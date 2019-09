Dsquared2 Herfst Winter 2019 2020. Bonte mix met punk rock twist

De herencollectie van het coole Italiaanse merk Dsquared2 voor herfst winter 2019 2020 is een bonte mix van invloeden en stijlen, met een pittige punk/rock twist. De broeken zijn ware kunstwerken. Sommige broeken zijn in gekleurde slangenprints, andere broeken zijn overdekt met holografische pailletten. Ook in deze collectie zien we zwartleren broeken, dé must voor dit winterseizoen.

De broeken worden gedragen met rock T-shirts of houthakkersoverhemden met blauwe of rode ruiten. Om de nek een sjaaltje, aan de tailleband van de broeken bungelen kettingen. Verder dragen de modellen grote zonnebrillen en oorbellen, in het bijzonder oorbellen met een bungelend kruis à la George Michael, een accessoire dat we deze winter weer veel zullen gaan zien.

Opvallend zijn ook de parka’s en lammycoats, van oudsher een sterk punt van de ontwerperstweeling Dean en Dan Katen. Tussen al deze creatieve items zien we ook perfect gesneden blazers en opavesten die open onder een parka of lammycoats worden gedragen.

Voeg aan dit alles nog stevige bergschoenen met de karakteristieke zwart-witte veters toe en je hebt het complete plaatje.

Natuurlijk kun je uit deze bonte mix weer halen wat jou aanspreekt. De ontwerpers zelf doen dat ook. Uit hun eigen collectie voor herfst winter 2019 2020 kozen ze, voor hun finale exit, een zwartleren broek, een zwart rock T-shirt en een zwarte blazer. Opmerkelijk minder kleurrijk dan de collectie die net geshowd had.

