkere harde staaf van binnen voelen, die tevens ook beter je G-Spot bereikt.

Als je dan zo’n vinger naar binnen krijgt.. is nou niet echt opwindend.

Sorry dat ik het zo glashard vertel, maar zo zijn de feiten.

Net als dat mannen, platte vrouwen niet aantrekkelijk vinden, uiteraard zijn er overal uitzonderingen.

ik heb nou niet de grootste… (als je het landelijke gemiddelde bekijkt.. 14.5, 15, zit ik toch wel goed) maar mijn vriendin is er toch wel tevreden mee… denk ik XD (zie topic faken)

uhm,, als je lul langer is dan kom je toch ook bij de g-spott achter in de vagina van een vrouw? want volgens mij is mij verteld dat verderop :p ook 1 zit, maar weet dat niet 100 % zeker.

size doesn’t matter, een te groote is ook niet alles.

Mijn vraag is eigenlijk:

Maakt de grote van de VROUW uit?

Ik heb namelijk redelijk grote uitstekende binneste schaamlippen waar ik me niet prettig bij voel..

Het modebeeld is toch wel aardig ‘een zo strak en klein mogelijk spleetje’?

nouja ik vind de meeste reacties echt nergens over gaan. ik vind size helemaal niet belangrijk, het gaat ook om een stukje respect voor elkaar.. hier even alle mannen met een kleinere penis in de hoek schoppen terwijl niemand perfect is.. als je van elkaar houd accepteer je dat toch van elkaar.. welke vrouw zou willen horen dat der vriend bij der wegging omdat ze te kleine borsten heeft, of een te grote vagina? wat een onzin luitjes.. love conquers all

Ja, size does matter voor mij, want de kleinere penis voel ik niet. En zeker niet als hij ook dun is. Ik geloof wel dat de ervaring die een vrouw heeft haar kieskeuriger maakt, misschien heb je maar een paar mannen gekend en weet je niet hoe het is met een man die een grote én dikke penis heeft. Heb je zoals ik meerdere partners in het leven gehad krijg je dus vergelijkingsmateriaal en weet je hoe het kan voelen als hij groot is. Ik neem aan dat het voor een man ook minder wrijving geeft als hij dun en klein is.

Ik heb geen kinderen gehad dus ben nog redelijk strak. Heb nu een partner met een penis van 21.5 en een doorsnee van 5.5 centimeter. ik zou nu niet meer kleiner willen, maar nog groter zou pijn doen.

Het doet er ook toe dat het een “mooie” penis is, ik heb alle soorten en maten voorbij zien komen en er zijn ook gewoon lelijke penissen. Ik vind het prachtig die mooie grote sterke penis, geeft mij een groter gevoel van vrouw zijn en kijk er ook heel graag naar.

Wat ik wel erg vind is dat het zelfbeeld van veel mannen afhankelijk is van de grootte van de penis, althans dat heb ik ervaren. Vind dat erg voor de mannen in kwestie, dat zij daarover een minderwaardigheids complex hebben. Zal er ook nooit iemand mee kwetsen door een opmerking te maken.

mijnes is niet echt groot, had er vroeger altijd twijfels over gehad, maar mijn bochtje pakt de g-spot altijd!!! 😉

Ik denk dat het er in zekere zin toe doet. ALs hij echt heel klein is zal je dat duidelijk merken in contrast met een grote. Dikte is op zich ook wel belangrijk maar ik denk dat het vooral het oog is dat ertoe doet. Als vrouw zijnde raak ik opgewonden van een grote penis, als het dan niet echt uitzonderlijk is voel ik er al gelijk minder voor. Een psychologisch effect denk ik. Als ik pijp wordt ik geiler van een grote penis als van een kleinere gewoon omdat ik het lekkerder vind. Ik denk dat het wel enigzins van belang is, misschien is dat ook per vrouw verschillend, omdat sommige vrouwen misschien wat dieper of breder zijn als andere. maar ik denk dat vooral het aangezicht van de penis ertoe doet. Ik heb weleens een man tegen mij horen zeggen dat ik een mooie vagina heb. Persoonlijk vind ik er niets aan, maar voor een man kan een bepaald gevormde vagina erg opwindend zijn en vinden zij de sex misschien lekkerder omdat ze van tevoren geiler waren. Wellicht werkt he!

t andersom ook zo.

Ik zeg: Beter een kleine die steigert, dan een grote die weigert (wat nog niet wil zeggen dat ik zelf een mini-me heb)

de maat van het geslachtsorgaan zal vast verschil maken in hoe het voor een vrouw van binnen voelt. maar slechts in kleine mate belangrijk.

ik wil een aantal principes aangeven

vrouwen geven om met wie zij seks hebben

manen geven om hoe degene met wie zij seks hebben er uit ziet.

dus waar letten vrouwen op. wat zijn goeie dingen in de man wat de vrouw belangrijk vindt?

om daar achter te komen moeten we terug naar in den beginne, wat zijn we nou en hoe werken we?

survival of the fittest heft er al jarenlang voor gezogrd dat we zijn wie we zijn.

wij mensen zijn als ware de machines van ons DNA. en het DNA wil het liefst zoveel mogelijk kopiën van zichzelf achterlaten.

Het mannelijke DNA doet dat door zijn DNA te verspreiden over zoveel mogelijk vruchtbare vrouwen.

Voor vrouwen werkt dit anders, hun taak is veel groter als dat van de man. zij moeten 9 maanden lang zwanger zijn en daarna een kind opvoeden. (ok ik leef ook in de wereld waar jullie in leven en vrouwen willen ook seks voor plezier, maar het gaat hier om de vastliggende evolutie).

Het vrouwelijk DNA doet dat dus door het beste mannelijke DNA uit te zoeken om daar een kopie mee te maken. Haar kansen om een successvolle kopie te maken worden vergroot wanneer het mannetje gedurende deze hele periode aanwezig blijft. er zijn veel mannen die dit begrijpen en dat uit zich in dineetjes en bioscoopjes waarmee de man laat zijn dat hij voor haar kan zorgen.

de andere fator die vrouwen erg aantrekkelijk vinden is de status van een man binnen de sociale groep. in het kort gezegt houden alle vrouwen van het alfa mannetje, wat dat btreft zijn we net als leeuwen.

terug komend op het DNA van het mannetje. Hoe ziet een vrouw aan een man dat hij goed DNA heeft? wat doet een man die goed DNA heeft.. hij heeft waarschijnlijk veel opties in met welke vrouwen hij naar bed wil.

Uiteindelijk komt het allemaal neer op dat een vrouw een man wil hebben die haar wat kan laten voelen. die orgineel is, die niet behoeftig is. die wat uit het leven wilt halen. die het alfa mannetje is en hoge status heeft binnen de groep. een waarvan ze weet wat ze van hem kan verwachten. iemand die zelfverzekerd is en van zichzelf houdt.

Bedenk je es het volgende, als je door de onzekerheid over je maat denkt dat je die bloedmooie stoot niet kan krijgen en je daarom gaat met iets wat minder mooi is. en die stoot ziet jou met een minder mooie vrouw die je eigenlijk niet zo aantrekkelijk vint, dan vat zij dit op als dat jij lage status hebt. een laag zelfbeeld. iemand die graag genoeg wilt om voor minder te gaan. Ik trek het in het extreme maar ze zal je direct minder aantrekkelijk vinden.

nog even de moeite om mee te geven. hoe vaak zie je niet dat een niet zo’n hele mooie man toch heel veel vrouwelijk aandacht krijgt, en anderen helemaal niet. hmm, Wat gebeurd daar?

nou mijn vriend is zelf heel klein endun maar als de broek uitgaat is het een reus dus vergissing is menselijk, en ik vind het heerlijk

Ook al proberen we altijd een politiek correct antwoord op dit onderwerp te geven, als puntje bij paaltje komt, dan geef ik toch liever de voorkeur aan een mooie lengte. Dat zorgt immers voor een intens genot, en mannen die kleiner bedeeld zijn, tsja…die krijgen de klus gewoon niet geklaard. Maar een extreem grote penis zorgt meer voor pijn en ongemak dan voor plezier. Dus het zit er tussin. De middenmaat krijgt de voorkeur en de man moet hem wel kunnen gebruiken, anders heeft lengte geen zin meer!

de afmeting van het mannelijk geslacht does matter. Je moet togh wel wat voelen tijdens de seks. Mijn ex had een kleinere´´ echt leuk was het niet en lang hebben we ook niet gehad..

nu heb ik een vriend en die wil ik zeker niet kwijt

In een heteroseksuele relatie kan ik me er nog wel wat bij voorstellen. In de Gay-scene lijkt het echter wel alsof ze enkel grote penissen willen. Uiteindelijk is dat puur esthetisch en als het aankomt op trekken en pijpen is het wel fijn als je wat stevigs hebt, maar op het moment dat het anaal is, dan heb je een probleem als ie heel dik is. Vaak genoeg dat de anus van een man (of vrouw) doorscheurt door een te grote penis. Een gemiddelde lengte is voor mij goed genoeg, dun moet ie echter niet zijn. Lelijk en niet lekker.

Ja dat doet er zeker toe, vooral de dikte. Je voelt hem er gewoon prettiger inglijden. Te lang ervaar ik soms zelfs als onhandig. Maar dat betekend niet dat ik er niet van geniet als de maten niet tot mijn favo behoren.

Want emotie en aandacht brengen een extra dementie en daarnaast is een hoop op te lossen dmv andere handelingen

Invicta ik ben het niet met jou eens ! Ik heb zelf een vibrator van ongeveer 20 cm.Met een diameter van 5 cm.Dat is echt niet extra large..

Mijn vriend is gelukkig best wel groot geschapen en we zijn seksueel gezien voor elkaar gemaakt…

Groetjes een Weegschaal van 19

voor mij maakt de lengte niet echt veel uit, volgens mij is de dikte belangrijker…

Ik heb een voorkeur voor een grote mooie mannelijke trost die lang stijf kan zijn. Helaas, weinig te vinden en bovendien niet het allerbelangrijkste bij een man.

Mijn beste seks ooit was met een “gewone”, middelmatige van pakweg 15cm omdat man enorme seksuele energie, kundigheid en passie heeft gehad. Ik had een paar maanden relatie met 23cm verbrokken juist omdat hij niet naar mijn zin sekste, veels te kort en zonder (veel) passie. Eentje van 19cm kreeg hem moelijk stijf zonder over schoenen te praten :S Zonde voor zo iets moois als je het niet weet te gebruiken.

Sommige hebben wel een mooie pik maar ze weten niet goed wat ze ermee moeten, en sommigen met prachtlijf en met hele kleine hebben niet eens moed om iets te beginnen. Het is niet eenvoudig, zeker niet.

Mannen met een kleinere moeten gewoon meer aandacht aan orale seks besteden alsook niet tegen gebruik van dildo’s zijn.

Of – kunnen ze leren genieten zelf pasief te worden/zijn in seksuale spel

mvg, Nikoleta

Ik vind een grote penis gewoon lekkerder. Voor mij dus hoe groter hoe beter. Kies mijn partners er ook op uit.

Persoonlijk val ik op mannen met een groot lid. Het ‘vol’ gevoel dat het bezorgt bij penetratie is een geweldig gevoel. Nou dat zeg ik ook niet dat ik reeds bij de eerste ontmoeting vraag als ik zijn geslachtsdeel mag zien, of meteen vraag als hij groot geschapen is. Maar de waarheid is hard om te horen, een kleine lid kan best frustrerend zijn vooral als je van achter wordt gepakt. Je zit de hele tijd met je handen zijn stuk in je te stoppen.

Das lastig.

Ik krijg een kick van een behoorlijk gemiddeld tot groot lid. Daar val ik op, en ik denk de meeste vrouwen ook

“does size matter”… ik zeg: nee. Als je een wat kleinere maat hebt, maar je bent lief en je kunt toch goede sex hebben, heeft de maat er volgens mij niets mee te maken. Stel een vrouw/meid keurt je af op je afmeting, is ze het ook niet waard, want dan kiest ze niet voor jou en dat is naar mijn idee, het belangrijkste in de liefde. dat er van de persoon die jij bent, gehouden word, zoals je bent. het laatste wat naar mij idee meetelt is je afmeting. als hij klein is maar jullie samen genieten ervan, wat is het probleem?

Wat mij betreft doet de maat van de penis er zeker toe. Overigens geldt dit ook voor veel vriendinnen van me…Ervaringen met extremiteiten worden namelijk besproken.

