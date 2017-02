De domste vraag die je als man kunt stellen

Er zijn vragen die goed bedoeld zijn. Die beleefd zijn. Die respect willen tonen. En toch zijn het vragen die je nooit moet stellen. Er zijn momenten in het leven die je beter onuitgesproken kunt laten.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Eén van die vragen/momenten is: ‘Mag ik je kussen?’ Dit mag galant en beleefd lijken (en misschien is dat het ook) maar het is ook een vraag die haar in verlegenheid kan brengen. Some things are better unsaid. En dat geldt ook voor het moment van de eerste kus.

Hoe moet je het dan aanpakken?

Het moment van de eerste kus vraagt om een flinke dosis psychologie. Bestudeer haar blikken en lichaamstaal om te begrijpen hoezeer ze zich tot je aangetrokken voelt. Brengt ze haar gezicht naar het jouwe als jullie praten? Laat ze het toe als je haar hand of arm lichtjes aanraakt? Haalt ze haar hand door haar haar? Bloost ze? Kijkt ze je recht in de ogen? Het zijn allemaal signalen die je ‘Ja’ of ‘Nee’ zeggen.

Als je op basis van al deze signalen denkt dat je een ‘Ja’ kunt krijgen, dan mag je het wat ons betreft proberen. Maar let op… proberen betekent nog niet dat je onverwachts je lippen op de hare drukt!

Gebruik lichaamstaal

Vanaf dit moment gaat het aankomen op jouw blikken en lichaamstaal. Laat haar weten wat je van plan bent. Buig je langzaam naar haar toe, kijk haar recht in de ogen, laat haar weten wat je gaat doen en geef haar de kans om – wederom zonder woorden – ‘Nee’ te zeggen. Dit is elegant (je bent tenslotte een gentleman) en bespaart je het gevoel dat je een blauwtje hebt gelopen als ze haar hoofd afwendt. In dat geval pak je de conversatie gewoon weer op.

Houdt ze echter jouw blik vast en buigt ze haar gezicht in jouw richting, dan is het een ‘Go!’ en mag je wat ons betreft ervoor gaan.

Conclusie: Vraag haar niet of je haar mag kussen, leg de beslissing niet bij haar neer, neem het heft in eigen handen maar creëer een situatie waarin je je zonder gezichtsverlies kunt terugtrekken. Good luck, fellows!