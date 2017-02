Ducati en Diesel presenteren samen een nieuwe Diavel

Ducati en Diesel onthullen een belangrijk en nieuw initiatief in hun partnership: de exclusieve Ducati Diavel Diesel, een motorfiets die feilloos elementen uit het verleden en de toekomst combineert.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

De Ducati Diavel Diesel – waar slechts 666 genummerde eenheden van zullen worden geproduceerd – is het resultaat van de samenwerking tussen Andrea Rosso, Creative Director van Diesel Licences en het Ducati Design Center.

Om de Ducati Diavel Diesel te creëren, werden de twee stijl centra geïnspireerd op de hyperkinetische dynamiek van een post-apocalyptische en retro-futuristische wereld.

Het resultaat van deze nieuwe samenwerking werd onthuld tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan tijdens een evenement waar de met emotie geladen setting en muziek (uitgevoerd door de Bloody Beetroots) het ideale decor vormden voor deze nieuwe motorfiets. De motor zal wereldwijd worden verkocht vanaf april 2017 voor een prijs van € 25.490 in België en € 28.390 KOH in Nederland.

De Diavel Diesel is niet het enige nieuwe gepresenteerde product. Diesel heeft een Ducati capsule kledingcollectie geproduceerd welke het DNA en de roots weerspiegelt van deze twee merken: creativiteit en innovatie zijn de belangrijkste waarden die Ducati en Diesel twee iconen van Made in Italy heeft gemaakt. Deze collectie zal ook vanaf april in de verkoop gaan en bestaat uit een Jogg Jeans, een leren jas en twee T-shirts.

“De samenwerking met Diesel stelde ons in staat om originele stilistische en technische aspecten te ontdekken binnen het Ducati merk en die tegelijk onze waarden respecteren”. zei Ducati Motor Holding CEO Claudio Domenicali. “In dit geval werkten we samen met Diesel aan een op zich al reeds unieke motor als de Diavel en het resultaat was op zijn zachts gezegd verrassend. De details die de Diavel Diesel karakteriseren zullen de kenners van speciale motorfietsen boeien, maar ook personen uit andere kringen, zoals mode. Het is altijd stimulerend voor ons om ons te begeven buiten de wereld van de motoren en de interesse in ons merk uit te breiden”.

“Het is een belangrijke motor die de rock kant van Diesel’s DNA weerspiegelt”, legt Andrea Rosso uit. “De tekst ‘Never look back’ gegraveerd met de twee logo’s geeft de essentie van deze samenwerking aan: een tijdloze motorfiets die opvalt met zoveel onmiskenbare details zoals de tank van geborsteld roestvrijstaal met zichtbare lasnaden en klinknagels. Ducati, Diavel en Diesel, drie woorden, zes letters elk, die 666 vormen, de beperkte oplage van deze nieuwe samenwerking”.

Onderscheidende kenmerken van de Ducati Diavel Diesel

De Ducati Diavel Diesel wordt gekenmerkt door een met de hand geborstelde roestvrijstalen tank, met zichtbare lasnaden en klinknagels die de motor onmiskenbaar en tijdloos maken. Details zoals het tankdeksel, stuurkuip en de cover van het passagierszadel zijn voorbeelden van puur vakmanschap en stijl. Het zadel, dat gemaakt is van echt leer, is uniek voor deze Diavel, waarop de piramide elementen verschijnen op verschillende punten: drie identieke vlakken met daarop de drie D’s van Ducati, Diavel en Diesel.

Andere onderscheidende kenmerken van deze zeer bijzondere Diavel zijn de zijdelingse luchtinlaat covers, gemaakt van rood methacrylaat en voorzien van het Diesel logo aan de binnenkant. Rood is ook de kleur van de Brembo remklauwen, van de vijf ketting schakels en het LCD-dashboard, die herinnert aan de vintage digitale displays. Het uitlaatsysteem van de Ducati Diavel Diesel is een klein kunstwerk, dankzij de pijpen die uitgevoerd zijn met een zwarte Zircotec keramische coating en zwarte dempers met uiteinden gefreesd uit een massief stuk metaal met daarop het nieuwe piramide motief.

De Ducati Diavel Diesel is een motor die de weg beheerst terwijl deze licht en wendbaar is zoals alle Ducati motorfietsen. Het 162 HP Teststretta 11° DS motorblok in combinatie met het Ducati Safety Pack (ABS en Ducati Traction Control) en Riding Mode biedt een rijervaring die spannend en tegelijkertijd veilig en intuïtief is. De 240 mm brede achterband is kenmerkend voor de persoonlijkheid van de motor en dankzij de efficiënte chassis set-up, levert deze uitermate precieze handling, maar ook het comfort voor dagelijks gebruik.