Bovendien…zegt de maat van kunstmatige penissen (vibrators en tarzans) dan niets? Die komen toch aardig in de richting van de universeel gewenste maten. Te groot of te klein verkoopt namelijk niet.(mooie graadmeter, dunkt me)

Om verder even precies te zijn:

Een te kleine (lees: korte) penis kan niet voldoende penetreren. Goed, je kunt er ongelooflijk opgewonden van raken maar die opwinding wordt vervolgens niet naar verlangen bevredigd. (“Hij kwam niet verder dan een beetje ronddraaien in het voorgeborchte”.)

Het spijt me heren maar echt bevredigend is dat niet.

Een “normale” lengte, doch een hele dunne penis (ook eens meegemaakt- met de doorsnede van een wijsvinger) is ook niet “je dat”.

Indien je als vrouw goed opgewonden en nat bent dan voel je slechts iets prikken onder je navel, voor het overige (m.n. de vaginawand) merk je weinig tot niets. (vrouwelijke bekkenbodemtraining kan enigszins helpen)

Een hele grote penis (maat: mijn onderarm – geen geintje) heeft ook z’n nadelen. Zoals condooms die maar tot de helft van de penis afgerold kunnen worden en dus in je vagina achterblijven; het gevoel dat je openscheurt cq gespiest wordt; en het gevaar van bloedingen, bij het per ongeluk (?) even te ver doorstoten. (In zo’n geval is de vagina te ondiep of te nauw, dus auw)

Een penis die NET iets te kort is kan ook frustrerend zijn…het haalt net dat extra stimulerende plekje aan het eind van de vagina niet.

Natuuuuurlijk kunnen we dan zeggen dat we onze clitoris ook nog hebben om klaar te komen , dat er vele manieren zijn om bevredigd te worden, dat we ook op andere manieren van seks kunnen genieten etc. Allemaal waar (ook) Maar eerlijk…size matters!

(NB “scheef of “krom”…een andere mannelijke onzekerheid, begreep ik, dat maakt nu echt niet zo veel uit…dat trekt vanzelf bij ;-)als lengte en dikte maar voldoen.

Dus ja…size matters wel degelijk.

Ja natuurlijk maakt de maat wat uit, ik ben behoorlijk door de natuur bedeeld (31cm), en ook dat heeft zijn nadelen. Ik denk dat je beter gemiddeld geschapen kunt zijn dan TE groot of TE klein. Vroeger zeiden vrouwen vaak tegen mij dat ze hem niet helemaal konden hebben. Mijn vrouw is er inmiddels al wel aan gewend, maar ik moet het vaak (in het begin) nog altijd rustig aan doen, met orale sex gaat hij er ook niet helemaal in, anale sex heb ik wel eens geprobeerd maar deed te veel pijn bij haar, dus ik denk dat de meeste mannen met een gemiddeld maatje helemaal tevreden kunnen zijn, die kunnen gewoon alles doen zonder er te veel bij na te denken dat ze de vrouw te veel pijn doen.

Soms is het zelf wel een genant om zo groot geschapen te zijn, als ik een zwembroek(short) aan heb, zie je mensen op het strand kijken en denken dan dat ik met een stijve rond loop. In dit geval denk ik dus dat rond om het gemiddelde het fijnste is voor zowel de man als de vrouw.

lengte is zeker weten belangrijk tenminste voor mij. het klopt idd dat je g spot helemaal niet zo diep zit. maar ja ik kom alleen van mijn a spot en die zit 8ter in naast de baarmoederhals.

om die te stimuleren moet je dus echt wel een lange penis hebben.

de omtrek vind ik persoonlijk ook heel belangrijk. maar dan meer dat ie niet te dik is,

ik denk dat er voor elke penis een vagina is want dat is perslot van rekening heel persoonlijk.

te grote omtrek krijg ik niet eens naar binnen dus dat gaat niet werken

Lengte maakt eigelijk niet uit, om een vrouw te KUNNEN bevredigen moet je zo’n 8 cm hebben, de rest is eigenlijk extra.

Zoals in het artiekel, doorsnede is erg belangrijk als je met een lulletje van 1 cm dik aan komt zetten moet je niet vreemd kijken dat je niets presteer met je 18 cm.

’t is in mijn ogen meestal meer om iemand er mee te kwetsen, aangezien het ons dierbaarste bezit is 😉

Het is grotendeels je techniek, zoniet zijn er altijd standjes die haar meer stimuleren.

Groetjes,

Ik 😉

Hoe langer de man hoe groter de …

Ik wil even als vrouw reageren. Ik heb redelijk wat mannen in mijn bed gehad en ik moet toe geven: size does matter. Met een heel klein pikkie maak je mij niet tevreden en nee ik ben niet geheel opgerekt ofzo door tientallen antillianen voor ik dit schreef 😉 Ik wil alleen aangeven dat het idd om de dikte gaat en een beetje om de lengte. ik word ook gewoon niet opgewonden van een klein friemel-piemeltje. Heel sneu voor degenen die minder bedeeld zijn, maar ik ken toch een hoop vrouwen die er ook zo over denken. Wel konden diegenen die een klein pikkie hadden dat compenseren doordat ze konden likken als Lassie ;)!!!

wat is gemiddelde lengte?

grote maakt geen flikker uit!!!!

ik heb nu 10 jaar lang dezelfde vent gehad,.. met eentje van: schrik niet, echt waar: 26 en halve centimeter, en nog es erg dik.

paar maanden geleden kwam ik erachter dat die óuwe vriend’ van me erg interessant was, en belandde buiten in het hoge gras, lekker weer, gaan dus! knsllende sex, en geloof me, TOEN kwam ik erachter dat grote geen enkele flikker uitmaakt!! het gaat er echt om met wat ie ermee doet, hoe hij je raakt, geestelijk en ligamelijk. tis het hele totaalplaatje van het sex hebben met elkaar, niet alleen het neuken en op en neer gaan. ik kwam trouwens gewoon als en speer klaar ermee. met die 15 cm! 😉

Ik heb onlangs een leuke man leren kennen en we hebben al een beetje gevreeen..Toen ik zijn piemel(tje!) voelde in mijn handen dacht ik even ;”Dit kan niet!” Vooral omdat mij ex echt een joekel had (is ook niet altijd lekker hoor, maar toch…) Nu weet ik niet of ik nog met hem wil want vond het gewoon griezelig en vies zo`n klein piemeltje in mijn hand…

Ja, ik denk dat de size er zeker wel toe doet. Nog niet zo lang geleden stond ik voor een grote verrassing…….eerlijk gezegd zeer kleine verrassing. En ik dacht ook altijd; het is maar hoe je hem gebruikt, maar dit gaat toch echt niet op. Veel minder leuk, want ik wilde inderdaad bijna zeggen; zit hij er al in, ik voel niks?!

Door de jaren heen veel geëxperimenteerd en tot de conclusie gekomen dat de spierkracht van de vagina heel bepalend is dus ik raad iedere vrouw aan elke dag de zogenaamde kegel oefeningen te doen hier heb je zelf invloed op en op het formaat van de penis van je lover niet dus . . . . simpel toch!

tja ik heb een vriend die groot geschapen is ( naar mijn idee) en ik persoonlijk raak er ook zeker opgewonden van, maar ik vind de size alleen niet zo belangrijk! als je het met iemand doet 1: waarvan je houd 2: die heel sensueel met je omgaat 3: die niet alleen aan zichzelf denkt maar jou ook op een goddelijke manier bevredigd is de maat echt niet belangrijk bovendien zijn er tegenwoordig genoeg speeltjes etc. die voor nog meer genot zorgen. je moet gewoon geluk hebben, en als je het echt zo erg vind zal je er toch een weg voor moeten vinden om er mee om te gaan.

Omtrek: 6.3cm

Lengte: 17cm

Dames, zeg maar of dat een geschikte zou zijn voor je.

Sorry mannen, maar het is zeker belangrijk hoe groot een man geschapen is voor een vrouw. En dan spreek ik voor alle vrouwen die ik ken! Natuurlijk hoeft een man niet gigantisch geschapen te zijn, maar als iemand klein, en dan bedoel ik echt klein, geschapen is, tja dan voelt een vrouw gewoon niks. Ik heb nu een vriend die klein geschapen is en ikzelf ben onwijs strak, maar zelf ik voel niet of ie er nu inzit of niet. Sorry, maar elke vrouw wil af en toe gewoon goed genomen worden… en aangezien ik sex heel belangrijk vind heb ik inmiddels een ander erbij, puur voor de sex. Hoe leuk, lief, aantrekkelijk, aardig en gul mijn vriend ook is.

hey,

Ik denk persoonlijk dat de groote van de penis er niet zoveel toe doet als je hem maar lekker, en op veel verschillende manieren kan gebruiken.

En het belangrijkste is natuurlijk dat de man ervoor kan zorgen dat de vrouw ook klaarkomt tijdens de sex.

Als een man dit niet kan is het echt NEXT, dus dit is dus in mijn ogen 100x zo belangrijk als de groote van penis

Tuurlijk heeft het er wel te maken.

Als je er nou een van 20 cm of van 10 hebt.

T allerergste wat een vrouw tegen je kan zeggen:

zitie er al in? 😉

Is het niet zo dat als er zoveel verschillende maten zijn bij mannen, er ook veel verschillende maten zijn bij vrouwen? Doet de grootte van de schaamlippen ertoe? Moet het gaatje groot of klein zijn? En stel dat een vrouw een joekel van een vagina heeft, is dat dan net zo niet-sexy als een kleine penis? Graag reacties!

Persoonlijk heb ik alleen sex gehad met ‘gemiddeld’ geschapen mannen; niet uitzonderlijk groot, maar zeker ook niet klein. Ik heb er altijd van genoten, maar ik kan me ook best voorstellen dat het een sensatie is om een keer met een groot geschapen man naar bed te gaan. Toch ben ik nog nooit klaargekomen van penetratie alleen, en dus denk ik dat de lengte uiteindelijk niet zoveel uitmaakt. Zolang de man maar weet hoe hij zijn geslacht, vingers én tong moet gebruiken, kun je toch wel van elkaar genieten…

Bovendien wil ik nog even zeggen dat het naar mijn mening eigenlijk gewoon een kwestie van zelfvertrouwen is. Als je een kleiner geschapen man een relaxed en zelfverzekerd gevoel geeft (gewoon met aandacht en respect, zoals je dat zelf ook wilt in bed), zal hij jou waarschijnlijk ook willen pleasen en dat zal hem misschien zelfs extra opwinden. Ik bedoel, ik heb toevallig grote borsten, maar ik geloof echt niet dat vrouwen met kleine borsten minder goed in bed zijn. Wel geeft het mij zelfvertrouwen dat mijn borsten voor veel mannen opwindend zijn en ik kan me daarom makkelijk laten gaan, zelfs al heb ik een buikje. Als je minder gul bedeeld bentdoor Moeder Natuur, en je twijfelt daarover, denk ik dat dat je ‘prestatie’ (voor mij is dat je enthousiasme en activiteit) in de weg kan zitten. Dit is nou net één van die dingen die voor mannen net zo belangrijk zijn als voor vrouwen; geef je bedpartner het gevoel dat zijn lichaam voor jou helemaal oké is (maar niet overdrijven!) en hij zal alles doen om je de sterren te laten zien…

Ja ik vind van wel. Heb een beginnende prille relatie daardoor optijd stopgezet.Was helemaal in love maar toen de kleren uitgingen en de penis erin was de love ver te zoeken… Vergeleken met me vorige vriend was deze echt mini. Ik voelde ook haast niks, voelde me niet echt sexier of opgewonder erdoor worden. Nee voor mij is het dus wel een reden en does size matter!Uiteindelijk moet je zelf de beslissing maken waar jij tevreden mee bent en niet een ander. Ik kan wel bij hem blijven omdat hij lief is of whatever maar sex en gevoeld worden vind ik toch echt wel belangrijk.

Iedereen denkt er dus anders over, maar misschien moeten vrouwen is naar hun eigen vagina kijken? De ene is klein en nauw en de andere is weer diep en los? Dus of grootte uitmaakt? Geld voor zowel mannen als vrouwen! Dus beetje onnozel om te zeggen dat een grote perse beter is?

Afmetingen doen er wel degelijk toe. Ik heb lange tijd twee goede vrienden gehad op wie ik beiden gek was. De één is goed geschapen en de ander wat kleiner. Met beiden was de sex echt wel goed. Maar degene die groter geschapen is kon ik toch werkelijk veel beter voelen met diepe penetratie dan die kleine. Het is gewoon gebaseerd op feiten. Je voelt toch veel meer als er wat groots in gaat ?

