Dom. Dommer. Steeds dommer. Dalende intelligentie (I.Q) verklaart een heleboel

Een recent onderzoek van Bernt Bratsberg en Ole Rogeberg van het Ragnar Frisch Centre for Economic Research in Noorwegen, gepubliceerd in ‘Proceedings of the National Academy of Sciences‘, bevestigt iets dat we al lange tijd vermoedden, namelijk dat het intelligentiequotiënt (IQ) van de nieuwe generaties vanaf de jaren ’70 met een ritme van 7 punten per generatie is gedaald.

Complimenten aan de televisie, complimenten aan de mobieltjes, complimenten aan die ouders die hun kinderen voor de TV zetten om ze bezig te houden, complimenten aan de scholen, complimenten aan iedereen die verantwoordelijk is, of zou moeten zijn, voor de opvoeding van de nieuwe generaties.

Dat het onderzoek van de Noorse onderzoekers Bernt Bratsberg en Ole Rogeberg onze vermoedens bevestigt, doet ons geen plezier. Integendeel, de resultaten van dit onderzoek zijn ronduit verontrustend en doen vrezen voor de toekomst.

Minder intelligente jongeren betekent een minder kritische bevolking, een bevolking met een weinig kritische kijk op het machtssysteem, een bevolking die zich tevreden laat stellen met weinig en zich min of meer blindelings laat leiden. Het scenario dat we in de film Idiocracy (2006) voorgeschoteld kregen, namelijk een bevolking (in 2505) met een drastisch gedaalde gemiddelde intelligentie, wordt werkelijkheid. De film van regisseur Mike Judge is eerder een documentaire dan een science fiction movie.

Zoek de film Idiocracy maar eens op. En denk erover na, als je dat nog lukt.

Ondertussen complimenteren we het systeem. Weer een succes behaald!

ADVERSUS