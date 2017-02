Drie soorten selfies. In welke categorie val jij?

Selfies blijven ons allemaal bezighouden, of je ze nu maakt of niet. Overal komen we selfies tegen. Ons leven is ermee geïmpregneerd. Daarom is het ook wel eens leuk om te kijken wat het motief erachter is. Waarom maken wij (of andere mensen) selfies en publiceren wij (zij) die?



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Er zijn nog maar weinig studies over selfies, maar daar komt verandering in. Zo bogen wetenschappers van de Brigham Young University in Amerika zich over het fenomeen en concludeerden ze dat er drie typen selfie-makers bestaan: ‘The Communicators’, ‘The Self-Publicists’ en ‘The Autobiographers’.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie door 46 deelnemers te vragen om verschillende redenen waarom ze een selfie maken naar belangrijkheid te rangschikken. De antwoorden werden vervolgens door onderzoekers bestudeerd en de bevindingen zijn gepubliceerd in de Visual Communication Quarterly Journal. Dit zijn de categorieën:

De Communicators

‘Communicators’ zouden selfies maken en publiceren om een conversatie op gang te brengen. Ze gebruiken selfies om met andere mensen te communiceren en om gebeurtenissen of momenten uit hun leven vast te leggen. Het gaat hier om een tweezijdige communicatie met vrienden en volgers. Zelf-analyse of opvallen is niet belangrijk, maar wel het uitdragen van een idee of het nastreven van een doel. Denk hier bijvoorbeeld aan politici of milieuactivisten.

De Self-Publicists

Net zoals Communicators maken Self-Publicists, aldus de onderzoekers, selfies om te laten zien wat ze doen en waar ze zijn, maar de focus ligt hier meer op hun eigen persoon en de controle over het eigen image. Self-Publicists maken en delen selfies om zichzelf in een positief licht te plaatsen. Ze vinden het belangrijk wat anderen van hun denken en proberen een zo mooi mogelijk beeld van zichzelf te geven. In zekere zin gebruiken Self-Publicists selfies om zichzelf te promoten. De selfies van veel celebs, topmodellen en socialites als Kim Kardashian, Kendal Jenner en Gigi Hadid vallen hieronder. Hun communicatie met vrienden en volgers is éénrichtingsverkeer.

De Autobiographers

De ‘Autobiographers’ zouden volgens het onderzoek vooral selfies maken als herinnering van bepaalde momenten, om een verhaal te vertellen of zichzelf te uiten. Het gaat er niet zozeer om wààr ze zijn, maar vooral om wàt ze zijn en wat ze doen. De autobiografen, om ze zo maar even te noemen, doen dus veel meer aan zelfontdekking en autoanalyse dan de Communicators en de Self-Publicists. Ze willen aan anderen laten zien wat ze voelen, denken en zijn maar hebben niet zozeer feedback nodig.

De categorie Self-Publicists, waarin het vooral om het ego draait, zou volgens de onderzoekers het kleinst zijn en dat wordt wel als opvallend gezien omdat selfies tot nu toe veelal met narcisme werden geassocieerd. Wij vinden de conclusie van de onderzoekers wat mild. Volgens ons komt er bij selfies toch wel meer ijdelheid en narcisme kijken dan zij onderzoekers ons willen doen geloven. Maar dat is onze bescheiden mening. Het is wachten om meer wetenschappelijk onderzoeken.

Maar wil je in de tussentijd jouw mening geven, dan is die welkom. De vraag is vooral of je ijdel of narcistisch bent als je selfies maakt.