Negentig procent van de penissen zijn in erectie tussen 12cm en 16cm. Dit komt uit ieder onderzoek, mannen bestaan al duizenden jaren en de natuur doet het vanzelf goed. Met een standaard-deviatie van een paar centimeter daaromheen zal het prima gaan.

ik vind de lengte niet belangrijk!! alleen is een te dikke lul echt niet prettig..ik heb ooit zelf een keer mee gemaakt dat het geslachtsdeel van een jongen zo dik was dat ik er bang van werd zo iets had ik nog nooit gezien..hij was zo dik als een bierblikje zeg maar.. ik schrok er van en had gelijk geen zin meer aan seks.

voor mij is een geslachtsdeel tussen de 15 en de 19 cm genoeg

de lengte is niet echt belangrijk, de dikte daarentegen weer wel… maar de sex draait natuurlijk niet alleen om de penetratie, maar t gaat om het gehele plaatje en dan kan het weleens zo zijn dat een man met een wat groter geschapen geslachtsdeel minder goed presteerd dan een wat kleiner geschapen man! bovendien is sex pas echt lekker als er pure liefde tussen de twee patrners is, veel lekkerder dan lust bevredigen..maarja, dat is weer een ander onderwerp.

ik vind het toch wel een belangrijk lichaamsdeel. Dit geeft jou een vrouwelijker gevoel waardoor ge u ook zelfzekerder gaat voelen!

Nou ik heb een keer met een jongen gedaan die had zo een kleintje dat ik bijna niet wist of ie een erectie had!En voelde tijdens de sex ook helemaal niets lullig voor hem,maarjah het was zo.Dus heb liever een jongen die normaal tot groot geschapen is!Voelt veel beter en dan is het lekkere sex.

nou,

de grootte is inderdaad niet zo belangrijk als hoe hij ´m` gebruikt. wel speelt het een rol, maar ook vooral de dikte is belangrijk voor het gevoel voor de vrouw. Dat omdat een smalle de vrouw niet genoeg stimuleert en een te dikke pijnlijk is.

De prestatie van een man zou het beste zijn als je allebij op en top geniet en tegelijk een overweldigend gevoel kgrijgen, het orgasme.

Als de man al klaar is en de vrouw komt net op gang is het liefdesleven niet echt spannend meer, maar is de vrouw al klaar en moet de man nog kan het voor de vrouw erg onprettig voelen, maar kan ook zorgen voor en tweede orgasme.

Daarvoor zou je wel moeten oefenen, bijde!

De man kan zijn uithoudings vermogen oefenen door de tijd te nemen, niet super opgewonden te zijn, duw dat een beetje terug en wissel van snelheid.

Als je te snel gaat als man zijnde en de stimulatie is top kom je klaar, maar als je nou even snel gaat en dan weer rustig en dat steeds afwisselt kun je het langer volhouden.

Ook eens wisselen van standje kan goed helpen…

en tijdens de love making… stel dat de vrouw bovenop zit, ga dan als man eens met de handen aan de vrouw haar borsten zitten, doe er lueke dingen me die zij fijn vind zodat het genot van haar omhoog gaat.

Merk je als man dat ze meer gaat genieten en eventueel haar toppunt aan het berijken is dan kun je in een lekker tempo door gaan en zo bijde tegelijk komen.

Dan genieten julie bijde van een heerlijke nacht…

succes…

A.

ik vind de afmeeting wel belangrijk ja, maar het gaat er ook om hoe je hem gebruikt natuurlijk.

Dit is een onderwerp waar we nooit over uitgepraat raken denk ik.

Het is net als vrouwen die zich afvragen of hen borsten wel groot, klein enz. zijn. Dus waarom ons hoofd breken over zulke dingen rterwijl we in die tijd misschien wel heerlijke sex gehad hadden kunnen hebben lol. Ik vind het veel belangrijker dat ik het zo lang volhoud tot ik mijn partner helemaal gek heb gemaakt van genot. En daar kun je op trainen. Je kunt je penis niet groter denken!! Leer er idd maar goed mee omgaan dan zul je zien dat je er veel voor terugkrijgt.

Succes

Ik vind dat de lengte niet altijd uit maakt. De lengte van het mannelijk geslachtsorgaan maakt het sexueel contact hebben niet op eens veel onaangenamer ofzo…het kan alleen wel een probleem zijn, dat als het mannelijk geslachtsdeel tè groot is, want dan kan het zeer doen bij de vrouw en dat is minder onprettig…

size maakt tog wel wat uit

niet echt helemaal maar zonder iets is er niks en met te veel doet het pijn

Hahaha, moest eigenlijk wel lachen om dit hele artikel incl. reacties.

does or doesn’t matter..

tja..eigenlijk wel en toch weer niet.

Ik heb diverse mannen voorbij zien komen en moet zeggen dat het m.n. een kwestie van samenspel is.

Momenteel heb ik een vaste “penis” normaal maatje, beetje krom.

Die doet het prima..

had iets groter gemogen, een beetje stevige sex vind ik wel lekker.

Een ex was id wat groter, maar daar was geen stevige sex, maar buikpijn.

Op andere manieren weer geheel oke.

Een mini’tje, heb ik weinig aan gehad.

Ben zelf wel wat ruimer, denk ik, en heb wat meer last van vochtafscheiding tijdens de sex.

Tja..een kleintje verzuipt dan.

Maar voor andere vrouwen wss weer zeer geschikt.

Lig aan het potje en het deksltje..dus..niet klagen, gewoon genieten!

De maat maakt wel uit bij mij en ook of deze recht of krom is. Sinds twee maanden heb ik een vriend. Hij raakt met zijn penis tijdens de penetratie mijn g-plek. Ik ben 30 jaar en voor het eerst voel ik dit ‘lekkere’ gevoel tijdens de geslachtsgemeenschap. Mijn ex-vriend had een iets kleinere (en kromme) penis. Hij kon, bij verschillende standjes, mijn g-plek niet raken tijdens de penetratie. Wel met zijn vingers overigens. Dit is mijn huidige vriend tot nu toe nog niet gelukt. Maar ik moet zeggen dat ik het heel prettig vind dat mijn huidige vriend met zijn (rechte) penis mijn g-plek kan raken. Ik schat dat zijn penis in erectie zo’n 17/18 cm is en qua dikte is boven het gemiddelde denk ik. Eerder vond ik penetratie alleen niet zo heel bijzonder. Dit kwam omdat het niemand ooit gelukt is mijn g-plek te raken tijdens de geslachtsgemeenschap. In mijn geval maakt de maat en de vorm van de penis dus wel degelijk uit. Mijn vriend heeft voor mijn vagina precies de goede !

afmetingen.

Ik heb zelf ervaring met groot geschapen mannen en minder groot geschapen mannen.

Groot geschapen mannen is voor mij persoonlijk een man die groter geschapen is dan 15 cm.

Ik heb op Discoverychannel een progamma gezien ( Sex Sense)waar werd vertelt over het “hartpunt” in de vagina van de vrouw.

Als je als man dat punt bereikt met penetratie, bereik je als man het genot van de vrouw en dat doet haar doen kreunen.

Dus als je als vrouw zijnde niet diep bent en een man treft, die niet groot geschapen is, is dat geen probleem.

Maar mijn voorkeur gaat dus wel naar een man die dus groter geschapen is dan 15 cm….

Aldus, mijn mening.

Gr, E.

En veel succes met jullie enquette.

Oma’s wijsheid, zelfs bij dit onderwerp;

alles waar “te” voor staat is niet goed……

maakt allemaal geen drol uit… wees blij met wat je hebt… je zal t er mee moeten doen… maak je niet druk over de grootte… maak je meer druk over hoe je je geliefde gek gaat weten te maken… met simpelweg skills…all die lengte maakt geen ruk uit als zij tijdens de daad zit te bedenken hoe ze zich hier nou weer es uit gaat faken. mijn man zit onder gemiddeld maar hij heeft de juiste kennis over t juiste stukje vrouwelijke anatomie… of wel hij weet met zn iets feinere gereedschap precies de juiste plaatsen te raken. ik denk dat t meer bij kennis en ervaring ligt dan bij de groote van zn hamer(ja leuke symboliek) ik denk dat de vrouwen die groter willen simpel weg geen ervaring hebben met een man die weet wat hij doet…

nee vind ik niet, het gaat erom wat je er mee doet. ik ben dik tevreden, al is mn vriend er wel es onzeker over. vind het echt onzin, het totale plaatje is wat telt!!

nou het maakt denk ik niet zoveel uit, mijn vriend heeft een normale formaat, en hij doet het heel goed dus ja…

Ik denk dat het wel belangrijk is. Natuurlijk de passie maakt een hoop goed, maar als je al een tijd bij elkaar bent is de passie niet altijd meer aanwezig en dan is het toch fijn dat ie wat groter geschapen is.

size does matter voor mij. mannen kijken toch ook naar grote of juist kleine borsten,platte ronde of dikke kont etc.?

er zijn wat mannelijke klagers die nu zeggen dat de man hier maar slecht vanaf komt, maar de heren doen dus net als de dames aan “vleeskeuring”. klein is voor (weinig/veel?) vrouwen niet god, enenals groot. dat kan dan weer te pijnlijk worden. voor mij is tussen de 24 en 18 cm prima! en dikte is natuurlijk ook wel fijn, al hoeft het natuurlijk niet formaat paard te zijn…

Op het moment heb ik 2 verschillende partners. De ene heeft een “normaal” formaat en de andere heeft een stuk kleinere. Ik vind het niet zo belangrijk hoe groot een penis is. En sinds ik deze bedpartner heb, vind ik het zelfs niet meer belangrijk hoe dik hij is. Ik geniet ervan om hem normaal te kunnen pijpen zonder dat hij het helemaal achter in je keel drukt. Uiteindelijk moet ik zeggen dat ik de sex met hem op alle andere manieren heerlijker vind dan met de man met de groter penis. Het gaat erom wat ie ermee doet, klein of groot, het maakt niks uit…

Hoe groot is groot? Hoe groot is klein? Hoe groot is gemiddeld? Hoe meet je? Maten die bij elkaar passen, man en vrouw, man en man, is belangrijk. Klein spreekt minder tot de verbeelding. Een enorme pik kan opwindend (in gedachten) zijn én angstaanjagend.

Mensen, sta er wel bij stil dat de lengte van de vagina van een vrouw over het algemeen zo rond de 7cm is (voor het baren van kinderen) en zo rond de 10cm (na het baren van kinderen). De gemiddelde vagina kan tot ongeveer 2x de lengte in rust (7cm, 10 cm) uirekken om een penis te accomoderen. Het verschilt weliswaar per vrouw; de ene kan wat verder uitrekken en de ander wat minder. Lengte speelt over het algemeen dus geen rol (tenminste vanuit een biologisch standpunt bekeken). Het gaat meer om wat een vrouw prefereert.

Bedenk wel dat een baarmoederverschuiving op de loer ligt voor de vrouwen die zitten op te scheppen dat ze per se een grote moeten hebben.

Knowledge is power.

De lengte is niet zo belangrijk maar hoe dik tie is Ohh dat is lekker

Does size matter? yes de omtrek

Lengte verschil voel ik niet echt. Maar de dikte is toch echt wel voelbaar.

Size does matter is mijn persoonlijke opvatting. Vrouwen praten daar onderling ook uiteraard over, net als mannen geen oog hebben voor vrouwen met cupje AA maar helemaal hitsig worden van dubbel D. Tja zo is het vaak wel in de natuur. Geef eerlijk toe dat ik af zou knappen op een kleintje….sorry guys!

En er wordt veel gezegd dat het er om gaat wat je er mee doet, tja dat zal best maar met een paar cm kun je niet zo heel veel beginnen lijkt mij.

