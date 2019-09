Dominika. ADVERSUS Cover Model. Een mooi snoetje, een slank lijf en een goed stel hersens

Dominika is ons nieuwe ADVERSUS cover model. Ze heeft werkelijk alles. Een mooi snoetje, een slank lijf en een goed stel hersens. Dit professionele fashion model is afgestudeerd in…

Fashion modellen zijn mooi. Tenminste, dat zouden ze moeten zijn. Oké, schoonheid is subjectief. Iedereen denkt er anders over, maar de political correctness doet er alles aan om ook de klassieke schoonheidsidealen – waar we het allemaal min of meer over eens zijn – eronder uit te halen. Wij zijn vrij ouderwets; wat kunnen we eraan doen? Wij houden nu eenmaal van klassieke schoonheden. Dominika, ons nieuwe cover model, past helemaal in dat plaatje. Ze is lang, blond, heeft een goddelijk lijf, heel eigen ideeën en… is afgestudeerd in International Business. Wat wil je nog meer?

De foto- en videoshoot met Dominika vond plaats op een zonnige zomermorgen in het centrum van Milaan. Na afloop van de shoot hebben we Dominika gevraagd wat meer over zichzelf en haar toekomstplannen te vertellen. Alessio

Dominika wordt in Milaan vertegenwoordigd door INDEPENDENT MODEL MANAGEMENT http://www.independentmgmt.it/ op Instagram https://www.instagram.com/independent_mgmt/

BEKIJK DE VIDEO

Waar kom je vandaan? Ik kom uit Polen, uit Wroclaw, voormalig Breslau.

Hoe lang werk je als model? Ik ben begonnen als tienermodel, toen ik 14 was. Ik heb de hele wereld rondgereisd, maar ben op een gegeven moment gestopt om te gaan studeren. Nu ik afgestudeerd ben, werk ik weer full-time als model.

In welke landen heb je gewoond en gewerkt als model? In Japan, in China, en her en der in Europa, maar toentertijd was ik misschien nog een beetje te jong voor de Europese markt. Ik heb vooral in Azië veel gewerkt.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Ik houd van reizen, van nieuwe dingen zien en nieuwe mensen ontmoeten. Vaak ben je alleen, woon je alleen, en dus leer je veel dingen over jezelf. Eén van de mooiste dingen in het leven is om te leren om goed alleen te leven.

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Ik denk het lange wachten. Wij modellen moeten altijd veel wachten, maar ook daar leer je van. Je leert vooral om geduld te hebben. En dat vaak werkt deze business niet zoals dat zou moeten. Je moet altijd en vooral leren om voor jezelf te zorgen.

En je studie? Ik ben afgestudeerd in International Business, maar ik wil verder studeren. Niet in Polen, ik zoek een universiteit in het buitenland.

Wat zijn je plannen voor de toekomst? Wat wil je na je modellenwerk gaan doen? Ik heb twee opties, maar ik heb nog niets besloten. Zo wil ik heel graag visual merchandiser worden. Ik heb daar ook mijn scriptie over geschreven. Een ander iets dat ik heel leuk vind heeft te maken met de filmwereld. Ik zou heel graag meewerken aan de productie en organisatie van films.

Dominika wordt in Milaan vertegenwoordigd door INDEPENDENT MODEL MANAGEMENT http://www.independentmgmt.it/ op Instagram https://www.instagram.com/independent_mgmt/

ADVERSUS