Ducati presenteert een sneak peek voor 2018, de eerste van vijf nieuwe modellen voor het komende seizoen: de Ducati Monster 821. De iconische naked motorfiets uit Borgo Panigale wordt gepresenteerd in een vernieuwde versie om de 25ste verjaardag van het originele model te vieren, dat in oktober 1992 op de motorbeurs in Keulen werd gelanceerd. De 821 heeft het karakter en de charme van het eerste Monster 900, het model dat nieuw leven in het naked racers segment heeft ingeblazen door geweldige prestaties, wenbaarheid en rijvriendelijkheid succesvol te combineren.

De Monster 821 neemt de vorm en de functionele eigenschappen over van de Monster 1200: een slank, gestroomlijnd ontwerp met een volledig vernieuwde tank en achterkant, geïnspireerd door de 1992 versie. Een nieuwe sportieve uitlaat en koplamp – welke beide zowel klassiek als eigentijds zijn – maken deel uit van het nieuwe ontwerp. Voor een duidelijke, onmiddellijk leesbare weergave van alle benodigde informatie maakt een kleuren TFT display ook zijn debuut op de mid-size Monster, welke is voorzien van versnelling- en brandstofindicatoren. De Ducati Quick Shift up / down en de Ducati Multimedia Systems zijn nu verkrijgbaar als accessoires om de al uitstekende rijervaring van de 821 verder te vergroten.

Ducati Monster 821: de meest evenwichtige versie van het iconische Monster gamma

De Monster komt terug in de historische gele Ducati kleur die zoveel Monster fans in het verleden heeft gecharmeerd. Deze kleur is alleen beschikbaar voor de 821 en maakt het rode en matzwarte kleuraanbod compleet.

De 109 pk en 9250 rpm van de vloeistofgekoelde tweecilinder Testastretta bieden rijvriendelijke sensaties; dankzij zijn 8,8 kgm (86 Nm) koppel bij 7750 rpm, garandeert de 821 spannende prestaties, makkelijk rijden en ongeëvenaard plezier.

De Monster 821 bevat ook het Ducati Safety Pack, dat bestaat uit Bosch ABS en Ducati Traction Control, die beide verstelbare interventieniveaus hebben. De Riding Modes zorgen voor een eenvoudige aanpassing van de ABS, DTC en Power Modes (controlepiekvermogen en vermogensaflevering), waardoor de 821 in drie verschillende motorfietsen kan worden getransformeerd, elk met een duidelijke persoonlijkheid.

De indrukwekkende uitrusting van de Monster 821 is compleet met de Brembo remmen, met dubbele 320 mm schijven en M4-32 monoblok radiale remklauwen aan de voorzijde. Het ophangingsysteem bevat een 43 mm vork aan de voorzijde en een verstelbare schokdemper aan de achterkant.

De uitgebreide standaard uitrusting, lange onderhoudsintervallen en het brede scala aan accessoires maken de 821 de perfecte rijpartner.

De nieuwe Monster 821 is slechts de eerste van het nieuwe Ducati 2018 gamma. Tijdens de Ducati World Premiere, die live wordt gestreamd op zondag 5 november om 21.00 uur, worden nog eens vier nieuwe modellen onthuld die door de Italiaanse fabrikant zijn ontworpen, die later aan het publiek worden voorgesteld tijdens de EICMA van 9 tot 12 november in het Rho beursgebouw in Milaan.