Size does matter .. ik vind als vrouw het wel degelijk belangrijk dat het formaat wat ruimer is. Om een voldaan gevoel te krijgen lukt mij niet met iemand met een te kleine penis. Maargoed ik ben wat dat bereft ook wel sex belust en neem niet zomaar genoegen voor een snelle wip. Met een te kleine penis kan je wel voor heel wat goede voorspel zorgen maar op sommige momenten voldoet hij niet aan mijn wensen.

met een grote hamer sla je makkelijker raak.

met een kleine moet je net even iets beter mikken.

hey, zelfs met een micro hamertje kan je een spijker er in krijgen… t duurt alleen veeeeel langer.

een vakman kan met elke hamer overweg…

wat vinden jullie van mn symboliek? =P

als je nou geen zin hebt om t hele werk met dat kleine hamertje te doen, kan je ook even je blote handen of mond gebruiken… helpt echt veel…

ik las hier ook iemand die vroeg wat groot klein en gemiddeld precies is in cm…

ik heb t opgezocht… de gemiddelde nederlandse penis is (schrik niet) 13.5cm… jaja. klein is kleiner dan 10cm… maar 10 is eigenlijk al lang genoeg… lang is boven de 20cm… maar bedenk je daarbij dat de vagina maar 8 tot 10cm diep is. ik heb de mijne pas zelf opgemeten zodat ik wat om over te praten heb =P en ik kom zelf aan de 17.5 cm… ik stoot zelf nooit helemaal door. t kan want de vagina is vrij elastisch… maar dat kan voor mn vriendin vrij pijnlijk zijn… en aangezien t meeste gevoel bij haar in de eerste 5 6cm zit hoeft dat ook niet. ik denk dat je aan een dikke penis meer hebt… mjah nog steeds gaat t er om wat je er mee doet.

Het is weer een modebeeld waar we aan willen voldoen, onder de douche kijken alle mannen toch even naar hun naaststaanders en voelen zich dan soms kleiner of juist groter, terwijl de slappe stand niks betekend, een grote hanger kan kleiner zijn dan een ogenschijnd kleintje.. ik heb aardig wat piemels gezien in mijn leven, in actie en onder de douche bij het voetballen…

je bent geboren met wat je hebt, daar vallen ook je andere attributen onder, je handen, je mond, je tong, en ook je fantasie.

Sex is niet alleen penetreren, maar ook lekker spelen met dat ding, of je het nou zelf doet of laat doen… en als je echt zo een grote hebt.. dan kan je er minder mee dan de normale.. nee hoor geef mij maar jan modaal.. Daar KOM je ver mee!

Ik vind het best belangrijk. Ik persoonlijk dan.

Ik heb uit eigen ervaring kunnen meemaken dat het wel uitmaakt. Maar als je echt iets om iemand geeft dan maakt het niet zoveel meer uit.

Dan kan de sex toch ook erg goed zijn en heb je geen behoefte aan een grotere penis maar aan de persoon zelf waarmee je de liefde bedrijft.

Ik heb vroege van men baas geleerd: liever een kleine die steigert dan een grote die weigert.

Ook in de Kama Sutra wordt geschreven over verschillende maten vaginas en penissen die bij elkaar passen. Het maakt wel degelijk uit of je wat dat betreft matcht. Als er geen match is, kan de seks nog altijd wel goed zijn, maar een goed passend onderstel kan enorm veel verschil maken. Ikzelf heb echt een grote maat pik nodig om van neuken klaar te kunnen komen. Een kleine tot middelgrote pik moet wel echt heel erg zijn best doen (en veel langs mijn clit wrijven) om iets voor elkaar te krijgen. Size matters, maar elkaar verwijten maken over verschillende maten heeft weinig zin. Zoek dan liever gewoon een ander!

zelf heb ik er 1 van 24,5 cm.. en geloof me dat is ook niet alles…

ik moest gewoon een keer stoppen omdat mn toenmalige vriendin het niet meer aankon..

een grote lijkt wel leuk maar het hoeft niet altijd zo te zijn.. dus ik denk dat size doesnt always matters..

Tjonge, dit is een regelrechte vleeskeuring.

Je wordt als man gewoon de hoek ingetrapt wanneer je penis niet aan de eisen voldoet.

Een man kan er toch ook niets aan doen met welke maat hij wordt geboren?

Het is grof gesteld met jullie dames.

Een vagina is altijd goed, daar zitten toch ook geen maatvoerings voorschriften aan?

Wat een discriminatie.

Ik hoor en lees zoveel meningen maar medisch is het bewezen dat een normaal geschapen man ruim voldoet, fantasiën is het werkelijke verhaal maar als je als man echt heel klein bent heb je pech… maar wat is echt klein… abnormaal! Dus is de heer misvormd. Op ieder past potje past een deksel, je hebt vrouwen met een grote of kleine vagina.. en na een paar baringen kan het kleintje zelfs groot worden. Mijn vrouw verkeerd in dat geval… en maar oefenen om weer strak te worden… terwijl het voor mij niet echt iets uitmaakt… wat zwemmen is ook leuk… Nee ik ben meneer middelmaat en ik ben zeer zeker tekort geschoten bij de zogenaamd super madammen. Algemeen ben ik een romantische vlegel en blijk ik niet echt een probleem geval. Weet je mannen, aantrekkings en de liefde die eruit voorspruit is het ding… kunde komt van beiden, meestal is het de vrouw dat de man maakt tot een goede minaar..Ja ik geef toe dat naast het gewoon huishoudelijk geluk ook de vrouw een le!

idende eigenschap heeft. Fantasie voor de grote meneer is mogelijk, ik heb mijn vrouw erop uitgehoord en haar tot eerlijkheid gedwongen/ het resultaat: bij hem schreewde ze het uit wat bij mij enkel geschied als ze haar hoogtepunt bereikt…uiteindelijk was haar antwoord… dit 2 x per week en ik ga dood.. geef me jouw lekker piemeltke maar. Ik denk dat ze eerlijk met me is! Luc

ik ben een vrouw, en ik vind van wel size really matters. sorry mannen.

tja does size matter? liggen mannen wakker over het idee dat de clitoris van een vrouw te klein is zodat ie er niet goed bijkan? heeft een man liever een groter cupmaatje gehad? ja, misschien wel ja maar dat heeft allemaal te maken met fantasie.

waar het bij seks met je partner echt om draait is de liefde die je er in steekt om je partner te verwennen, niet om hoe groot je penis is zodat je haar zogenaamd beter kan bevredigen.

is het wetenschappelijk aangetoont dat een iets groeter penis de g-spot en de vagina zelf beter stimuleert dan een kleine? ja inderdaad ja dat is zo, maar een man met een kleinere penis die er beter mee om kan gaan is dan nog altijd beter dan de man zonder verstand in dit geval.

en nog even een herhaling van een eerder prachtig gegeven opmerking: als vrouwen zeggen dat de grootte er niet toe doet, waarom hebben vrouwen dan alleen vibrators en dildo’s van groot formaat en niet van 8 cm???

Hallo,

Inderdaad doet de groote er niet toe. Mijn man is normaal geschapen en hij doet zijn werk gewoon goed. De sex komt niet alleen aan op het geslachtsdeel van de man. Er zijn genoeg andere dingen die de sex leuk en lekker maken. Maar een fantasie is wat anders. Soms heeft dat wel te maken met een groot geslachtsdeel. Ik bedoel wees eerlijk. Wij praten er samen veel over en vertellen onze intiemste fantasieen aan mekaar. Gelukkig !!! Maar niet overal kan dat. Mijn fantasie heeft dus wel te maken met een groot geslachtsdeel. Lijkt me gewoon leuk om er een keer mee te mogen spelen. Zo stom is dat toch niet? Daarom heet het ook fantasie.

Groetjes Heidi

Ik ben een CHINEES…als je eens wist hoeveel honderden mannen en vrouwen mij in mijn korte levenvan 27 jaar al geconfornteerd hebben met: hebben chinezen een kleine pik? blijkbaar is dit nog steeds een super interessant onderwerp voor zowel de man als vrouw. Ook natuurlijk om mannen die graag iemand anders de grond intrapt betreft de size van de penis zodat hij zich beter voelt. In de afglopen 8 jaar heb ik tot mijn opluchting ook al zo’n 20 a 25 keer de opmerking van een vrouw gehoord…ohw ik dacht altijd dat chinezen een kleine hadden (believe dan heb ik het niet over van die tiny kleine aziatische meisjes). Zoals ik nu beschrijf ‘tot mijn opluchting’ wat weer duidt dat de grote van de penis zeer zeker belangrijk is.

Size Matters!!! Te groot is niet prettig, maar als je in de bos schaamhaar moet gaan zoeken is de lol voor mij er af. En dan maakt het niks uit, ik houdt van groot geschapen heren, maar niet gigantisch!

En tot mijn spijt, heren, denken vrijwel al mijn vriendinnen er ongeveer hetzelfde over. Te klein of dun is niet fijn, maakt niet uit wat ze er mee doen.

Hallo, ik ben een vrouw die in haar leven best wel wat rondgekeken heeft op het seksuele vlak. Ik heb korte relaties, lange relaties, en losse contacten gehad. Vriendjes met normale, dikke, dunne, grote kleine kromme en rechte penissen. Size does matter, daar ben ik het mee wel eens, maar dan wel in combinatie met dikte. Een kleine penis is helemaal niet erg, als ie dan maar wel een redelijke dikte heeft. Zowel de schagt als de eikel. Dan is de lengte niet van belang. De g-spot zit immers maar één vinger diep in de vagina, dus is raak je met een korte penis juist heel goed. Maar een kleintje die ook nog dun is, ja, dan kan het zijn dat je er niet zo veel van voelt. Dan moet ie met zijn handen wel érg handig zijn. Een enorme penis is minder fijn (dan een kleine dikke), zeker als diegene er niet goed mee om kan gaan.

Al met al,”size does matter” maar niet zo heel erg. Het draait er tenslotte allemaal om of diegene naar jouw mening en gevoel erg goed mee om kan gaan.

P.R.

Wat een gezeur of does size matter, de een beweert dat als je klein niet erg vind, je vast een partner hebt die een kleine heeft, de vindt aleen klein fijn, of andersom. Nou dames en heren, smaken verschillen nou eenmaal.

Als de ene vrouw een man geweldig in bed vindt, kan een ander hem helemaal niks aan vinden, terwijl hij hetzelfde “kunstje” opvoert, en zo visa versa over vrouwen! we willen nou eenmaal niet allemaal hetzelfde! En dat is maar goed ook, want anders zouden sommige mannen en vrouwen het héél druk hebben, en bij anderen zou het bij die ene eertste keer blijven.

Je moet je gewoon een klein beetje verdiepen in wat de ander lekker vindt, en vooral dat ook kenbaar maken. Er mag best gelachen worden in bed hoor, als er eens een keertje iets niet gaat zoals je het gepland hebt! Seks moet vooral ook leuk zijn.

Ach, is het echt blangrijk, ik heb er zelf eentje van 19 cm, en dat heeft niet altijd voordelen, mijn ex was erg nauw, dat is het geen voordeel.

ik wil zeker even reageren op deze aktie seksualiteit, waarom hebben jullie het hier steeds over een zij, hoe voelen vrouwen de meeste dingen die met seks te maken hebben

ik zal heel eerlijk zijn ik zou het niet prettig vinden als blijkt dat mijn a.s een kleintje zou hebben

ik heb graag met een man te maken die toch op dat wel wat te bieden heeft

daarom lijkt het mij altyd het beste om gewoon van te voren te zeggen

tegen een vrouw sorry ik ben niet zo goed bedeeld

oke als je daar geen problemen mee hebt is er niets aan de hand

heb je dat wel kan die man een hoop bespaart blijven om gewoon eerlijk te zijn dat is mijn mening

De beste dirigent dirigeert met het kleinste stokje 😉

Ik heb nu ervaring met iemand met een klein geslachtsdeel , middelmatig en lang.

En dat laatste is handiger als je verschillende standjes wil doen, maar toch ook voor meer genot.

Als je echt van een persoon houd, doet de size er niet toe.

Je moet het er samen leuk van maken en varieren met de standjes..

Mijn geval is in erectie zo’n 12 cm. Ik vind persoonlijk dat ik niet al te groot geschapen ben, maar vriendin vindt dat absolute onzin. Gelukkig maar. En het gaat natuurlijk om de liefde, de romantiek en hoe je het doet.

Er zijn wel standjes waarbij je kan compenseren als je niet al te groot geschapen bent, moet je maar even kijken op loversguide.com.

Ik heb het ook geprobeerd, maar ik stootte daardoor te diep, dus dat vond mijn vriendin niet lekker. En zoals het nu gaat past ie precies!

Weleens van het verschil bloedlul vs. vleeslul gehoord? Ik heb dus een bloedlul, dus als het koud is moet je zoeken met een zaklampje om er nog iets van terug te vinden. Maarja dat maakt dus blijkbaar ook niet uit, mijn vriendin is harstikke tevreden.

Ik hoop dat ik iemand hiermee heb gerustgesteld.

groetjes

In mijn huidige relatie geleerd dat sex ook lekker kan zijn, mijn vorige partner kwam klaar zodra hij in mij kwam. Nu leert mijn nieuwe vriend me dat sex op zoooo veeeeel manieren lekker kan zijn, dat t helemaal niet uitmaakt of hij snel of minder snel klaar komt. T “voorspel” en “naspel” maken t tot een feestje… En idd: zoals een andere schrijver al zegt: een vrouw vindt een vluggertje op zijn tijd ook lekker!

