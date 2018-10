Droog haar? Zo kom je met glanzend en gezond haar de winter door

De winter zit eraan te komen, de temperaturen zakken. Net zoals onze huid heeft ook ons haar van de winter te lijden. Vooral in de wintermaanden hebben onze haren de neiging om broos, pluizig of statisch te worden. Dit kan komen door natuurlijke oorzaken maar ook door een verkeerde – te weinig of teveel – haarverzorging.

De kou is dus geen vriend van ons haar maar je kunt je haar er wel tegen beschermen. Hoe? Door je haar elke dag, vooral in de winter goed te verzorgen en allerlei kleine en grotere voorzorgsmaatregelen te nemen die je haar ten goede komen. Hieronder een aantal dingen die je kunt doen om de winter met glanzend en gezond haar door te komen.

Regelmatig bijpunten

Ga de winter tegemoet met een gezonde basis. Eenmaal beschadigd haar is bijna niet meer gezond te krijgen. Gespleten punten zullen nooit meer helen. Houd je haar daarom goed bij en laat het regelmatig bijpunten. Als je haar groeit, ziet het er direct gezonder uit, zonder dode uiteinden.

Eet gezond

Er zijn voedingsmiddelen die je haar bijzonder goed doen. Zoals voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega-3, onder meer te vinden in zalm en tonijn (ook goed voor je huid). Bosvruchten en broccoli zijn goede antioxidanten.

Voedingssupplementen, mineralen en vitaminen

Met alle geraffineerde en geconserveerde voedingsmiddelen van vandaag de dag is het niet gezegd dat je lichaam de benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Tijdens het raffineren van voedsel worden vaak juist de belangrijke stoffen eruit gehaald. Het mag dan misschien wel allemaal lekker smaken, maar gezond is gemaksvoedsel bepaald niet. Let er daarom op dat je voldoende vitaminen binnenkrijgt. Vitamine C, vitamine A, vitamine H, mineralen en ijzer bijvoorbeeld zijn belangrijk voor je haar.

Was je haar niet elke dag

Hoe zacht en delicaat je shampoo ook is, met elke shampoobeurt was je ook natuurlijke stofjes weg die je haar juist beschermen. Teveel wassen maakt je haar droog en pluizig. Voeg er dan nog smog en kou aan toe… en je hebt een droge ragebol!

Laat je haar aan de lucht drogen

Steeds meer heren gebruiken de föhn (op zich prima), maar de hete lucht van de föhn is niet geschikt voor haar dat neigt tot uitdrogen. Probeer ‘m daarom zo min mogelijk te gebruiken. Kun je niet zonder, breng dan eerst een beschermend product op je haar aan.

Wat je haar niet met heet water

Hitte doet je haar in geen geval goed. Was je haar niet met heet water. In de winter zit natuurlijk niemand op een koude douche te wachten, maar houd het water zo lauw mogelijk en spoel je haar na met koud water. Buig je hoofd hiervoor naar voren zodat je geen plens koud water over je lijf krijgt.

Bescherm je haar tegen wind en kou

Net zoals je huid heeft ook je haar van wind en kou te lijden. Maak er een goede gewoonte van om in de winter altijd een muts of ander hoofddeksel te dragen om je haar zoveel mogelijk te beschermen.

ADVERSUS