Ja voor mij doen de maten er wel degelijk toe. Als ik niks voel heb ik er ook niks aan. kan ie nog zo goed zijn best doen…

sorry mannen

Seize doesn’t matter. It’s all about love

It´s not how Big the waves are! It´s how you RIDE the waves…..

Nou, ik moet zeggen dat mijn oren flapperen bij wat er allemaal gezegd wordt, vooral door de vrouwen. Ik ben zelf een vrouw van 38 en ervaringsdeskundige. Het heeft mij in alle relaties nog nooit iets uitgemaakt, of de penis nou groot, klein, dik of dun was! Het ligt helemaal aan het samenspel met elkaar en daar heb ik nog nooit problemen mee gehad. Dus mannen, gewoon lekker genieten van elkaar, anders moet ik me ook nog druk gaan maken over de holte van mijn vagina?? Slaat toch nergens op.

Veel geluk in de liefde allemaal, daar gaat het om! Liefs Ilse

als je vriendin ’t heerlijk en lekker vindt dan doet de maat er niet toe

Ik denk niet dat het uimaakt. Zelf heb ik echt geen reus, maar mijn vriendin is ook erg nauw, dus is het meer een geluk dan een ongeluk, dat ik geen giant-dick heb.

Maar goed, ik ben ook van mening dat je gewoon creatief moet zijn en niet uitsluitend naar de grootte van de penis moet kijken. Er zijn gelukkig nog legio andere manieren om een leuke nacht te beleven. Dus gebruik je fantasie en size doesn`t matter!

ik vind dat de maat er niet toe doet, kijk je moet ook niet overdreven groot of klein zijn maar als jij en je partner er van genieten is er toch niks aan de hand? groetjes C.

Size doesn’t matter,

zeg eerlijk een vrouw heeft toch liever een man die weet hoe het moet welke maat het ook mag zijn

dan een bigdick en gewoon slecht is in bed.

Size does matter, maar is ook afhankelijk van andere afmetingen; als je bijvoorbeeld een kleine pik hebt en een bierbuik dan kom je gewoon niet zo diep binnen bij een vrouw. Zeker omdat de meeste vrouwen ook geen platte 6pack als buik hebben. Als je niet zo groot geschapen bent, maar wel lenig en gespierd valt het volgens mij best mee, en kun je aardig uithalen met je stoten.

Maar dan nog is size betrekkelijk; want elke vagina is toch ook niet hetzelfde? Ikzelf vind de dikte van een pik meer uitmaken dan de lengte…. is dat ook niet meer een “mannending”?

nien

He hoo wacht even!!

Wat is groot?

wat is klein?

En wat is middel?

En wat is een dikke, dunne, of normale afmeting?

Want ja het is allemaal wel leuk wat hier geschreven wordt, maar voor hen om wie het gaat is het nog steeds de vraag of hij een groet of kleine heeft of een dikke of dunne.

Graag de vrouwlijke meningen hierover.

dank u.

groet twijfelaar.

mijn vriendin krijgt in kleur en geur een volledig verslag! Als het niet goed was duurt dit verslag langer dan wanneer het goed was. 🙂 Alle reacties/acties die uitbleven en niet hadden moeten uitblijven. Tuurlijk kan ik daar ook met hem over praten, maar dat doet af aan de magie, wat het spel voor mij nog altijd is! De maat doet wel zeker ter zake, maar een goed geschapen man die er vervolgens niet mee weet om te gaan is ook een afknapper. ‘Praten’ kan overigens ook nonverbaal: als je niet zo goed weet hoe zij het fijn vindt kun je van haar ‘afkijken’. Zoals zij jou in de mond neemt zal zij hoogstwaarschijnlijk óók genomen willen worden . Zoals zij jou streelt kun je haar ook strelen etc. Lekker belangrijk of het al dan niet fatsoenlijk is wat je met je vriendinnen bespreekt. Daar heb je toch vrienden voor: om je hart te luchten en je gedachten te toetsen.

Ik, vrouw 45, heb ze in verschillende maten, vormen en al dan niet behaard voorbij zien komen. De ‘lekkerste’? Die met een ‘gewone’ standaard afmeting. Dat komt dan niet zo zeer door de afmeting alswel door hoe hij gehanteerd wordt door de eigenaar. Een ‘grote’ kan een absoluut genot zijn, maar heeft veel meer tijd nodig om zich weer op te laden of hard te blijven. Een middelmatige size heb je gewoon veel meer aan; geeft een soort duracel effect. 🙂

Hele kleine heb ik geen ervaring mee, maar mss bestaan die dan ook niet in de beleving van vrouwen. Wat mij dus betreft: size does not matter, as long as you know how to use it!

Ha, @ vorige reactie, die beweerde dat je “orgasme je eigen verantwoordelijkheid is”… Lieve schat, als je met een hork in bed ligt, wordt ’t em echt niet. Zo eentje die denkt dat als je er maar flinkt overheen wrijft, dat je dan vanzelf wel klaarkomt. Dat werkt dus averechts.

Maar hey, als je dat wilt geloven om een excuus te maken voor die mannen die niet in staat zijn een vrouw een orgasme te bezorgen.. sure. En bereid je voor op een eenzaam leven, als je niet bereid bent om je sekstechnieken te verbeteren.

Ja, size does matter. Lief hoor dat al die vrouwen het tegendeel beweren en die arme short-dicked ventjes een hart onder de riem willen steken, maar het formaat doet er wel degelijk toe.

Ik vind dat niet alleen de maat er toe doet… wat heb je aan 30cm als je er niks mee kan… vind wel dat de doorsnee belangrijk is, en de afmeting? 18cm is prima toch! te groot kan ook pijnlijk zijn!

groeten een meissie!

persoonlijk vind ik groter veel fijner ALS DE MAN ERMEE OM WEET TE GAAN!!! anders kan het soms wel even pijnlijk zijn :S

maar dit is vaak gewoon een kwestie van elkaar leren kennen en weten wat de ander wel of niet fijn vind…

hiermee zeg ik uiteraard niet dat mannen die kleiner geschapen zijn geen goede prestatie’s kunnen leveren!

ik heb namelijk ook een korte relatie gehad met een man die toch echt wel aan de kleine kant was, maar die kon er toch echt wonderen mee verrichten!

zeker omdat je dan veel wilder sex kunt hebben zonder dat het zeer doet.

want eerlijk is eerlijk, echt harde sex met een grote kan heel soms echt de lol bederven!

ik denk alleen wel dat kleiner geschapen mannen net ff wat beter moeten weten hoe dingen bij een vrouw werken!

je moet het gewoon zien als gereedschap met mindere “kwaliteit” kun je net zo’n prachtig werk verrichten…maar je moet gewoon weten wat je doet!

groetjes

Een orgasme krijgen is je eigen verantwoordelijkheid!!! Het maakt niet uit of ik de beste stimulerende trucs toepast of de meest spannende standjes uitprobeert: als de dame er ‘met haar hoofd niet bij is’ dan gebeurt er voor haar niet veel. Andersom werkt het wel weer: als je het doet zoals jij het lekker vindt en zoals jij denkt dat het goed is, dan is het ook goed en dat stimuleert ook je ‘partnerin’ weer.

Dus seksegenoten: als je vrouw geen orgasme krijgt is het gewoon ook voor het grote deel haar eigen schuld! En dan heeft het niets te maken met je eigen kunnen en potentie als minnaar. Zodra je dat in je hoofd krijgt als man, kun je beter relaxen en meer genieten.

Wat maakt de maat uit. Mijn vriend heeft een vrij kleine, maar hij is de eerste die mij seksueel tot een hoogtepunt kan laten komen. Ik heb voor hem mannen gehad met veel grotere en het lukte ze echt niet, het gaat niet om de maat, maar de liefde waarmee het gebeurt!

Ok het gaat om de intensiteit, hoe je m gebruikt en de liefde maar size DOES matter!! En de omtrek/dikte nog meer… Je kunt nog zoveel van iemand houden maar als je niks voelt in bed tsja dan heb je toch een probleem en dat los je niet op met een grote dildo want dat blijft toch een surrogaat. Ik spreek voor mezelf als ik zeg dat ik van GROOT hou!! Bovendien ziet het er ook mooier uit als hij een stevige, grote pik heeft en niet alleen naakt! Maar gelukkig zijn er ook vrouwen die van kleine pikkies houden, iedereen blij!

mijn man is nogal groot geschapen, en geloof me soms meer lasten dan lusten,….

we moeten er ook om denken dat hij niet te diep gaat, dan loop ik echt een hele tijd met buikpijn :S

hijs wel heel lief, en daardoor is de sex met hem wel heel fijn 😀 groetjes

De maat doet er niet toe bij de daad zelf. Misschien ziet een grote er wat stoerder uit. Het belangrijkste is en blijft hoe stimuleer je elkaar. Vingers en tong zijn vaak een grotere stimulans dan die grote.

beter een kleine die steigert, dan een grote die weigert.

Ik heb nu al een redelijke tijd een vriendin, en ben niet groot geschapen, maar de seks vind ze altijd heerlijk. Dus de lengte doet er echt niet toe, zo lang ze het maar lekker vind!

Ik denk dat dat voor iedereen persoonlijk is..

Ik heb een vri jgroot geschape nvriend gehad.. (25 cm) en dat vond ik niets, had meer last dan lust zeg maar..

Nu met mijn vriend die minder groot geschapen is, heb ik veel meer plezier.. en ja, ook hij kan me goed in de hoeken raken.. vooral in de doggy style..

het gaat om liefde.. niet om de lengte..

Mijn ex-vriend had een vrij grote afmeting. Hij heeft heeft hem maar 2x ingebracht en toen was z’n erectie gelijk weg omdat hij dacht dat het pijn zou gaan doen. Heel vervelend voor hem maar ook zeker voor mij omdat het heerlijk voelde.Ik heb hem niet kunnen overtuigen en de relatie is gestrand. Een man moet weten dat de afmeting er niet toe doet als de partner het geweldig vind is het goed. Y.

Hallo,

zelf zit ik nogal mee zoals wel meer mannen merkte ik. Maar over mezelf ik ben net 18 jaar en ben nogal klein geschapen (8cm). Ik ben dan ook ontzettend onzeker over seksualiteit maar was blij om sommige reacties te lezen. Maar ik heb ook kunnen lezen dat een hoop mensen het niet erg vinden, maar wel wel stukken leuker of beter. Dan ga ik echt twijfelen aan mezelf. Maar ik hoorde pas op de radio dat je met 7 cm nog normaal seks kunt hebben, (ik heb geen ervaring) maar ik zie er toch wel tegenop.

Weet iemand nog serieus wat te melden..?

groetjes

Wow wat een discussie eigenlijk dat geslachtsdeel van de man.

Vertroebeld zijn we eigenlijk door de pracht van opgelegde perfectie.

Lengte breedte verhoudingen,vorm,omtrek.

Een prachtig middel voor menig vrouw om het andere geslacht te prijzen of te kleineren.

Als de natuur het voor de voortplanting zo belangrijk achtte dat de penis groot en dik moest zijn om optimaal te werken en de vrouw geinteresseerd te houden dan hadden we allemaal 24cm lengte en 8 cm dikte gehad.

Dat is dus niet zo en lijkt het erop dat we vergeten zijn dat chemie en spel zoveel belangrijker zijn dan een afmeting.

Sommige vrouwen willen wel eens verwend worden met een wat forser lid.

Als dat nu het enige is zou ik zeggen:Heren koop een fors speeltje en verwen haar er mee.

Voel je niet minderwaardig door maar trots dat je haar dat hebt kunnen geven wat ze op dat moment even nodig had.

Geloof me,je krijgt er zoveel voor terug.

Speel het spel zo dat je er allebei het beste uithaalt want dan neemt ze je onzekerheid maar al te graag weg.

Wat mijn ervaring is dat het er niet om gaat wat de grootte van je penis is

maar wat je er mee doet.

Jean is 18:5,5 en vroeger moeilijk te verteren.

maar als je er mee leert omgaan dan merk je dat als er liefde in het spel is

en communicatie dat er er wereld voor je beiden opengaat…

Hoop dat je er iets aan hebt.

Mijn eerste man, waar ik meer dan 30 jaar mee getrouwd was, had een kleintje en het was perfect in alle opzichten!

Nadat hij overleden was heb ik twee relaties gehad met mannen die veel groter geschapen waren. De één had een lange dunne, kwam daardoor veel dieper en dat deed me pijn. De ander was groot en dik en ging daar prat op, maar… hij paste niet! Je kunt geen olifant in een muizenholletje proppen. Ik wil maar zeggen: ook vrouwen hebben afmetingen. Nee, geef mij maar een piepeltje!

Een 60plusser.

hey mensen ik ben een man met een normale(18cm) maar heb nooit klachten gehad en daarbij wil ik zeggen dat de erogene zone van de vrouw zich bevindt in een gebied van 11cm dus mannen met een wat kleinere ook jullie kunnen een vrouw laten genieten. verdiep je wat meer in je (bed)partner. zoek uit wat zij lekker vind dan kom je een end trust me.

groeten

natuurlijk doet de “grote” er toe …vrouwen die zeggen dat de grote er niet toe doet hebben een vent met een “kleintje”

en al die onzinnige rijmpjes zoals: beter een kleine die stijgerd dan een grote die weigerd.. hou op schij uit, enkel verzonnen door vrouwen die hun man ophemelen.

erger is een man die een kleintje heeft en niet van beffen houdt. kom op zeg een beetje compensatie wordt wel op prijs gesteld !

en dan nog iets : als vrouwen roepen dat de grote er niet toe doet, waarom zijn alle vibrators dan maatje extra large ??????

kusje invicta

Size matters, maar het is en blijft relatief. Het is hier al eerder geschreven dat de prestaties (de kwaliteit van de sex) van de man/ vrouw net zo, al dan niet belangrijker is als het formaat en de omvang. De perfecte penis is voor elke vrouw weer anders, als je het echt gaat meten in centimeters (wat de meeste vrouwen niet doen, aangezien het blijft dat ‘goed geschapen’ mannen de voorkeur krijgen, de vraag blijft, wat is goed geschapen). De één wil er één met een diameter van 4 cm de ander van 6 en de ander van 10. De één wil een lengte van 15 cm, de ander 20 en weer een ander 25. Net als een relatie moet je voor de sex ook ‘voor elkaar gemaakt zijn’. De afmetingen van de vagina spelen net zo’n grote rol, dus de vraag kon net zo goed zijn: Does vagina sizes matter? Ik persoonlijk hoef echt geen lul van meer dan 4 cm breed in mijn kut te hebben, dan word ik uiteengerukt, de ideale lengte is voor mij dan weer 18-20 cm. En zo zal dat voor elke vrouw verschillen, echt een discussie met een open eind en dus onnodig om te voeren. Ik ga me toch ook niet schuldig voelen over de nauwheid van mijn vagina? Als het niet past/ werkt, nou jammer dan, on to the next. En nee, de penis zie je over het algemeen niet gelijk als je elkaar ziet. Maar geloof mij, als ik een man met een lul tegenkom die breder is dan ik aankan, dan is het over en finished. Als ik zo’n breed ding zie kan ik alleen maar denken aan de pijn die ik ga voelen bij de geslachtsgemeenschap, wegwezen dus (of de man moet genoegen nemen met orale bevrediging/ wining en droogneuken- wat weer een dooddoener is in sommige gevallen).

Ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar size doés matters. Natuurlijk vind ik het lekker als je verschillende standjes doet en dan zou je kunnen zeggen dat de lengte niet veel uitmaakt (de dikte is ook heel belangrijk). Ik vind een penis onder de 17 centimeter voelt en oogt niet zo goed. Een grote pik oogt gewoon geil. Sorry heren, het is lullig maar de maatschappij is ook niet mild tegenover vrouwen met kleine borsten. Grote borsten is de maat/mode. Vandaar dat veel vrouwen massaal borstvergrotingen ondergaan. Dus heren met een pik onder de 17 centimeter: ik hoop dat er voor jullie op het gebied van penis vergroting veel gaat veranderen in de toekomst.

Lieve mannen (en vrouwen) van Nederland,

ik ben een zeer ervaren vrouw en heb niet alleen heel wat ´verschillenden´ gezien, maar ook met vele andere vrouwen gepraat over de grootte van de penis, wat zij vinden, voelen en willen. En ik kan nou niet echt zeggen dat wij vrouwen zo dol zijn op die grote penis. In tegendeel zelfs, want de meeste vrouwen ervaarde dat de man met een ´grote´ penis er weinig van bakte. Nu hoor ik die mannen al denken ´ja maar ik wel!´ tuuuurlijk schatje…

Luister mannen, in de eerste instantie is de maat iets persoonlijks. Niet alleen de maat van een man, maar ook de maat van ons vrouwen maakt een verschil uit. Maar met een grote vagina kun je een kleiner geschape man heel goed bevredigen en anderom een man met een kleine piemel kan een vrouw met grote vagina ook heel goed bevredigen. Het gaat om de Kunst van het vrijen (met hoofdletter K). Ben je bereid de ander (aan) te voelen; De vraag is of je in staat bent de ander te ´geven´ i.p.v. te ´nemen´. Het is gewoon zo dat als jullie allebei geven, krijg je net zo veel terug waarbij je de ander echt aanvoelt wat hij/zij het prettigst vind. En dan maakt het echt niet uit of je nou groot of klein geschapen bent, vrouw of man bent. Het gaat erover hoe je de daad uitvoert.

Daarnaast zijn er tal van vrouwen die niet kunnen genieten van een grote piemel omdat het er dreigend uit ziet. Het maakt ze bang en zullen dan ook nooit echt van je kunnen genieten. Ik ken ook genoeg mannen die absoluut niet van grote borsten houden. Simpel, over smaak valt niet te twisten.

Als een vrouw of man weinig of minder voelt tijdens het vrijen en daarbij de schuld leggen bij het geslachtsorgaan (M/V), dan zijn het slechte minnaars/essen. Dan hebben ze De Kunst niet onder de knie.

Dus: Grootte? Onzin!!

ja……

na 12 jaar relatie met mijn – nu ex- vriend, heb ik iemand leren kennen.

En ik was wel degelijk aangetrokken tot hem, maar op dat moment dacht ik dus echt niet aan het formaat van zijn penis.

tot dat ik het heb ‘vernomen’ en ja, dan praat je dus echt wel anders….

er is een wereld open gegaan voor me.

Mens, wat kan ik nu genieten van sex/vrijen/ liefde bedrijven…… mijn god zeg……….

en ja, het ligt ook wel een beetje aan de manier waarop.

Mannen: ga niet als een konijn tekeer op ons….

lekker diep en stevig erin, en lekker langzaam erin boren alsware..tot het einde, voel de hoeken en alle plekjes daar diep achterin ons ‘grotje’

weet je, mijn vriend, nu, waarvan ik het verschil heb mogen leren kennen/voelen.. doet het ook wel es zoals konijntjes het doen…heel snel stoten enzo…

het is net of je er niks in hebt.

dus, gebruik je kwaliteiten, en je lengte optimaal.

en dan kom je erachter dat die van jou achteraf toch helemaal niet zo klein was als je had gedacht!!!!

Hallo ik wil graag nog even reageren op het artikel ‘does size matters’

Ik ben een vrouw van 22

Mensen sta eens even stil bij dit: misschien heel ouderwets, maar vroeger, had een man gewoon sex met één vrouw, en omgekeerd. Wat denk je… zouden ze stil staan bij de lengte van de penis? Hoe moet je dat doen als je geen vergelijkingsmateriaal heb?!

Tegenwoordig gaat iedereen met iedereen naar bed, heb je dus heel veel vergelijkings materiaal. Als je het goed nagaat is het onzin, en draait het dan nog om liefde? of gewoon voor spanning.

probeer eens op zoek te gaan naar liefde in plaats van sex…

ik weet zeker dat de ‘size’ er niet toe doet, maar dat de sex zal zijn zoals je zelf wil…

Hallo daar, ik ben een vrouw en kijk regelmatig op jullie site. Jullie vraag of size er iets toe doet kan ik als vrouw met een volmondig ja beantwoorden. Natuurlijk is het in de liefde niet doorslaggevend en zal ik daarom niet minder van een eventuele partner houden. Maar als we het puur over sex hebben dan voelt een normaal/goed geschapen man een heel stuk prettiger dan een man die helaas wat klein geschapen is.

Groetjes van mij,

Het allerbelangrijkste is volgens mij voor vrouwen dat er een sensuele lading is met iemand. Tuurlijk is het handig als de man wat ruimere afmetingen heeft, (al is het met name voor zijn eigen zelfvertrouwen), maar zoals eerder gezegd net zo belangrijk wat ie ermee kan. Tweemaal iemand getroffen met echt klein formaat, maar een daarvan was een echte “womanizer” en wist dit te compenseren met zelfvertrouwen, ophitsen en kennis van wat vrouwen willen in bed. Daarentegen saaie sex gekend met prachtig geschapen mannen ook, waarbij ik weinig voelde. Het heeft dus veel met je uitstraling te maken en je verdiepen in vrouwelijke wensen of formaat een probleem is of niet! Nog een tip voor de vrouwen met een kleiner geschapen man (of na bevallingen zelf ruimer geworden): een wat vollere blaas zorgt bij het vrijen voor meer druk van binnen, waardoor je meer voelt!

Hallo allemaal,

Als man zijnde wou ik even reagreren. Ik vind het nogal oneerlijk dat de nadruk vaak ligt bij mannen en de grote van hun penis om sex te laten slagen of niet. We praten altijd over emancipatie en het vervagen van het rollenspel, maar als het puntje bij ‘paaltje’ komt, mag de man alles opknappen.

Sommige vrouwen bijvoorbeeld worden zo nat dat je als man niks meer voelt, resultaat: een slappe penis, sex lukt niet meer, maar het is wel de man zijn schuld!!!!

Hetzelfde dat sommige vrouwen zo’n grote vagina hebben dat je er niks meer van voelt…

Dus het ligt niet alleen aan de man of aan de vrouw, in een relatie, zij het een volledige relatie of alleen voor de sex, beide partijen hebben er mee te maken.

Jazeker…Als je vanaf je Eerste sexervaring een grote en dikke gewend bent dan is het heeel moeilijk om van een kleiner formaat te genieten..!!

Maar als er gevoelens komt bijkijken dan telt niet alleen de grote maar ook al het andere (vooral als hij daar goed in is)!

Meestal zijn mannen met kleine Beter in bed omdat zij dan toch meer concentreren in het LATEN genieten van de Vrouw !

Dit ter info:

Een LANGE penis is alleen maar lekker voor een dame met ook een lange vagina!

De Ideale Penis is toch volgens mij:Kort(15cm) en Dik en zeker NIET Krom..!!

BB

Het is een verlengstuk van je gevoel, zeg maar. Je wil het kunnen voelen. Zo intens verliefd je bent, zo intens wil je dat gevoel van “afmeting” ook ervaren. Wanneer passie en lust erbij komen kijken dan is de”afmeting” erg van belang, want dat is echt optimaal genieten.

hallo,

Niet alles draait om de penis van een man…!

maar ik vind dikte belangrijker dan de rest….en ik vraag me ook af of mannen zich wel eens bedenken hoe het voor vrouwen kan zijn qua onzekerheden , het gaat altijd maar over de pik ,en de lengte en de breedte enzo….

Alsje sowieso een vrouw respecteert,

en waardeert om wie ze is en hoe ze eruit ziet(incl haar minpuntjes) dan hoef je je toch ook niet af te vragen bij zo n vrouw wat zij van je pik vind of de lengte ervan, ik kan begrijpen dat het lastig kan zijn met sex , Maar tegenwoordig draait alles om presteren in bed en size…

en waarom ?

Mannen kunnen behoorlijk lullig zijn als t om onzekerheden van vrouwen gaan….

te dik, te dun , te lelijk , te dom, te stoer, te mannelijk en zo zijn er nog vele vrouwen die het wat slechter getroffen hebben door hun uiterlijk , Mannen kijk eens naar de inhoud ! soms zit er zoveeel moois achter een wat minder mooi uiterlijk…

en dan maken wij ons druk over de penis?????????????

mijn vriend heeft echt de perfecte pik, dik en stevig en lkkr schoon .

dus misschien heb ik dan geluk?

of weet ik niet waar ik over praat…

ieder geval, size does not always matter….laten we t daarop houden;)

en laten we wat meer aandacht besteden aan elkaar dan aan een geslachtsdeel:)

groetjes

Ik wil het echt graag zeggen: “nee mannen, natúúrlijk doet size er helemáál niet toe! Dat is een fabeltje! maak je geen druk! jij pleziert een vrouw net zozeer als die 2×2 Afrikaan om de hoek!” Echt, heel graag. Maar helaas jongens, het is nou eenmaal een feit. SIZE DOES MATTER. Ik zal niet in detail treden om het een beschaafde pagina te laten, maar ik moet alle mannen teleurstellen die ietwat minder bedeeld zijn… Ik denk persoonlijk ook dat degene die bedacht heeft dat size helemaal niet mattert, zelf een van deze minder bedeelden was. En hoe kon hij dat nou weten?

Dus ik spreek hier namens alle vrouwen (en ook mannen neem ik aan) als ik zeg: SIZE DOES MATTER.

“Does size matters?”

Ja, ja, ja….. maar tegen onze lieve vriendjes met kleine maatjes zeggen we natuurlijk “nee hoor schat, het valt wel mee”.

Na een relatie van 10 jaar had ik paar one-nightstands en een sexrelatie. Na die wilde avonden kwam ik erachter dat size does matter. Grote, dikke formaten zien er geiler uit en is gewoon een lust voor de ogen (en mond en …) Meerdere sexpositie is dan mogelijk zonder dat het eruit “floept”. maar ja.. size verzekert niet of de relatie standhoudt.

groetjes.

Een hele lange doet inderdaad pijn, dus mannen: leg die liniaal weg.

Groot kan leuk zijn, maar dat hangt nogal af van de man die er aan vast zit. Ik heb wel eens een vriendje gehad met een enorme pik, maar die was er zelf zo tevreden mee dat hij altijd simpelweg op zijn rug ging liggen en ik mezelf mocht bedienen. Uiteindelijk voelde ik me zo weinig aantrekkelijk omdat hij geen vinger naar me uitstak dat ik begon te twijfelen of hij misschien homo was. Het behoeft geen uitleg dat deze affaire niet lang duurde.

Met een klein geschapen vrijer kan je een heel spannend seksleven hebben. Met fantasie kom je verder dan met een grote pik. En met een kleintje kan je weer dingen die met een grote pijnlijk zijn. Anaal kan ineens een optie worden en orale seks kan je veel beter en langer bedrijven, want je krijgt geen kramp in je kaken.

Nee , size doesnt matter!!!

Ik kan het weten. Mijn ex droeg van condoom maat xxl (dat zegt genoeg), maar de sex was om te janken.

Drie keer stoten en meneer was klaar, en ik lag er op het laatst als een hark onder.

Mijn huidige vriend is om zo maar te zeggen normaal geschapen.

Maar de sex is geweldig. hij denkt na wat ik plezierig vindt en is in om nieuwe dingen uit te proberen.

En al die vrouwen die zeuren over dat de maat wel degelijk uit maakt: sta er eens bij stil dat het ook aan je zelf kan liggen! Als je “hol” bent voel je ook niet zoveel meer!!!

Dus ik denk dat als je 3 of 4 kinderen gebaard hebt je niet kunt verwachten dat het allemaal even stark was als daarvoor.

Dus help die mannen van hun complex af…en check es of jij zelf voldoet aan de eisen van een man!!!

Normaal reageer ik nooit hierop, maar wil nu eindelijk op dit onderwerp eens reageren.

Ik ben 1 van de weinige vrouwen, die makkelijk klaar kan komen door het neuken.

Dan speelt de afmeting zeker mee.

Wanneer de penis te klein is, kan deze nooit mijn G-plek goed raken.

Bij een kleine penis voel en neem ik ook niets waar.

Ik wil ook genieten van sex en klaar komen net als de man.

Een te grote penis is ook niet fijn, dat kan pijn doen.

Met andere woorden, de afmeting is wel degelijk heeeeel belangrijk voor een goed sexleven!!

Wat heb ik het dan getroffen met mijn vriend, lengte is perfect en de doorsnee meer dan waar ik mijn vingers om heen kan krijgen.. Geloof me ik heb geen kleine handen… Verder houdt hij het ook goed lang vol zonder orgasme… Kortom geweldig… Ik vind het zeker wel belangrijk.. Er moet wel genoeg genot voor beide zijn……..

Hallo normaal reageer ik niet op dit soort sites maar wil nu dan toch wel evenw at kwijt.

Waar maken mannen zich druk om, een vrouw(tenminste ik zelf) kan helemaal niet zo ” lange” hebben dan drukt ie tegen mijn baarmoedermond en als je een beetje flink stoot doet dat erg veel pijn ondanks dat je ontspannen bent.

Ik zeg altijd als je maar weet wat je ermee moet doen is het goed, ik heb liever een kleine die stijgert dat een grote die weigert.

Hoi!

Ik zie graag een pik die wat groter is dan gemiddeld, maar ook de hele entourage doet ertoe, is het allemaal bijgwerkt, is ie schoon etc. Voor het oog (mijn oog) is een stevige pik “mooier”, maar ze moeten ook weten het te gebruiken. Als ik vrij ben ik erg nat, een kleine/smalle pik voel ik dan niet echt goed, dat is nog een rede en een zeer belangrijke natuurlijk. Ik wil samen optimaal genieten!

hoi, mijn ervaring is dat lengte wel prettig is om naar te kijken, voor het oog dus. Maar de dikte van voornamelijk de eikel doet het ‘m! Lengte kan soms lastig zijn, het kan pijnlijk zijn als de penis te diep komt. Maar een goede dikke eikel zorgt er bij mij voor dat ik me helemaal opgevuld voel, dat iedere vezel wordt geraakt. Dus als ik moet kiezen……..

Natuurlijk doet het er toe hoe groot het geslachtsdeel van een man is.

Niet alleen voor hemzelf -ik kan me daar tenminste wel iets bij

voorstellen- maar ZEKER voor zijn vrouw(en).

Ik heb het goddank nog nooit meegemaakt dat mijn partner ”een klein

model” had, maar ik geloof dat ik een glimlachje toch niet zou kunnen

onderdrukken.

Tja, da’s vervelend natuurlijk. Maar wat doe je er aan?

Helemaal niks.

En is een man met een kleine pik kansloos?

Welnee, als hij maar voldoende zelfspot heeft en er om kan lachen (écht

om kan lachen) en natuurlijk voldoende heeft bijgeleerd om die smallsize

te compenseren. Want een vrouw vindt een flink maatje wel leuk, maar een

echte man kan het ook zonder !!!

Succes met jullie item

inderdaad, is het zo dat vele mannen, klagen over de horizontale prestatie, en ook klopt het dat het een taboe is. (ik heb het per slot van rekening ook over “horizontale prestatie”)

naar mijn mening zeuren veel mannen, over hun zaakje.

en velen weten niet wat de gemiddelden zijn van lengte en doorsnede.

als mannen dat nou eens zouden weten zou dat veel schelen.

maar mannen zijn competatief, en zullen dus niet tevreden zijn, maar gaan vergelijken.

naar mijn idee gaat het erom dat je je partner voldoening geeft, en dat de rest niet uitmaakt.

daarnaast heb jij niets te maken, met je buurman beste vriend of wie dan ook, wat hun zaakje betreft, en zij ook niet met jou. dus hoef jij je niet te meten met de buurman zijn bobbel die je ziet als hij in zijn zwembroek staat.

wie niet sterk is moet slim zijn geldt min of meer voor dez kwestie, wie geen grote heeft moet iets anders zien te bedenken, om tevreden te kunnen zijn.

en wat niemand moet vergeten is dit:

” Liever een kleine die stijgert, dan een grote die weigert!”

Hallo.

Mijn naam is xxx,49 jaar, getrouwd en een zoon van 10.

Verder heb ik uit vorige relatie`s nog 3 dochters van 20,15 en 13 jaar,bij twee andere vrouwen.

Ik ben echt moeders mooiste niet, naaste familie zeggen wel eens dat ik een “gespierde spijker” ben.

Vreemd genoeg heb ik altijd vriendinnen gehad.

Vaak heb ik mij dan ook afgevraagd , Wat is nu in hemelsnaam die aantrekkingskracht tussen 2 mensen.

Waarom vind ik die zo mooi en die ander niet??

Waarom vind die vrouw mij leuk en vind zij de andere vent niet leuk??.

Gelukkig (vind ik altans) is iedereen een individu,met zijn of haar unieke beleving van liefde en sex.

Natuurlijk zullen er dames zijn die voorkeur hebben voor een

man met een wat grotere penis .

Mijn penis is zeker niet groot, 13 cm , wel heb ik (zei hij vol trots) “complimenten” gehad dat mijn penis “lekker” is.

Persoonlijk kan ik mij daar niets bij voorstellen.

Ik denk dan maar dat een vrouw mijn penis beoordeelt zoals ik een vagina zou beoordelen.

Sorry “beoordelen” is mischien niet zo fijntjes gezegd,maar het wel duidelijk zo.

Dan de kreet “prestatie” vind ik niet geslaagd, alsof een man in staat zo moeten zijn om minimaal een halfuur een vrouw ligt te “pompen”, alsof het een stoom machine is.

Veel vrouwen zouden dat ook niet echt lekker vinden denk ik.

Sex is niet van “pompen maar”…het is aandacht voor je partner en zo aan de weet komen wat zij of hij fijn vind.

Vind iemand mijn penis te klein???? zoek je toch lekker een ander??.

Ik denk dat discussie over “formaat” net zo zinloos is als over de “borst omvang” van een vrouw.

Alsof een vrouw met kleine borsten minder “vrouw” zou zijn, idioot toch???.

Dit is mijn reactie op dit hele verhaal.

met vriendelijke groet.

Volgens mij is het inderdaad in eerste instantie de sexuele lading en taboe die spreken!!

Op het moment dat je een beetje begint te friemelen en alles is nog spannend en je twijfeld of je uberhaubt iets voelt groeien is het heel vervelend. Ik werd er onzeker van en bedacht 2 dingen: 1. Ik doe het niet goed & 2. Oh nee, een kleintje…

Als ik er nu over nadenk zulke foute gedachtes! Wat bleek, in slape/ of opgewonden, maar dronken toestand echt heel klein. Maar op het moment dat het spel echt ging beginnen prima!

De situatie dat het gefriemel begint en je voelt iets bij de navel prikken ben ik wél afgehaakt! Dus liever wat kleiner, want dan haak ik niet af.

Gr.

De lengte ervan maakt echt niet uit, mijn vriend en ik zijn al 2 jaar (sexueel) gelukkig met elkaar ook al is hij niet heel groot geschapen. Hij weet wat ik lekker vind en andersom, geen enkel probleem dus!

En dan geldt nog altijd…Beter een kleine die steigert dan een grote die weigert 😉

goedendag allemaal , vooral de vrouwen onder ons .

heel erg bedankt voor jullie opmerkingen : vakmanschap is meesterschap en alles raken is het echte werk en hij kan beffen als de beste en met de 8cm geen last dat hij niet paste .Het is wel jammer dat vrouwen tijdens de daad weinig aangeven of eerder en jongens het dus via via moeten horen . Over mijn beffen wordt nooit geklaagd , alleen maar complimentjes . en alleen de kleinere vriendinnen klagen niet over mijn maar/kleine 13cm . een keer is een (even groot) griet weggelopen nadat ze hem perse eerst wou zien , dat was erg pijnlijk .Als de standjes komen dan verdwijnen de positieve geluiden , dus lengte is inderdaad wel makkelijker . en ik trek soms te ver terug ( omdat ik niet mag rammen/stoten zogenaamd) en komt hij er uit en dus weer geen positieve reacties , terwijl ik echt voorzichtig ben ! Dus is een grotere lengte inderdaad makkelijker .Want soms schaam ik me dood .

Voor de vrouwen die alleen maar klagen over jongens , in de recente enceclopedie opgezocht :1 clitorissen verschillen ook in grootte en2 de plaats waar ze zit ook en 3niet elke vrouw heeft een g-spot .

Dus voor jongens is het ook zoeken geblazen wat jullie waar en hoeveel jullie willen !

Jongens kunnen tussen de 8 en 24 cm geschapen zijn en meisjes tussen de 12 en de 16 cm geschapen zijn .En de vagina is extreem rekbaar en wordt langer tijdens de daad .Dus technisch gespoken kan : MEER LENGTE IS OOK MEER PLEZIER zijn .

Het is dus praktisch en theoretisch bewezen .

Maar met jullie (van vrouwen) aanwijzingen en andere standjes en beffen en spannende locaties en de kleinere vriendinnen komen we een heel eind gelukkig .

groeten van een verlegen behulpzame aardige vrouwen liefhebber (stille wateren diepe gronden)

Ik vind dat er teveel nadruk wordt gelegd op de afmetingen, of je lekkere

sex hebt hangt meer van de intimiteit en plezier af dan de grootte van een

lul. Het maakt mij ook niet uit of een vrouw grote of kleine borsten heeft,

vindt het juist wel leuk dat iedereen verschillend is. Er staat in de tekst

dat heel veel mannen er zouden mee zitten, als dat net als bij de vrouwen

100 x op een dag wordt geroepen, dan wordt het zo ja. Voor mij is dit geen

taboe, want een lichaam is nou eenmaal zo als je geboren bent. En je hoeft

niet alles mooi te vinden, maar je kan ook te ver doorschieten. Gewoon

simpelweg genieten van elkaar is niks mis mee. grt

Ja,ik vind van wel. Niet dat de afmeting iets zegt of hij wel of niet goed is in bed,maar de lengte en dikte bepalen wel een heleboel. Het voelen in allerei standjes,zeg maar alle kantjes raken..ja dan doet de afmeting er wel degelijk toe.Al weet je van te voren niet wat er in zijn broek verstopt zit natuurlijk,maar geef mij maar een royale afmeting.

Size doesn’t matter !! Misschien de dikte wel maar niet de lengte.

Want een vrouw is maar ongeveer 14 cm diep.

Dus iedereen vind dat size matters.

Blijf vooral denken wat je vind. Maar herinner jezelf ook eraan dat je maar 14 cm diep bent !

En de dikte. Okee .. dat telt wel degelijk. Want als hij zo dun is voel je niet zo heel erg veel nee.

ik kan wel zeggen dat het niet uitmaakt, maar dan zou ik liegen zowel de dikte als de lengte doet er wel degelijk toe zeker met bepaalde standjes is een knappe lengte toch wel belangrijk en als hij tedun is voel ik eerlijk gezegt ook niet veel. en natuurlijk is vakmanschap meesterschap want je kan nog zo goed bedeeld zijn maar als de prestatie knudde is dan ben ik er heel gauw klaar mee .groetjes

Hallo adversus…

Tuurlijk doet de size er wel toe! Als zijn pik zo groot is als je pink schiet het toch niet op.

Ik weet zelf dat als je een kind hebt gekregen duurt het een poos voordat je jezelf weer lekker voelt met je lijf..ook met je kut..

Ik heb weleens een vriendje gehad waarvan ik dacht ok, nou deze maar niet dan..maar ja, hij kon weer beffen als de beste..

Maar mijn huidige vriend slaat alles die heeft een heerlijk lijf en een goede pik, voor mij gemaakt zeg maar..mjam..

kus

De lengte is voor mij wel van belang, maar dan in de omgekeerde richting.

Als hij te groot is doet het pijn. ik heb hem liever breed, zodat hij alles goed raakt, dan dat de hele pret voor mij over is als hij hem te diep duwt. natuurlijk is er wel een minimumlengte. Maar is dat niet voor iedereen verschillend? De perfecte penis kan ook kwaad doen als hij niet weet wat hij doet….

ik vind dat de afmetingen zeker wel uitmaken. Je hebt natuurlijk ook dat net als de mannen, de vrouwen ook allemaal anders “geschapen” zijn! Sommige vrouwen hebben er meer “rek” inzitten, en voelen met een kleine penis weinig, en je hebt vrouwen die wat smaller zijn, die met een grote penis alleen maar last hebben. Ik heb ooit een vriend gehad die groot geschapen was, en heb daar (voor mijn idee toen) fantastische seks mee gehad (was het niet dat ik regelmatig kleine pijnlijke scheurtjes had). Ik ben van mening dat omtrek iets belangrijks is, omdat dat zorgt voor de druk die je in je vagina voelt. Mijn laatste bedpartner had een kleine penis (zo’n 8cm lang) en heb met hem de meest fantastische seks ooit gehad! Juist omdat hij mijn G-spot raakte en ik nooit last had van dat t niet paste (en dat het verder op seksueel gebied ontzettend klikte). Ik wil eigenlijk nooit meer een grote penis, omdat ik dan minder voel, en het is onprettig als je buikpijn krijgt omdat ie te diep gaat, of pijn hebt van kleine scheurtjes en wondjes doordat het gewoon niet goed past..

Daarom vind ik, het maakt niet uit hoe groot ie is, zolang hij maar groot genoeg is voor je partner!

Ik denk dat je dat zo niet kan zeggen. Dat is voor iedere vrouw anders. Net zoals de ene man van grote en de andere man van kleine borsten houdt. Persoonlijk hou ik helemaal niet van groot (lijkt me erg pijnlijk) en zo zijn er zeker meer vrouwen, geloof me. Zoals hier al eerder iemand schreef, gaat het er meer om dat het gewoon klikt in bed. Daar heb je echt geen groot apparaat voor nodig 😉 En er is meer te beleven in bed dan alleen de daad zelf, toch? mannen, maak je maar niet te druk!

hier een reactie op jullie oproep voor het onderwerp ‘does size matter??’

ik ben het levende bewijs dat ‘the size’ er echt niet toe doet.

vorige vriendjes (en vooral 1 daarvan) hadden allemaal grotere dan m’n huidige vriend.

m’n huidige vriend vind dat ie een kleine heeft. maar dan mag hij me toch eens uitleggen waarom onze seks het beste, heftigste en lekkerste is! bij geen 1 andere jongen kon ik klaarkomen door de seks (en nee niet door vinger werk..maar door het echte werk!!!!).

Hij raakt egt alles wat ie raken kan! Na anderhalf jaar word het overigens nog steeds beter en heftiger! ooit zei iemand tegen mij ‘jouw gevoel zit toch ook niet achterin?? en daar heeft diegene helemaal gelijk mee! die centimeters doen er dus niet toe! Seks hebben doe je met je gevoel, en niet met je centimeters!!!

Hoop dat jullie wat aan mjn reactie hebben! en dat ik um natuurlijk terug ga lezen op de site!

Hoe vervelend dit ook klinkt voor de minimum en average sized heren, JA de afmeting maakt verschil! Voorop gesteld dat de andere zaken eveneens goed in orde zijn uiteraard. Wanneer je een Don Juan hebt die het liefdespel tot in de “puntjes” beheerst dan wordt dat genot nog eens extra verhoogd als zijn “gereedschap” van een kaliber is dat je doet laten snakken naar adem.

Voorzichtigheid in den beginne is natuurlijk wel geboden, temeer wanneer ik mij ook van achteren laat bedienen, maar als je eenmaal hebt kunnen wennen aan zijn omvang, dan is dat voor mij het opperste genot.

Hartelijke groet

Het gaat erom of je er plezier mee kan hebben.

en dan is een groote mooi meegenomen(vinik). maar ik zou een jongen nooit dumpen om ze afmeting…..

Groetjes

Beste lezers,

Als je dit item aan mannen voorlegd dan zul je dezelfde reaties krijgen wat vrouwen nu over de mannen zeggen. Gedeeltelijk ben ik het met de stelling eens, maar ook zeker speelt de ‘ruimte’ van de vrouw een rol. Medisch gezien heb je als man een probleem als de afmeting kleiner is dan (ik geloof) 8 cm in erectie.

Ik ben niet onervaren wat vrouwen betreft en heb dan ook verschillende ‘ruimtes’ van een vrouw meegemaakt. Ik ken zelf een vrouw die zo ruim is dat ze pas iets voelt als er een enorme dikte in zit en ze zegt ook dat ze nog nooit zo’n man heeft ontmoet.

Ik ben zelf niet onwijs groot geschapen maar weet hem wel goed te gebruiken.

Op dit moment heb ik al 5 maanden een sexrelatie met een vrouw die een vaste relatie met iemand anders heeft. Het verschil is dat haar vriend d’r niet kan bevredigen en ik wel. Het ligt niet alleen aan de grootte maar ook wat je doet, hoe je het doet en hoe lang je het doet. Ik heb dan misschien het geluk dat ik het wel anderhalf uur vol kan houden, maar zolang heb je echt niet altijd nodig om een vrouw te kunnen verwennen.

De kern van dit verhaal: het ‘probleem’ ligt zowel bij de man als bij de vrouw!

Is het niet het belangrijkste dat jij en je partner tevreden zijn.

We kunnen wel blijven bakkeleien over does size matters or not.

Maar het doet er niet toe of ie groter of kleiner dan die van de buurman of de ex.

Wat belangrijk is dat je met welke size dan ook, groot, klein, dik, dun, elkaar kunt bevredigen, elkaar kunt laten genieten en elkaar kunt verwennen. Wat belangrijk is, is dat er intimiteit, gevoel en liefde bij komt kijken. van beide kanten. Hij hoort zijn best te doen om jou te verwennen, maar dames, ook wij horen ons best te doen om hem te verwennen. Sex is zo veel meer dan een penis in een vagina. En zolang dat niet beseft wordt zullen we misschien eens moeten kijken naar de size van onze herseninhoud…

Sex is intimiteit met diegene van wie je houd, en is hij groot geschapen, prima, en is hij kleiner geschapen, ook prima. Geniet van elkaar!

tsja, ik krijg altijd veel complimenten (20 cm x 5 cm) maar in een enkel geval blijkt “hij” te groot te zijn. Over het algemeen echter wordt de lengte en de recthgeid zeer gewaardeerd, zeker omdat ik ook veel aandacht besteed aan de hele seks. Ik heb toch wel geregld een ongedwongen vrijpartij met twee of drie stellen en ik word wel erg veel gekozen.

Eerlijk is eerlijk

heb liever een wat kleinere, omdat ik dan vaginaal kan klaarkomen, heeft waarschijnlijk met die g-spot te maken??heb ook wel echt grote gehad, maar kwam dan niet vaginaal klaar, het is voor iedereen verschillend, maar kan me voorstellen dat een man daar onzeker over kan zijn,maar ik vind dat een wat grotere echt niet per definitie lekkerder of beter is!!

De maat doet er niet zo toe, vrouwen hebben liever een dikke penis dan een lange, het gaat om de spanningsspieren, en tjaaa als een vent lekker is dan maakt denk ik de penis niet zo veel uit!!! als ie maar wel stijgerd

De grote maakt niet zo heel erg veel uit. Het is meer wat je als man ermee kunt

Ik denk dat het het belangrijkste is hoe je partnet jouw sexueel opwindt. Uiteraard is het daarnaast belangrijk dat hij een niet al te kleine penis heeft. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat size wel degelijk uitmaakt. Ik ben niet voor niks terug bij mijn ex haha

ik denk dat de grote er niet heel erg veel toe doet. alhoewel ik moet zeggen dat ik een extreem kleine ook maar niks vind zo lang je rond het gemiddelde zit is in in mijn mening niks mis mee

groetjes c

Size DOES matter! Maar dat is niet in cm uit te drukken. Zoals elke penis verschillend is (in lengte en dikte), is ook de vagina van een vrouw verschillend (in diepte en elasticiteit). Sex waar de vonken vanaf springen heb je dan ook met iemand die je lichaam goed kent en vaardig is. De lichamen zijn als het ware op elkaar afgestemd.

wat een zeik lees ik hier allemaal.

iedereen zegt wel iets maar het enige waar het om gaat is wat vrouwen er van vinden, mannen die het vrouwelijke geslachtsdeel een doos noeme, ga naar een porno site met jullie visverhalen.. als je gewoon op seks uit bent is het logisch dat je groot wil, maar als je van elkaar houd en you make the bed bang ook al is het met 15cm dan gaat ze der van houde, je hebt zoveel technieken.. een vrouw is helemaal anders dan een man, wij kijken naar borsten en het kontje en staan zo geil als een paard, maar een vrouw, die moet je verwennen,de hele dag door, aanraken, lieve dingetjes zegge, en s’avonds ga je ontzettend los man!, dan maakt grote niet uit. das het beste da je kan hebbe, dat noem ik seks= je vriendin 3x harder late geniete dan haar ex met een lul van 20cm.. en ja, dat kan. makkelijk.

Pff, iedereen heeft het over lengte, breedte en wat je er mee doet, maar niemand heeft het over communicatie. Als je duidelijk aangeeft wat je lekker vindt en desnoods speeltjes gebruikt om het gewenste effect te krijgen kan iedere man je bevredigen ….

nou ik moet eerlijk zijn mijn ex had wel een grote lul maar de jonge die ik nu heb die niet zo groot is geschapen naaa die doet het tog echt een stuk beter XD!! tis egt wat je ermee doet :O en voorspel is ineens een stuk leuker 😛 ik vind het zo zijn voordelen hebben ^^ dus niet onzeker zijn enzo je moet t gewoon compenseren met een ander leuk trukje 😀